Люди Новинского представляли интересы Путина, говоря напрямую со мной в начале полномасштабного вторжения, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский назвал заявления о запрете переговоров с Путиным исключительно российским нарративом.
Об этом он сказал во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.
"Это нарратив русских, что я не могу якобы говорить с Путиным. Хочу всем напомнить, как все это происходило. Я принял указ, именно ввел указом в действие решение СНБО. Украина получила много раз ультиматумы от России, именно от Путина. Это началось, когда люди господина Медведчука, Новинский, все это есть, свидетели, записи и т.д., представляли интересы Путина, говоря напрямую со мной по телефону в самый сложный момент, когда мы были в блокаде. Говорили о том, как надо сдавать Украину, территории и так далее, как и куда мне надо бежать, иначе меня не будет, моей семьи и так далее. Это длинная-длинная история", - пояснил он.
По словам Зеленского, таких ультиматумов было очень много.
"Когда кто-то представлял интересы России, а именно Путина, и давал соответствующие сигналы. Значит все эти люди общались с Путиным и очень хотели представлять интересы Украины. Таких площадок по таким сигналам и тому подобное было не одна, не две - много. Своим решением СНБО я в принципе сделал то, что и так говорит Конституция Украины. Что именно я могу выполнять, именно я выполняю эту миссию. Никто кроме меня не может вести переговоры по суверенитету и территориальной целостности Украины, нашего курса. Никто кроме меня не может вести соответствующие переговоры с лидерами России и других стран", - подчеркнул президент.
Согласно ст. 106 Конституции Украины президент имеет исключительные конституционные полномочия представлять государство в международных отношениях, осуществлять руководство внешнеполитической деятельностью, вести переговоры и заключать международные договоры Украины, процитировал Зеленский Конституцию.
"Поэтому именно я представляю интересы нашего государства. Чтобы не было вот этого сепаратизма мы ввели решение СНБО, чтобы такие как Новинский, Медведчук... даже не хочу говорить, кто там из каких других органов все это делал. И за все это еще будут когда-то отвечать. Поэтому нарратив Путина, что я должен что-то там отменить - это нарратив исключительно Российской Федерации", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Стаття 157. Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.
Доречі - від Наполеона - в нього тільки зріст.
Не карлик, середній для наших часів. А зе! 170 см..недалеко втік.
Якщо Зеленський витсупає без папірця - завжди несе якусь хрінь.
Зеленський не може говорити не тільки з путіним, він ні з ким без монітора-суфлера говорити не може. З Трампом у Білому Домі спробував - вигнали як драного кошака.
За Зеленського завжди триндить Єрмак....
Марк Твен.
Размер текста
Не с Путиным: Зеленский рассказал, с кем в России готов обсуждать мир на Украине
Зеленский предложил заменить Путина представителями бизнеса на переговорах
----------------------------------------------------------------------------------
Опубликовано 13/05/2025 - 12:15
Владимир Зеленский согласен вести прямые переговоры в Стамбуле только с Владимиром Путиным. С другими представителями РФ он встречаться отказывается.
Хтось назве мені користь для України сотень вояжів голограми у треті країни?
Яка користь від безпекових угод єрмака, де ці плани "перемоги", "миру", "стійкості"?
Ми годуємо трутня!
Якщо що. Я про цю ******* від спочилого і до перешістки
Думайте логічно: як Ще може собі щось забороняти? Він заборонив усі переговори за зацікавленних ...
Якщо таки 47й додавить гідру і буле якась мирна угода, щоб можна ьуло вибори провести...от тоді і булете собі обирати нового куміра.
Зараз, країна потребує єдності і концентрації на головному: рятуванні країни. Все інше, лише шкодить іміджу країни і підриває авторитет.
Потрібно зараз видати максимум з можливого. Це є головна ціль.