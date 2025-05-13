РУС
Люди Новинского представляли интересы Путина, говоря напрямую со мной в начале полномасштабного вторжения, - Зеленский

Зеленский прокомментировал запрет на переговоры с Путиным

Президент Владимир Зеленский назвал заявления о запрете переговоров с Путиным исключительно российским нарративом.

Об этом он сказал во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Это нарратив русских, что я не могу якобы говорить с Путиным. Хочу всем напомнить, как все это происходило. Я принял указ, именно ввел указом в действие решение СНБО. Украина получила много раз ультиматумы от России, именно от Путина. Это началось, когда люди господина Медведчука, Новинский, все это есть, свидетели, записи и т.д., представляли интересы Путина, говоря напрямую со мной по телефону в самый сложный момент, когда мы были в блокаде. Говорили о том, как надо сдавать Украину, территории и так далее, как и куда мне надо бежать, иначе меня не будет, моей семьи и так далее. Это длинная-длинная история", - пояснил он.

По словам Зеленского, таких ультиматумов было очень много.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы получили сигнал от Китая, что они поддерживают 30-дневное прекращение огня, - Зеленский

"Когда кто-то представлял интересы России, а именно Путина, и давал соответствующие сигналы. Значит все эти люди общались с Путиным и очень хотели представлять интересы Украины. Таких площадок по таким сигналам и тому подобное было не одна, не две - много. Своим решением СНБО я в принципе сделал то, что и так говорит Конституция Украины. Что именно я могу выполнять, именно я выполняю эту миссию. Никто кроме меня не может вести переговоры по суверенитету и территориальной целостности Украины, нашего курса. Никто кроме меня не может вести соответствующие переговоры с лидерами России и других стран", - подчеркнул президент.

Согласно ст. 106 Конституции Украины президент имеет исключительные конституционные полномочия представлять государство в международных отношениях, осуществлять руководство внешнеполитической деятельностью, вести переговоры и заключать международные договоры Украины, процитировал Зеленский Конституцию.

"Поэтому именно я представляю интересы нашего государства. Чтобы не было вот этого сепаратизма мы ввели решение СНБО, чтобы такие как Новинский, Медведчук... даже не хочу говорить, кто там из каких других органов все это делал. И за все это еще будут когда-то отвечать. Поэтому нарратив Путина, что я должен что-то там отменить - это нарратив исключительно Российской Федерации", - подытожил он.

Читайте: Готовность Путина к прекращению огня откроет путь к проговариванию всех остальных элементов окончания войны, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21616) путин владимир (31996) россия (96910) переговоры с Россией (1285)
+47
Цей нарратив записаний в твоєму указі від 2022 року після анексії ****** 4 областей України
13.05.2025 17:06 Ответить
+29
У 2022 році? Та воно не пам'тає, з чого воно речення починало, поки до кінця доходить, меле що попало, а ви про 2022 рік...
13.05.2025 17:33 Ответить
+25
Питання кордонів визначає народ України. Для всіх інших є стаття в Кримінальному кодексі України
13.05.2025 17:10 Ответить
Цей нарратив записаний в твоєму указі від 2022 року після анексії ****** 4 областей України
13.05.2025 17:06 Ответить
У 2022 році? Та воно не пам'тає, з чого воно речення починало, поки до кінця доходить, меле що попало, а ви про 2022 рік...
13.05.2025 17:33 Ответить
И не только он Хотя это и было относительно недавно.

13.05.2025 17:49 Ответить
13.05.2025 17:47 Ответить
Це наратив РФ
13.05.2025 17:07 Ответить
Аженда наратива виявилася трохи крупнозернистою.
14.05.2025 18:43 Ответить
Питання кордонів визначає народ України. Для всіх інших є стаття в Кримінальному кодексі України
13.05.2025 17:10 Ответить
Вопрос территориального устройства страны записан в Конституции. И ее изменение в этом вопросе прямо запрещено законами Украины.
13.05.2025 17:51 Ответить
Згідно Конституції територію України можуть змінювати лише громадяни України шляхом проведення всеукраїнського референдуму.
13.05.2025 20:24 Ответить
не можуть
Стаття 157. Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.
15.05.2025 22:33 Ответить
Стаття 73. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.
16.05.2025 08:07 Ответить
Так та не так, статтю я правильно ти цитуєш, але не правльно розумієш, на референдумі затверджують міжнародний договір про зміну території.
16.05.2025 16:27 Ответить
ну то запропонуй ***** мирні перемовини в Українському Криму, у Лівадії, за посередництва та участі Трампа, Стармера, Макрона, Мерца та Ердогана
13.05.2025 17:11 Ответить
Краще у Торецьку.
13.05.2025 18:10 Ответить
Ну ему же, поц у)...
13.05.2025 19:28 Ответить
"Ніхто крім мене не може вести перемовини щодо суверенітету та територіальної цілісності України, нашого курсу." - так тампон був правий коли казав про диктатора ...
13.05.2025 17:15 Ответить
А що Ви очікували від клована, який не вийшов зі своїх ролей - Наполеона та препіздента..

Доречі - від Наполеона - в нього тільки зріст.
13.05.2025 17:25 Ответить
Малий ріст це рашистська пропаганда, ще царських часів. Наполеон був середнього росту.
13.05.2025 17:39 Ответить
168 см був..у Наполеона І.

Не карлик, середній для наших часів. А зе! 170 см..недалеко втік.
13.05.2025 17:46 Ответить
Хіба він 170 см ?
13.05.2025 17:50 Ответить
Сама у шоці. Порівнювпла по записам - начебто нижчий..але вікі гордовито про 170 віщує..тоді, мабудь, я 180 см..
13.05.2025 17:58 Ответить
Вікі може любий бажаючий редагувати. В порівнянні з чоловіками середнього росту видно, що Зеленський нижчий. А 168см, в часи Наполеона, це був досить не маленький зріст, бо 200 років тому, люди були нижчі.
13.05.2025 21:15 Ответить
Фото Зеленського з Шольцем. Зеленський стоїть "грудь колесом", Шольц трохи схилився вітаючись. На фото Шольц виглядить трохи вищим. Ріст Шольца 170см.
13.05.2025 21:26 Ответить
Этому папиному "юрысту" нужно напомнить что то, что он собирается обсуждать прямо запрещено Конституцией и законами Украины.
13.05.2025 17:53 Ответить
От намаханий! Тільки він! А якого дідька Єрмак вештається по закордонах!?
13.05.2025 17:15 Ответить
Довіреність оформлюється. На Дермака, Сібігу та решта сексологінь. Лише Президент - без довереності.
13.05.2025 20:01 Ответить
путлєр виждав - діждався Трампа - тепер і на дипломатичному фронті буде давити
13.05.2025 17:15 Ответить
Та це сенс твого життя, пасматреть в глаза путену...
13.05.2025 17:16 Ответить
13.05.2025 17:18 Ответить
А точно "в глаза". Більше воно нікуди не намагалося зазирнути?
13.05.2025 17:35 Ответить
Що воно ...меле???
13.05.2025 17:19 Ответить
манія величі!!!
13.05.2025 17:21 Ответить
Це наратив РФ, що я нібито не можу говорити з Путіним

Якщо Зеленський витсупає без папірця - завжди несе якусь хрінь.
Зеленський не може говорити не тільки з путіним, він ні з ким без монітора-суфлера говорити не може. З Трампом у Білому Домі спробував - вигнали як драного кошака.
За Зеленського завжди триндить Єрмак....
13.05.2025 17:24 Ответить
Указ 679/2022! "Констатувати неможливість переговорів з Путіним"! Про "єдиного хто може" у тексті не згадується!Виходить,за твердженням Зеленського, РНБО,своїм рішенням й Зеленський,указом,ввели у дію "наратив кремля"?!
13.05.2025 17:29 Ответить
чого ж ліквідували мудака Киву,а їх ти так бережеш?
13.05.2025 17:34 Ответить
Иногда лучше молчать и казаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения.
Марк Твен.
Марк Твен.
13.05.2025 17:45 Ответить
29 марта 2025, 00:09 https://www.gazeta.ru/politics/ Политика

Размер текста

Не с Путиным: Зеленский рассказал, с кем в России готов обсуждать мир на Украине

Зеленский предложил заменить Путина представителями бизнеса на переговорах
----------------------------------------------------------------------------------
Опубликовано 13/05/2025 - 12:15
Владимир Зеленский согласен вести прямые переговоры в Стамбуле только с Владимиром Путиным. С другими представителями РФ он встречаться отказывается.
13.05
Оман, ОАЕ, Катар (двічі!), Саудівська Аравія і Ватикан по три рази!, Кабо-Верде, Аргентина, ПАР...

Хтось назве мені користь для України сотень вояжів голограми у треті країни?

Яка користь від безпекових угод єрмака, де ці плани "перемоги", "миру", "стійкості"?

Ми годуємо трутня!
13.05.2025 17:50 Ответить
Генератор випадкових фраз ... Як у народі кажуть, дурнів не сіють, не орють, а вони самі родяться
13.05.2025 18:37 Ответить
Та навіть не фраз, а слів..
13.05.2025 18:45 Ответить
Це зєля своєму лохторату лапшу вішає,копіює пуйла!
13.05.2025 20:03 Ответить
Цеж скіки воно, навіть не знаю чого, але судячи з операції наркоконтролю по всій теріторії України по конфіскації чогось - бо комусь вже не вистачає, прийняло, шо не пам'ятає як воно саме це підписало і як пів року гамномарафон славив "мужього" , після татарова та малюка, котрі тисячами розтрілювали чеченців, зеленского.
13.05.2025 20:28 Ответить
Без суфлера два слова зв'язати не може - ... абир...абирвалг ..., а в кінці - і це правда.
13.05.2025 21:44 Ответить
Все правильно сказав.
14.05.2025 03:24 Ответить
У шизиков всегда всё правильно и гладко, они в своё мирке живут, этот торчок от систематического употребления колумбийской дряни полюбас сдурел.
14.05.2025 14:33 Ответить
нит.
15.05.2025 04:08 Ответить
ПрєПІ3дєнт - УЖЕ ДАВНО - без довіреності і ДОВІРИ.
Якщо що. Я про цю ******* від спочилого і до перешістки
14.05.2025 14:38 Ответить
опять у него руськіе а не россіяни, ох и тупое
14.05.2025 14:48 Ответить
Знаєте хто такий Фрейд))?? І обмовки по ФІрейду)). З шісткою навіть Новинськи НЕ розмовляв - ЙОГО підхаліми. А НАШ слон - СЛУКАВ шісток. Мабуть новінський з дЕрмаком ЩОСЬ не порішав - вирішив з його шісткою домовитись. ШІСТКА - НЄ ПАРЄШАЛА!!((
14.05.2025 15:13 Ответить
...зараз доля країни вирішується, так про що тут балаканина?! Хто вище, у кого длініше... на що взагалі зріст впливає? Зе - през України і усі ці шпурляння в нього усілякого лайна, це все на користь кремленів.
Думайте логічно: як Ще може собі щось забороняти? Він заборонив усі переговори за зацікавленних ...
Якщо таки 47й додавить гідру і буле якась мирна угода, щоб можна ьуло вибори провести...от тоді і булете собі обирати нового куміра.
Зараз, країна потребує єдності і концентрації на головному: рятуванні країни. Все інше, лише шкодить іміджу країни і підриває авторитет.
Потрібно зараз видати максимум з можливого. Це є головна ціль.
14.05.2025 15:56 Ответить
а он кто такой твой корешь чтобы разговаривать с кровавым ублюдком напавшему на Украину,убивающему ежедневно детей,стариков и женшин с мужчинами?!может я чего не понимаю,но эту мразь надо мочить на месте за все зверства против Украинцев!
14.05.2025 19:28 Ответить
чим ближче піzдєц, тим цікавішого розкаже потужний Лідор, хто насправді керував країною і чому його не треба віддавати під трибунал
14.05.2025 20:06 Ответить
Розворушили кубло...новінський зіллє віслюка по повній!!!
14.05.2025 22:18 Ответить
 
 