Люди Новинского представляли интересы Путина, говоря напрямую со мной в начале полномасштабного вторжения, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский назвал заявления о запрете переговоров с Путиным исключительно российским нарративом.

Об этом он сказал во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Это нарратив русских, что я не могу якобы говорить с Путиным. Хочу всем напомнить, как все это происходило. Я принял указ, именно ввел указом в действие решение СНБО. Украина получила много раз ультиматумы от России, именно от Путина. Это началось, когда люди господина Медведчука, Новинский, все это есть, свидетели, записи и т.д., представляли интересы Путина, говоря напрямую со мной по телефону в самый сложный момент, когда мы были в блокаде. Говорили о том, как надо сдавать Украину, территории и так далее, как и куда мне надо бежать, иначе меня не будет, моей семьи и так далее. Это длинная-длинная история", - пояснил он.

По словам Зеленского, таких ультиматумов было очень много.

"Когда кто-то представлял интересы России, а именно Путина, и давал соответствующие сигналы. Значит все эти люди общались с Путиным и очень хотели представлять интересы Украины. Таких площадок по таким сигналам и тому подобное было не одна, не две - много. Своим решением СНБО я в принципе сделал то, что и так говорит Конституция Украины. Что именно я могу выполнять, именно я выполняю эту миссию. Никто кроме меня не может вести переговоры по суверенитету и территориальной целостности Украины, нашего курса. Никто кроме меня не может вести соответствующие переговоры с лидерами России и других стран", - подчеркнул президент.

Согласно ст. 106 Конституции Украины президент имеет исключительные конституционные полномочия представлять государство в международных отношениях, осуществлять руководство внешнеполитической деятельностью, вести переговоры и заключать международные договоры Украины, процитировал Зеленский Конституцию.

"Поэтому именно я представляю интересы нашего государства. Чтобы не было вот этого сепаратизма мы ввели решение СНБО, чтобы такие как Новинский, Медведчук... даже не хочу говорить, кто там из каких других органов все это делал. И за все это еще будут когда-то отвечать. Поэтому нарратив Путина, что я должен что-то там отменить - это нарратив исключительно Российской Федерации", - подытожил он.

