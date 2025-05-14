США не підтримують участь Зеленського в саміті НАТО в Гаазі, - ANSA
США не підтримують ідею запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО, який відбудеться 24 червня в Гаазі.
Про це повідомляє агентство ANSA, інформує Цензор.НЕТ.
Ймовірно, засідання Ради Україна-НАТО проходитиме не на рівні лідерів, а за участю міністрів закордонних справ.
Як зазначається, наразі запрошення на захід надіслано лише чотирьом партнерам з Азії - Японії, Південній Кореї, Австралії та Новій Зеландії. Увечері 24 червня відбудеться вечеря за участі азійських партнерів, організована нідерландськими монархами.
Основне засідання саміту, присвячене питанням зростання оборонних витрат та остаточному ухваленню цілей щодо сил і засобів, заплановане на 25 червня. Щодо формату участі України, однією з розглядуваних опцій є проведення Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ та оборони.
Раніше голова представництва НАТО в Україні Патрік Тернер заявив, що тема України буде однією із пріоритетних, яку країни-члени НАТО обговорюватимуть на саміті в Гаазі у червні цього року.
сракаполітика зараз у США з одного боку вони хочуть втримати свій ринок озброєнь у Європі та вирішальний голос щодо політики НАТО , з іншого боку хочуть дистанціюватися від гарантій безпеки, які раніше надавалися союзникам та скоротити власні витрати на це, а ще хочуть вести бізнес з диктаторами ізгоями без наслідків, але ж так небуває,потрібно робити вибір з ким ти є.
до чого тут зе!скоморох?
чи, зе!лідар, це україна7 нема зе!поца, нема україни?
до чого тут зе!скоморох?
чи, зе!лідар, це україна7 нема зе!поца, нема україни?
Между тем, представитель альянса НАТО подтвердил приглашение украинской делегации.