США не підтримують участь Зеленського в саміті НАТО в Гаазі, - ANSA

США не підтримують ідею запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО, який відбудеться 24 червня в Гаазі.

Про це повідомляє агентство ANSA, інформує Цензор.НЕТ.

Ймовірно, засідання Ради Україна-НАТО проходитиме не на рівні лідерів, а за участю міністрів закордонних справ.

Як зазначається, наразі запрошення на захід надіслано лише чотирьом партнерам з Азії - Японії, Південній Кореї, Австралії та Новій Зеландії. Увечері 24 червня відбудеться вечеря за участі азійських партнерів, організована нідерландськими монархами.

Основне засідання саміту, присвячене питанням зростання оборонних витрат та остаточному ухваленню цілей щодо сил і засобів, заплановане на 25 червня. Щодо формату участі України, однією з розглядуваних опцій є проведення Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ та оборони.

Раніше голова представництва НАТО в Україні Патрік Тернер заявив, що тема України буде однією із пріоритетних, яку країни-члени НАТО обговорюватимуть на саміті в Гаазі у червні цього року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "На початку війни на прохання Зеленського я зв’язувався з низкою осіб в Росії для перемовин у Гомелі", - олігарх Новінський

Топ коментарі
+21
показати весь коментар
14.05.2025 14:47 Відповісти
+15
Не здивуюсь якщо скоро Тампон приведе Сосію на засідання НАТО
показати весь коментар
14.05.2025 15:02 Відповісти
+11
Тобто сцишиа віддало Україну повністю переговорам з Сосією, як говориться до посінєнія. Питання зайві за кого зараз сцишиа топить
показати весь коментар
14.05.2025 14:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Може у нього тепер часу на Україну вистачить. А якщо ще на месу не поїде, так щось почне робити
показати весь коментар
14.05.2025 14:47 Відповісти
як поїде на месу.то лише для такого,щоб з новим касіром офшору Ватікан, обговорити зберігання незаконно забраних грошей з кишень українмького народу...
показати весь коментар
14.05.2025 15:12 Відповісти
Несвяті вимагають, щоб інші несвяті стали святими.
показати весь коментар
14.05.2025 15:20 Відповісти
треба денансувати Будапештський меморандум для початку щоб трампа в америці виїпали всі
показати весь коментар
14.05.2025 15:47 Відповісти
Від нього користі, що тут, що там, ніякої, а в окремих випадках, тільки шкода.
показати весь коментар
14.05.2025 15:15 Відповісти
У когось ще є питання на чиєму боці грають штати?
показати весь коментар
14.05.2025 14:47 Відповісти
розумієте яка срака політика зараз у США з одного боку вони хочуть втримати свій ринок озброєнь у Європі та вирішальний голос щодо політики НАТО , з іншого боку хочуть дистанціюватися від гарантій безпеки, які раніше надавалися союзникам та скоротити власні витрати на це, а ще хочуть вести бізнес з диктаторами ізгоями без наслідків, але ж так небуває,потрібно робити вибір з ким ти є.
показати весь коментар
14.05.2025 15:02 Відповісти
Отож і вашим і нашим, і рибку з'їсти і на х.. сісти
показати весь коментар
14.05.2025 22:34 Відповісти
США не підтримують ідею запрошення президента України Володимира Зеленського.
Основне засідання саміту, присвячене питанням зростання оборонних витрат та остаточному ухваленню цілей щодо сил і засобів.

до чого тут зе!скоморох?
чи, зе!лідар, це україна7 нема зе!поца, нема україни?
показати весь коментар
14.05.2025 15:10 Відповісти
А на чиєму боці квартальний мародер з повним офісом кацапських кротів як Єрмак, Арахамія, Подоляк та інші.
показати весь коментар
14.05.2025 15:25 Відповісти
Аби що написати
показати весь коментар
14.05.2025 22:32 Відповісти
Аби що відповісти.
показати весь коментар
14.05.2025 22:41 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2025 14:47 Відповісти
Ну, це як "ідітьусраку", тільки навпаки...
показати весь коментар
14.05.2025 15:21 Відповісти
Як потужно з Срампом в Ватикані поспілкувався так і ...
показати весь коментар
14.05.2025 22:21 Відповісти
Тобто сцишиа віддало Україну повністю переговорам з Сосією, як говориться до посінєнія. Питання зайві за кого зараз сцишиа топить
показати весь коментар
14.05.2025 14:59 Відповісти
Не здивуюсь якщо скоро Тампон приведе Сосію на засідання НАТО
показати весь коментар
14.05.2025 15:02 Відповісти
Це рано чи пізно могла відбутися з США. Питання в іншому, чи є в Україні лідери здатні переломити погану тенденцію та об'єднати ті сили, що залишилися.
показати весь коментар
14.05.2025 15:05 Відповісти
є тільки потужний лідор
показати весь коментар
14.05.2025 15:09 Відповісти
Та й той застудився
показати весь коментар
14.05.2025 15:24 Відповісти
США не підтримують ідею запрошення президента України Володимира Зеленського.
Основне засідання саміту, присвячене питанням зростання оборонних витрат та остаточному ухваленню цілей щодо сил і засобів.

до чого тут зе!скоморох?
чи, зе!лідар, це україна7 нема зе!поца, нема україни?
показати весь коментар
14.05.2025 15:14 Відповісти
трамп по рангу в фсб вищий за зеленського ...тому може послати 🤡 нах...я вже не знаю ,яким треба бути конченним ,шоб так триматися за владу в Україні ,хіба шо вести державу до моделі Білорусь -2 ...знаючи ,шо кремль допоможе реалізувати, зеленські мрії ...
показати весь коментар
14.05.2025 15:07 Відповісти
у теж така думка, але.......маємо те, що маємо.
показати весь коментар
14.05.2025 15:09 Відповісти
А не потрібно підтримувати, він як сам захоче то приїде!
показати весь коментар
14.05.2025 15:10 Відповісти
Оце так удар кришкою піаніно...
показати весь коментар
14.05.2025 15:13 Відповісти
ЦЕ ПОТУЖНО !
показати весь коментар
14.05.2025 15:14 Відповісти
Квартальні клоуни потужно помстяться за пахана і миттю запиляють номер «Наша америкаша 2».
показати весь коментар
14.05.2025 15:22 Відповісти
Це буде також ПОТУЖНО.
показати весь коментар
14.05.2025 15:34 Відповісти
Интернет помойка ANSA, давнишний партнер ТАСС, сообщило, что неведомые источники сообщили агентству ANSA, что США выступают против приглашения Зеленского на саммит НАТО в Гааге 24 июня.

Между тем, представитель альянса НАТО подтвердил приглашение украинской делегации.
показати весь коментар
14.05.2025 15:17 Відповісти
США не підтримують участі Зєлі в саміті НАТО, бо їх вже тошнить від кремлівського щура Єрмака.
показати весь коментар
14.05.2025 15:20 Відповісти
Грьобана руда гнида!!!
показати весь коментар
14.05.2025 15:22 Відповісти
послали в сраку а мы дальше воюем за вступление в нато
показати весь коментар
14.05.2025 15:33 Відповісти
Зустріч на рівні міністрів!!Нафіга там небритий,тупий в спортивному костюмі??
показати весь коментар
14.05.2025 15:52 Відповісти
да и еще в шлепанцах на босу ногу
показати весь коментар
14.05.2025 18:45 Відповісти
Я б на місці штатів запросив би *****
показати весь коментар
14.05.2025 16:00 Відповісти
Те що завжди було дотепер, тепер є без прикрас,бравурних слів та масок. От і все
показати весь коментар
14.05.2025 16:01 Відповісти
Нема ніякого авторитету у зєлі, як всередині країни, так і зовні. І це проблема
показати весь коментар
14.05.2025 16:06 Відповісти
dumb fuck
показати весь коментар
14.05.2025 16:12 Відповісти
Та ви шо? США не підтримала участь Боневтіка? Мабуть бояться, що він запитає, чому ми не в НАТО?
показати весь коментар
14.05.2025 16:58 Відповісти
А в 2019 році зє вирішив ігнорувати зустріч лідерів НАТО. Так теж буває.
показати весь коментар
14.05.2025 18:37 Відповісти
 
 