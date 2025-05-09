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Новини Саміт НАТО у Гаазі
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Україна буде у пріоритетах червневого саміту НАТО в Гаазі, - голова Представництва Альянсу Тернер

Британія та НАТО передадуть Україні 30 тисяч FPV-дронів

Тема України буде однією із пріоритетних, яку країни-члени НАТО обговорюватимуть на саміті в Гаазі у червні цього року.

Про це заявив голова представництва НАТО в Україні Патрік Тернер у виступі на 17-му щорічному Київському безпековому форумі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наші пріоритети в НАТО, включаючи ті, які будуть обговорені на саміті в Гаазі наступного місяця, - це витрати на оборону, оборонна промисловість і Україна", - сказав Тернер.

Він також додав, що коли йдеться про оборонне виробництво, - "це те, що потрібно зараз Україні і державам-членам Альянсу".

"Країни НАТО мають витрачати набагато більше і виробляти набагато більше - насамперед для самих себе і для того, щоб підтримувати Україну. Це триватиме незалежно від того, чи завершиться війна цього року. Така підтримка надаватиметься в осяжному майбутньому, бо ми розуміємо, якими є загрози", - акцентував голова представництва НАТО.

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Він наголосив на необхідності зміцнення зв'язків всередині Альянсу й у відносинах з Україною, а також на тому, що збільшення витрат на оборону та виробництва в оборонній сфері відповідає інтересам України і НАТО.

"Ми повинні мати ці міцні відносини на посиленому рівні, і ми будемо їх розбудовувати, інтенсифіковувати і в Брюсселі, і в Києві, і скрізь", - запевнив Тернер.

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НАТО (6465) витрати (286) саміт (765)


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"УКРАЇНА І НАТО" ПРІОРИТЕТ СВІТОВИХ ИЦЕМІРНИХ БРЕХУНІВ І АФЕРИСТІВ...."двері в НАТО відкриті для України ,правда заклинені , із середини ,НА ВИМОГУ КУЙЛА,АМЕРИКАНО-НІМЕЦЬКИМИ клинами
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09.05.2025 12:17 Відповісти
Бла-бла-бла....
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09.05.2025 12:17 Відповісти
This is a very potuzhnyy pyzdjozh
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09.05.2025 12:19 Відповісти
Шо на черзі?!!-двері та мости вже були
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09.05.2025 14:05 Відповісти
 
 