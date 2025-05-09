Украина будет в приоритетах июньского саммита НАТО в Гааге, - глава Представительства Альянса Тернер
Тема Украины будет одной из приоритетных, которую страны-члены НАТО будут обсуждать на саммите в Гааге в июне этого года.
Об этом заявил глава представительства НАТО в Украине Патрик Тернер в выступлении на 17-м ежегодном Киевском форуме по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Наши приоритеты в НАТО, включая те, которые будут обсуждены на саммите в Гааге в следующем месяце, - это расходы на оборону, оборонная промышленность и Украина", - сказал Тернер.
Он также добавил, что когда речь идет об оборонном производстве, - "это то, что нужно сейчас Украине и государствам-членам Альянса".
"Страны НАТО должны тратить гораздо больше и производить гораздо больше - прежде всего для самих себя и для того, чтобы поддерживать Украину. Это будет продолжаться независимо от того, завершится ли война в этом году. Такая поддержка будет предоставляться в обозримом будущем, потому что мы понимаем, каковы угрозы", - акцентировал глава представительства НАТО.
Он отметил необходимость укрепления связей внутри Альянса и в отношениях с Украиной, а также то, что увеличение расходов на оборону и производства в оборонной сфере отвечает интересам Украины и НАТО.
"Мы должны иметь эти прочные отношения на усиленном уровне, и мы будем их развивать, интенсифицировать и в Брюсселе, и в Киеве, и везде", - заверил Тернер.
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