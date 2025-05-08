В ЕС призвали избегать конфликтов с Трампом, чтобы не сорвать саммит НАТО в июне, - FT
Страны-члены ЕС призывают Брюссель воздержаться от любых мер в ответ на пошлины Дональда Трампа и избегать любых конфликтов с ним до саммита НАТО, который состоится в июне. Все, чтобы не сорвать мероприятие.
Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.
Так, дипломаты и чиновники сообщили журналистам, что правительства призывают приостановить любые важные решения по США, пока не будет известно результатов встречи НАТО в Гааге в июне.
В то же время представителей НАТО также призывают максимально сократить саммит, чтобы минимизировать возможность конфликтов с Трампом. Поскольку существует большая неопределенность относительно того, что лидер США может сделать на саммите.
"Наряду с интенсивными переговорами между ключевыми европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте о том, как успокоить Трампа на встрече 24-25 июня, столицы также призывают Европейскую комиссию избегать противостояния с Белым домом накануне", - говорится в материале.
Официальные лица рассказали, что речь идет об избежании провокационных публичных дискуссий о торговых санкциях в ответ на пошлины Трампа, отсрочке решений о закупке вооружения, которые предусматривают выбор между европейскими и американскими вариантами, а также избежание критики подхода США к Украине и риторики по аннексии Гренландии.
"Накануне Гаагской встречи царит большая нервозность, и общее мнение заключается в том, чтобы сделать все возможное, чтобы (Трамп. - Ред.) приехал, сказать ему то, что он хочет услышать, и выпроводить его без каких-либо катастроф", - рассказал один из чиновников ЕС.
"Нам нужно разработать надежный план для упорядоченного переноса (оборонной) ответственности (от США в Европу). Это единственный и самый важный приоритет... превыше всего", - добавил чиновник НАТО.
Чиновники США заявили союзникам по НАТО, что Трамп планирует принять участие в саммите, однако может решить отменить визит, если другие страны-члены не примут предварительного соглашения об увеличении расходов на оборону и не возьмут на себя больше ответственности за защиту Европы.
По данным издания, Альянс готовит детальное исследование текущих возможностей членов НАТО, чтобы подготовить дискуссии о зависимости Европы от США и о том, как ее уменьшить и в какой срок.
Европейские чиновники неофициально оценивают, что со средними расходами на оборону, которые приближаются к 4%, и согласованным с США планом по мере наращивания европейских вооруженных сил, реалистичным является срок от пяти до десяти лет.
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Якщо Трумп захоче конфлікту, то його гуй хто уникне!
І не мрійте!
що Трамп планує взяти участь у саміті"
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від доні шарахаються як від чуми,
може скасувати саміт і не випробувати долю?