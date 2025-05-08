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Новости Оборонительные расходы НАТО Саммит НАТО в Гааге
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В ЕС призвали избегать конфликтов с Трампом, чтобы не сорвать саммит НАТО в июне, - FT

В ЕС призывают не раздражать Трампа перед саммитом НАТО

Страны-члены ЕС призывают Брюссель воздержаться от любых мер в ответ на пошлины Дональда Трампа и избегать любых конфликтов с ним до саммита НАТО, который состоится в июне. Все, чтобы не сорвать мероприятие.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Так, дипломаты и чиновники сообщили журналистам, что правительства призывают приостановить любые важные решения по США, пока не будет известно результатов встречи НАТО в Гааге в июне.

В то же время представителей НАТО также призывают максимально сократить саммит, чтобы минимизировать возможность конфликтов с Трампом. Поскольку существует большая неопределенность относительно того, что лидер США может сделать на саммите.

"Наряду с интенсивными переговорами между ключевыми европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте о том, как успокоить Трампа на встрече 24-25 июня, столицы также призывают Европейскую комиссию избегать противостояния с Белым домом накануне", - говорится в материале.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы приближаемся к точке, где уже пора принимать решение по войне в Украине, - Трамп

Официальные лица рассказали, что речь идет об избежании провокационных публичных дискуссий о торговых санкциях в ответ на пошлины Трампа, отсрочке решений о закупке вооружения, которые предусматривают выбор между европейскими и американскими вариантами, а также избежание критики подхода США к Украине и риторики по аннексии Гренландии.

"Накануне Гаагской встречи царит большая нервозность, и общее мнение заключается в том, чтобы сделать все возможное, чтобы (Трамп. - Ред.) приехал, сказать ему то, что он хочет услышать, и выпроводить его без каких-либо катастроф", - рассказал один из чиновников ЕС.

"Нам нужно разработать надежный план для упорядоченного переноса (оборонной) ответственности (от США в Европу). Это единственный и самый важный приоритет... превыше всего", - добавил чиновник НАТО.

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Чиновники США заявили союзникам по НАТО, что Трамп планирует принять участие в саммите, однако может решить отменить визит, если другие страны-члены не примут предварительного соглашения об увеличении расходов на оборону и не возьмут на себя больше ответственности за защиту Европы.

По данным издания, Альянс готовит детальное исследование текущих возможностей членов НАТО, чтобы подготовить дискуссии о зависимости Европы от США и о том, как ее уменьшить и в какой срок.

Европейские чиновники неофициально оценивают, что со средними расходами на оборону, которые приближаются к 4%, и согласованным с США планом по мере наращивания европейских вооруженных сил, реалистичным является срок от пяти до десяти лет.

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Автор: 

НАТО (10002) США (26877) Евросоюз (17155) Трамп Дональд (5395)


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Топ комментарии
+6
Виберіть Трампа папой римським, віддайте Гринландію, введіть проти себе мита відсотків з 20, купляйте все в Штатах, цілуйте його в дупу, або зберіться до купи і розмовляйте з рудим неадекватом як він заслуговує.
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08.05.2025 13:12
+2
Цікаво, все як у методичних рекомендаціях спілкування з хворими у психлікарні
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08.05.2025 13:15
+1
Всі окрім тебе сцикуни, а ти де зараз херой, мабуть з окопу пишеш
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08.05.2025 13:24
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ЄС тихо будь! - щоб в Трампа різьбу не зірвало
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08.05.2025 13:06 Ответить
какая Цаца, ваш Тампон !! такая нежная как барышня ...
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08.05.2025 13:09 Ответить
Виберіть Трампа папой римським, віддайте Гринландію, введіть проти себе мита відсотків з 20, купляйте все в Штатах, цілуйте його в дупу, або зберіться до купи і розмовляйте з рудим неадекватом як він заслуговує.
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08.05.2025 13:12 Ответить
Тобто- 4 роки Європа буде принизливо стояти на колінах перед трампом . Тобто- Німеччина часів Вермахта за короткий період наростила неймовірну воєнну потужність а тут… цілий Союз європейських країн шмаркає в подол і ніяк не може відмовитись від звичного життя пузатеньких бюргерів.
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08.05.2025 13:13 Ответить
Хе!
Якщо Трумп захоче конфлікту, то його гуй хто уникне!
І не мрійте!
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08.05.2025 13:14 Ответить
Цікаво, все як у методичних рекомендаціях спілкування з хворими у психлікарні
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08.05.2025 13:15 Ответить
cцикуни як і Зеленький- засцав Трампа погодивмя на перемирья і Справедливий мир вже забув- оркам фактично згодою на заморозку віддав 100 000 кв км за свою каденцію
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08.05.2025 13:15 Ответить
Всі окрім тебе сцикуни, а ти де зараз херой, мабуть з окопу пишеш
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08.05.2025 13:24 Ответить
Все що він віддає ЗСУ потім повертають, не сікай мамі під спідницю.
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08.05.2025 13:33 Ответить
Дебіли.Трамп розуміе тільки сілу.Не будте ідіотамі.
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08.05.2025 13:24 Ответить
яку таку силу має ЄС проти трумпа? три іржавих леопарди? чи півтори сотні таурусів що десятки років пиляться на складі?
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08.05.2025 13:31 Ответить
Трамп мало що розуміє взагалі, в нього деменціяч
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08.05.2025 13:36 Ответить
Ага,особливо,коли випускав трамкоід.Тут розуму хватило.
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08.05.2025 13:38 Ответить
Нічого він не випускав, це ілона законячила айті-рабів з тесли.
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08.05.2025 13:40 Ответить
Серьезно?
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08.05.2025 13:43 Ответить
В сенсі? Вочевидь трамп не знає, що таке "коіни" і "криптовалюта", він сто від трьохсот пʼятидесяти не кожен день відризняє. Всі криптовалютні ідеї виходять з ілони, його головного генератора фінансового скаму. Але ілона наврядчи розуміє технічну сторону, як саме створювати нові коіни, тому найвирогідніше це завдання він доручив підлеглим. Серед його компаній саме тесла котиться в дупу, автівки скирдуються непроданими, виробництво нових скорочується (виробництво конкретно кібертраків взагалі зупинено) - тому логічно, що він законячив саме айтішників тесли, які зараз байдики бʼють.
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08.05.2025 13:50 Ответить
Так хто гешефт отримав? Щеж і меланокоіни були.
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08.05.2025 13:53 Ответить
гешефт отримує банда на чолі з 35разово засудженим.
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08.05.2025 13:55 Ответить
То не такий він вже і елуп,як що на чолі банди.
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08.05.2025 13:57 Ответить
Ну якщо кацапсько-воровськими мірками міряти, згідно яких важливо сьогодні вкрасти і пофіг що завтра вбʼють чи сядеш, то так. Якщо цивілізованими - то він не Godfather, а скоріш "зіцголова Фунт" з золотого теля. Не найрозумніше досягнення.
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08.05.2025 14:01 Ответить
В олігархіях гешефт розподілюється між олігархами згідно підкилимових домовленостей, тому достеменно хто з тієї банди який відсоток отримав дізнатись неможливо.
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08.05.2025 13:56 Ответить
Це дурня
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08.05.2025 13:58 Ответить
Потужний аргумент.
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08.05.2025 14:02 Ответить
Це не аргумент.Я просто не люблю,коли опонент лле воду без фактів.
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08.05.2025 14:05 Ответить
Яких фактів? Я так розумію, ви як і трамп, дупля не відстрілюєте, що таке "створити коін"
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08.05.2025 14:07 Ответить
Показуйте йому намиста якісь, дзеркальця, пообіцяйте йому стріляючу палку подарувати.
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08.05.2025 13:35 Ответить
Я вже нетерпляче очикую цього саміту і шо там наверзе чубатий старий полудурник Додік ********* Трумп.
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08.05.2025 13:36 Ответить
Отсосите тампону!!!!
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08.05.2025 13:47 Ответить
Коли вони вже зрозуміють, що куди цього додіка не цілуй - всюди буде дупа. Краще навпаки, ставити його на місце. Тоді швидше знайдеться свідомий і влучний американець, який виправить помилку, яку зробили американський лохторат.
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08.05.2025 13:59 Ответить
"Посадовці США заявили союзникам по НАТО,
що Трамп планує взяти участь у саміті"
----
від доні шарахаються як від чуми,
може скасувати саміт і не випробувати долю?
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08.05.2025 14:01 Ответить
 
 