Встреча Карни и Трампа: одной из основных тем была война в Украине

Во время встречи в Вашингтоне президента США Дональда Трампа и премьер-министра Канады Марка Карни одним из ключевых был вопрос войны России против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CBC News со ссылкой на собственные информированные источники.

"Хотя Карни, его делегация и большинство канадцев были наиболее обеспокоены разговорами о 51-м штате и карательными тарифами Трампа, сам президент хотел разделить с Карни трапезу и поговорить о глобальных проблемах современности, в частности российско-украинской войне, противостоянии с Китаем и ситуации в Иране", - говорится в материале.

Как отметили источники издания, Трамп хотел услышать от Карни мнение относительно вопросов, которые его беспокоят. В частности, быстрое прекращение войны в Украине и сдерживание ядерных амбиций Ирана.

"Решение этих двух проблем оказалось для администрации особенно сложным", - отмечает CBC News.

Также во время встречи обсуждался вопрос Израиля и Газы, а также хуситов в Йемене. Хотя, по данным CBC News, этим вопросам уделялось меньше внимания.

"Тот факт, что президент интересовался мнением Карни по этим вопросам, расценивается как "обнадеживающий знак", что Трамп уважает нового лидера Канады и считает его достойным", подчеркнули в издании.

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