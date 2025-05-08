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Новости Встреча Карни с Трампом
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Встреча Карни и Трампа: одной из основных тем была война в Украине

Встреча Карни с Трампом

Во время встречи в Вашингтоне президента США Дональда Трампа и премьер-министра Канады Марка Карни одним из ключевых был вопрос войны России против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CBC News со ссылкой на собственные информированные источники.

"Хотя Карни, его делегация и большинство канадцев были наиболее обеспокоены разговорами о 51-м штате и карательными тарифами Трампа, сам президент хотел разделить с Карни трапезу и поговорить о глобальных проблемах современности, в частности российско-украинской войне, противостоянии с Китаем и ситуации в Иране", - говорится в материале.

Как отметили источники издания, Трамп хотел услышать от Карни мнение относительно вопросов, которые его беспокоят. В частности, быстрое прекращение войны в Украине и сдерживание ядерных амбиций Ирана.

"Решение этих двух проблем оказалось для администрации особенно сложным", - отмечает CBC News.

Также во время встречи обсуждался вопрос Израиля и Газы, а также хуситов в Йемене. Хотя, по данным CBC News, этим вопросам уделялось меньше внимания.

"Тот факт, что президент интересовался мнением Карни по этим вопросам, расценивается как "обнадеживающий знак", что Трамп уважает нового лидера Канады и считает его достойным", подчеркнули в издании.

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Автор: 

Канада (2092) США (26860) Украина (44973) Трамп Дональд (5395) Карни Марк (27)


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Ясно... Трамп більш занепокоєний своїм власним іміджем у світі, ніж реальними стосунками між Канадою та США... Розмови з Карні, стосовно війни в Україні, стосунків з Китаєм та Іраном - не що інше, як спроби самовиправдання у світлі власних "пройобів" у зовнішній політиці. Це свідчить саме про безпорадність Трампа та нездатність не тільки "управлять" ситуацією", а й навіть про "нездатність зрозуміть ситуацію та знайти з неї вихід"...
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08.05.2025 06:40 Ответить
Трамп приймав у Білому домі канадського премʼєра Марка Карні.
Це перша зустріч лідерів із моменту обрання Карні, і вона пройшла набагато краще, ніж можна було очікувати, на тлі напружених відносин між США та Канадою.
Хоча й на слова Карні про те, що «Канада не продається», Трамп задумливо відповів: «Ніколи не кажи ніколи».
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08.05.2025 07:15 Ответить
Ще до початку візиту до США Марк Карні казав, що головною темою обговорення будуть тарифи, введені Сполученими Штатами. Але, видається, поки що прогресу в цьому питанні небагато. Так, Трамп заявив, що Карні не може сказати йому нічого, що могло б переконати його знизити тарифи на канадські товари.
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08.05.2025 07:16 Ответить
Ще до зустрічі американський лідер написав: «Чому Америка субсидує Канаду на 200 мільярдів доларів на рік, окрім того, що надає їм БЕЗПЛАТНИЙ військовий захист та багато іншого?
Щоправда, як пише CNN, слова Трампа про «200 мільярдів доларів» не відповідають дійсності, оскільки, згідно з офіційною статистикою Сполучених Штатів, дефіцит торгівлі товарами та послугами з Канадою 2024 року становив 35,7 мільярда доларів. До того ж торік Канада була найбільшим покупцем американських товарів.
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08.05.2025 07:18 Ответить
На запитання, скільки часу може знадобитися для скасування американських тарифів, Карні визнав, що не знає, «бо ми не ухвалюємо це рішення». Він додав, що попереду ще багато переговорів, та що він від початку не очікував від цієї зустрічі «білого диму».
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08.05.2025 07:20 Ответить
Старий пирдун з Білого дурдома, виживший з ума Трампон мріє наслідувати свого кумира, старого пирдуна, хворіющего стариганською деменцією *****. Трампон мріє, як і *****, чужими землями. То йому мріється Канаду захопити, то Гренландію. І поки ці два довбня не двинули копита, з них треба зробити астронастів. Попросити Маска зробити цих старих, виживших з ума довбодятлів першими людьми, які полетіли на Марс. Щоб духу їх не було на Землі.
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08.05.2025 08:08 Ответить
 
 