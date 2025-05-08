Зустріч Карні та Трампа: однією з основних тем була війна в Україні
На зустрічі у Вашингтоні президент США Дональд Трамп та премʼєр-міністр Канади Марк Карні одним із ключових було питання війни Росії проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CBC News із посиланням на власні поінформовані джерела.
"Хоча Карні, його делегація та більшість канадців були найбільш занепокоєні розмовами про 51-й штат й каральними тарифами Трампа, сам президент хотів розділити із Карні трапезу та поговорити про глобальні проблеми сучасності, зокрема російсько-українську війну, протистояння із Китаєм та ситуацію в Ірані", - йдеться у матеріалі.
Як зазначили джерела видання, Трамп хотів почути від Карні думку стосовно питань, які його непокоять. Зокрема, швидке припинення війни в Україні та стримування ядерних амбіцій Ірану.
"Розв'язання цих двох проблем виявилося для адміністрації особливо складним", - зауважує CBC News.
Також під час зустрічі обговорювалось питання Ізраїлю та Гази, а також хуситів у Ємені. Хоча, за даними CBC News, цим питанням приділялося менше уваги.
"Той факт, що президент цікавився думкою Карні з цих питань, розцінюється як "обнадійливий знак", що Трамп поважає нового лідера Канади і вважає його гідним", підкреслили у виданні.
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Це перша зустріч лідерів із моменту обрання Карні, і вона пройшла набагато краще, ніж можна було очікувати, на тлі напружених відносин між США та Канадою.
Хоча й на слова Карні про те, що «Канада не продається», Трамп задумливо відповів: «Ніколи не кажи ніколи».
Щоправда, як пише CNN, слова Трампа про «200 мільярдів доларів» не відповідають дійсності, оскільки, згідно з офіційною статистикою Сполучених Штатів, дефіцит торгівлі товарами та послугами з Канадою 2024 року становив 35,7 мільярда доларів. До того ж торік Канада була найбільшим покупцем американських товарів.