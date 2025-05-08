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Новини Зустріч Карні з Трампом
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Зустріч Карні та Трампа: однією з основних тем була війна в Україні

Зустріч Карні з Трампом

На зустрічі у Вашингтоні президент США Дональд Трамп та премʼєр-міністр Канади Марк Карні одним із ключових було питання війни Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CBC News із посиланням на власні поінформовані джерела.

"Хоча Карні, його делегація та більшість канадців були найбільш занепокоєні розмовами про 51-й штат й каральними тарифами Трампа, сам президент хотів розділити із Карні трапезу та поговорити про глобальні проблеми сучасності, зокрема російсько-українську війну, протистояння із Китаєм та ситуацію в Ірані", - йдеться у матеріалі.

Як зазначили джерела видання, Трамп хотів почути від Карні думку стосовно питань, які його непокоять. Зокрема, швидке припинення війни в Україні та стримування ядерних амбіцій Ірану.

"Розв'язання цих двох проблем виявилося для адміністрації особливо складним", - зауважує CBC News.

Також під час зустрічі обговорювалось питання Ізраїлю та Гази, а також хуситів у Ємені. Хоча, за даними CBC News, цим питанням приділялося менше уваги.

"Той факт, що президент цікавився думкою Карні з цих питань, розцінюється як "обнадійливий знак", що Трамп поважає нового лідера Канади і вважає його гідним", підкреслили у виданні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп зустрівся з Карні: "Канада не продається - Ніколи не кажи ніколи"

Автор: 

Канада (2206) США (23065) Україна (5921) Трамп Дональд (5825) Карні Марк (26)


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Ясно... Трамп більш занепокоєний своїм власним іміджем у світі, ніж реальними стосунками між Канадою та США... Розмови з Карні, стосовно війни в Україні, стосунків з Китаєм та Іраном - не що інше, як спроби самовиправдання у світлі власних "пройобів" у зовнішній політиці. Це свідчить саме про безпорадність Трампа та нездатність не тільки "управлять" ситуацією", а й навіть про "нездатність зрозуміть ситуацію та знайти з неї вихід"...
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08.05.2025 06:40 Відповісти
Трамп приймав у Білому домі канадського премʼєра Марка Карні.
Це перша зустріч лідерів із моменту обрання Карні, і вона пройшла набагато краще, ніж можна було очікувати, на тлі напружених відносин між США та Канадою.
Хоча й на слова Карні про те, що «Канада не продається», Трамп задумливо відповів: «Ніколи не кажи ніколи».
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08.05.2025 07:15 Відповісти
Ще до початку візиту до США Марк Карні казав, що головною темою обговорення будуть тарифи, введені Сполученими Штатами. Але, видається, поки що прогресу в цьому питанні небагато. Так, Трамп заявив, що Карні не може сказати йому нічого, що могло б переконати його знизити тарифи на канадські товари.
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08.05.2025 07:16 Відповісти
Ще до зустрічі американський лідер написав: «Чому Америка субсидує Канаду на 200 мільярдів доларів на рік, окрім того, що надає їм БЕЗПЛАТНИЙ військовий захист та багато іншого?
Щоправда, як пише CNN, слова Трампа про «200 мільярдів доларів» не відповідають дійсності, оскільки, згідно з офіційною статистикою Сполучених Штатів, дефіцит торгівлі товарами та послугами з Канадою 2024 року становив 35,7 мільярда доларів. До того ж торік Канада була найбільшим покупцем американських товарів.
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08.05.2025 07:18 Відповісти
На запитання, скільки часу може знадобитися для скасування американських тарифів, Карні визнав, що не знає, «бо ми не ухвалюємо це рішення». Він додав, що попереду ще багато переговорів, та що він від початку не очікував від цієї зустрічі «білого диму».
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08.05.2025 07:20 Відповісти
Старий пирдун з Білого дурдома, виживший з ума Трампон мріє наслідувати свого кумира, старого пирдуна, хворіющего стариганською деменцією *****. Трампон мріє, як і *****, чужими землями. То йому мріється Канаду захопити, то Гренландію. І поки ці два довбня не двинули копита, з них треба зробити астронастів. Попросити Маска зробити цих старих, виживших з ума довбодятлів першими людьми, які полетіли на Марс. Щоб духу їх не було на Землі.
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08.05.2025 08:08 Відповісти
 
 