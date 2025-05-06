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Трамп зустрівся з Карні: "Канада не продається - Ніколи не кажи ніколи"

зустріч Трампа і Карні у Білому домі

Президент США Дональд Трамп 6 травня зустрівся з прем'єр-міністром Канади Марком Карні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Трамп зустрівся з новообраним прем'єр-міністром Канади Марком Карні у Білому домі в Овальному кабінеті. Напередодні Карні анонсував візит до Вашингтону, додавши, що перемовини з Трампом обіцяють бути складними, а "старі відносини, засновані на постійному зростанні інтеграції, закінчилися".

На початку зустрічі Трамп похвалив Карні, заявив, що той "програвав вибори, але у підсумку – виграв", тоді як Канада "обрала дуже талановиту людину". Під час перемовин сторони обговорили торгівельну угоду USMCA між Канадою, США і Мексикою, Карні наголосив, що вона потребує змін. Також підіймалося питання війни в Україні.

"Між нами є кілька складних моментів для обговорення. Ми також обговоримо Україну, Росію, війну, тому що Марк хоче, щоб вона закінчилася так само швидко, як і я. Я думаю, що вона має закінчитися", – сказав Трамп.

Трамп також зазначив, що США готові захистити Канаду у військовому сенсі, як вони "завжди це робили". Не відступив президент США і від ідеї щодо "51-го штату". Він, зокрема, назвав кордон між Канадою та Америкою "штучною лінією". Але Карні наголосив, що "є місця, які ніколи не продаються".

"Зустрівшись з канадцями протягом кампанії, останніх кількох місяців, я зрозумів, що Канада не продається, ніколи не буде продаватися. Але можливість полягає в партнерстві та в тому, що ми можемо побудувати разом. Ми робили це в минулому. І частково це, як щойно сказав президент, стосується нашої власної безпеки. І мій уряд прагне кардинальних змін у наших інвестиціях у канадську безпеку та нашому партнерстві", – зазначив Карні.

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Своєю чергою Трамп зауважив, що така позиція офіційного Торонто не ускладнює дискусії: "Час покаже. Це лише час. Але я кажу, ніколи не кажи ніколи. У мене було багато, багато речей, які були нездійсненними, і вони зрештою стали здійсненними, і здійсненними лише у дуже дружній спосіб. Але якщо це на благо всіх, знаєте, Канада любить нас, і ми любимо Канаду. Це, я думаю, найважливіше. Але побачимо. Я маю на увазі, що з часом побачимо, що станеться".

Автор: 

Канада (2204) США (23054) Трамп Дональд (5815) Карні Марк (25)


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Топ коментарі
+12
"Я маю на увазі, що з часом побачимо, що станеться". (Д. Трамп)

З часом Трамп перестане бути президентом. А ще ж часом він помре. І на те нема ради. 😊
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06.05.2025 21:01
+10
Але побачимо. Я маю на увазі, що з часом побачимо, що станеться"

Авжеж!
Ми не можем не побачити того, що станеться! А якщо воно станеться, то ми його побачимо. От якби того не сталося, то ми б і не змогли його побачити. Але воно дуже-дуже станеться і ми його дуже-дуже побачимо!
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06.05.2025 21:02
+8
Ще один "собіратєль зємєль" ! Воно що, заразне ? І передається як короста ?!
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06.05.2025 21:11
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Там ще Ізраїль в шоці трумп сказав що вони вже всьо друзі з хусітами мод порішали не бамбіть авіаносці Америкі.
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06.05.2025 20:57 Відповісти
"Я маю на увазі, що з часом побачимо, що станеться". (Д. Трамп)

З часом Трамп перестане бути президентом. А ще ж часом він помре. І на те нема ради. 😊
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06.05.2025 21:01 Відповісти
Але побачимо. Я маю на увазі, що з часом побачимо, що станеться"

Авжеж!
Ми не можем не побачити того, що станеться! А якщо воно станеться, то ми його побачимо. От якби того не сталося, то ми б і не змогли його побачити. Але воно дуже-дуже станеться і ми його дуже-дуже побачимо!
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06.05.2025 21:02 Відповісти
Чудик на літеру ,,М,,.
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06.05.2025 21:05 Відповісти
******** немає спокою - давай йому Канаду 51 - м штатом і кішка не ходи
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06.05.2025 21:09 Відповісти
Ще один "собіратєль зємєль" ! Воно що, заразне ? І передається як короста ?!
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06.05.2025 21:11 Відповісти
Адміни, а що таке "офіційне Торонто"?
Адже столицею Канади є Оттава!

Так, в списку найбільших міст Канади Торонто займає перше місце: Торонто (провінція Онтаріо) - 6,4 млн;
Монреаль (провінція Квебек) - 4,3 млн;
Ванкувер (провінція Бітіш Колумбія) - 2,5 млн;
Калгарі (провінція Альберта) - 1,4 млн;
Оттава (провінція Онтаріо) - 1,4 млн;
Едмонтон (провінція Альберта) - 1,3 млн;
Місто Квебек (провінція Квебек) - 800 тисяч;

Але ж - не столиця!
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06.05.2025 21:11 Відповісти
Чи це Трамп сплутав столицю Канади?
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06.05.2025 21:13 Відповісти
а это как анкара и стамбул)))) ирак и иран)
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06.05.2025 21:14 Відповісти
А яка різниця яке місто є столицею 51-го штату США?
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06.05.2025 21:58 Відповісти
"У мене було багато, багато речей, які були нездійсненними, і вони зрештою стали здійсненними, і здійсненними лише у дуже дружній спосіб." Джерело: https://censor.net/ua/n3550783

А отой "дружній спосіб" не сидить у Кремлі? Вуха "здійсненності" прибутків при банкрутстві не звідти стирчать?
Це так, узагальнено, з "конспірології", що час від часу з'являється у відкритих джерелах...
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06.05.2025 21:12 Відповісти
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06.05.2025 21:31 Відповісти
Може хтось скаже Трумпу, що Канада входить у першу п'ятірку за рівнем життя!
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06.05.2025 21:23 Відповісти
"Час покаже. Це лише час. Але я кажу, ніколи не кажи ніколи. У мене було багато, багато речей, які були нездійсненними, і вони зрештою стали здійсненними, і здійсненними лише у дуже дружній спосіб. ДВА ІМПІЧМЕНТИ ВЖЕ БУЛО.НІКОЛИ НЕ КАЖИ,ЩО ТРЕТІЙ ДО ТЕБЕ НІКОЛИ НЕ ПРИЙДЕ В ГОСТІ.ВІН ІДЕ ВЖЕ ДО ТЕБЕ З ДРУЖНІМ ВІЗИТОМ...
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06.05.2025 21:24 Відповісти
Дональде схаменись ! Ну тобі вже 80 ! Не 30 і не 40 а 80 , ти що жити вічно зібрався?
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06.05.2025 21:30 Відповісти
Що він за Канаду вчепився, яка не хоче того жениха.
В Україні колись був популярним такий ганекдот: Україні треба оголосити війну США і здатися. Ось і буде Трамбу 51 штат.
Але цей анекдот на сьогоднішній час став морально застарілим, бо трампосша котяться у прірву.
Маю кілька однокласників, одногрупників і навіть родичів (2-х рідна сестра з сім'єю), яким здавалося, що вони вхопили Бога за бороду, виїхавши у сша, які вже намилюють лижі на Європу, а потім можливо і на Україну з повротем.
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06.05.2025 21:33 Відповісти
********** фєнтезі ?
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06.05.2025 21:41 Відповісти
це риже мурло типу про себе розповідає ?
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06.05.2025 21:37 Відповісти
"Марк хоче, щоб вона закінчилася так само швидко, як і я"...
Емм... тобто Марк хоче щоб війна і трамп разом закінчились, чи шо?
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06.05.2025 21:55 Відповісти
 
 