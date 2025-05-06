Трамп зустрівся з Карні: "Канада не продається - Ніколи не кажи ніколи"
Президент США Дональд Трамп 6 травня зустрівся з прем'єр-міністром Канади Марком Карні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Трамп зустрівся з новообраним прем'єр-міністром Канади Марком Карні у Білому домі в Овальному кабінеті. Напередодні Карні анонсував візит до Вашингтону, додавши, що перемовини з Трампом обіцяють бути складними, а "старі відносини, засновані на постійному зростанні інтеграції, закінчилися".
На початку зустрічі Трамп похвалив Карні, заявив, що той "програвав вибори, але у підсумку – виграв", тоді як Канада "обрала дуже талановиту людину". Під час перемовин сторони обговорили торгівельну угоду USMCA між Канадою, США і Мексикою, Карні наголосив, що вона потребує змін. Також підіймалося питання війни в Україні.
"Між нами є кілька складних моментів для обговорення. Ми також обговоримо Україну, Росію, війну, тому що Марк хоче, щоб вона закінчилася так само швидко, як і я. Я думаю, що вона має закінчитися", – сказав Трамп.
Трамп також зазначив, що США готові захистити Канаду у військовому сенсі, як вони "завжди це робили". Не відступив президент США і від ідеї щодо "51-го штату". Він, зокрема, назвав кордон між Канадою та Америкою "штучною лінією". Але Карні наголосив, що "є місця, які ніколи не продаються".
"Зустрівшись з канадцями протягом кампанії, останніх кількох місяців, я зрозумів, що Канада не продається, ніколи не буде продаватися. Але можливість полягає в партнерстві та в тому, що ми можемо побудувати разом. Ми робили це в минулому. І частково це, як щойно сказав президент, стосується нашої власної безпеки. І мій уряд прагне кардинальних змін у наших інвестиціях у канадську безпеку та нашому партнерстві", – зазначив Карні.
Своєю чергою Трамп зауважив, що така позиція офіційного Торонто не ускладнює дискусії: "Час покаже. Це лише час. Але я кажу, ніколи не кажи ніколи. У мене було багато, багато речей, які були нездійсненними, і вони зрештою стали здійсненними, і здійсненними лише у дуже дружній спосіб. Але якщо це на благо всіх, знаєте, Канада любить нас, і ми любимо Канаду. Це, я думаю, найважливіше. Але побачимо. Я маю на увазі, що з часом побачимо, що станеться".
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З часом Трамп перестане бути президентом. А ще ж часом він помре. І на те нема ради. 😊
Авжеж!
Ми не можем не побачити того, що станеться! А якщо воно станеться, то ми його побачимо. От якби того не сталося, то ми б і не змогли його побачити. Але воно дуже-дуже станеться і ми його дуже-дуже побачимо!
Адже столицею Канади є Оттава!
Так, в списку найбільших міст Канади Торонто займає перше місце: Торонто (провінція Онтаріо) - 6,4 млн;
Монреаль (провінція Квебек) - 4,3 млн;
Ванкувер (провінція Бітіш Колумбія) - 2,5 млн;
Калгарі (провінція Альберта) - 1,4 млн;
Оттава (провінція Онтаріо) - 1,4 млн;
Едмонтон (провінція Альберта) - 1,3 млн;
Місто Квебек (провінція Квебек) - 800 тисяч;
Але ж - не столиця!
А отой "дружній спосіб" не сидить у Кремлі? Вуха "здійсненності" прибутків при банкрутстві не звідти стирчать?
Це так, узагальнено, з "конспірології", що час від часу з'являється у відкритих джерелах...
В Україні колись був популярним такий ганекдот: Україні треба оголосити війну США і здатися. Ось і буде Трамбу 51 штат.
Але цей анекдот на сьогоднішній час став морально застарілим, бо трампосша котяться у прірву.
Маю кілька однокласників, одногрупників і навіть родичів (2-х рідна сестра з сім'єю), яким здавалося, що вони вхопили Бога за бороду, виїхавши у сша, які вже намилюють лижі на Європу, а потім можливо і на Україну з повротем.
Емм... тобто Марк хоче щоб війна і трамп разом закінчились, чи шо?