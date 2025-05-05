Трамп припустив застосування військової сили проти Гренландії, однак сказав, що з Канадою "до такого не дійде"
Президент США Дональд Трамп сказав, що може застосувати військову силу проти Гренландії, однак з Канадою такого ймовірно не станеться.
Про це він розповів у інтерв’ю NBC News, передає Цензор.НЕТ.
На запитання журналіста, чи готовий він застосувати військову силу проти Канади, Трамп відповів: "Думаю, що ми ніколи до цього не дійдемо".
"Щось може статися з Гренландією. Буду чесним, нам це потрібно для національної та міжнародної безпеки", - прокоментував президент США ситуацію з Гренландією.
Він зазначив, що "не виключає" застосування військової сили для встановлення контролю над Гренландією, хоча водночас підкреслив, що не стверджує про намір це робити. За його словами, острів "дуже потрібен" США задля міжнародної безпеки.
"Ви знаєте, у нас є російські човни і китайські човни, канонерки всюди, авіаносці, канонерки, що ходять вздовж і впоперек узбережжя Гренландії. Нам потрібно це захистити. Нам це потрібно на міжнародному рівні", - вважає Трамп.
На уточнювальне запитання, чи розглядає він застосування сили щодо Канади, Трамп відповів: "Я думаю, що це дуже малоймовірно. Я не бачу цього з Канадою. Просто не бачу".
Трамп зазначив, що мав розмову з новим прем'єр-міністром Канади Марком Карні та підтвердив, що вони не обговорювали питання про приєднання його країни до США. Втім, він припустив, що ця тема може стати предметом обговорення під час візиту Карні до Вашингтона "цього чи наступного тижня".
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Ха-ха-ха-...
Это образ, который оскорбляет верующих, оскорбляет институты и показывает, что лидеру правого мира нравится клоунство", - написал кардинал Ренци на итальянском языке на X.
Но Белый дом отверг любое предположение о том, что президент-республиканец высмеивает папство.
"Президент Трамп прилетел в Италию, чтобы отдать дань уважения Папе Франциску и присутствовать на его похоронах, и он был убежденным защитником католиков и религиозной свободы", - сказала пресс-секретарь Каролина Левитт.
Реакция продолжилась в воскресенье, когда архиепископ Нью-Йорка Тимоти Долан, который дружит с Трампом в течение многих лет, сказал журналистам, что ему не нравится изображение.
"Это было нехорошо", - сказал он после посещения мессы в Риме. «Надеюсь, он не имел к этому никакого отношения».
Переключаясь на итальянский, он назвал это "brutta figura", фраза, означающая плохое или неловкое впечатление.
На вопрос, должен ли Белый дом снять изображение и извиниться, он сказал - снова на итальянском - "кто знает" и отказался говорить об этом больше.
- відлякує інвесторів
- топить долар
- назавжди робить США такими як і всі дикратури
АЙ МАЛАДЦА....розкажіть ще що він не агент
десь я це вже чув
Хребет Ломоносова - підводний хребет у Північному Льодовитому океані, між Новосибірськими островами та островом Елсмір у Канадському Арктичному архіпелазі. Довжина приблизно 1800 км, ширина від 60 до 200 км. Висота над рівнем дна океану 3300-3700 м, мінімальна глибина над хребтом - 954 м.
Право приналежності дозволить видобувати корисні копалини в цьому регіоні, претенденти на цей хребет повинні довести, що він є продовженням їхньої території.
В той час, як Канада і Росія претендують на території до північного полюса, Данія наполягає на тому, що весь хребет є продовженням Гренландії і заявляє на свої права на територію, аж до виключної економічної зони Росії.
У той час як лише 9% канадців заявили, що вважають ймовірним приєднання Канади до Сполучених Штатів, 20% американців, які взяли участь в опитуванні, заявили, що хотіли б, щоб їхній штат відокремився від США і став частиною їхнього північного сусіда.
The survey was conducted from March 21 to March 24 based on the responses of around 1,600 Canadians and 1,000 Americans.