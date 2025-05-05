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Новини Контроль США над Гренландією Відносини США та Канади
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Трамп припустив застосування військової сили проти Гренландії, однак сказав, що з Канадою "до такого не дійде"

Трамп

Президент США Дональд Трамп сказав, що може застосувати військову силу проти Гренландії, однак з Канадою такого ймовірно не станеться.

Про це він розповів у інтерв’ю NBC News, передає Цензор.НЕТ.

На запитання журналіста, чи готовий він застосувати військову силу проти Канади, Трамп відповів: "Думаю, що ми ніколи до цього не дійдемо".

"Щось може статися з Гренландією. Буду чесним, нам це потрібно для національної та міжнародної безпеки", - прокоментував президент США ситуацію з Гренландією.

Він зазначив, що "не виключає" застосування військової сили для встановлення контролю над Гренландією, хоча водночас підкреслив, що не стверджує про намір це робити. За його словами, острів "дуже потрібен" США задля міжнародної безпеки.

Читайте: У Трампа розробили план із взяття під контроль Гренландії, - The New York Times

"Ви знаєте, у нас є російські човни і китайські човни, канонерки всюди, авіаносці, канонерки, що ходять вздовж і впоперек узбережжя Гренландії. Нам потрібно це захистити. Нам це потрібно на міжнародному рівні", - вважає Трамп.

На уточнювальне запитання, чи розглядає він застосування сили щодо Канади, Трамп відповів: "Я думаю, що це дуже малоймовірно. Я не бачу цього з Канадою. Просто не бачу".

Трамп зазначив, що мав розмову з новим прем'єр-міністром Канади Марком Карні та підтвердив, що вони не обговорювали питання про приєднання його країни до США. Втім, він припустив, що ця тема може стати предметом обговорення під час візиту Карні до Вашингтона "цього чи наступного тижня".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Територіальні амбіції Трампа щодо Канади є марними, - прем’єр Карні

Автор: 

Гренландія (78) Канада (2203) США (23032)


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Топ коментарі
+6
Навыбирало быдло дегенератов во власть. Сон разума шагает по планете.
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05.05.2025 01:11
+3
пора Сенату починати радитись з фаховими лікарями з цього приводу.
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05.05.2025 01:32
+2
Гарант миру *****.
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05.05.2025 01:10
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Гарант миру *****.
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05.05.2025 01:10 Відповісти
Оху-вший де-іл.
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05.05.2025 02:31 Відповісти
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05.05.2025 01:11 Відповісти
Навыбирало быдло дегенератов во власть. Сон разума шагает по планете.
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05.05.2025 01:11 Відповісти
Та який "сон разуму"? Просто БРЕШЕ В ОЧІ!!! Він виконує "замовлення" американського бізнесу... Завжди справжнніми причинами воєн були, в першу чергу, ЕКОНОМІЧНІ причини... Бізнесу США потрібен континентальний шельф Гренландії - як перспективне місця для видобування корисних копалин у арктичній області... От і весь "сон"... А "застосування військової сили" - це просто дурне копіювання Путіна... Той виправдовував захоплення України "защитай саатечественникав", а цей - "захистом безпеки Америки від китайських та російських сил"... Бази яких знаходяться як за кілька тисяч кілометрів від США, так і від Гренландії... Чогось про "захист Гаваїв" він не говорить... А вони відкриті, з боку Тихого океану, для обох флотів...
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05.05.2025 03:22 Відповісти
Очко зжимається,
І не зжимається...
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05.05.2025 01:11 Відповісти
І що на це скаже п'ята стаття НАТО?
Ха-ха-ха-...
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05.05.2025 01:13 Відповісти
Враження про "ПАПИН" образ Фредовича

Это образ, который оскорбляет верующих, оскорбляет институты и показывает, что лидеру правого мира нравится клоунство", - написал кардинал Ренци на итальянском языке на X.

Но Белый дом отверг любое предположение о том, что президент-республиканец высмеивает папство.

"Президент Трамп прилетел в Италию, чтобы отдать дань уважения Папе Франциску и присутствовать на его похоронах, и он был убежденным защитником католиков и религиозной свободы", - сказала пресс-секретарь Каролина Левитт.

Реакция продолжилась в воскресенье, когда архиепископ Нью-Йорка Тимоти Долан, который дружит с Трампом в течение многих лет, сказал журналистам, что ему не нравится изображение.

"Это было нехорошо", - сказал он после посещения мессы в Риме. «Надеюсь, он не имел к этому никакого отношения».

Переключаясь на итальянский, он назвал это "brutta figura", фраза, означающая плохое или неловкое впечатление.

На вопрос, должен ли Белый дом снять изображение и извиниться, он сказал - снова на итальянском - "кто знает" и отказался говорить об этом больше.
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05.05.2025 01:23 Відповісти
100 днів позаду! тепер можна знову- Україна винна у війні, бо хйлу очєнь їйо хочецца , як Трампу Гренландію... І Фрєдавіч хйла ах как панімаєт... Данія винна що має Гренландію, то чєм Фредавіч хужєє хйла? А Європа абасрется на два вайнушкі ...
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05.05.2025 01:32 Відповісти
Вдаватись до застосування зброї в реаліях, при яких острів не виявляє інтересу до приєднання до іншої країни... хм, мені це щось нагадує.
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05.05.2025 01:21 Відповісти
Ще і прикриваючись "безпекою". 10 ****** з 10.
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05.05.2025 01:44 Відповісти
Старий дурень, невже він такий без мозговий, що буде робити військові дії проти Гренландії ?
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05.05.2025 01:22 Відповісти
А насправді , він же миротворець -МИ-РО-ТВО-РЕЦЬ !!!
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05.05.2025 01:25 Відповісти
Язиком...
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05.05.2025 02:08 Відповісти
так договаривайся со своим дружбаном из рашки, чего ты боишься ?
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05.05.2025 01:23 Відповісти
ЧУВАК

- відлякує інвесторів
- топить долар
- назавжди робить США такими як і всі дикратури

АЙ МАЛАДЦА....розкажіть ще що він не агент
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05.05.2025 01:25 Відповісти
Trump is a reminder that the US did not expand from a couple of tiny settlement on the East Coast all the way across the continent and more than half way through the Pacific ocean by always playing it nice and asking for permission. You like your USA strong and ready to strike? Well, then, it comes at a price. No one is immune from becoming a target.
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05.05.2025 01:29 Відповісти
Тобто повернутися знову до колонізації? так далеко ЄГЕЙН Трмап не обіцяв, щоб стати Америці знову міцною.
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05.05.2025 01:35 Відповісти
пора Сенату починати радитись з фаховими лікарями з цього приводу.
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05.05.2025 01:32 Відповісти
Наприкла покликати Пальчевського з ЄВРОЛАБу
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05.05.2025 01:59 Відповісти
він не псіхіатр.
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05.05.2025 02:03 Відповісти
Україна також комусь була потрібна для національної та міжнародної безпеки

десь я це вже чув
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05.05.2025 01:34 Відповісти
Всі по всій Україні пишуть, що Трамп дебіляра старийПердун зіхав з розуму, Агент *****.... Ну да, ну да... А те що такі людські істоти не можуть просто так бути на таких посадах - то ніц нікому не доходить. Так саме , як порох, зеля. яник, *****, байден, ердоган, бульбаш... Слюсар або водій хлібовоза - ніц ніколи не зможе стати на таку посаду.... Тому що, все йде за планом, просто Керуючі Компанії мілярдери вже всек між собоу понарішали...
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05.05.2025 01:39 Відповісти
Отримавши Гренландію, Трамп отримає і Північний полюс.

Хребет Ломоносова - підводний хребет у Північному Льодовитому океані, між Новосибірськими островами та островом Елсмір у Канадському Арктичному архіпелазі. Довжина приблизно 1800 км, ширина від 60 до 200 км. Висота над рівнем дна океану 3300-3700 м, мінімальна глибина над хребтом - 954 м.

Право приналежності дозволить видобувати корисні копалини в цьому регіоні, претенденти на цей хребет повинні довести, що він є продовженням їхньої території.

В той час, як Канада і Росія претендують на території до північного полюса, Данія наполягає на тому, що весь хребет є продовженням Гренландії і заявляє на свої права на територію, аж до виключної економічної зони Росії.
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05.05.2025 01:40 Відповісти
Ще один кретин з картою, где на них готовилось нападєніє.
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05.05.2025 01:43 Відповісти


У той час як лише 9% канадців заявили, що вважають ймовірним приєднання Канади до Сполучених Штатів, 20% американців, які взяли участь в опитуванні, заявили, що хотіли б, щоб їхній штат відокремився від США і став частиною їхнього північного сусіда.

The survey was conducted from March 21 to March 24 based on the responses of around 1,600 Canadians and 1,000 Americans.
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05.05.2025 02:20 Відповісти
 
 