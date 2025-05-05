Трамп припустив застосування військової сили проти Гренландії, однак сказав, що з Канадою "до такого не дійде"

Президент США Дональд Трамп сказав, що може застосувати військову силу проти Гренландії, однак з Канадою такого ймовірно не станеться.

Про це він розповів у інтерв’ю NBC News, передає Цензор.НЕТ.

На запитання журналіста, чи готовий він застосувати військову силу проти Канади, Трамп відповів: "Думаю, що ми ніколи до цього не дійдемо".

"Щось може статися з Гренландією. Буду чесним, нам це потрібно для національної та міжнародної безпеки", - прокоментував президент США ситуацію з Гренландією.

Він зазначив, що "не виключає" застосування військової сили для встановлення контролю над Гренландією, хоча водночас підкреслив, що не стверджує про намір це робити. За його словами, острів "дуже потрібен" США задля міжнародної безпеки.

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"Ви знаєте, у нас є російські човни і китайські човни, канонерки всюди, авіаносці, канонерки, що ходять вздовж і впоперек узбережжя Гренландії. Нам потрібно це захистити. Нам це потрібно на міжнародному рівні", - вважає Трамп.

На уточнювальне запитання, чи розглядає він застосування сили щодо Канади, Трамп відповів: "Я думаю, що це дуже малоймовірно. Я не бачу цього з Канадою. Просто не бачу".

Трамп зазначив, що мав розмову з новим прем'єр-міністром Канади Марком Карні та підтвердив, що вони не обговорювали питання про приєднання його країни до США. Втім, він припустив, що ця тема може стати предметом обговорення під час візиту Карні до Вашингтона "цього чи наступного тижня".

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