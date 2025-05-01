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Територіальні амбіції Трампа щодо Канади є марними, - прем’єр Карні

Карні про територіальні амбіції Трампа

Канадський премʼєр-міністр Марк Карні стосовно територіальних амбіцій президента США Дональда Трампа щодо Канади заявив, що "цього не буде ніколи".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, його слова наводить Bloomberg.

Так, Карні заявив, що Трамп "має територіальні амбіції. Але щодо Канади – цього не буде ніколи".

"І, відверто кажучи, не думаю, що це коли-небудь станеться з кимось іншим – чи то Панама, чи Гренландія, чи будь-хто ще", – додав він.

Читайте: Трамп хоче переглянути кордони США з Канадою, - The New York Times

Як зазначається, ліберальна партія Карні здобула найбільше місць на виборах у Канаді, значною мірою завдяки громадському обуренню проти американських тарифів і заяв Трампа про те, що Канада "могла б стати 51-м штатом США".

Водночас Карні наголосив, що "розрізняє те, чого президент хоче, і те, чого він реально очікує", – готуючись до переговорів із Вашингтоном щодо нового економічного та безпекового пакту між двома країнами.

Також читайте: Трамп про Канаду: "Одна з наймерзенніших країн, з якими я мав справу"

Нагадаємо, у день парламентських виборів у Канаді президент США Дональд Трамп знову заявив, що "кордон між країнами є штучним" і що канадці повинні доєднатися до Сполучених Штатів та стати новим штатом.

Автор: 

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01.05.2025 17:02 Відповісти
Та трампанутого на це тягне тільки після перекуру з масканутим, а так він простий Наполеон в палаті
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01.05.2025 17:08 Відповісти
Закончится у трампа кокаин, закончатся и желания, как говорил один юморист - сам себе захотел,

сам и обойдёшься!
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01.05.2025 17:12 Відповісти
З Трампа поступово збивають пиху. Що поробишь, мам напрошуеться.
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01.05.2025 17:37 Відповісти
Про Крим так само говорили
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01.05.2025 18:08 Відповісти
 
 