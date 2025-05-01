Территориальные амбиции Трампа в отношении Канады - бесполезны, - премьер Карни
Канадский премьер-министр Марк Карни относительно территориальных амбиций президента США Дональда Трампа в отношении Канады заявил, что "этого не будет никогда".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, его слова приводит Bloomberg.
Так, Карни заявил, что Трамп "имеет территориальные амбиции. Но в отношении Канады - этого не будет никогда".
"И, откровенно говоря, не думаю, что это когда-нибудь произойдет с кем-то другим - будь то Панама, или Гренландия, или кто-либо еще", - добавил он.
Как отмечается, либеральная партия Карни получила больше всего мест на выборах в Канаде, в значительной степени благодаря общественному возмущению против американских тарифов и заявлений Трампа о том, что Канада "могла бы стать 51-м штатом США".
В то же время Карни подчеркнул, что "различает то, чего президент хочет, и то, чего он реально ожидает", - готовясь к переговорам с Вашингтоном по новому экономическому пакту и пакту безопасности между двумя странами.
Напомним, в день парламентских выборов в Канаде президент США Дональд Трамп вновь заявил, что "граница между странами является искусственной" и что канадцы должны присоединиться к Соединенным Штатам и стать новым штатом.
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