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Новости Отношения США и Канады Требования Трампа к Канаде
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Территориальные амбиции Трампа в отношении Канады - бесполезны, - премьер Карни

Карни о территориальных амбициях Трампа

Канадский премьер-министр Марк Карни относительно территориальных амбиций президента США Дональда Трампа в отношении Канады заявил, что "этого не будет никогда".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, его слова приводит Bloomberg.

Так, Карни заявил, что Трамп "имеет территориальные амбиции. Но в отношении Канады - этого не будет никогда".

"И, откровенно говоря, не думаю, что это когда-нибудь произойдет с кем-то другим - будь то Панама, или Гренландия, или кто-либо еще", - добавил он.

Читайте: Трамп хочет пересмотреть границы США с Канадой, - The New York Times

Как отмечается, либеральная партия Карни получила больше всего мест на выборах в Канаде, в значительной степени благодаря общественному возмущению против американских тарифов и заявлений Трампа о том, что Канада "могла бы стать 51-м штатом США".

В то же время Карни подчеркнул, что "различает то, чего президент хочет, и то, чего он реально ожидает", - готовясь к переговорам с Вашингтоном по новому экономическому пакту и пакту безопасности между двумя странами.

Также читайте: Трамп о Канаде: "Одна из самых мерзких стран, с которыми я имел дело"

Напомним, в день парламентских выборов в Канаде президент США Дональд Трамп вновь заявил, что "граница между странами является искусственной" и что канадцы должны присоединиться к Соединенным Штатам и стать новым штатом.

Автор: 

Канада (2085) США (26791) Трамп Дональд (5349) Карни Марк (22)


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01.05.2025 17:02 Ответить
Та трампанутого на це тягне тільки після перекуру з масканутим, а так він простий Наполеон в палаті
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01.05.2025 17:08 Ответить
Закончится у трампа кокаин, закончатся и желания, как говорил один юморист - сам себе захотел,

сам и обойдёшься!
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01.05.2025 17:12 Ответить
З Трампа поступово збивають пиху. Що поробишь, мам напрошуеться.
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01.05.2025 17:37 Ответить
Про Крим так само говорили
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01.05.2025 18:08 Ответить
 
 