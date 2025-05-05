Трамп допустил применение военной силы против Гренландии, однако сказал, что с Канадой "до такого не дойдет"
Президент США Дональд Трамп сказал, что может применить военную силу против Гренландии, однако с Канадой такого вероятно не произойдет.
Об этом он рассказал в интервью NBC News, передает Цензор.НЕТ.
На вопрос журналиста, готов ли он применить военную силу против Канады, Трамп ответил: "Думаю, что мы никогда до этого не дойдем".
"Что-то может произойти с Гренландией. Буду честным, нам это нужно для национальной и международной безопасности", - прокомментировал президент США ситуацию с Гренландией.
Он отметил, что "не исключает" применение военной силы для установления контроля над Гренландией, хотя в то же время подчеркнул, что не утверждает о намерении это делать. По его словам, остров "очень нужен" США для международной безопасности.
"Вы знаете, у нас есть российские лодки и китайские лодки, канонерки везде, авианосцы, канонерки, ходящие вдоль и поперек побережья Гренландии. Нам нужно это защитить. Нам это нужно на международном уровне", - считает Трамп.
На уточняющий вопрос, рассматривает ли он применение силы в отношении Канады, Трамп ответил: "Я думаю, что это очень маловероятно. Я не вижу этого с Канадой. Просто не вижу".
Трамп отметил, что разговаривал с новым премьер-министром Канады Марком Карни и подтвердил, что они не обсуждали вопрос о присоединении его страны к США. Впрочем, он предположил, что эта тема может стать предметом обсуждения во время визита Карни в Вашингтон "на этой или следующей неделе".
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Ха-ха-ха-...
Это образ, который оскорбляет верующих, оскорбляет институты и показывает, что лидеру правого мира нравится клоунство", - написал кардинал Ренци на итальянском языке на X.
Но Белый дом отверг любое предположение о том, что президент-республиканец высмеивает папство.
"Президент Трамп прилетел в Италию, чтобы отдать дань уважения Папе Франциску и присутствовать на его похоронах, и он был убежденным защитником католиков и религиозной свободы", - сказала пресс-секретарь Каролина Левитт.
Реакция продолжилась в воскресенье, когда архиепископ Нью-Йорка Тимоти Долан, который дружит с Трампом в течение многих лет, сказал журналистам, что ему не нравится изображение.
"Это было нехорошо", - сказал он после посещения мессы в Риме. «Надеюсь, он не имел к этому никакого отношения».
Переключаясь на итальянский, он назвал это "brutta figura", фраза, означающая плохое или неловкое впечатление.
На вопрос, должен ли Белый дом снять изображение и извиниться, он сказал - снова на итальянском - "кто знает" и отказался говорить об этом больше.
"Бот (мн. ч. боты), а также интернет-бот и тому подобное (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. bot, сокращение от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA чеш. robot) - виртуальный робот или искусственный интеллект, который функционирует на основе специальной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B программы, выполняющей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F автоматически и/или по заданному https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 расписанию какие-либо действия через https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81 интерфейсы, предназначенные для https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8 людей".
Таким чином, "бот" може лише "озвучувать" закладені в нього "інформативні посили" - але не вести живу полеміку...
Таким чином, ти "перднув у калюжу", і по ній пішли смердючі бульбашки...
ДРУГЕ : я пишу про Трампа, а не про Путіна. І моя оцінка його діяльності - це моє власне суб"єктивне оціночне судження...
Третє : що ти - кацапський провокатор, форумчанам уже відомо...
Тому йди "курсом русского корабля"...
- відлякує інвесторів
- топить долар
- назавжди робить США такими як і всі дикратури
АЙ МАЛАДЦА....розкажіть ще що він не агент
десь я це вже чув
Хребет Ломоносова - підводний хребет у Північному Льодовитому океані, між Новосибірськими островами та островом Елсмір у Канадському Арктичному архіпелазі. Довжина приблизно 1800 км, ширина від 60 до 200 км. Висота над рівнем дна океану 3300-3700 м, мінімальна глибина над хребтом - 954 м.
Право приналежності дозволить видобувати корисні копалини в цьому регіоні, претенденти на цей хребет повинні довести, що він є продовженням їхньої території.
В той час, як Канада і Росія претендують на території до північного полюса, Данія наполягає на тому, що весь хребет є продовженням Гренландії і заявляє на свої права на територію, аж до виключної економічної зони Росії.
У той час як лише 9% канадців заявили, що вважають ймовірним приєднання Канади до Сполучених Штатів, 20% американців, які взяли участь в опитуванні, заявили, що хотіли б, щоб їхній штат відокремився від США і став частиною їхнього північного сусіда.
The survey was conducted from March 21 to March 24 based on the responses of around 1,600 Canadians and 1,000 Americans.
Це як у побуті,сусіде,прдай мені свій садок!А як не продаси,то силою заберу!Це у сусіда,з якими роками друщили,по чарці пили!
Человечество деградировало до такой степени, что ему всё равно, что воля, что неволя, что мир, что война, поэтому молча взирает на все эти безобразия.
А зараз все набагато гірше, бо обидві палати Конгресу мають республіканську більшість. І не просто республіканську, а глибоко сектантську, бо республіканці із нормальної політичної партії перетворились на секту свідків трампа - Великого та Жахливого. Спікер ПП Джонсон навіть питання такого не винесе на голосування (так, як півроку не виносив питання про допомогу Україні, бо трамп - тоді ще взагалі ніхто - цього не хотів та не дозволяв).
Тобто, на жаль, усі рухи по офіційному незадоволенню трампом з'являться тільки (і тоді!), коли наступні вибори у Конгрес виграють демократи. А чи виграють вони у сьогоднішньому стану демократії у США і чи будуть далі вибори взагалі - велике питання...