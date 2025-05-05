Трамп допустил применение военной силы против Гренландии, однако сказал, что с Канадой "до такого не дойдет"

Президент США Дональд Трамп сказал, что может применить военную силу против Гренландии, однако с Канадой такого вероятно не произойдет.

Об этом он рассказал в интервью NBC News, передает Цензор.НЕТ.

На вопрос журналиста, готов ли он применить военную силу против Канады, Трамп ответил: "Думаю, что мы никогда до этого не дойдем".

"Что-то может произойти с Гренландией. Буду честным, нам это нужно для национальной и международной безопасности", - прокомментировал президент США ситуацию с Гренландией.

Он отметил, что "не исключает" применение военной силы для установления контроля над Гренландией, хотя в то же время подчеркнул, что не утверждает о намерении это делать. По его словам, остров "очень нужен" США для международной безопасности.

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"Вы знаете, у нас есть российские лодки и китайские лодки, канонерки везде, авианосцы, канонерки, ходящие вдоль и поперек побережья Гренландии. Нам нужно это защитить. Нам это нужно на международном уровне", - считает Трамп.

На уточняющий вопрос, рассматривает ли он применение силы в отношении Канады, Трамп ответил: "Я думаю, что это очень маловероятно. Я не вижу этого с Канадой. Просто не вижу".

Трамп отметил, что разговаривал с новым премьер-министром Канады Марком Карни и подтвердил, что они не обсуждали вопрос о присоединении его страны к США. Впрочем, он предположил, что эта тема может стать предметом обсуждения во время визита Карни в Вашингтон "на этой или следующей неделе".

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