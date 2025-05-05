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Новости Контроль США над Гренландией Отношения США и Канады
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Трамп допустил применение военной силы против Гренландии, однако сказал, что с Канадой "до такого не дойдет"

Трамп

Президент США Дональд Трамп сказал, что может применить военную силу против Гренландии, однако с Канадой такого вероятно не произойдет.

Об этом он рассказал в интервью NBC News, передает Цензор.НЕТ.

На вопрос журналиста, готов ли он применить военную силу против Канады, Трамп ответил: "Думаю, что мы никогда до этого не дойдем".

"Что-то может произойти с Гренландией. Буду честным, нам это нужно для национальной и международной безопасности", - прокомментировал президент США ситуацию с Гренландией.

Он отметил, что "не исключает" применение военной силы для установления контроля над Гренландией, хотя в то же время подчеркнул, что не утверждает о намерении это делать. По его словам, остров "очень нужен" США для международной безопасности.

Читайте: У Трампа разработали план по взятию под контроль Гренландии, - The New York Times

"Вы знаете, у нас есть российские лодки и китайские лодки, канонерки везде, авианосцы, канонерки, ходящие вдоль и поперек побережья Гренландии. Нам нужно это защитить. Нам это нужно на международном уровне", - считает Трамп.

На уточняющий вопрос, рассматривает ли он применение силы в отношении Канады, Трамп ответил: "Я думаю, что это очень маловероятно. Я не вижу этого с Канадой. Просто не вижу".

Трамп отметил, что разговаривал с новым премьер-министром Канады Марком Карни и подтвердил, что они не обсуждали вопрос о присоединении его страны к США. Впрочем, он предположил, что эта тема может стать предметом обсуждения во время визита Карни в Вашингтон "на этой или следующей неделе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Территориальные амбиции Трампа в отношении Канады являются бесполезными, - премьер Карни

Автор: 

Гренландия (78) Канада (2088) США (26835)


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Топ комментарии
+25
Навыбирало быдло дегенератов во власть. Сон разума шагает по планете.
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05.05.2025 01:11
+16
Гарант миру *****.
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05.05.2025 01:10
+15
Трамп - "гібрид" Путіна з Зеленським... Апетити - як у Путіна, а самовпевненість, дурь і брехливість - як у Зеленського...

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05.05.2025 05:23
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Правила форума Совет форумчан
Гарант миру *****.
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05.05.2025 01:10 Ответить
Оху-вший де-іл.
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05.05.2025 02:31 Ответить
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05.05.2025 01:11 Ответить
Навыбирало быдло дегенератов во власть. Сон разума шагает по планете.
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05.05.2025 01:11 Ответить
Та який "сон разуму"? Просто БРЕШЕ В ОЧІ!!! Він виконує "замовлення" американського бізнесу... Завжди справжнніми причинами воєн були, в першу чергу, ЕКОНОМІЧНІ причини... Бізнесу США потрібен континентальний шельф Гренландії - як перспективне місця для видобування корисних копалин у арктичній області... От і весь "сон"... А "застосування військової сили" - це просто дурне копіювання Путіна... Той виправдовував захоплення України "защитай саатечественникав", а цей - "захистом безпеки Америки від китайських та російських сил"... Бази яких знаходяться як за кілька тисяч кілометрів від США, так і від Гренландії... Чогось про "захист Гаваїв" він не говорить... А вони відкриті, з боку Тихого океану, для обох флотів...
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05.05.2025 03:22 Ответить
дурню, а може тому, що Гаваї це штат США
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05.05.2025 06:35 Ответить
..............................................
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05.05.2025 06:56 Ответить
Очко зжимається,
І не зжимається...
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05.05.2025 01:11 Ответить
І що на це скаже п'ята стаття НАТО?
Ха-ха-ха-...
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05.05.2025 01:13 Ответить
Враження про "ПАПИН" образ Фредовича

Это образ, который оскорбляет верующих, оскорбляет институты и показывает, что лидеру правого мира нравится клоунство", - написал кардинал Ренци на итальянском языке на X.

Но Белый дом отверг любое предположение о том, что президент-республиканец высмеивает папство.

"Президент Трамп прилетел в Италию, чтобы отдать дань уважения Папе Франциску и присутствовать на его похоронах, и он был убежденным защитником католиков и религиозной свободы", - сказала пресс-секретарь Каролина Левитт.

Реакция продолжилась в воскресенье, когда архиепископ Нью-Йорка Тимоти Долан, который дружит с Трампом в течение многих лет, сказал журналистам, что ему не нравится изображение.

"Это было нехорошо", - сказал он после посещения мессы в Риме. «Надеюсь, он не имел к этому никакого отношения».

Переключаясь на итальянский, он назвал это "brutta figura", фраза, означающая плохое или неловкое впечатление.

На вопрос, должен ли Белый дом снять изображение и извиниться, он сказал - снова на итальянском - "кто знает" и отказался говорить об этом больше.
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05.05.2025 01:23 Ответить
100 днів позаду! тепер можна знову- Україна винна у війні, бо хйлу очєнь їйо хочецца , як Трампу Гренландію... І Фрєдавіч хйла ах как панімаєт... Данія винна що має Гренландію, то чєм Фредавіч хужєє хйла? А Європа абасрется на два вайнушкі ...
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05.05.2025 01:32 Ответить
"Поховальна церемонія папи Франциска ІІ. В центрі залу стоїть пишна домовина. Навкруги зібралися запрошені на поховальну церемонію. У домовині, з характерним "муссолінієвським" пихатим виразом обличчя, зі зверхньо відкопиленою нижньою губою, лежить… Трамп... А десь на задньому плані стоять скромні ноші з тіароносним покійником...".
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05.05.2025 04:26 Ответить
Вдаватись до застосування зброї в реаліях, при яких острів не виявляє інтересу до приєднання до іншої країни... хм, мені це щось нагадує.
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05.05.2025 01:21 Ответить
Ще і прикриваючись "безпекою". 10 ****** з 10.
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05.05.2025 01:44 Ответить
Старий дурень, невже він такий без мозговий, що буде робити військові дії проти Гренландії ?
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05.05.2025 01:22 Ответить
А насправді , він же миротворець -МИ-РО-ТВО-РЕЦЬ !!!
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05.05.2025 01:25 Ответить
Трамп - "гібрид" Путіна з Зеленським... Апетити - як у Путіна, а самовпевненість, дурь і брехливість - як у Зеленського...

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05.05.2025 05:23 Ответить
Це ти про КОГО саме? Уточни "особистості" - раз ти до мене звертаєшся... Бажаю "уточнення"...
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05.05.2025 07:07 Ответить
Ну - якщо я, за твоєю думкою, "бот", то я можу дозволить собі визначить тебе, як "недоумка"... Чому? Пояснюю:
"Бот (мн. ч. боты), а также интернет-бот и тому подобное (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. bot, сокращение от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA чеш. robot) - виртуальный робот или искусственный интеллект, который функционирует на основе специальной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B программы, выполняющей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F автоматически и/или по заданному https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 расписанию какие-либо действия через https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81 интерфейсы, предназначенные для https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8 людей".
Таким чином, "бот" може лише "озвучувать" закладені в нього "інформативні посили" - але не вести живу полеміку...
Таким чином, ти "перднув у калюжу", і по ній пішли смердючі бульбашки...
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05.05.2025 07:25 Ответить
А у пуйла ні брехливості, ні самовпевненість немає?? Ще й фемілі з великої букви пише, поважаєш кремлядську тварюку? Ти, москалюка прикрита, йди йому сраку лижи на 9 травня, Гнилий Яр
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05.05.2025 06:55 Ответить
Ти не "переводь стрілки"... Від того, що я, виконуючи вимоги УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ, пишу "ім"я власне" ("Путін), з великої літери, становище України нічим не покращиться... Тому це - звичайна провокативна "придирка"... Це - ПЕРШЕ!
ДРУГЕ : я пишу про Трампа, а не про Путіна. І моя оцінка його діяльності - це моє власне суб"єктивне оціночне судження...
Третє : що ти - кацапський провокатор, форумчанам уже відомо...
Тому йди "курсом русского корабля"...
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05.05.2025 07:06 Ответить
Язиком...
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05.05.2025 02:08 Ответить
так договаривайся со своим дружбаном из рашки, чего ты боишься ?
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05.05.2025 01:23 Ответить
ЧУВАК

- відлякує інвесторів
- топить долар
- назавжди робить США такими як і всі дикратури

АЙ МАЛАДЦА....розкажіть ще що він не агент
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05.05.2025 01:25 Ответить
Trump is a reminder that the US did not expand from a couple of tiny settlement on the East Coast all the way across the continent and more than half way through the Pacific ocean by always playing it nice and asking for permission. You like your USA strong and ready to strike? Well, then, it comes at a price. No one is immune from becoming a target.
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05.05.2025 01:29 Ответить
Тобто повернутися знову до колонізації? так далеко ЄГЕЙН Трмап не обіцяв, щоб стати Америці знову міцною.
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05.05.2025 01:35 Ответить
Егейнер.
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05.05.2025 03:35 Ответить
пора Сенату починати радитись з фаховими лікарями з цього приводу.
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05.05.2025 01:32 Ответить
Наприкла покликати Пальчевського з ЄВРОЛАБу
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05.05.2025 01:59 Ответить
він не псіхіатр.
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05.05.2025 02:03 Ответить
Україна також комусь була потрібна для національної та міжнародної безпеки

десь я це вже чув
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05.05.2025 01:34 Ответить
Всі по всій Україні пишуть, що Трамп дебіляра старийПердун зіхав з розуму, Агент *****.... Ну да, ну да... А те що такі людські істоти не можуть просто так бути на таких посадах - то ніц нікому не доходить. Так саме , як порох, зеля. яник, *****, байден, ердоган, бульбаш... Слюсар або водій хлібовоза - ніц ніколи не зможе стати на таку посаду.... Тому що, все йде за планом, просто Керуючі Компанії мілярдери вже всек між собоу понарішали...
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05.05.2025 01:39 Ответить
Отримавши Гренландію, Трамп отримає і Північний полюс.

Хребет Ломоносова - підводний хребет у Північному Льодовитому океані, між Новосибірськими островами та островом Елсмір у Канадському Арктичному архіпелазі. Довжина приблизно 1800 км, ширина від 60 до 200 км. Висота над рівнем дна океану 3300-3700 м, мінімальна глибина над хребтом - 954 м.

Право приналежності дозволить видобувати корисні копалини в цьому регіоні, претенденти на цей хребет повинні довести, що він є продовженням їхньої території.

В той час, як Канада і Росія претендують на території до північного полюса, Данія наполягає на тому, що весь хребет є продовженням Гренландії і заявляє на свої права на територію, аж до виключної економічної зони Росії.
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05.05.2025 01:40 Ответить
Ще один кретин з картою, где на них готовилось нападєніє.
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05.05.2025 01:43 Ответить


У той час як лише 9% канадців заявили, що вважають ймовірним приєднання Канади до Сполучених Штатів, 20% американців, які взяли участь в опитуванні, заявили, що хотіли б, щоб їхній штат відокремився від США і став частиною їхнього північного сусіда.

The survey was conducted from March 21 to March 24 based on the responses of around 1,600 Canadians and 1,000 Americans.
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05.05.2025 02:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=2fLOjVBvdEs як ідеологія Темного Просвітництва проникла у Білий Дім і впливає на США та світ
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05.05.2025 03:41 Ответить
Плять,звідки такі вилазять?
Це як у побуті,сусіде,прдай мені свій садок!А як не продаси,то силою заберу!Це у сусіда,з якими роками друщили,по чарці пили!
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05.05.2025 05:35 Ответить
Вот именно поэтому трамп и поддерживает путлера, он хочет точно так же безнаказанно захватывать другие страны и земли, а быдлостан обеспечит ему поддержку, таким образом, эти два урода хотят установить в мире право силы и вседозволенности.

Человечество деградировало до такой степени, что ему всё равно, что воля, что неволя, что мир, что война, поэтому молча взирает на все эти безобразия.
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05.05.2025 07:02 Ответить
Цікаво, *шановні* американці, це вже привід для імпічменту, чи скільки вам разів по 100 днів треба? Обуєнний миротворець фактично об'явив війну Європі. Що ще треба?
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05.05.2025 07:13 Ответить
Там нема кому той імпічмент здійснювати! Бо його оголосити має Палата Представників, а підтвердити (і цим остаточно завершити кар'єру президента) - Сенат. У минулій каденції трампа більшість у Палаті Представників було у демократів, тому спікер ставив це питання на голосування, і більшість голосувала "за". А у Сенаті тоді більшість була у республіканців. Тому трампу було оголошено два імпічмента, але жодний не поставив крапку у його політичній кар'єрі, і тому він мав змогу знов балотуватися. На нашу голову...
А зараз все набагато гірше, бо обидві палати Конгресу мають республіканську більшість. І не просто республіканську, а глибоко сектантську, бо республіканці із нормальної політичної партії перетворились на секту свідків трампа - Великого та Жахливого. Спікер ПП Джонсон навіть питання такого не винесе на голосування (так, як півроку не виносив питання про допомогу Україні, бо трамп - тоді ще взагалі ніхто - цього не хотів та не дозволяв).
Тобто, на жаль, усі рухи по офіційному незадоволенню трампом з'являться тільки (і тоді!), коли наступні вибори у Конгрес виграють демократи. А чи виграють вони у сьогоднішньому стану демократії у США і чи будуть далі вибори взагалі - велике питання...
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05.05.2025 09:11 Ответить
людство хворе, від слова зовсім, бо скоро ШІ оберуть у владу...
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05.05.2025 07:28 Ответить
Отличные планы мистер Трамп,пора брать Гренландию под свое крыло и начинать противодействие ботоксу в Арктике.
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05.05.2025 07:37 Ответить
Ти дебіл мабуть
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05.05.2025 08:05 Ответить
Что такое,ботоксная крыса нервничает,это хорошо.
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05.05.2025 08:55 Ответить
Ху...ло друге, скоріше би він зібрався до кабздона
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05.05.2025 08:04 Ответить
 
 