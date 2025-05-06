Трамп встретился с Карни: "Канада не продается — никогда не говори никогда"

Президент США Дональд Трамп 6 мая встретился с премьер-министром Канады Марком Карни.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Трамп встретился с новоизбранным премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме в Овальном кабинете. Накануне Карни анонсировал визит в Вашингтон, добавив, что переговоры с Трампом обещают быть сложными, а "старые отношения, основанные на постоянном росте интеграции, закончились".

В начале встречи Трамп похвалил Карни, заявив, что тот "проигрывал выборы, но в итоге - выиграл", тогда как Канада "выбрала очень талантливого человека". Во время переговоров стороны обсудили торговое соглашение USMCA между Канадой, США и Мексикой, Карни отметил, что оно требует изменений. Также поднимался вопрос войны в Украине.

"Между нами есть несколько сложных моментов для обсуждения. Мы также обсудим Украину, Россию, войну, потому что Марк хочет, чтобы она закончилась так же быстро, как и я. Я думаю, что она должна закончиться", - сказал Трамп.

Трамп также отметил, что США готовы защитить Канаду в военном смысле, как они "всегда это делали". Не отступил президент США и от идеи о "51-м штате". Он, в частности, назвал границу между Канадой и Америкой "искусственной линией". Но Карни подчеркнул, что "есть места, которые никогда не продаются".

"Встретившись с канадцами в течение кампании, последних нескольких месяцев, я понял, что Канада не продается, никогда не будет продаваться. Но возможность заключается в партнерстве и в том, что мы можем построить вместе. Мы делали это в прошлом. И частично это, как только что сказал президент, касается нашей собственной безопасности. И мое правительство стремится к кардинальным изменениям в наших инвестициях в канадскую безопасность и нашем партнерстве", - отметил Карни.

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В свою очередь Трамп отметил, что такая позиция не усложняет дискуссии: "Время покажет. Это только время. Но я говорю: никогда не говори никогда. У меня было много, много вещей, которые были невыполнимыми, и они в конце концов стали осуществимыми, и осуществимыми только очень дружественным способом. Но если это на благо всех, знаете, Канада любит нас, и мы любим Канаду. Это, я думаю, самое важное. Но посмотрим. Я имею в виду, что со временем увидим, что произойдет".