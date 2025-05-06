Трамп встретился с Карни: "Канада не продается — никогда не говори никогда"
Президент США Дональд Трамп 6 мая встретился с премьер-министром Канады Марком Карни.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Трамп встретился с новоизбранным премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме в Овальном кабинете. Накануне Карни анонсировал визит в Вашингтон, добавив, что переговоры с Трампом обещают быть сложными, а "старые отношения, основанные на постоянном росте интеграции, закончились".
В начале встречи Трамп похвалил Карни, заявив, что тот "проигрывал выборы, но в итоге - выиграл", тогда как Канада "выбрала очень талантливого человека". Во время переговоров стороны обсудили торговое соглашение USMCA между Канадой, США и Мексикой, Карни отметил, что оно требует изменений. Также поднимался вопрос войны в Украине.
"Между нами есть несколько сложных моментов для обсуждения. Мы также обсудим Украину, Россию, войну, потому что Марк хочет, чтобы она закончилась так же быстро, как и я. Я думаю, что она должна закончиться", - сказал Трамп.
Трамп также отметил, что США готовы защитить Канаду в военном смысле, как они "всегда это делали". Не отступил президент США и от идеи о "51-м штате". Он, в частности, назвал границу между Канадой и Америкой "искусственной линией". Но Карни подчеркнул, что "есть места, которые никогда не продаются".
"Встретившись с канадцами в течение кампании, последних нескольких месяцев, я понял, что Канада не продается, никогда не будет продаваться. Но возможность заключается в партнерстве и в том, что мы можем построить вместе. Мы делали это в прошлом. И частично это, как только что сказал президент, касается нашей собственной безопасности. И мое правительство стремится к кардинальным изменениям в наших инвестициях в канадскую безопасность и нашем партнерстве", - отметил Карни.
В свою очередь Трамп отметил, что такая позиция не усложняет дискуссии: "Время покажет. Это только время. Но я говорю: никогда не говори никогда. У меня было много, много вещей, которые были невыполнимыми, и они в конце концов стали осуществимыми, и осуществимыми только очень дружественным способом. Но если это на благо всех, знаете, Канада любит нас, и мы любим Канаду. Это, я думаю, самое важное. Но посмотрим. Я имею в виду, что со временем увидим, что произойдет".
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З часом Трамп перестане бути президентом. А ще ж часом він помре. І на те нема ради. 😊
Авжеж!
Ми не можем не побачити того, що станеться! А якщо воно станеться, то ми його побачимо. От якби того не сталося, то ми б і не змогли його побачити. Але воно дуже-дуже станеться і ми його дуже-дуже побачимо!
Адже столицею Канади є Оттава!
Так, в списку найбільших міст Канади Торонто займає перше місце: Торонто (провінція Онтаріо) - 6,4 млн;
Монреаль (провінція Квебек) - 4,3 млн;
Ванкувер (провінція Бітіш Колумбія) - 2,5 млн;
Калгарі (провінція Альберта) - 1,4 млн;
Оттава (провінція Онтаріо) - 1,4 млн;
Едмонтон (провінція Альберта) - 1,3 млн;
Місто Квебек (провінція Квебек) - 800 тисяч;
Але ж - не столиця!
А отой "дружній спосіб" не сидить у Кремлі? Вуха "здійсненності" прибутків при банкрутстві не звідти стирчать?
Це так, узагальнено, з "конспірології", що час від часу з'являється у відкритих джерелах...
В Україні колись був популярним такий ганекдот: Україні треба оголосити війну США і здатися. Ось і буде Трамбу 51 штат.
Але цей анекдот на сьогоднішній час став морально застарілим, бо трампосша котяться у прірву.
Маю кілька однокласників, одногрупників і навіть родичів (2-х рідна сестра з сім'єю), яким здавалося, що вони вхопили Бога за бороду, виїхавши у сша, які вже намилюють лижі на Європу, а потім можливо і на Україну з повротем.
Емм... тобто Марк хоче щоб війна і трамп разом закінчились, чи шо?