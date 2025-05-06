РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11056 посетителей онлайн
Новости Требования Трампа к Канаде Тарифная война между США и Канадой Отношения США и Канады Встреча Карни с Трампом
4 738 22

Трамп встретился с Карни: "Канада не продается — никогда не говори никогда"

встреча Трампа и Карни в Белом доме

Президент США Дональд Трамп 6 мая встретился с премьер-министром Канады Марком Карни.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Трамп встретился с новоизбранным премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме в Овальном кабинете. Накануне Карни анонсировал визит в Вашингтон, добавив, что переговоры с Трампом обещают быть сложными, а "старые отношения, основанные на постоянном росте интеграции, закончились".

В начале встречи Трамп похвалил Карни, заявив, что тот "проигрывал выборы, но в итоге - выиграл", тогда как Канада "выбрала очень талантливого человека". Во время переговоров стороны обсудили торговое соглашение USMCA между Канадой, США и Мексикой, Карни отметил, что оно требует изменений. Также поднимался вопрос войны в Украине.

"Между нами есть несколько сложных моментов для обсуждения. Мы также обсудим Украину, Россию, войну, потому что Марк хочет, чтобы она закончилась так же быстро, как и я. Я думаю, что она должна закончиться", - сказал Трамп.

Трамп также отметил, что США готовы защитить Канаду в военном смысле, как они "всегда это делали". Не отступил президент США и от идеи о "51-м штате". Он, в частности, назвал границу между Канадой и Америкой "искусственной линией". Но Карни подчеркнул, что "есть места, которые никогда не продаются".

"Встретившись с канадцами в течение кампании, последних нескольких месяцев, я понял, что Канада не продается, никогда не будет продаваться. Но возможность заключается в партнерстве и в том, что мы можем построить вместе. Мы делали это в прошлом. И частично это, как только что сказал президент, касается нашей собственной безопасности. И мое правительство стремится к кардинальным изменениям в наших инвестициях в канадскую безопасность и нашем партнерстве", - отметил Карни.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп допустил применение военной силы против Гренландии, однако сказал, что с Канадой "до такого не дойдет"

В свою очередь Трамп отметил, что такая позиция не усложняет дискуссии: "Время покажет. Это только время. Но я говорю: никогда не говори никогда. У меня было много, много вещей, которые были невыполнимыми, и они в конце концов стали осуществимыми, и осуществимыми только очень дружественным способом. Но если это на благо всех, знаете, Канада любит нас, и мы любим Канаду. Это, я думаю, самое важное. Но посмотрим. Я имею в виду, что со временем увидим, что произойдет".

Автор: 

Канада (2089) США (26853) Трамп Дональд (5386) Карни Марк (25)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+15
"Я маю на увазі, що з часом побачимо, що станеться". (Д. Трамп)

З часом Трамп перестане бути президентом. А ще ж часом він помре. І на те нема ради. 😊
показать весь комментарий
06.05.2025 21:01
+12
Але побачимо. Я маю на увазі, що з часом побачимо, що станеться"

Авжеж!
Ми не можем не побачити того, що станеться! А якщо воно станеться, то ми його побачимо. От якби того не сталося, то ми б і не змогли його побачити. Але воно дуже-дуже станеться і ми його дуже-дуже побачимо!
показать весь комментарий
06.05.2025 21:02
+9
Ще один "собіратєль зємєль" ! Воно що, заразне ? І передається як короста ?!
показать весь комментарий
06.05.2025 21:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Там ще Ізраїль в шоці трумп сказав що вони вже всьо друзі з хусітами мод порішали не бамбіть авіаносці Америкі.
показать весь комментарий
06.05.2025 20:57 Ответить
"Я маю на увазі, що з часом побачимо, що станеться". (Д. Трамп)

З часом Трамп перестане бути президентом. А ще ж часом він помре. І на те нема ради. 😊
показать весь комментарий
06.05.2025 21:01 Ответить
Але побачимо. Я маю на увазі, що з часом побачимо, що станеться"

Авжеж!
Ми не можем не побачити того, що станеться! А якщо воно станеться, то ми його побачимо. От якби того не сталося, то ми б і не змогли його побачити. Але воно дуже-дуже станеться і ми його дуже-дуже побачимо!
показать весь комментарий
06.05.2025 21:02 Ответить
Чудик на літеру ,,М,,.
показать весь комментарий
06.05.2025 21:05 Ответить
******** немає спокою - давай йому Канаду 51 - м штатом і кішка не ходи
показать весь комментарий
06.05.2025 21:09 Ответить
Ще один "собіратєль зємєль" ! Воно що, заразне ? І передається як короста ?!
показать весь комментарий
06.05.2025 21:11 Ответить
Адміни, а що таке "офіційне Торонто"?
Адже столицею Канади є Оттава!

Так, в списку найбільших міст Канади Торонто займає перше місце: Торонто (провінція Онтаріо) - 6,4 млн;
Монреаль (провінція Квебек) - 4,3 млн;
Ванкувер (провінція Бітіш Колумбія) - 2,5 млн;
Калгарі (провінція Альберта) - 1,4 млн;
Оттава (провінція Онтаріо) - 1,4 млн;
Едмонтон (провінція Альберта) - 1,3 млн;
Місто Квебек (провінція Квебек) - 800 тисяч;

Але ж - не столиця!
показать весь комментарий
06.05.2025 21:11 Ответить
Чи це Трамп сплутав столицю Канади?
показать весь комментарий
06.05.2025 21:13 Ответить
а это как анкара и стамбул)))) ирак и иран)
показать весь комментарий
06.05.2025 21:14 Ответить
А яка різниця яке місто є столицею 51-го штату США?
показать весь комментарий
06.05.2025 21:58 Ответить
"У мене було багато, багато речей, які були нездійсненними, і вони зрештою стали здійсненними, і здійсненними лише у дуже дружній спосіб." Джерело: https://censor.net/ua/n3550783

А отой "дружній спосіб" не сидить у Кремлі? Вуха "здійсненності" прибутків при банкрутстві не звідти стирчать?
Це так, узагальнено, з "конспірології", що час від часу з'являється у відкритих джерелах...
показать весь комментарий
06.05.2025 21:12 Ответить
показать весь комментарий
06.05.2025 21:31 Ответить
Може хтось скаже Трумпу, що Канада входить у першу п'ятірку за рівнем життя!
показать весь комментарий
06.05.2025 21:23 Ответить
"Час покаже. Це лише час. Але я кажу, ніколи не кажи ніколи. У мене було багато, багато речей, які були нездійсненними, і вони зрештою стали здійсненними, і здійсненними лише у дуже дружній спосіб. ДВА ІМПІЧМЕНТИ ВЖЕ БУЛО.НІКОЛИ НЕ КАЖИ,ЩО ТРЕТІЙ ДО ТЕБЕ НІКОЛИ НЕ ПРИЙДЕ В ГОСТІ.ВІН ІДЕ ВЖЕ ДО ТЕБЕ З ДРУЖНІМ ВІЗИТОМ...
показать весь комментарий
06.05.2025 21:24 Ответить
Дональде схаменись ! Ну тобі вже 80 ! Не 30 і не 40 а 80 , ти що жити вічно зібрався?
показать весь комментарий
06.05.2025 21:30 Ответить
Що він за Канаду вчепився, яка не хоче того жениха.
В Україні колись був популярним такий ганекдот: Україні треба оголосити війну США і здатися. Ось і буде Трамбу 51 штат.
Але цей анекдот на сьогоднішній час став морально застарілим, бо трампосша котяться у прірву.
Маю кілька однокласників, одногрупників і навіть родичів (2-х рідна сестра з сім'єю), яким здавалося, що вони вхопили Бога за бороду, виїхавши у сша, які вже намилюють лижі на Європу, а потім можливо і на Україну з повротем.
показать весь комментарий
06.05.2025 21:33 Ответить
********** фєнтезі ?
показать весь комментарий
06.05.2025 21:41 Ответить
це риже мурло типу про себе розповідає ?
показать весь комментарий
06.05.2025 21:37 Ответить
"Марк хоче, щоб вона закінчилася так само швидко, як і я"...
Емм... тобто Марк хоче щоб війна і трамп разом закінчились, чи шо?
показать весь комментарий
06.05.2025 21:55 Ответить
Канада не тільки не продається, але ще й не купується.
показать весь комментарий
06.05.2025 22:06 Ответить
Трамп також зазначив, що США готові захистити Канаду у військовому сенсі, як вони захищають мацковію від Зеленського
показать весь комментарий
06.05.2025 22:23 Ответить
 
 