Мы приближаемся к точке, когда уже пора принимать решение относительно войны в Украине, - Трамп
Американский президент Дональд Трамп заявил, что "пришло время" принимать какие-то решения по урегулированию российско-украинской войны.
Об этом он сказал журналистам в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.
Президент США комментировал заявление вице-президента Джей Ди Вэнса, который накануне сказал, что Россия на переговорах относительно Украины требует "слишком много".
"Ну, возможно, он прав. Возможно, он знает кое-что, потому что я занимался этим и еще некоторыми другими вещами. Но мы приближаемся к точке, когда придется принимать определенные решения. Но я этим не доволен, я не рад этому, - добавил Трамп.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что сейчас нужны прямые переговоры о мире между Украиной и РФ, хотя россияне требуют "слишком много".
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"...доведеться ухвалювати певні рішення. Але я цим не задоволений, я не радий цьому, - додав Трамп "
На жаль...приходиться дивитись Трампу не тільки в рот.
раньше самый короктий анекдот был - "еврей - шахтер", но теперь есть еще короче - "ТРАМП"!!!!!
PS горизонт - це така лінія при наближенні до якої вона віддаляється.