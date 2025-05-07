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Новости Трамп о войне в Украине Заявления Трампа
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Мы приближаемся к точке, когда уже пора принимать решение относительно войны в Украине, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Американский президент Дональд Трамп заявил, что "пришло время" принимать какие-то решения по урегулированию российско-украинской войны.

Об этом он сказал журналистам в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

Президент США комментировал заявление вице-президента Джей Ди Вэнса, который накануне сказал, что Россия на переговорах относительно Украины требует "слишком много".

"Ну, возможно, он прав. Возможно, он знает кое-что, потому что я занимался этим и еще некоторыми другими вещами. Но мы приближаемся к точке, когда придется принимать определенные решения. Но я этим не доволен, я не рад этому, - добавил Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп просто хочет, чтобы война в Украине закончилась. Он ненавидит, когда гибнут невинные, - Вэнс

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что сейчас нужны прямые переговоры о мире между Украиной и РФ, хотя россияне требуют "слишком много".

Автор: 

переговоры (4988) Трамп Дональд (5395) война в Украине (4147)


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Топ комментарии
+13
Это да, 23 часа истекли, осталось 60 минут...
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07.05.2025 21:33
+6
Если бы Канада и Гренландия не отвлекали то точно бы успел а так может задержаться на полчасика...
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07.05.2025 21:36
+3
Так ухвали нарешті рішення, щоб така країна Росія, яка становить загрозу світоустрою, зникла зі світової мапи!
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07.05.2025 21:48
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Это да, 23 часа истекли, осталось 60 минут...
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07.05.2025 21:33 Ответить
встигне? ні?
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07.05.2025 21:34 Ответить
Если бы Канада и Гренландия не отвлекали то точно бы успел а так может задержаться на полчасика...
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07.05.2025 21:36 Ответить
Невже Україні 3 патрони задорого продасть, чи скаже пухлу ну-ну -ну.
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07.05.2025 21:37 Ответить
Хоче дати задню
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07.05.2025 21:35 Ответить
А хто його задню візьме?
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07.05.2025 21:37 Ответить
На кожний товар знайдеться купець
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07.05.2025 21:39 Ответить
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07.05.2025 21:40 Ответить
як тільки зомбаки в раді ратифікують , трамп натисне , що капітуляцію зейло оголосить перемогою
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07.05.2025 21:39 Ответить
Це очевидно з Іспанії ? чи ви в ВР раді ? чи можливо ви радниця Зе ?
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07.05.2025 21:48 Ответить
Шо, 24 години спливають?
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07.05.2025 21:42 Ответить
А наближатись скільки місяців чи років?
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07.05.2025 21:43 Ответить
скоріш за все прийдеться таки ухвалити проти )(уйла санкції..
"...доведеться ухвалювати певні рішення. Але я цим не задоволений, я не радий цьому, - додав Трамп "
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07.05.2025 21:47 Ответить
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07.05.2025 21:47 Ответить
Так ухвали нарешті рішення, щоб така країна Росія, яка становить загрозу світоустрою, зникла зі світової мапи!
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07.05.2025 21:48 Ответить
В нього такий прикид лиця - немов би це гігант мислі - а насправді балабол
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07.05.2025 21:48 Ответить
Мы уже несколько месяцев пытаемся доломать Зеленского на капитуляцию, а он все никак не хочет доламываться. Как же выполнить спецзадание кремлевского куратора? Трамп - марионетка Путина. Пора закругляться с безумными переговорами. Никто не просил Трампа продавливать переговры. Пусть отцепится от Украины. Когда уже украинская власть перестанет смотреть в рот Трампу?
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07.05.2025 21:52 Ответить
Все вірно ви говорите.Але якось поступово,зі страшним скрипом Трамп,таки хоч не є другом ,але хоч і не явним відкритим ворогом ,
На жаль...приходиться дивитись Трампу не тільки в рот.
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07.05.2025 21:57 Ответить
Не треба йому нікуди дивитися - він звичайна стара людина з купою фобій, а отже - просто треба знати на які кнопки треба тиснути , аби впливати на нього !
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07.05.2025 22:01 Ответить
Згідний з вами...Що старе-що мале...Треба знайти правильну іграшку ,щоб бавився.
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07.05.2025 22:06 Ответить
Так, але на країну йому чхати, зелібобу турбує тільки особисте майбутне .
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07.05.2025 22:03 Ответить
Як тільки хтось, крім штатів, навчиться виготовляти ракети і запчастини для петріот
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07.05.2025 22:06 Ответить
точка поступово відсувається до осені.
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07.05.2025 21:52 Ответить
так...скоріш за все до осені...)(уйло мріє,ще пару кльозетів захопити
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07.05.2025 21:58 Ответить
"сделка" в ачке не мешаєт а агент орангутанг?
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07.05.2025 21:54 Ответить
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07.05.2025 21:55 Ответить
Нонешний перезидент се ше-а совершил НЕВОЗМОЖНОЕ:
раньше самый короктий анекдот был - "еврей - шахтер", но теперь есть еще короче - "ТРАМП"!!!!!
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07.05.2025 21:58 Ответить
Тю, а шо таке? Набридло вигадувати пустий киздьож?
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07.05.2025 21:58 Ответить
Предложенная Дональдом Трампом сделка по прекращению огня в обмен на отказ Украины от своих территорий означает победу Владимира Путина, легитимизацию его агрессии и нарушения международного права, считает экс-президент Джо Байден. "Каждый, кто думает, что (Путин) остановится, если Украина уступит территории, просто глуп", - заявил он в интервью BBC.
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07.05.2025 22:00 Ответить
А коли сам Бідон забороняв бити Хімарсами по території рашки - він також так думав ?
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07.05.2025 22:03 Ответить
NNN так і не уинув брехати...
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07.05.2025 22:11 Ответить
Не можеш, какати, не мучай попу, "зенічник", мля.
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07.05.2025 22:11 Ответить
Можливо має на увазі "точку джі", старий шалунішка.
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07.05.2025 22:27 Ответить
Трамп вдихнув нове життя у фразу "словесний понос".
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07.05.2025 22:39 Ответить
Венс і пенс все знають і все розрулять.
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07.05.2025 22:47 Ответить
На горизонті вже можна побачити мир.

PS горизонт - це така лінія при наближенні до якої вона віддаляється.
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07.05.2025 23:12 Ответить
В одного точки, в другого лінії - ********
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07.05.2025 23:28 Ответить
 
 