Трамп просто хочет, чтобы война в Украине закончилась. Он ненавидит, когда гибнут невинные, - Вэнс
Президент США Дональд Трамп стремится завершить российско-украинскую войну, потому что он "ненавидит" когда гибнут невинные люди.
Об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал во время выступления на Мюнхенской конференции лидеров в США, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, США испытывают "раздражение" обеими сторонами, ведь те, мол, "настолько ненавидят друг друга, что когда вы имеете часовой разговор с одной сторон, первые полчаса они просто жалуются на какие-то исторические обиды".
"Президент Трамп говорил много раз, но я думаю, что это стоит повторить: мы твердо убеждены, что продолжение этого конфликта плохо для нас... Мы считаем, что если холодный разум возобладает, мы сможем привести это дело к прочному миру... Он (Трамп, ред.) ненавидит, когда гибнут невинные люди. Он ненавидит даже когда солдаты гибнут в ненужных конфликтах", - сказал Вэнс.
Вэнс отметил, что "войны имеют историческую основу", и для завершения конфликта необходимо "двигаться вперед".
"Мы повторяем обеим сторонам: продолжение войны плохо для нас, для Европы, для Украины и России. Если хладнокровное отношение перевесит, то прекращение войны станет экономически выгодным для Украины и России, и самое главное - остановит убийства", - добавил американский вице-президент.
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Роздратування Україною яка не хоче капітулювати.
Заключати якусь довгострокову мирну угоду під вашим началом це себе не поважати.
Ваш максимум це 3х добове побєдобесноє переміріє.
У нас - охфіс простих рішень. У них - охфіс простих бажань.
Американці, що ви наобирали?
Ні, двоє у#бків (+венс).
Ні, ціле кодло у#бків.