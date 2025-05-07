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Трамп просто хочет, чтобы война в Украине закончилась. Он ненавидит, когда гибнут невинные, - Вэнс

Венс: Трамп стремится к окончанию войны в Украине

Президент США Дональд Трамп стремится завершить российско-украинскую войну, потому что он "ненавидит" когда гибнут невинные люди.

Об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал во время выступления на Мюнхенской конференции лидеров в США, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, США испытывают "раздражение" обеими сторонами, ведь те, мол, "настолько ненавидят друг друга, что когда вы имеете часовой разговор с одной сторон, первые полчаса они просто жалуются на какие-то исторические обиды".

"Президент Трамп говорил много раз, но я думаю, что это стоит повторить: мы твердо убеждены, что продолжение этого конфликта плохо для нас... Мы считаем, что если холодный разум возобладает, мы сможем привести это дело к прочному миру... Он (Трамп, ред.) ненавидит, когда гибнут невинные люди. Он ненавидит даже когда солдаты гибнут в ненужных конфликтах", - сказал Вэнс.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США хотят прямых переговоров между Украиной и РФ. Москва требует "слишком много", - Вэнс

Вэнс отметил, что "войны имеют историческую основу", и для завершения конфликта необходимо "двигаться вперед".

"Мы повторяем обеим сторонам: продолжение войны плохо для нас, для Европы, для Украины и России. Если хладнокровное отношение перевесит, то прекращение войны станет экономически выгодным для Украины и России, и самое главное - остановит убийства", - добавил американский вице-президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры о прекращении огня в Украине в самом разгаре. Я более оптимистичен, чем две недели назад, - Вэнс

Автор: 

Трамп Дональд (5395) война в Украине (4147) Джей Ди Вэнс (92)


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Топ комментарии
+20
тампон: - Война раз-два, стой!!!
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07.05.2025 17:37
+19
А хто ж винен у війні (звісно, крім Байдена) він не сказав?
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07.05.2025 17:42
+15
нада проста пєрєстать стрілять!""
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07.05.2025 17:42
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тампон: - Война раз-два, стой!!!
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07.05.2025 17:37 Ответить
я прослезився
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07.05.2025 17:41 Ответить
А хто ж винен у війні (звісно, крім Байдена) він не сказав?
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07.05.2025 17:42 Ответить
Як не сказав? А це: "роздратування" обома сторонами?
Роздратування Україною яка не хоче капітулювати.
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07.05.2025 18:06 Ответить
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07.05.2025 18:19 Ответить
нада проста пєрєстать стрілять!""
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07.05.2025 17:42 Ответить
Трампочмо і Диванойоп - найбільш нікчемні і імпотентські лідери Америки за весь час її існування.
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07.05.2025 17:43 Ответить
який добрий Додік
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07.05.2025 17:44 Ответить
"Благими намірами дорога в пекло вимощена..."
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07.05.2025 17:45 Ответить
Допоки ви прирівнюєте жертву і агресора і кажетете - 'обидві сторони' - то ІДІТЬ НАХ*Й
Заключати якусь довгострокову мирну угоду під вашим началом це себе не поважати.
Ваш максимум це 3х добове побєдобесноє переміріє.
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07.05.2025 17:46 Ответить
який добрий дядько цей Трамп! За його доброго відношення до ***** стало гинути ще більше укранців за одиницю часу, а ото винні вони чи не винні, можна писати мемуари, або просто крутити язиком дурниці.
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07.05.2025 17:46 Ответить
Лицемерные ган@оны.
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07.05.2025 17:46 Ответить
Воно навіть своєї історії не знає, адже хтось роз'яснив би йому, що і в них була війна за незалежність від імперії, і війна в Україні теж за незалежність і теж від імперії, і що це зовсім інше, а не "якісь історичні образи". Хай спробує сказати американцям, що вони тоді воювали і гинули "за якісь образи".
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07.05.2025 17:48 Ответить
Все дуже просто : Знищить Росію і війна закінчиться
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07.05.2025 17:49 Ответить
І не тільки в Україні.
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07.05.2025 18:23 Ответить
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07.05.2025 17:50 Ответить
Непогана позиція. Для якого-небудь Бурунді
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07.05.2025 17:52 Ответить
Цікаво чи залишився в світі ще хтось, хто ще ведеться на ці пустопорожні балачки?
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07.05.2025 17:52 Ответить
Надо просто пєрєстать стрєлять.
У нас - охфіс простих рішень. У них - охфіс простих бажань.
Американці, що ви наобирали?
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07.05.2025 17:52 Ответить
Чергова порція маразму
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07.05.2025 17:54 Ответить
Ніхто винуватий у війні. Просто так якось склалося, що ніхто не нападав на Україну, але кацапи мають стати миротворцями, щоб не розпочалася Третя Світова.
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07.05.2025 17:55 Ответить
Так має бути для Венса
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07.05.2025 17:56 Ответить
У#обок.

Ні, двоє у#бків (+венс).

Ні, ціле кодло у#бків.
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07.05.2025 17:56 Ответить
Уявіл таку картіну-гвалтівнік е@е Іванку,а поруч стоіт трамп і каже-"закінчуй вже це,мені дуже важко на це дивітіся"
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07.05.2025 17:58 Ответить
А я думав що йому по х....й, що ху....ло каже то і робить, або каже
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07.05.2025 17:58 Ответить
"нужна проста пиристать стрилять" (с) Це ж було вже...
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07.05.2025 17:59 Ответить
Звичайно, для такого безпородного покруча, як Венс, не можуть бути зрозумілим те, що воно називає "історичні образи".
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07.05.2025 18:01 Ответить
ну чому ж безпородний? Він породистий хіллбіллі з Огайо.
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07.05.2025 18:20 Ответить
Та здохни,крашений довбойоб.
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07.05.2025 18:09 Ответить
коли невинні стають рабами шахраю трампу подобається?
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07.05.2025 18:13 Ответить
з хусітами покінчів, саме час йому зайнтись Кашміром, і перестати трахати нам мозок, бо нам вже давно треба виносити російські НПЗ та НПСи.
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07.05.2025 18:17 Ответить
Ця тварина вже четвертий місяць істерить про загибель невинних, але жодної дієвої міри до агресора ще не застосував, тільки вилизує кремлядського терориста і допомагає йому добивати жертву. Щоб ти здох рудий цинічний виродок.
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07.05.2025 18:19 Ответить
Компанія Дісней (чи прочій халливуд) так довго стирала різницю між добром та злом, що срані ковбойці вже розгубилися, де біле, де чорне. Як і покійний Папа.
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07.05.2025 18:20 Ответить
Я теж коли гинуть люди, так здохни ти руда наволоч разом з маланью і всіамасВоїми ********** !!@
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07.05.2025 18:21 Ответить
Невінниє мальчікі в трусіках!
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07.05.2025 18:36 Ответить
якщо він не хоче, щоб гинули невинні, то треба покарати винних, це ж логічно, а так як всім відомо, що саме підорашка почала війну, вона має бути покарана, знищена, тотально.
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07.05.2025 18:38 Ответить
Адміни, з тексту виходить, що Венс не говорив "...щоб війна в Україні закінчилася". Оскільки нема "війни в Україні", а є касапо-українська війна - то виправляйте заголовок!
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07.05.2025 18:55 Ответить
Це каже людина, у якої без згадування та прокльонів Байдена день не вдається!
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07.05.2025 19:17 Ответить
Треба тільки з'ясувати, кого Трамп вважає невинними жертвами війни. Так може статись, що в нього жертви - це рашисти в трусіках та плюгавий фюрер.
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07.05.2025 19:21 Ответить
Тампон навпаки зробив все щоб війна ривала десятки років. Коли кожен раз у рашистів була істерика від безвиході, вилазив Тампон зі своїми наркоманами і підтримував ***** даючи йому нові надії і стимули продовжувати
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07.05.2025 19:27 Ответить
 
 