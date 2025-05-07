Трамп просто хоче, щоб війна в Україні закінчилася. Він ненавидить, коли гинуть невинні, - Венс

Президент США Дональд Трамп прагне завершити російсько-українську війну, бо він "ненавидить" коли гинуть невинні люди.

Про це віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав під час виступу на Мюнхенській конференції лідерів у США, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, США відчувають "роздратування" обома сторонами, адже ті, мовляв, "настільки ненавидять одне одного, що коли ви маєте годинну розмову з однією сторін, перші пів години вони просто скаржаться на якісь історичні образи".

"Президент Трамп говорив багато разів, але я думаю, що це варто повторити: ми твердо переконані, що продовження цього конфлікту погано для нас… Ми вважаємо, що якщо холодний розум візьме гору, ми зможемо привести цю справу до міцного миру… Він (Трамп, ред.) ненавидить, коли гинуть невинні люди. Він ненавидить навіть коли солдати гинуть у непотрібних конфліктах", - сказав Венс.

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Венс зауважив, що "війни мають історичне підґрунтя", та для завершення конфлікту необхідно "рухатися вперед".

"Ми повторюємо обом сторонам: продовження війни погане для нас, для Європи, для України та Росії. Якщо холоднокровне ставлення переважить, то припинення війни стане економічно вигідним для України та Росії, та найголовніше — зупинить вбивства", - додав американський віцепрезидент.

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