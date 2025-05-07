УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10554 відвідувача онлайн
Новини
1 602 38

Трамп просто хоче, щоб війна в Україні закінчилася. Він ненавидить, коли гинуть невинні, - Венс

Венс: Трамп прагне закінчення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп прагне завершити російсько-українську війну, бо він "ненавидить" коли гинуть невинні люди.

Про це віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав під час виступу на Мюнхенській конференції лідерів у США, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, США відчувають "роздратування" обома сторонами, адже ті, мовляв, "настільки ненавидять одне одного, що коли ви маєте годинну розмову з однією сторін, перші пів години вони просто скаржаться на якісь історичні образи".

"Президент Трамп говорив багато разів, але я думаю, що це варто повторити: ми твердо переконані, що продовження цього конфлікту погано для нас… Ми вважаємо, що якщо холодний розум візьме гору, ми зможемо привести цю справу до міцного миру… Він (Трамп, ред.) ненавидить, коли гинуть невинні люди. Він ненавидить навіть коли солдати гинуть у непотрібних конфліктах", - сказав Венс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США хочуть прямих перемовин між Україною та РФ. Москва вимагає "занадто багато", - Венс

Венс зауважив, що "війни мають історичне підґрунтя", та для завершення конфлікту необхідно "рухатися вперед".

"Ми повторюємо обом сторонам: продовження війни погане для нас, для Європи, для України та Росії. Якщо холоднокровне ставлення переважить, то припинення війни стане економічно вигідним для України та Росії, та найголовніше — зупинить вбивства", - додав американський віцепрезидент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перемовини про припинення вогню в Україні у самому розпалі. Я більш оптимістичний, ніж два тижні тому, - Венс

Автор: 

Трамп Дональд (5825) війна в Україні (4182) Джей Ді Венс (94)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14
тампон: - Война раз-два, стой!!!
показати весь коментар
07.05.2025 17:37
+14
А хто ж винен у війні (звісно, крім Байдена) він не сказав?
показати весь коментар
07.05.2025 17:42
+10
нада проста пєрєстать стрілять!""
показати весь коментар
07.05.2025 17:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тампон: - Война раз-два, стой!!!
показати весь коментар
07.05.2025 17:37 Відповісти
я прослезився
показати весь коментар
07.05.2025 17:41 Відповісти
А хто ж винен у війні (звісно, крім Байдена) він не сказав?
показати весь коментар
07.05.2025 17:42 Відповісти
Як не сказав? А це: "роздратування" обома сторонами?
Роздратування Україною яка не хоче капітулювати.
показати весь коментар
07.05.2025 18:06 Відповісти
показати весь коментар
07.05.2025 18:19 Відповісти
нада проста пєрєстать стрілять!""
показати весь коментар
07.05.2025 17:42 Відповісти
Трампочмо і Диванойоп - найбільш нікчемні і імпотентські лідери Америки за весь час її існування.
показати весь коментар
07.05.2025 17:43 Відповісти
який добрий Додік
показати весь коментар
07.05.2025 17:44 Відповісти
"Благими намірами дорога в пекло вимощена..."
показати весь коментар
07.05.2025 17:45 Відповісти
Допоки ви прирівнюєте жертву і агресора і кажетете - 'обидві сторони' - то ІДІТЬ НАХ*Й
Заключати якусь довгострокову мирну угоду під вашим началом це себе не поважати.
Ваш максимум це 3х добове побєдобесноє переміріє.
показати весь коментар
07.05.2025 17:46 Відповісти
який добрий дядько цей Трамп! За його доброго відношення до ***** стало гинути ще більше укранців за одиницю часу, а ото винні вони чи не винні, можна писати мемуари, або просто крутити язиком дурниці.
показати весь коментар
07.05.2025 17:46 Відповісти
Лицемерные ган@оны.
показати весь коментар
07.05.2025 17:46 Відповісти
Воно навіть своєї історії не знає, адже хтось роз'яснив би йому, що і в них була війна за незалежність від імперії, і війна в Україні теж за незалежність і теж від імперії, і що це зовсім інше, а не "якісь історичні образи". Хай спробує сказати американцям, що вони тоді воювали і гинули "за якісь образи".
показати весь коментар
07.05.2025 17:48 Відповісти
Все дуже просто : Знищить Росію і війна закінчиться
показати весь коментар
07.05.2025 17:49 Відповісти
І не тільки в Україні.
показати весь коментар
07.05.2025 18:23 Відповісти
показати весь коментар
07.05.2025 17:50 Відповісти
Непогана позиція. Для якого-небудь Бурунді
показати весь коментар
07.05.2025 17:52 Відповісти
Цікаво чи залишився в світі ще хтось, хто ще ведеться на ці пустопорожні балачки?
показати весь коментар
07.05.2025 17:52 Відповісти
Надо просто пєрєстать стрєлять.
У нас - охфіс простих рішень. У них - охфіс простих бажань.
Американці, що ви наобирали?
показати весь коментар
07.05.2025 17:52 Відповісти
Чергова порція маразму
показати весь коментар
07.05.2025 17:54 Відповісти
Ніхто винуватий у війні. Просто так якось склалося, що ніхто не нападав на Україну, але кацапи мають стати миротворцями, щоб не розпочалася Третя Світова.
показати весь коментар
07.05.2025 17:55 Відповісти
Так має бути для Венса
показати весь коментар
07.05.2025 17:56 Відповісти
У#обок.

Ні, двоє у#бків (+венс).

Ні, ціле кодло у#бків.
показати весь коментар
07.05.2025 17:56 Відповісти
Уявіл таку картіну-гвалтівнік е@е Іванку,а поруч стоіт трамп і каже-"закінчуй вже це,мені дуже важко на це дивітіся"
показати весь коментар
07.05.2025 17:58 Відповісти
А я думав що йому по х....й, що ху....ло каже то і робить, або каже
показати весь коментар
07.05.2025 17:58 Відповісти
"нужна проста пиристать стрилять" (с) Це ж було вже...
показати весь коментар
07.05.2025 17:59 Відповісти
Звичайно, для такого безпородного покруча, як Венс, не можуть бути зрозумілим те, що воно називає "історичні образи".
показати весь коментар
07.05.2025 18:01 Відповісти
ну чому ж безпородний? Він породистий хіллбіллі з Огайо.
показати весь коментар
07.05.2025 18:20 Відповісти
Та здохни,крашений довбойоб.
показати весь коментар
07.05.2025 18:09 Відповісти
коли невинні стають рабами шахраю трампу подобається?
показати весь коментар
07.05.2025 18:13 Відповісти
з хусітами покінчів, саме час йому зайнтись Кашміром, і перестати трахати нам мозок, бо нам вже давно треба виносити російські НПЗ та НПСи.
показати весь коментар
07.05.2025 18:17 Відповісти
Ця тварина вже четвертий місяць істерить про загибель невинних, але жодної дієвої міри до агресора ще не застосував, тільки вилизує кремлядського терориста і допомагає йому добивати жертву. Щоб ти здох рудий цинічний виродок.
показати весь коментар
07.05.2025 18:19 Відповісти
Компанія Дісней (чи прочій халливуд) так довго стирала різницю між добром та злом, що срані ковбойці вже розгубилися, де біле, де чорне. Як і покійний Папа.
показати весь коментар
07.05.2025 18:20 Відповісти
Я теж коли гинуть люди, так здохни ти руда наволоч разом з маланью і всіамасВоїми ********** !!@
показати весь коментар
07.05.2025 18:21 Відповісти
Невінниє мальчікі в трусіках!
показати весь коментар
07.05.2025 18:36 Відповісти
якщо він не хоче, щоб гинули невинні, то треба покарати винних, це ж логічно, а так як всім відомо, що саме підорашка почала війну, вона має бути покарана, знищена, тотально.
показати весь коментар
07.05.2025 18:38 Відповісти
Адміни, з тексту виходить, що Венс не говорив "...щоб війна в Україні закінчилася". Оскільки нема "війни в Україні", а є касапо-українська війна - то виправляйте заголовок!
показати весь коментар
07.05.2025 18:55 Відповісти
 
 