Ми наближаємося до точки, де вже час ухвалювати рішення щодо війни в Україні, - Трамп

Американський президент Дональд Трамп заявив, що "настав час" ухвалювати якісь рішення щодо врегулювання російсько-української війни.

Про це він сказав журналістам у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

Президент США коментував заяву віцепрезидента Джей Ді Венса, який напередодні сказав, що Росія на перемовинах щодо України вимагає "занадто багато".

"Ну, можливо, він має рацію. Можливо, він знає дещо, бо я займався цим і ще деякими іншими речами. Але ми наближаємося до точки, коли доведеться ухвалювати певні рішення. Але я цим не задоволений, я не радий цьому, - додав Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп просто хоче, щоб війна в Україні закінчилася. Він ненавидить, коли гинуть невинні, - Венс

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що зараз потрібні прямі переговори про мир між Україною та РФ, хоча росіяни вимагають "занадто багато".