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Новини Трамп про війну в Україні Заяви Трампа
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Ми наближаємося до точки, де вже час ухвалювати рішення щодо війни в Україні, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Американський президент Дональд Трамп заявив, що "настав час" ухвалювати якісь рішення щодо врегулювання російсько-української війни.

Про це він сказав журналістам у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

Президент США коментував заяву віцепрезидента Джей Ді Венса, який напередодні сказав, що Росія на перемовинах щодо України вимагає "занадто багато".

"Ну, можливо, він має рацію. Можливо, він знає дещо, бо я займався цим і ще деякими іншими речами. Але ми наближаємося до точки, коли доведеться ухвалювати певні рішення. Але я цим не задоволений, я не радий цьому, - додав Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп просто хоче, щоб війна в Україні закінчилася. Він ненавидить, коли гинуть невинні, - Венс

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що зараз потрібні прямі переговори про мир між Україною та РФ, хоча росіяни вимагають "занадто багато".

Автор: 

перемовини (2924) Трамп Дональд (5825) війна в Україні (4182)


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Топ коментарі
+12
Это да, 23 часа истекли, осталось 60 минут...
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07.05.2025 21:33
+6
Если бы Канада и Гренландия не отвлекали то точно бы успел а так может задержаться на полчасика...
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07.05.2025 21:36
+2
як тільки зомбаки в раді ратифікують , трамп натисне , що капітуляцію зейло оголосить перемогою
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07.05.2025 21:39
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Это да, 23 часа истекли, осталось 60 минут...
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07.05.2025 21:33 Відповісти
встигне? ні?
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07.05.2025 21:34 Відповісти
Если бы Канада и Гренландия не отвлекали то точно бы успел а так может задержаться на полчасика...
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07.05.2025 21:36 Відповісти
Невже Україні 3 патрони задорого продасть, чи скаже пухлу ну-ну -ну.
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07.05.2025 21:37 Відповісти
Хоче дати задню
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07.05.2025 21:35 Відповісти
А хто його задню візьме?
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07.05.2025 21:37 Відповісти
На кожний товар знайдеться купець
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07.05.2025 21:39 Відповісти
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07.05.2025 21:40 Відповісти
як тільки зомбаки в раді ратифікують , трамп натисне , що капітуляцію зейло оголосить перемогою
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07.05.2025 21:39 Відповісти
Це очевидно з Іспанії ? чи ви в ВР раді ? чи можливо ви радниця Зе ?
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07.05.2025 21:48 Відповісти
Шо, 24 години спливають?
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07.05.2025 21:42 Відповісти
А наближатись скільки місяців чи років?
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07.05.2025 21:43 Відповісти
скоріш за все прийдеться таки ухвалити проти )(уйла санкції..
"...доведеться ухвалювати певні рішення. Але я цим не задоволений, я не радий цьому, - додав Трамп "
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07.05.2025 21:47 Відповісти
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07.05.2025 21:47 Відповісти
Так ухвали нарешті рішення, щоб така країна Росія, яка становить загрозу світоустрою, зникла зі світової мапи!
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07.05.2025 21:48 Відповісти
В нього такий прикид лиця - немов би це гігант мислі - а насправді балабол
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07.05.2025 21:48 Відповісти
Мы уже несколько месяцев пытаемся доломать Зеленского на капитуляцию, а он все никак не хочет доламываться. Как же выполнить спецзадание кремлевского куратора? Трамп - марионетка Путина. Пора закругляться с безумными переговорами. Никто не просил Трампа продавливать переговры. Пусть отцепится от Украины. Когда уже украинская власть перестанет смотреть в рот Трампу?
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07.05.2025 21:52 Відповісти
Все вірно ви говорите.Але якось поступово,зі страшним скрипом Трамп,таки хоч не є другом ,але хоч і не явним відкритим ворогом ,
На жаль...приходиться дивитись Трампу не тільки в рот.
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07.05.2025 21:57 Відповісти
Не треба йому нікуди дивитися - він звичайна стара людина з купою фобій, а отже - просто треба знати на які кнопки треба тиснути , аби впливати на нього !
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07.05.2025 22:01 Відповісти
Згідний з вами...Що старе-що мале...Треба знайти правильну іграшку ,щоб бавився.
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07.05.2025 22:06 Відповісти
Так, але на країну йому чхати, зелібобу турбує тільки особисте майбутне .
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07.05.2025 22:03 Відповісти
Як тільки хтось, крім штатів, навчиться виготовляти ракети і запчастини для петріот
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07.05.2025 22:06 Відповісти
точка поступово відсувається до осені.
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07.05.2025 21:52 Відповісти
так...скоріш за все до осені...)(уйло мріє,ще пару кльозетів захопити
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07.05.2025 21:58 Відповісти
"сделка" в ачке не мешаєт а агент орангутанг?
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07.05.2025 21:54 Відповісти
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07.05.2025 21:55 Відповісти
Нонешний перезидент се ше-а совершил НЕВОЗМОЖНОЕ:
раньше самый короктий анекдот был - "еврей - шахтер", но теперь есть еще короче - "ТРАМП"!!!!!
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07.05.2025 21:58 Відповісти
Тю, а шо таке? Набридло вигадувати пустий киздьож?
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07.05.2025 21:58 Відповісти
Предложенная Дональдом Трампом сделка по прекращению огня в обмен на отказ Украины от своих территорий означает победу Владимира Путина, легитимизацию его агрессии и нарушения международного права, считает экс-президент Джо Байден. "Каждый, кто думает, что (Путин) остановится, если Украина уступит территории, просто глуп", - заявил он в интервью BBC.
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07.05.2025 22:00 Відповісти
А коли сам Бідон забороняв бити Хімарсами по території рашки - він також так думав ?
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07.05.2025 22:03 Відповісти
NNN так і не уинув брехати...
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07.05.2025 22:11 Відповісти
Не можеш, какати, не мучай попу, "зенічник", мля.
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07.05.2025 22:11 Відповісти
Можливо має на увазі "точку джі", старий шалунішка.
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07.05.2025 22:27 Відповісти
Трамп вдихнув нове життя у фразу "словесний понос".
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07.05.2025 22:39 Відповісти
Венс і пенс все знають і все розрулять.
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07.05.2025 22:47 Відповісти
 
 