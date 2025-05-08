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Новини Оборонні витрати НАТО Саміт НАТО у Гаазі
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У ЄС закликали уникати конфліктів з Трампом, щоб не зірвати саміт НАТО у червні, - FT

У ЄС закликають не дратувати Трампа перед самітом НАТО

Країни-члени ЄС закликають Брюссель утриматися від будь-яких заходів у відповідь на мита Дональда Трампа та уникати будь-яких конфліктів з ним до саміту НАТО, який відбудеться в червні. Все, щоб не зірвати захід.

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Так, дипломати та урядовці повідомили журналістам, що уряди закликають призупинити будь-які важливі рішення щодо США, поки не буде відомо результатів зустрічі НАТО в Гаазі у червні.

Водночас представників НАТО також закликають максимально скоротити саміт, щоб мінімізувати можливість конфліктів із Трампом. Оскільки існує велика невизначеність щодо того, що лідер США може зробити на саміті.

"Поряд з інтенсивними переговорами між ключовими європейськими лідерами та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте про те, як заспокоїти Трампа на зустрічі 24-25 червня, столиці також закликають Європейську комісію уникати протистояння з Білим домом напередодні", - йдеться в матеріалі.

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Офіційні особи розповіли, що йдеться про уникнення провокаційних публічних дискусій про торговельні санкції у відповідь на мита Трампа, відтермінування рішень про закупівлю озброєння, які передбачають вибір між європейськими та американськими варіантами, а також уникнення критики підходу США до України та риторики щодо анексії Гренландії.

"Напередодні Гаазької зустрічі панує велика нервозність, і загальна думка полягає в тому, щоб зробити все можливе, щоб (Трамп. - Ред.) приїхав, сказати йому те, що він хоче почути, і випровадити його без будь-яких катастроф", - розповів один із чиновників ЄС.

"Нам потрібно розробити надійний план для упорядкованого перенесення (оборонної) відповідальності (від США до Європи). Це єдиний і найважливіший пріоритет... понад усе", - додав чиновник НАТО.

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Посадовці США заявили союзникам по НАТО, що Трамп планує взяти участь у саміті, проте може вирішити скасувати візит, якщо інші країни-члени не ухвалять попередньої угоди про збільшення витрат на оборону та не візьмуть на себе більше відповідальність за захист Європи.

За даними видання, Альянс готує детальне дослідження поточних можливостей членів НАТО, щоб підготувати дискусії про залежність Європи від США та про те, як її зменшити та в який термін.

Європейські посадовці неофіційно оцінюють, що з середніми витратами на оборону, які наближаються до 4%, та узгодженим зі США планом у міру нарощування європейських збройних сил, реалістичним є термін від п'яти до десяти років.

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Автор: 

НАТО (6463) США (23085) Євросоюз (13472) Трамп Дональд (5834)


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Топ коментарі
+6
Виберіть Трампа папой римським, віддайте Гринландію, введіть проти себе мита відсотків з 20, купляйте все в Штатах, цілуйте його в дупу, або зберіться до купи і розмовляйте з рудим неадекватом як він заслуговує.
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08.05.2025 13:12
+2
Цікаво, все як у методичних рекомендаціях спілкування з хворими у психлікарні
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08.05.2025 13:15
+1
Всі окрім тебе сцикуни, а ти де зараз херой, мабуть з окопу пишеш
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08.05.2025 13:24
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ЄС тихо будь! - щоб в Трампа різьбу не зірвало
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08.05.2025 13:06 Відповісти
какая Цаца, ваш Тампон !! такая нежная как барышня ...
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08.05.2025 13:09 Відповісти
Виберіть Трампа папой римським, віддайте Гринландію, введіть проти себе мита відсотків з 20, купляйте все в Штатах, цілуйте його в дупу, або зберіться до купи і розмовляйте з рудим неадекватом як він заслуговує.
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08.05.2025 13:12 Відповісти
Тобто- 4 роки Європа буде принизливо стояти на колінах перед трампом . Тобто- Німеччина часів Вермахта за короткий період наростила неймовірну воєнну потужність а тут… цілий Союз європейських країн шмаркає в подол і ніяк не може відмовитись від звичного життя пузатеньких бюргерів.
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08.05.2025 13:13 Відповісти
Хе!
Якщо Трумп захоче конфлікту, то його гуй хто уникне!
І не мрійте!
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08.05.2025 13:14 Відповісти
Цікаво, все як у методичних рекомендаціях спілкування з хворими у психлікарні
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08.05.2025 13:15 Відповісти
cцикуни як і Зеленький- засцав Трампа погодивмя на перемирья і Справедливий мир вже забув- оркам фактично згодою на заморозку віддав 100 000 кв км за свою каденцію
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08.05.2025 13:15 Відповісти
Всі окрім тебе сцикуни, а ти де зараз херой, мабуть з окопу пишеш
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08.05.2025 13:24 Відповісти
Все що він віддає ЗСУ потім повертають, не сікай мамі під спідницю.
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08.05.2025 13:33 Відповісти
Дебіли.Трамп розуміе тільки сілу.Не будте ідіотамі.
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08.05.2025 13:24 Відповісти
яку таку силу має ЄС проти трумпа? три іржавих леопарди? чи півтори сотні таурусів що десятки років пиляться на складі?
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08.05.2025 13:31 Відповісти
Трамп мало що розуміє взагалі, в нього деменціяч
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08.05.2025 13:36 Відповісти
Ага,особливо,коли випускав трамкоід.Тут розуму хватило.
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08.05.2025 13:38 Відповісти
Нічого він не випускав, це ілона законячила айті-рабів з тесли.
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08.05.2025 13:40 Відповісти
Серьезно?
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08.05.2025 13:43 Відповісти
В сенсі? Вочевидь трамп не знає, що таке "коіни" і "криптовалюта", він сто від трьохсот пʼятидесяти не кожен день відризняє. Всі криптовалютні ідеї виходять з ілони, його головного генератора фінансового скаму. Але ілона наврядчи розуміє технічну сторону, як саме створювати нові коіни, тому найвирогідніше це завдання він доручив підлеглим. Серед його компаній саме тесла котиться в дупу, автівки скирдуються непроданими, виробництво нових скорочується (виробництво конкретно кібертраків взагалі зупинено) - тому логічно, що він законячив саме айтішників тесли, які зараз байдики бʼють.
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08.05.2025 13:50 Відповісти
Так хто гешефт отримав? Щеж і меланокоіни були.
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08.05.2025 13:53 Відповісти
гешефт отримує банда на чолі з 35разово засудженим.
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08.05.2025 13:55 Відповісти
То не такий він вже і елуп,як що на чолі банди.
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08.05.2025 13:57 Відповісти
Ну якщо кацапсько-воровськими мірками міряти, згідно яких важливо сьогодні вкрасти і пофіг що завтра вбʼють чи сядеш, то так. Якщо цивілізованими - то він не Godfather, а скоріш "зіцголова Фунт" з золотого теля. Не найрозумніше досягнення.
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08.05.2025 14:01 Відповісти
В олігархіях гешефт розподілюється між олігархами згідно підкилимових домовленостей, тому достеменно хто з тієї банди який відсоток отримав дізнатись неможливо.
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08.05.2025 13:56 Відповісти
Це дурня
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08.05.2025 13:58 Відповісти
Потужний аргумент.
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08.05.2025 14:02 Відповісти
Це не аргумент.Я просто не люблю,коли опонент лле воду без фактів.
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08.05.2025 14:05 Відповісти
Яких фактів? Я так розумію, ви як і трамп, дупля не відстрілюєте, що таке "створити коін"
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08.05.2025 14:07 Відповісти
То як Ілон створив йому це,на який базі?
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08.05.2025 15:40 Відповісти
Показуйте йому намиста якісь, дзеркальця, пообіцяйте йому стріляючу палку подарувати.
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08.05.2025 13:35 Відповісти
Я вже нетерпляче очикую цього саміту і шо там наверзе чубатий старий полудурник Додік ********* Трумп.
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08.05.2025 13:36 Відповісти
Отсосите тампону!!!!
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08.05.2025 13:47 Відповісти
Коли вони вже зрозуміють, що куди цього додіка не цілуй - всюди буде дупа. Краще навпаки, ставити його на місце. Тоді швидше знайдеться свідомий і влучний американець, який виправить помилку, яку зробили американський лохторат.
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08.05.2025 13:59 Відповісти
"Посадовці США заявили союзникам по НАТО,
що Трамп планує взяти участь у саміті"
----
від доні шарахаються як від чуми,
може скасувати саміт і не випробувати долю?
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08.05.2025 14:01 Відповісти
 
 