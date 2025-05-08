У ЄС закликали уникати конфліктів з Трампом, щоб не зірвати саміт НАТО у червні, - FT

Країни-члени ЄС закликають Брюссель утриматися від будь-яких заходів у відповідь на мита Дональда Трампа та уникати будь-яких конфліктів з ним до саміту НАТО, який відбудеться в червні. Все, щоб не зірвати захід.

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Так, дипломати та урядовці повідомили журналістам, що уряди закликають призупинити будь-які важливі рішення щодо США, поки не буде відомо результатів зустрічі НАТО в Гаазі у червні.

Водночас представників НАТО також закликають максимально скоротити саміт, щоб мінімізувати можливість конфліктів із Трампом. Оскільки існує велика невизначеність щодо того, що лідер США може зробити на саміті.

"Поряд з інтенсивними переговорами між ключовими європейськими лідерами та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте про те, як заспокоїти Трампа на зустрічі 24-25 червня, столиці також закликають Європейську комісію уникати протистояння з Білим домом напередодні", - йдеться в матеріалі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми наближаємося до точки, де вже час ухвалювати рішення щодо війни в Україні, - Трамп

Офіційні особи розповіли, що йдеться про уникнення провокаційних публічних дискусій про торговельні санкції у відповідь на мита Трампа, відтермінування рішень про закупівлю озброєння, які передбачають вибір між європейськими та американськими варіантами, а також уникнення критики підходу США до України та риторики щодо анексії Гренландії.

"Напередодні Гаазької зустрічі панує велика нервозність, і загальна думка полягає в тому, щоб зробити все можливе, щоб (Трамп. - Ред.) приїхав, сказати йому те, що він хоче почути, і випровадити його без будь-яких катастроф", - розповів один із чиновників ЄС.

"Нам потрібно розробити надійний план для упорядкованого перенесення (оборонної) відповідальності (від США до Європи). Це єдиний і найважливіший пріоритет... понад усе", - додав чиновник НАТО.

Читайте також: Зустріч Карні та Трампа: однією з основних тем була війна в Україні

Посадовці США заявили союзникам по НАТО, що Трамп планує взяти участь у саміті, проте може вирішити скасувати візит, якщо інші країни-члени не ухвалять попередньої угоди про збільшення витрат на оборону та не візьмуть на себе більше відповідальність за захист Європи.

За даними видання, Альянс готує детальне дослідження поточних можливостей членів НАТО, щоб підготувати дискусії про залежність Європи від США та про те, як її зменшити та в який термін.

Європейські посадовці неофіційно оцінюють, що з середніми витратами на оборону, які наближаються до 4%, та узгодженим зі США планом у міру нарощування європейських збройних сил, реалістичним є термін від п'яти до десяти років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп може оголосити про "велику торговельну угоду" з Британією, - NYT