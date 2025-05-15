УКР
Ми ще не вирішили, кого запрошувати на саміт НАТО в Гаазі, - Рютте

Чи запросять Зеленського на саміт НАТО. Рютте відповів

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що поки не вирішили, кого з партнерів запрошувати на саміт Альянсу, який відбудеться наприкінці червня в Гаазі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що стосується цього, я бачив деякі чутки з цього приводу, але ми поки що не маємо жодних оголошень щодо партнерів, яких буде запрошено, таких як ЄС, IP4 (IP4 - Індо-Тихоокеанська четвірка: Австралія, Японія, Південна Корея та Нова Зеландія), Україна тощо. Тож наразі немає жодних оголошень. До саміту все ще залишається приблизно через 5-6 тижнів, але, звичайно, з часом ми зробимо всі оголошення", - сказав очільник Альянсу.

Раніше ЗМІ повідомили, що США не підтримують ідею запрошення президента Володимира Зеленського на саміт НАТО, який відбудеться 24 червня в Гаазі.

Читайте: Для миру в Україні відкривається "вікно можливостей" на два тижні, - Рютте

тобто трампон ще не дав распорядження
хвуйла чи Кіма запросити
15.05.2025 09:47 Відповісти
Ху...ло запросить, його там давно чекають
15.05.2025 09:47 Відповісти
Запросіть путіна - він трампону, як корєш !
А якщо - ні, то все одно запросіть у Гаагу - щоб два рази не іздив...
15.05.2025 09:48 Відповісти
Рютте виявився нікчемою.....
15.05.2025 09:48 Відповісти
Ніби вас хтось питав.
15.05.2025 09:51 Відповісти
Та не барится з запрошеннями бо від НАТО залишилась одна назва. Ну, ще прапор та вивіска на будинку.
15.05.2025 09:53 Відповісти
Це саме цікаве...буде Нато (рютте-Трамп) запрошувати Україну? Кого - Зеленського чи представника? Тонкість в тому, що це запрошення визначає бачення ситуації внутрішньої політики в Україні...тут ніяка "лабуда" від КМІС "опитувань" не пройде.
15.05.2025 10:27 Відповісти
Рютте,будучи прем'єром Нідерландів,ти був менш пиз...вим.
15.05.2025 11:09 Відповісти
 
 