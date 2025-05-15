Ми ще не вирішили, кого запрошувати на саміт НАТО в Гаазі, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що поки не вирішили, кого з партнерів запрошувати на саміт Альянсу, який відбудеться наприкінці червня в Гаазі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що стосується цього, я бачив деякі чутки з цього приводу, але ми поки що не маємо жодних оголошень щодо партнерів, яких буде запрошено, таких як ЄС, IP4 (IP4 - Індо-Тихоокеанська четвірка: Австралія, Японія, Південна Корея та Нова Зеландія), Україна тощо. Тож наразі немає жодних оголошень. До саміту все ще залишається приблизно через 5-6 тижнів, але, звичайно, з часом ми зробимо всі оголошення", - сказав очільник Альянсу.

Раніше ЗМІ повідомили, що США не підтримують ідею запрошення президента Володимира Зеленського на саміт НАТО, який відбудеться 24 червня в Гаазі.

