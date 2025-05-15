УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10700 відвідувачів онлайн
Новини Заяви про мир переговори з РФ
1 415 22

Війну в Україні можна завершити лише дипломатичним шляхом, - Рубіо

Заява Марка Рубіо про мир в Україні. Чого хоче Трамп

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Дональд Трамп відкритий до будь-якого механізму, який приведе до справедливого миру у війні між Росією та Україною.

Про це пише The Economic Times, передає Цензор.НЕТ.

Перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ Рубіо зазначив, що США хочуть побачити прогрес у найближчі кілька днів.

Держсекретар зазначив, що військового вирішення конфлікту немає.

"Ця війна має завершитися не в результаті воєнного рішення, але дипломатичним шляхом. І що швидше угода із завершення цієї війни може бути досягнута, то менше людей згинуть, то менше руйнувань буде завдано", - пояснив Рубіо.

Читайте: Глава МЗС Сибіга зустрівся з Держсекретарем Рубіо та сенатором Гремом

Автор: 

США (24092) Трамп Дональд (6963) переговори з Росією (1407) Рубіо Марко (278) війна в Україні (5783)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
дайте ідіоту будь-який механізм, і він його поламає.
показати весь коментар
15.05.2025 10:03 Відповісти
+10
механізм єдиний!
повне торгове ембарго для кацапії та необмежена кількість необхідної зброї україні!
але ж, трампа і саудити послали нахєр, як і всі інші.
то ж, продовжуємо перекидуватись словесами, ціною життів українців.
показати весь коментар
15.05.2025 10:05 Відповісти
+9
Що таке справедливий мир? Справедливий мир це коли Сосія виведе повністю з України свої війська, виплатить репарації і компенсації українцям які втратили людей, здоров'я, житло, інфраструктуру, видасть Україні всіх злочинців. Це і є законний і справедливий мир. Все інше це ніякий не мир і ніяка не справедливість а ще більше знущання з України.
показати весь коментар
15.05.2025 10:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це .....ц 12 рік нічого не міняється
показати весь коментар
15.05.2025 10:02 Відповісти
дайте ідіоту будь-який механізм, і він його поламає.
показати весь коментар
15.05.2025 10:03 Відповісти
механізм єдиний!
повне торгове ембарго для кацапії та необмежена кількість необхідної зброї україні!
але ж, трампа і саудити послали нахєр, як і всі інші.
то ж, продовжуємо перекидуватись словесами, ціною життів українців.
показати весь коментар
15.05.2025 10:05 Відповісти
Україна пишеться з великої букви. Ви пишите про повне торгове ембарго для кацапії і щоб це зробив захід, але нафтопровід "Дружба" працює нормально і перекачує кацапську нафту, то тут винен Рубіо, чи Боневтік-Боприїхавший? І "свати" показують на росії. Що стосується зброї, то її Україні хто тільки не давав, за виключенням Боневтіка-Боприїхавшого, який за шість років так і не створив своєї ракети, САУ, оптоволокнових дронів далекої дальності, РЕБів та іншого.
показати весь коментар
15.05.2025 10:38 Відповісти
коми та крапки, всі на своїх місцях?
дружба працює на вимогу буржуїв, а не з хотєлок зе!поца. і, до чого тут рубіо? рубіо, ніхто! ходячий говорячий флюгер.
звідки ви знаєте про ракети та оптоволокно?
раз такий обізнаний, то може знаєте, чому вже місяць не горять кацапські нпз?
показати весь коментар
15.05.2025 10:56 Відповісти
Та Ви шо? Не знав і не чув від Боневтіка Потужного, що його змусили західні буржуї прокачувати кацапську нафту через територію України. Можливо вони ще заставили його зарити 500 мільярдів в асфальт і розмінувати Чонгар? А що стосується ракет, так знає весь світ, що до 2019 року, всього за 5 років в Україні створили "Нептун", "Грім 2-Сапсан", "Вільху", "Стугну" та інші і також весь світ знає, що інших ракет за 6 років одноосібного правління Боневтіка і сотен мільярдів доларів США від партнерів ракету так і не створили. Можливо знаєте Ви, так напишіть хоч її назву.
показати весь коментар
15.05.2025 11:46 Відповісти
"Транзит нафти територією України здійснюється відповідно до положень договору до Енергетичної хартії та https://www.dw.com/uk/ugoda-pro-asociaciu-miz-es-i-ukrainou/t-19127601 Угоди про асоціацію з ЄС щодо забезпечення свободи транзиту, а також відповідає умовам шостого пакета санкцій ЄС", - зазначив Шмигаль

1. самому, ще не набридло жувати соплю про 73% та про асфальт?
2. буржуї, піпеткою видавали нам зброю, з безкінечними заборонами на використання.
3. чекаю на пропозиції, як позбутися зе!лідара, сьогодні зараз. бо, потужно смітати полум'яними писульками вже вміють всі. хотілось би, щось практичного.
показати весь коментар
15.05.2025 11:57 Відповісти
"Самому не набридло жувати соплю про 73% та про асфальт"? Виходить, що ні коли про це пишу. Бо 73% проголосували за свою смерть і смерть України, а шахрайська схема "великого крадівництва" дала можливість шахраям із ОПи закатати в асфальт 500 мільярдів і знищити ракетні програми, програми ППО, та інші оборонні замовлення.
"буржуї, піпеткою видавали нам зброю, з безкінечними заборонами на використання.".
Так навіщо нам зброя буржуїв, коли в нас військова промисловість була в десятці світу і до 2019 року ми виготовляли свої танки, БТР, бронетранспортери, літаки, САУ, ракети... а буржуї нам не зобов'язані нічого длавати, чи десь є якісь договори про це? Велика їм подяка, що дали те, що змогли.
" чекаю на пропозиції, як позбутися зе!лідара, сьогодні зараз. бо, потужно смітати полум'яними писульками вже вміють всі. хотілось би, щось практичного". Даю свою відповідь - НІЯК. Нарід 73% у 2019 році крім булави президента дав "слугам" партії Зе 240 депутатів у Верховній Раді, фактично монобільшість. Для прийняття закону потрібно 226 голосів, а в них відразу 240. Нарід віддав ключі від казни, уряду, своїх доль. Думаю що Вам відомо, що в нас парламентсько-презитдентська республіка і все вирішує парламент, який також вумний нарід віддав простому мальчіку від криворізького наріду, що вміє грати пі..ном пїна роялі. Хоча і цей номер вони вкрали у американців. Єдиний вихід, взяти велику бандуру, сісти під великими деревами мільярдного лісу(але і його Боневтік Потужно-Брехливий не посадив) і співати сумні та жалібні пісні про важку долю, коли самі себе зробили, повіривши дешевому кіно Бені про Голобородько.
показати весь коментар
15.05.2025 16:16 Відповісти
тому Тампон нічого не сказав поганого про *****
показати весь коментар
15.05.2025 10:05 Відповісти
Що таке справедливий мир? Справедливий мир це коли Сосія виведе повністю з України свої війська, виплатить репарації і компенсації українцям які втратили людей, здоров'я, житло, інфраструктуру, видасть Україні всіх злочинців. Це і є законний і справедливий мир. Все інше це ніякий не мир і ніяка не справедливість а ще більше знущання з України.
показати весь коментар
15.05.2025 10:07 Відповісти
не поїхавши в Турцію і куйло і "трампло" видали себе, що вони є зв'язані підкилимною змовою поділу України і закінчення війни їм накуй даром не потрібне.
показати весь коментар
15.05.2025 10:07 Відповісти
Один з "муханізмів", мабудь, капітуляція України. Механізатор, хренів...
показати весь коментар
15.05.2025 10:10 Відповісти
Висновок: Трамп - ідіот... Якщо він "відкритий для будь-якого механізму" - це означає, що у нього НЕМАЄ НІЯКОГО МЕХАНІЗМУ! І він сидить, в очікуванні, що "може, воно, якось, само собою, "розрулиться"?...". Так який же з нього, "політик"? Той так само, зіткнувшись з проблемою, "сидів під ліжком" і чекав, поки хтось "розрулить ситуацію"...
Казав не раз

Трамп - "гібрид" Путіна з Зеленським... Апетити - як у Путіна, а самовпевненість, дурь і брехливість - як у Зеленського...
показати весь коментар
15.05.2025 10:11 Відповісти
А русня - ні. Тільки повне виконання вимог 22 року, ну і плюс чотири області. На менше не згодні. На відміну від Трампа.
показати весь коментар
15.05.2025 10:14 Відповісти
Та, складається таке враження, що і Трамп на це згоден. тому й підігрує кацапам. мабуть до тих пір буде підігрувати (імітація переговорів) поки русня не окупує повністю ті 4 області. йому ж невдобно буде сказати - ЗЕ, виводь свої війська на адмінкордони усіх 4 областей, бо за таке його ще більше у світі просміють. от буде і далі бавитися Чуб із ху йлом в імітацію переговорів, поки русня не догризе ці 4 області.
показати весь коментар
15.05.2025 14:18 Відповісти
З кацапами щось можна вирішити лише тоді, коли вони просять їсти…
показати весь коментар
15.05.2025 10:20 Відповісти
Доки ці трампони будуть сракою ялозити? Будь який механізм ... Віддати Херсон та Запоріжжя? Чи кацапський ізик зробити другим державним? А якщо ні? Знову Україна винна?
показати весь коментар
15.05.2025 10:20 Відповісти
А чому ти, пане Рубіо, ніколи не кажеш - яким США бачать оцей самий "справедливий мир"?
показати весь коментар
15.05.2025 10:21 Відповісти
Це читаючи під лупою- «тільки капітуляція України».
показати весь коментар
15.05.2025 10:27 Відповісти
Чушь, дайте нам чем сбивать носителей кабов, и все, фронт станет, как в ПМВ, и тогда орки и в кремле совсем приуныют
показати весь коментар
15.05.2025 10:30 Відповісти
Чого з бен Ладаном не домовлялися, а вбили його?
А чого не домовлялися з Хусейном і почали війну в Іраку?
Дурне поїхало в турне...
показати весь коментар
15.05.2025 11:34 Відповісти
 
 