Війну в Україні можна завершити лише дипломатичним шляхом, - Рубіо
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Дональд Трамп відкритий до будь-якого механізму, який приведе до справедливого миру у війні між Росією та Україною.
Про це пише The Economic Times, передає Цензор.НЕТ.
Перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ Рубіо зазначив, що США хочуть побачити прогрес у найближчі кілька днів.
Держсекретар зазначив, що військового вирішення конфлікту немає.
"Ця війна має завершитися не в результаті воєнного рішення, але дипломатичним шляхом. І що швидше угода із завершення цієї війни може бути досягнута, то менше людей згинуть, то менше руйнувань буде завдано", - пояснив Рубіо.
повне торгове ембарго для кацапії та необмежена кількість необхідної зброї україні!
але ж, трампа і саудити послали нахєр, як і всі інші.
то ж, продовжуємо перекидуватись словесами, ціною життів українців.
дружба працює на вимогу буржуїв, а не з хотєлок зе!поца. і, до чого тут рубіо? рубіо, ніхто! ходячий говорячий флюгер.
звідки ви знаєте про ракети та оптоволокно?
раз такий обізнаний, то може знаєте, чому вже місяць не горять кацапські нпз?
1. самому, ще не набридло жувати соплю про 73% та про асфальт?
2. буржуї, піпеткою видавали нам зброю, з безкінечними заборонами на використання.
3. чекаю на пропозиції, як позбутися зе!лідара, сьогодні зараз. бо, потужно смітати полум'яними писульками вже вміють всі. хотілось би, щось практичного.
"буржуї, піпеткою видавали нам зброю, з безкінечними заборонами на використання.".
Так навіщо нам зброя буржуїв, коли в нас військова промисловість була в десятці світу і до 2019 року ми виготовляли свої танки, БТР, бронетранспортери, літаки, САУ, ракети... а буржуї нам не зобов'язані нічого длавати, чи десь є якісь договори про це? Велика їм подяка, що дали те, що змогли.
" чекаю на пропозиції, як позбутися зе!лідара, сьогодні зараз. бо, потужно смітати полум'яними писульками вже вміють всі. хотілось би, щось практичного". Даю свою відповідь - НІЯК. Нарід 73% у 2019 році крім булави президента дав "слугам" партії Зе 240 депутатів у Верховній Раді, фактично монобільшість. Для прийняття закону потрібно 226 голосів, а в них відразу 240. Нарід віддав ключі від казни, уряду, своїх доль. Думаю що Вам відомо, що в нас парламентсько-презитдентська республіка і все вирішує парламент, який також вумний нарід віддав простому мальчіку від криворізького наріду, що вміє грати пі..ном пїна роялі. Хоча і цей номер вони вкрали у американців. Єдиний вихід, взяти велику бандуру, сісти під великими деревами мільярдного лісу(але і його Боневтік Потужно-Брехливий не посадив) і співати сумні та жалібні пісні про важку долю, коли самі себе зробили, повіривши дешевому кіно Бені про Голобородько.
Казав не раз
Трамп - "гібрид" Путіна з Зеленським... Апетити - як у Путіна, а самовпевненість, дурь і брехливість - як у Зеленського...
А чого не домовлялися з Хусейном і почали війну в Іраку?
Дурне поїхало в турне...