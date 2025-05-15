Війну в Україні можна завершити лише дипломатичним шляхом, - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Дональд Трамп відкритий до будь-якого механізму, який приведе до справедливого миру у війні між Росією та Україною.

Про це пише The Economic Times, передає Цензор.НЕТ.

Перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ Рубіо зазначив, що США хочуть побачити прогрес у найближчі кілька днів.

Держсекретар зазначив, що військового вирішення конфлікту немає.

"Ця війна має завершитися не в результаті воєнного рішення, але дипломатичним шляхом. І що швидше угода із завершення цієї війни може бути досягнута, то менше людей згинуть, то менше руйнувань буде завдано", - пояснив Рубіо.

Читайте: Глава МЗС Сибіга зустрівся з Держсекретарем Рубіо та сенатором Гремом