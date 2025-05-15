УКР
Новини
Глава МЗС Сибіга зустрівся з Держсекретарем Рубіо та сенатором Гремом

Рубіо, Сибіга та Грем

Очільник МЗС Андрій Сибіга провів зустріч з Державним секретарем США Марком Рубіо та сенатором Ліндсі Гремом.

Про це він міністр написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Я зустрівся з державним секретарем США Марком Рубіо та сенатором Ліндсі Гремом в Анталії, щоб донести бачення Президента України Володимира Зеленського щодо мирних зусиль та скоординувати позиції протягом цього критично важливого тижня. Ми детально обговорили логіку подальших кроків та поділилися нашими підходами. Я підтвердив тверду та послідовну відданість України мирним зусиллям Президента Трампа та подякував Сполученим Штатам за їхню залученість. Ми готові розвивати нашу співпрацю конструктивним та взаємовигідним чином", - розповів Сибіга.

Він наголосив, що вкрай важливо, щоб Росія відповіла взаємністю на конструктивні кроки України. Поки що вона цього не зробила. Москва повинна усвідомити, що відмова від миру має свою ціну.

Путін повинен припинити уникати зустрічі із Зеленським, - Сибіга

Чергове ЗеРо
думаю, сибіга їм хотів продати тахометр для вимірювання обертів адміністрації Білого дому на статтєвому органі путіна.
а як там просто щось зачесалось, а не психологія?
А де це сам їрмак? Шісток і артистів сауни шле по закордонах, а сам мабуть поїхав в рашку?
заліг на дно
Шо там цей кубiнський обрубок в штанах шукає? Там нiчого не поклали)))
Зверніть увагу- американці тримають руки в кишенях.

Спроба приховати емоції

Приховані руки - це спосіб приховати нервовість, наприклад, якщо тремтять пальці або долоні спітнілі. Може свідчити про внутрішню напругу чи навіть обман (але не обов'язково).

Ознака нудьги або зневаги

У деяких контекстах може виглядати як незацікавленість або навіть неповага до співрозмовника (особливо якщо це ділова зустріч або офіційне спілкування).
американцям просто пох***
і шо понарішали, хлопці?
зпуститеся до мединського? - о де буде позорняк...
Джерело свербіння
і де всі ті аналітеги "буба поставив ***** в позу і переграв на всі пітсот!
мяч на *********** стороні!"
шо зараз робити будемо?
ну разве шо на мессу к понтіфіку...
я щє дивуюсь як ***** маню захарню не прислав і слюсаря петрова на перемовини...
по нормальному, такий состав кацапнявої делегації ********** би та і забути.... - Рубіо не чіпати!
бубу по запарці можна, хтож його від кацапа відрізнить?
