Глава МЗС Сибіга зустрівся з Держсекретарем Рубіо та сенатором Гремом

Очільник МЗС Андрій Сибіга провів зустріч з Державним секретарем США Марком Рубіо та сенатором Ліндсі Гремом.

Про це він міністр написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Я зустрівся з державним секретарем США Марком Рубіо та сенатором Ліндсі Гремом в Анталії, щоб донести бачення Президента України Володимира Зеленського щодо мирних зусиль та скоординувати позиції протягом цього критично важливого тижня. Ми детально обговорили логіку подальших кроків та поділилися нашими підходами. Я підтвердив тверду та послідовну відданість України мирним зусиллям Президента Трампа та подякував Сполученим Штатам за їхню залученість. Ми готові розвивати нашу співпрацю конструктивним та взаємовигідним чином", - розповів Сибіга.

Він наголосив, що вкрай важливо, щоб Росія відповіла взаємністю на конструктивні кроки України. Поки що вона цього не зробила. Москва повинна усвідомити, що відмова від миру має свою ціну.

Також читайте: Путін повинен припинити уникати зустрічі із Зеленським, - Сибіга