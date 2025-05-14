УКР
Новини Візит Сибіги до Туреччини
1 535 31

Путін повинен припинити уникати зустрічі із Зеленським, - Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга провів зустріч із турецьким колегою Хаканом Фіданом.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Поінформував його про останні події на полі бою та в дипломатії. Епіцентр світової дипломатії зараз знаходиться в Туреччині, яка відіграє активну посередницьку роль. Ми вдячні за це.

Я підтвердив відданість України миру, нашу негайну і безумовну готовність до повного і тривалого припинення вогню, а також нашу пропозицію про пряму зустріч на найвищому рівні між Україною і Росією.

Путін повинен припинити відкидати припинення вогню та уникати зустрічі з Президентом Зеленським", - йдеться в повідомленні.

Сибіга заявив, що сторони провели ґрунтовну розмову про шляхи просування змістовного мирного процесу.

Читайте: Склад делегації РФ для переговорів у Туреччині озвучать тоді, коли доручить Путін, - Пєсков

Автор: 

росія (67259) Туреччина (3665) Сибіга Андрій (616) Фідан Хакан (67)
Топ коментарі
+17
Ділом займись полудурок. Робота МЗС це не тільки славіння царя...
показати весь коментар
14.05.2025 16:23 Відповісти
+12
офісно-реЗЕдентська пропаганда продовжує для мудрого наріду ліпити з ЗЕленого лайна образ мачо, з яким уникає зустрітися навіть кремлівське *****... Навіть МЗС, повністю підконтрольне тепер ОПє, ротом Сибіги озвучує пропагандиську маячню. Вже час знімати пропагандонські роліки із ЗЕлідором в головній ролі, на фоні сходу та заходу сонця, з "подводкой" під відео - "він змушує сонце кожного ранку вставати і кожного вечора заходити..." Принаймні ми вже зовсім близько від цього маразма, виявилося що якихось 6 рочків вистачило, щоб Україну перетворити на майже бєларусь...
показати весь коментар
14.05.2025 16:44 Відповісти
+10
О Боже.
показати весь коментар
14.05.2025 16:20 Відповісти
О Боже.
показати весь коментар
14.05.2025 16:20 Відповісти
ЗАСЦЯЛО ПУЙЛО. Навіть рижого можливо не вдастся дурити безкІнечно. Лише до 20 сІчня 2029 РОКУ.
показати весь коментар
14.05.2025 16:37 Відповісти
та не факт. схоже, вони перетирають між собою таємно усі ці події.

Дорогие подписчики и гости канала! В ближайшие несколько часов должен состояться телефонный разговор президента США Дональда Трампа с "Путиным". На кону возможный визит президентов в Турцию.
показати весь коментар
14.05.2025 16:49 Відповісти
Я підозрюю більше. Вони не просто зараз таємно перетирають з ******, а давним давно перетерли щодо України та ще декількох республік колишнього совка. Ще у 90-х. Думаю домовились що росія ці республіки залишає під собою тим чи іншим макаром та вони до пулу західних країн ніколи прийматися не будуть. Тому Штати ніколи нам нічого не обіцяли окрім всіляких вітієватих слів. Європа, можливо, просто не в курсі про ці домовленості.
показати весь коментар
14.05.2025 16:58 Відповісти
та яких там 90-х. не думаю. у 90-х Чубу було абсолютно пікуй на ту політику, йому тоді було лиш би бабла більше заробити. а от зараз так, вони точно труть між собою, таємно при чому. а стосовно розширення НАТО чи ЄС на схід. то напевно обговорювались подібні питання. обговорювати можна все що завгодно. проте ніяких подібних домовленостей не могло бути з кацапами. звідси і прийняття у НАТО країн Балтії та інших постовкових країн з Варшавського блоку.
показати весь коментар
14.05.2025 17:17 Відповісти
Я не про рижого Доню. Я про чинних керівників США того часу кажу. Якраз про долю деяких нових республік. Тобто домовились поділити. Балтійців, мовляв, забирайте. А Україну, Білорусь, думаю ще Молдову зась. Це ,,ісконноє,,.Про Грузію хзна. Звичайно це було цілком таємно та й Європі ніхто не казав про байбутні плани.
показати весь коментар
14.05.2025 17:30 Відповісти
якщо було це цілком таємно, то звідки ти про це знаєш, Дужіс Міхал? ) не будь таким сильно повернутим на цій гбешній манії. то вже занадто. не накручуй себе. )
показати весь коментар
14.05.2025 17:49 Відповісти
Я не знаю. Я просто складаю один та один.
показати весь коментар
14.05.2025 19:12 Відповісти
ти просто занадто накручуєш себе цим складанням. все може бути простіше.
показати весь коментар
14.05.2025 19:20 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2025 17:04 Відповісти
Завтра приїде ...
показати весь коментар
14.05.2025 16:23 Відповісти
Трамп запросить ,то як миленький аж побіжить,на зустріч,
показати весь коментар
14.05.2025 16:34 Відповісти
Ділом займись полудурок. Робота МЗС це не тільки славіння царя...
показати весь коментар
14.05.2025 16:23 Відповісти
Пресинг по всьому полі
показати весь коментар
14.05.2025 16:24 Відповісти
Ну прийде ну скаже - віддавайте то і то, ну скажуть йому ні, ну розійдетесь. І ЩО?
показати весь коментар
14.05.2025 16:26 Відповісти
а як ви гадаєте - який бюджет для цього полудурка?
показати весь коментар
14.05.2025 16:33 Відповісти
трумп збирається навідати Анкару,
хло його там кличе..
разом ці парнери додавлять Зеленського..
бо саме хло на це не здатне..
показати весь коментар
14.05.2025 16:34 Відповісти
@ (мова https://t.me/igoreidman джерела):

"Риск ловушки в Стамбуле

Только в одном случае путин может приехать на переговоры в Стамбул - если ему удастся договориться с Трампом о совместной провокации против Зеленского в стиле той, которая была в Белом доме. путин же трус и слабак. Один на один против Зеленского он не потянет.
путин может решиться на переговоры с Зеленским только при участии американского президента, в случае сговора с ним, вдвоем против одного. Это может закончиться очередным скандалом и прекращением американской помощи Украине.
Если кремль неожиданно объявит о визите утина в Стамбул на переговоры с Трампом, а именно так это будет официально подаваться в России (Зеленского потом, типа, допустят к себе) - значит они уже договорились вместе наехать на украинского лидера.
Вероятность этого, учитывая давние негласные прямые контакты Трампа и путина, есть. И этот риск необходимо учитывать.

Апдейт. Меня несколько напрягает, что путин пока публично не отказался от встречи в Стамбуле. Это указывает на возможность торговли с Трампом по поводу общего наезда на Зеленского."
показати весь коментар
14.05.2025 16:43 Відповісти
І от вже пишуть, що на пітьмі готують чотири урядові борти для перевезення ***** з його броньованим лимузином в Стамбул.
Начебто, виліт заплановано на ранок 15-го травня.

Тож, чи справдиться вищевикладене припущення шановного блогера щодо змови Тромба з ****** для продавлювання Зеленського в Стамбулі відносно підписання ним "угоди" з територіальними пОступками України на користь пітьми і відмовою від вступу в НАТО? Наразі це невідомо, але напруга зростає.
показати весь коментар
14.05.2025 16:51 Відповісти
Дорогие подписчики и гости канала! В ближайшие несколько часов должен состояться телефонный разговор президента США Дональда Трампа с "Путиным". На кону возможный визит президентов в Турцию.

все можливо.
показати весь коментар
14.05.2025 17:32 Відповісти
*** ви хоч вірите самі у то що написали " пукін не потяне сам на сам з зеленським" , не смішить людей усякою маячнею.
показати весь коментар
14.05.2025 17:15 Відповісти
Так, я погоджуюсь з Вами. Не з Ейдманом.
показати весь коментар
14.05.2025 21:21 Відповісти
офісно-реЗЕдентська пропаганда продовжує для мудрого наріду ліпити з ЗЕленого лайна образ мачо, з яким уникає зустрітися навіть кремлівське *****... Навіть МЗС, повністю підконтрольне тепер ОПє, ротом Сибіги озвучує пропагандиську маячню. Вже час знімати пропагандонські роліки із ЗЕлідором в головній ролі, на фоні сходу та заходу сонця, з "подводкой" під відео - "він змушує сонце кожного ранку вставати і кожного вечора заходити..." Принаймні ми вже зовсім близько від цього маразма, виявилося що якихось 6 рочків вистачило, щоб Україну перетворити на майже бєларусь...
показати весь коментар
14.05.2025 16:44 Відповісти
***** прийшло вбивати, а не балакати. Не розумію цих пафосних фраз, про уникнення зустрічі.
показати весь коментар
14.05.2025 16:45 Відповісти
Для лохторату!
показати весь коментар
14.05.2025 16:47 Відповісти
Та ви шо? Як страшно. Бо як не зустрінеться, то що? Не подумайте, що я захищаю пуйла, воно для мене потвора і вбивця, але як подається інформація для зеленої худоби 73%, що ніби Боневтік Потужно-Брехливий такий мачо, що його боїться пуйло. Тільки для худоби не пояснили, що підпише Боневтік і його шобла і чому він розмінував Чорнгар, чому відвів наші війська? Чому знищив ракетні програми і побудував дороги їм назустріч? Чому дав можлливість підійти ворогу до Херсону, Нікополя і Запоріжжґя, що дає їм можливість кожного дня кидати КАБи?
показати весь коментар
14.05.2025 16:46 Відповісти
Хочеш розпізнати дурника? Слівце епіцентр - вірна прикмета.
показати весь коментар
14.05.2025 16:54 Відповісти
І хто це виліз? Сміливий міністр!!!
показати весь коментар
14.05.2025 22:22 Відповісти
Дивна заява "Путін винен......." Як висловився, колись гундос "Я нікому, крім своєї мами, не винен". На мою думку, мають обговорюватися механізми примусу *****, а це насамперед необхідні санкції та озброєння для реалізації цього. А зустріч гундоса з ******, це свого роду двобій "дипломатичних" шкіл - криворізько-квартальної та совково-гебешної. Підсумок такої зустрічі неважко передбачати з огляду на інтелектуальні здібності гундосу.
показати весь коментар
14.05.2025 23:10 Відповісти
Избегать,когда вава просерает всё на свете.Кто его будет уважать?С его мародерной командой .
показати весь коментар
15.05.2025 00:18 Відповісти
 
 