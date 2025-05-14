Путін повинен припинити уникати зустрічі із Зеленським, - Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга провів зустріч із турецьким колегою Хаканом Фіданом.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Поінформував його про останні події на полі бою та в дипломатії. Епіцентр світової дипломатії зараз знаходиться в Туреччині, яка відіграє активну посередницьку роль. Ми вдячні за це.



Я підтвердив відданість України миру, нашу негайну і безумовну готовність до повного і тривалого припинення вогню, а також нашу пропозицію про пряму зустріч на найвищому рівні між Україною і Росією.



Путін повинен припинити відкидати припинення вогню та уникати зустрічі з Президентом Зеленським", - йдеться в повідомленні.

Сибіга заявив, що сторони провели ґрунтовну розмову про шляхи просування змістовного мирного процесу.

