Путін повинен припинити уникати зустрічі із Зеленським, - Сибіга
Глава МЗС Андрій Сибіга провів зустріч із турецьким колегою Хаканом Фіданом.
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Поінформував його про останні події на полі бою та в дипломатії. Епіцентр світової дипломатії зараз знаходиться в Туреччині, яка відіграє активну посередницьку роль. Ми вдячні за це.
Я підтвердив відданість України миру, нашу негайну і безумовну готовність до повного і тривалого припинення вогню, а також нашу пропозицію про пряму зустріч на найвищому рівні між Україною і Росією.
Путін повинен припинити відкидати припинення вогню та уникати зустрічі з Президентом Зеленським", - йдеться в повідомленні.
Сибіга заявив, що сторони провели ґрунтовну розмову про шляхи просування змістовного мирного процесу.
Дорогие подписчики и гости канала! В ближайшие несколько часов должен состояться телефонный разговор президента США Дональда Трампа с "Путиным". На кону возможный визит президентов в Турцию.
а як ви гадаєте - який бюджет для цього полудурка?
хло його там кличе..
разом ці парнери додавлять Зеленського..
бо саме хло на це не здатне..
"Риск ловушки в Стамбуле
Только в одном случае путин может приехать на переговоры в Стамбул - если ему удастся договориться с Трампом о совместной провокации против Зеленского в стиле той, которая была в Белом доме. путин же трус и слабак. Один на один против Зеленского он не потянет.
путин может решиться на переговоры с Зеленским только при участии американского президента, в случае сговора с ним, вдвоем против одного. Это может закончиться очередным скандалом и прекращением американской помощи Украине.
Если кремль неожиданно объявит о визите утина в Стамбул на переговоры с Трампом, а именно так это будет официально подаваться в России (Зеленского потом, типа, допустят к себе) - значит они уже договорились вместе наехать на украинского лидера.
Вероятность этого, учитывая давние негласные прямые контакты Трампа и путина, есть. И этот риск необходимо учитывать.
Апдейт. Меня несколько напрягает, что путин пока публично не отказался от встречи в Стамбуле. Это указывает на возможность торговли с Трампом по поводу общего наезда на Зеленского."
Начебто, виліт заплановано на ранок 15-го травня.
Тож, чи справдиться вищевикладене припущення шановного блогера щодо змови Тромба з ****** для продавлювання Зеленського в Стамбулі відносно підписання ним "угоди" з територіальними пОступками України на користь пітьми і відмовою від вступу в НАТО? Наразі це невідомо, але напруга зростає.
все можливо.