Путин должен перестать избегать встречи с Зеленским, - Сибига

Глава МИД Андрей Сибига провел встречу с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Проинформировал его о последних событиях на поле боя и в дипломатии. Эпицентр мировой дипломатии сейчас находится в Турции, которая играет активную посредническую роль. Мы благодарны за это.

Я подтвердил приверженность Украины миру, нашу немедленную и безусловную готовность к полному и длительному прекращению огня, а также наше предложение о прямой встрече на высшем уровне между Украиной и Россией.

Путин должен прекратить отвергать прекращение огня и избегать встречи с Президентом Зеленским", - говорится в сообщении.

Сибига заявил, что стороны провели обстоятельный разговор о путях продвижения содержательного мирного процесса.

Читайте: Состав делегации РФ для переговоров в Турции озвучат тогда, когда поручит Путин, - Песков

россия (96917) Турция (3530) Сибига Андрей (609) Фидан Хакан (64)
+17
Ділом займись полудурок. Робота МЗС це не тільки славіння царя...
показать весь комментарий
14.05.2025 16:23 Ответить
+12
офісно-реЗЕдентська пропаганда продовжує для мудрого наріду ліпити з ЗЕленого лайна образ мачо, з яким уникає зустрітися навіть кремлівське *****... Навіть МЗС, повністю підконтрольне тепер ОПє, ротом Сибіги озвучує пропагандиську маячню. Вже час знімати пропагандонські роліки із ЗЕлідором в головній ролі, на фоні сходу та заходу сонця, з "подводкой" під відео - "він змушує сонце кожного ранку вставати і кожного вечора заходити..." Принаймні ми вже зовсім близько від цього маразма, виявилося що якихось 6 рочків вистачило, щоб Україну перетворити на майже бєларусь...
показать весь комментарий
14.05.2025 16:44 Ответить
+10
О Боже.
показать весь комментарий
14.05.2025 16:20 Ответить
О Боже.
показать весь комментарий
14.05.2025 16:20 Ответить
ЗАСЦЯЛО ПУЙЛО. Навіть рижого можливо не вдастся дурити безкІнечно. Лише до 20 сІчня 2029 РОКУ.
показать весь комментарий
14.05.2025 16:37 Ответить
та не факт. схоже, вони перетирають між собою таємно усі ці події.

Дорогие подписчики и гости канала! В ближайшие несколько часов должен состояться телефонный разговор президента США Дональда Трампа с "Путиным". На кону возможный визит президентов в Турцию.
показать весь комментарий
14.05.2025 16:49 Ответить
Я підозрюю більше. Вони не просто зараз таємно перетирають з ******, а давним давно перетерли щодо України та ще декількох республік колишнього совка. Ще у 90-х. Думаю домовились що росія ці республіки залишає під собою тим чи іншим макаром та вони до пулу західних країн ніколи прийматися не будуть. Тому Штати ніколи нам нічого не обіцяли окрім всіляких вітієватих слів. Європа, можливо, просто не в курсі про ці домовленості.
показать весь комментарий
14.05.2025 16:58 Ответить
та яких там 90-х. не думаю. у 90-х Чубу було абсолютно пікуй на ту політику, йому тоді було лиш би бабла більше заробити. а от зараз так, вони точно труть між собою, таємно при чому. а стосовно розширення НАТО чи ЄС на схід. то напевно обговорювались подібні питання. обговорювати можна все що завгодно. проте ніяких подібних домовленостей не могло бути з кацапами. звідси і прийняття у НАТО країн Балтії та інших постовкових країн з Варшавського блоку.
показать весь комментарий
14.05.2025 17:17 Ответить
Я не про рижого Доню. Я про чинних керівників США того часу кажу. Якраз про долю деяких нових республік. Тобто домовились поділити. Балтійців, мовляв, забирайте. А Україну, Білорусь, думаю ще Молдову зась. Це ,,ісконноє,,.Про Грузію хзна. Звичайно це було цілком таємно та й Європі ніхто не казав про байбутні плани.
показать весь комментарий
14.05.2025 17:30 Ответить
якщо було це цілком таємно, то звідки ти про це знаєш, Дужіс Міхал? ) не будь таким сильно повернутим на цій гбешній манії. то вже занадто. не накручуй себе. )
показать весь комментарий
14.05.2025 17:49 Ответить
Я не знаю. Я просто складаю один та один.
показать весь комментарий
14.05.2025 19:12 Ответить
ти просто занадто накручуєш себе цим складанням. все може бути простіше.
показать весь комментарий
14.05.2025 19:20 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2025 17:04 Ответить
Завтра приїде ...
показать весь комментарий
14.05.2025 16:23 Ответить
Трамп запросить ,то як миленький аж побіжить,на зустріч,
показать весь комментарий
14.05.2025 16:34 Ответить
Ділом займись полудурок. Робота МЗС це не тільки славіння царя...
показать весь комментарий
14.05.2025 16:23 Ответить
Пресинг по всьому полі
показать весь комментарий
14.05.2025 16:24 Ответить
Ну прийде ну скаже - віддавайте то і то, ну скажуть йому ні, ну розійдетесь. І ЩО?
показать весь комментарий
14.05.2025 16:26 Ответить
а як ви гадаєте - який бюджет для цього полудурка?
показать весь комментарий
14.05.2025 16:33 Ответить
трумп збирається навідати Анкару,
хло його там кличе..
разом ці парнери додавлять Зеленського..
бо саме хло на це не здатне..
показать весь комментарий
14.05.2025 16:34 Ответить
@ (мова https://t.me/igoreidman джерела):

"Риск ловушки в Стамбуле

Только в одном случае путин может приехать на переговоры в Стамбул - если ему удастся договориться с Трампом о совместной провокации против Зеленского в стиле той, которая была в Белом доме. путин же трус и слабак. Один на один против Зеленского он не потянет.
путин может решиться на переговоры с Зеленским только при участии американского президента, в случае сговора с ним, вдвоем против одного. Это может закончиться очередным скандалом и прекращением американской помощи Украине.
Если кремль неожиданно объявит о визите утина в Стамбул на переговоры с Трампом, а именно так это будет официально подаваться в России (Зеленского потом, типа, допустят к себе) - значит они уже договорились вместе наехать на украинского лидера.
Вероятность этого, учитывая давние негласные прямые контакты Трампа и путина, есть. И этот риск необходимо учитывать.

Апдейт. Меня несколько напрягает, что путин пока публично не отказался от встречи в Стамбуле. Это указывает на возможность торговли с Трампом по поводу общего наезда на Зеленского."
показать весь комментарий
14.05.2025 16:43 Ответить
І от вже пишуть, що на пітьмі готують чотири урядові борти для перевезення ***** з його броньованим лимузином в Стамбул.
Начебто, виліт заплановано на ранок 15-го травня.

Тож, чи справдиться вищевикладене припущення шановного блогера щодо змови Тромба з ****** для продавлювання Зеленського в Стамбулі відносно підписання ним "угоди" з територіальними пОступками України на користь пітьми і відмовою від вступу в НАТО? Наразі це невідомо, але напруга зростає.
показать весь комментарий
14.05.2025 16:51 Ответить
Дорогие подписчики и гости канала! В ближайшие несколько часов должен состояться телефонный разговор президента США Дональда Трампа с "Путиным". На кону возможный визит президентов в Турцию.

все можливо.
показать весь комментарий
14.05.2025 17:32 Ответить
*** ви хоч вірите самі у то що написали " пукін не потяне сам на сам з зеленським" , не смішить людей усякою маячнею.
показать весь комментарий
14.05.2025 17:15 Ответить
Так, я погоджуюсь з Вами. Не з Ейдманом.
показать весь комментарий
14.05.2025 21:21 Ответить
офісно-реЗЕдентська пропаганда продовжує для мудрого наріду ліпити з ЗЕленого лайна образ мачо, з яким уникає зустрітися навіть кремлівське *****... Навіть МЗС, повністю підконтрольне тепер ОПє, ротом Сибіги озвучує пропагандиську маячню. Вже час знімати пропагандонські роліки із ЗЕлідором в головній ролі, на фоні сходу та заходу сонця, з "подводкой" під відео - "він змушує сонце кожного ранку вставати і кожного вечора заходити..." Принаймні ми вже зовсім близько від цього маразма, виявилося що якихось 6 рочків вистачило, щоб Україну перетворити на майже бєларусь...
показать весь комментарий
14.05.2025 16:44 Ответить
***** прийшло вбивати, а не балакати. Не розумію цих пафосних фраз, про уникнення зустрічі.
показать весь комментарий
14.05.2025 16:45 Ответить
Для лохторату!
показать весь комментарий
14.05.2025 16:47 Ответить
Та ви шо? Як страшно. Бо як не зустрінеться, то що? Не подумайте, що я захищаю пуйла, воно для мене потвора і вбивця, але як подається інформація для зеленої худоби 73%, що ніби Боневтік Потужно-Брехливий такий мачо, що його боїться пуйло. Тільки для худоби не пояснили, що підпише Боневтік і його шобла і чому він розмінував Чорнгар, чому відвів наші війська? Чому знищив ракетні програми і побудував дороги їм назустріч? Чому дав можлливість підійти ворогу до Херсону, Нікополя і Запоріжжґя, що дає їм можливість кожного дня кидати КАБи?
показать весь комментарий
14.05.2025 16:46 Ответить
Хочеш розпізнати дурника? Слівце епіцентр - вірна прикмета.
показать весь комментарий
14.05.2025 16:54 Ответить
І хто це виліз? Сміливий міністр!!!
показать весь комментарий
14.05.2025 22:22 Ответить
Дивна заява "Путін винен......." Як висловився, колись гундос "Я нікому, крім своєї мами, не винен". На мою думку, мають обговорюватися механізми примусу *****, а це насамперед необхідні санкції та озброєння для реалізації цього. А зустріч гундоса з ******, це свого роду двобій "дипломатичних" шкіл - криворізько-квартальної та совково-гебешної. Підсумок такої зустрічі неважко передбачати з огляду на інтелектуальні здібності гундосу.
показать весь комментарий
14.05.2025 23:10 Ответить
Избегать,когда вава просерает всё на свете.Кто его будет уважать?С его мародерной командой .
показать весь комментарий
15.05.2025 00:18 Ответить
 
 