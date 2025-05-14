Путин должен перестать избегать встречи с Зеленским, - Сибига
Глава МИД Андрей Сибига провел встречу с турецким коллегой Хаканом Фиданом.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Проинформировал его о последних событиях на поле боя и в дипломатии. Эпицентр мировой дипломатии сейчас находится в Турции, которая играет активную посредническую роль. Мы благодарны за это.
Я подтвердил приверженность Украины миру, нашу немедленную и безусловную готовность к полному и длительному прекращению огня, а также наше предложение о прямой встрече на высшем уровне между Украиной и Россией.
Путин должен прекратить отвергать прекращение огня и избегать встречи с Президентом Зеленским", - говорится в сообщении.
Сибига заявил, что стороны провели обстоятельный разговор о путях продвижения содержательного мирного процесса.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дорогие подписчики и гости канала! В ближайшие несколько часов должен состояться телефонный разговор президента США Дональда Трампа с "Путиным". На кону возможный визит президентов в Турцию.
а як ви гадаєте - який бюджет для цього полудурка?
хло його там кличе..
разом ці парнери додавлять Зеленського..
бо саме хло на це не здатне..
"Риск ловушки в Стамбуле
Только в одном случае путин может приехать на переговоры в Стамбул - если ему удастся договориться с Трампом о совместной провокации против Зеленского в стиле той, которая была в Белом доме. путин же трус и слабак. Один на один против Зеленского он не потянет.
путин может решиться на переговоры с Зеленским только при участии американского президента, в случае сговора с ним, вдвоем против одного. Это может закончиться очередным скандалом и прекращением американской помощи Украине.
Если кремль неожиданно объявит о визите утина в Стамбул на переговоры с Трампом, а именно так это будет официально подаваться в России (Зеленского потом, типа, допустят к себе) - значит они уже договорились вместе наехать на украинского лидера.
Вероятность этого, учитывая давние негласные прямые контакты Трампа и путина, есть. И этот риск необходимо учитывать.
Апдейт. Меня несколько напрягает, что путин пока публично не отказался от встречи в Стамбуле. Это указывает на возможность торговли с Трампом по поводу общего наезда на Зеленского."
Начебто, виліт заплановано на ранок 15-го травня.
Тож, чи справдиться вищевикладене припущення шановного блогера щодо змови Тромба з ****** для продавлювання Зеленського в Стамбулі відносно підписання ним "угоди" з територіальними пОступками України на користь пітьми і відмовою від вступу в НАТО? Наразі це невідомо, але напруга зростає.
все можливо.