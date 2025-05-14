Путин должен перестать избегать встречи с Зеленским, - Сибига

Глава МИД Андрей Сибига провел встречу с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Проинформировал его о последних событиях на поле боя и в дипломатии. Эпицентр мировой дипломатии сейчас находится в Турции, которая играет активную посредническую роль. Мы благодарны за это.



Я подтвердил приверженность Украины миру, нашу немедленную и безусловную готовность к полному и длительному прекращению огня, а также наше предложение о прямой встрече на высшем уровне между Украиной и Россией.



Путин должен прекратить отвергать прекращение огня и избегать встречи с Президентом Зеленским", - говорится в сообщении.

Сибига заявил, что стороны провели обстоятельный разговор о путях продвижения содержательного мирного процесса.

