Глава МИД Сибига встретился с госсекретарем Рубио и сенатором Гремом

Глава МИД Андрей Сибига провел встречу с Государственным секретарем США Марком Рубио и сенатором Линдси Грэмом.

Об этом он министр написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Я встретился с государственным секретарем США Марком Рубио и сенатором Линдси Грэмом в Анталии, чтобы донести видение Президента Украины Владимира Зеленского относительно мирных усилий и скоординировать позиции в течение этой критически важной недели. Мы подробно обсудили логику дальнейших шагов и поделились нашими подходами. Я подтвердил твердую и последовательную приверженность Украины мирным усилиям Президента Трампа и поблагодарил Соединенные Штаты за их вовлеченность. Мы готовы развивать наше сотрудничество конструктивным и взаимовыгодным образом", - рассказал Сибига.

Он подчеркнул, что крайне важно, чтобы Россия ответила взаимностью на конструктивные шаги Украины. Пока она этого не сделала. Москва должна осознать, что отказ от мира имеет свою цену.

