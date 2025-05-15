РУС
Встреча Сибиги, Рубио и Грэма
Глава МИД Сибига встретился с госсекретарем Рубио и сенатором Гремом

Рубио, Сибига и Грем

Глава МИД Андрей Сибига провел встречу с Государственным секретарем США Марком Рубио и сенатором Линдси Грэмом.

Об этом он министр написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Я встретился с государственным секретарем США Марком Рубио и сенатором Линдси Грэмом в Анталии, чтобы донести видение Президента Украины Владимира Зеленского относительно мирных усилий и скоординировать позиции в течение этой критически важной недели. Мы подробно обсудили логику дальнейших шагов и поделились нашими подходами. Я подтвердил твердую и последовательную приверженность Украины мирным усилиям Президента Трампа и поблагодарил Соединенные Штаты за их вовлеченность. Мы готовы развивать наше сотрудничество конструктивным и взаимовыгодным образом", - рассказал Сибига.

Он подчеркнул, что крайне важно, чтобы Россия ответила взаимностью на конструктивные шаги Украины. Пока она этого не сделала. Москва должна осознать, что отказ от мира имеет свою цену.

Также читайте: Путин должен прекратить избегать встречи с Зеленским, - Сибига

Сибига Андрей (610) Линдси Грэм (112) Рубио Марко (271)
Топ комментарии
+3
Чергове ЗеРо
показать весь комментарий
15.05.2025 01:11 Ответить
+2
думаю, сибіга їм хотів продати тахометр для вимірювання обертів адміністрації Білого дому на статтєвому органі путіна.
показать весь комментарий
15.05.2025 02:08 Ответить
+2
а як там просто щось зачесалось, а не психологія?
показать весь комментарий
15.05.2025 05:16 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2025 01:11 Ответить
А де це сам їрмак? Шісток і артистів сауни шле по закордонах, а сам мабуть поїхав в рашку?
показать весь комментарий
15.05.2025 01:18 Ответить
заліг на дно
показать весь комментарий
15.05.2025 01:25 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2025 05:48 Ответить
Шо там цей кубiнський обрубок в штанах шукає? Там нiчого не поклали)))
показать весь комментарий
15.05.2025 01:49 Ответить
думаю, сибіга їм хотів продати тахометр для вимірювання обертів адміністрації Білого дому на статтєвому органі путіна.
показать весь комментарий
15.05.2025 02:08 Ответить
Зверніть увагу- американці тримають руки в кишенях.

Спроба приховати емоції

Приховані руки - це спосіб приховати нервовість, наприклад, якщо тремтять пальці або долоні спітнілі. Може свідчити про внутрішню напругу чи навіть обман (але не обов'язково).

Ознака нудьги або зневаги

У деяких контекстах може виглядати як незацікавленість або навіть неповага до співрозмовника (особливо якщо це ділова зустріч або офіційне спілкування).
показать весь комментарий
15.05.2025 02:18 Ответить
американцям просто пох***
показать весь комментарий
15.05.2025 04:57 Ответить
а як там просто щось зачесалось, а не психологія?
показать весь комментарий
15.05.2025 05:16 Ответить
і шо понарішали, хлопці?
зпуститеся до мединського? - о де буде позорняк...
показать весь комментарий
15.05.2025 05:21 Ответить
Джерело свербіння
показать весь комментарий
15.05.2025 05:55 Ответить
і де всі ті аналітеги "буба поставив ***** в позу і переграв на всі пітсот!
мяч на *********** стороні!"
шо зараз робити будемо?
ну разве шо на мессу к понтіфіку...
я щє дивуюсь як ***** маню захарню не прислав і слюсаря петрова на перемовини...
показать весь комментарий
15.05.2025 06:17 Ответить
по нормальному, такий состав кацапнявої делегації ********** би та і забути.... - Рубіо не чіпати!
бубу по запарці можна, хтож його від кацапа відрізнить?
показать весь комментарий
15.05.2025 07:09 Ответить
 
 