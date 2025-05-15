Глава МИД Сибига встретился с госсекретарем Рубио и сенатором Гремом
Глава МИД Андрей Сибига провел встречу с Государственным секретарем США Марком Рубио и сенатором Линдси Грэмом.
Об этом он министр написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Я встретился с государственным секретарем США Марком Рубио и сенатором Линдси Грэмом в Анталии, чтобы донести видение Президента Украины Владимира Зеленского относительно мирных усилий и скоординировать позиции в течение этой критически важной недели. Мы подробно обсудили логику дальнейших шагов и поделились нашими подходами. Я подтвердил твердую и последовательную приверженность Украины мирным усилиям Президента Трампа и поблагодарил Соединенные Штаты за их вовлеченность. Мы готовы развивать наше сотрудничество конструктивным и взаимовыгодным образом", - рассказал Сибига.
Он подчеркнул, что крайне важно, чтобы Россия ответила взаимностью на конструктивные шаги Украины. Пока она этого не сделала. Москва должна осознать, что отказ от мира имеет свою цену.
