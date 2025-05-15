УКР
Переговори у Туреччині
3 385 15

На переговорах у Туреччині Україна вимагатиме 30-денного припинення вогню, - Wall Street Journal

На переговорах у Туреччині 15 травня Україна вимагатиме лише одного — 30-денного припинення вогню.

На переговорах у Стамбулі українська делегація готова обговорювати питання 30-денного припинення вогню. Разом з тим російський диктатор Володимир Путін, по суті, хоче капітуляції України, не зважаючи на те, що за останні 2 роки російська армія змогла захопити лише 1% території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Wall Street Journal.

Видання зазначає, що факт того, що Путін відправив до Туреччини на зустріч з українською делегацією чиновників невисокого рангу, поставило під сумнів те, чи взагалі відбудуться ці перемовини та відкинуло будь-які сподівання на "прорив" у переговорному процесі.

Українські чиновники заявили, що зустрінуться з російською командою лише для того, щоб обговорити 30-денне припинення вогню. Путін же по суті хоче капітуляції України, навіть попри те, що російські війська ледве просуваються вперед.

Тепер питання у тому, на чиєму боці опиниться президент США Дональд Трамп, зазначає видання. Він все більше розчаровується в небажанні Путіна зупинити війну, але при цьому не виявляє жодного бажання покарати Росію додатковими санкціями.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін впевнений, що перемагає в Україні, і тому Київ повинен поступитися, - The New York Times

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

🤡🤡🤡 Які нах@й переговори, з ким????
***** вже вам показало те що воно думає про ваш 30-ти денний мир і про вас? Вам ідіотам ще не дійшло
Коментувати
