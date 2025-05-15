На переговорах у Туреччині Україна вимагатиме 30-денного припинення вогню, - Wall Street Journal
На переговорах у Стамбулі українська делегація готова обговорювати питання 30-денного припинення вогню. Разом з тим російський диктатор Володимир Путін, по суті, хоче капітуляції України, не зважаючи на те, що за останні 2 роки російська армія змогла захопити лише 1% території України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Wall Street Journal.
Видання зазначає, що факт того, що Путін відправив до Туреччини на зустріч з українською делегацією чиновників невисокого рангу, поставило під сумнів те, чи взагалі відбудуться ці перемовини та відкинуло будь-які сподівання на "прорив" у переговорному процесі.
Українські чиновники заявили, що зустрінуться з російською командою лише для того, щоб обговорити 30-денне припинення вогню. Путін же по суті хоче капітуляції України, навіть попри те, що російські війська ледве просуваються вперед.
Тепер питання у тому, на чиєму боці опиниться президент США Дональд Трамп, зазначає видання. Він все більше розчаровується в небажанні Путіна зупинити війну, але при цьому не виявляє жодного бажання покарати Росію додатковими санкціями.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.
Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.
Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.
11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.
Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.
Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.
