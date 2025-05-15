РУС
На переговорах в Турции Украина будет требовать 30-дневного прекращения огня, - Wall Street Journal

На переговорах в Турции 15 мая Украина будет требовать только одного — 30-дневного прекращения огня.

На переговорах в Стамбуле украинская делегация готова обсуждать вопрос 30-дневного прекращения огня. Вместе с тем российский диктатор Владимир Путин, по сути, хочет капитуляции Украины, несмотря на то, что за последние 2 года российская армия смогла захватить лишь 1% территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Wall Street Journal.

Издание отмечает, что факт того, что Путин отправил в Турцию на встречу с украинской делегацией чиновников невысокого ранга, поставил под сомнение то, вообще состоятся ли эти переговоры и отверг любые надежды на "прорыв" в переговорном процессе.

Украинские чиновники заявили, что встретятся с российской командой лишь для того, чтобы обсудить 30-дневное прекращение огня. Путин же по сути хочет капитуляции Украины, даже несмотря на то, что российские войска едва продвигаются вперед.

Теперь вопрос в том, на чьей стороне окажется президент США Дональд Трамп, отмечает издание. Он все больше разочаровывается в нежелании Путина остановить войну, но при этом не проявляет никакого желания наказать Россию дополнительными санкциями.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин уверен, что побеждает в Украине, и поэтому Киев должен уступить, - The New York Times

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

Топ комментарии
+13
🤡🤡🤡 Які нах@й переговори, з ким????
показать весь комментарий
15.05.2025 09:45 Ответить
+5
***** вже вам показало те що воно думає про ваш 30-ти денний мир і про вас? Вам ідіотам ще не дійшло
показать весь комментарий
15.05.2025 10:10 Ответить
+4
показать весь комментарий
15.05.2025 09:52 Ответить
А якщо ***** не погодиться то що ? шалене занепокоєння, атомні санції, трамп у гольф ...?
показать весь комментарий
15.05.2025 09:44 Ответить
🤡🤡🤡 Які нах@й переговори, з ким????
показать весь комментарий
15.05.2025 09:45 Ответить
С лишней хромосомой.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:25 Ответить
в кого вимагати??
в мединського??
так воно не стріляє..
показать весь комментарий
15.05.2025 09:49 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2025 09:52 Ответить
Україна то може вимагати, але від кого? Від шісток *****?
А так, звичайно, все до песдеця потужно , і Вавчік "всих диктаторів на прутні крутив"...
показать весь комментарий
15.05.2025 09:52 Ответить
Вовчик слюні пускав в Оральному кабінеті. А до цього був випадок, коли він перессав настільки, що просив пробачення на камеру у Рамзана Кадирова.
показать весь комментарий
15.05.2025 11:43 Ответить
Черговий обісрамс зелених дегенератів... 🤮🤮🤮
показать весь комментарий
15.05.2025 09:54 Ответить
***** вже вам показало те що воно думає про ваш 30-ти денний мир і про вас? Вам ідіотам ще не дійшло
показать весь комментарий
15.05.2025 10:10 Ответить
А нагуя? Це як при зебілові з 2019 році, гра в піддавки в наглую. Не стрілять, москалі теж люди, нехай підтягнуться до самих наших окопів і рубежів. Кончений зрадник зебіл під керівництвом крота завгоспа крутить вертить, як би більше нашкодити Україні і побільше здати.
показать весь комментарий
15.05.2025 10:18 Ответить
Ну власне,це вірний хід-ухилитися від "переговорів" Україна не може,з огляду на те що московія цього й добивалася відправивши принизливу делегацію,тож потрібно використати ситуацію з максмальною ідеологічною користю для України бо про якісь практичні наслідки цього московитського цирку говорити не доводиться!
показать весь комментарий
15.05.2025 10:26 Ответить
Глава делегации, руководитель союза писателей россии Мединский, не уполномочен решать такие вопросы. Он лишь за всё хорошее и за крепкий мир при условии передачи пяти украинских областей россии
показать весь комментарий
15.05.2025 10:56 Ответить
Ніяких переговорів з кацапстаном Україна не повинна вести взагалі!
показать весь комментарий
15.05.2025 11:10 Ответить
Потужній ультимамум, розрахований на протилежний результат. Тільки дуже примітивно, Трамп на таке не купиться.
показать весь комментарий
15.05.2025 11:19 Ответить
З терористами перемовин не ведуть, їх знищують !
показать весь комментарий
15.05.2025 17:05 Ответить
 
 