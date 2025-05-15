На переговорах в Турции Украина будет требовать 30-дневного прекращения огня, - Wall Street Journal

На переговорах в Стамбуле украинская делегация готова обсуждать вопрос 30-дневного прекращения огня. Вместе с тем российский диктатор Владимир Путин, по сути, хочет капитуляции Украины, несмотря на то, что за последние 2 года российская армия смогла захватить лишь 1% территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Wall Street Journal.

Издание отмечает, что факт того, что Путин отправил в Турцию на встречу с украинской делегацией чиновников невысокого ранга, поставил под сомнение то, вообще состоятся ли эти переговоры и отверг любые надежды на "прорыв" в переговорном процессе.

Украинские чиновники заявили, что встретятся с российской командой лишь для того, чтобы обсудить 30-дневное прекращение огня. Путин же по сути хочет капитуляции Украины, даже несмотря на то, что российские войска едва продвигаются вперед.

Теперь вопрос в том, на чьей стороне окажется президент США Дональд Трамп, отмечает издание. Он все больше разочаровывается в нежелании Путина остановить войну, но при этом не проявляет никакого желания наказать Россию дополнительными санкциями.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.