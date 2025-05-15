УКР
Навіщо Путіну їхати до Туреччини, якщо я не поїду? - Трамп

Трамп не чекав, що Путін прибуде до Туреччини

Президент США Дональд Трамп заявив, що і не очікував візиту диктатора Путіна до Стамбула.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AP.

"Насправді я сказав: "Навіщо йому їхати, якщо я не поїду?" Тому що я не збирався їхати. Я не збирався їхати. Я б поїхав, але не планував цього. І я сказав, що не думаю, що він поїде, якщо я не поїду", - сказав він.

Раніше Трамп припустив, що міг би відвідати переговори між Україною та РФ у Туреччині 16 травня.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що Трамп не поїде в Туреччину.

Читайте: Війну в Україні можна завершити лише дипломатичним шляхом, - Рубіо

путін володимир Туреччина Трамп Дональд
+46
потому что трамп ИДИОТ
показати весь коментар
15.05.2025 10:57 Відповісти
+45
..."Навіщо йому їхати, якщо я не поїду?" Тому що я не збирався їхати. Я не збирався їхати. Я б поїхав, але не планував цього. І я сказав, що не думаю, що він поїде, якщо я не поїду"... Це такий переклад чи воно дійсно таке меле?
показати весь коментар
15.05.2025 10:50 Відповісти
+25
рудий самозакоханий інтриган
ціна інтриги - тисячі життів
показати весь коментар
15.05.2025 10:51 Відповісти
скаліченна паличка виручалочка від США ,трамп🤠 йди на... імпічмент ...
показати весь коментар
15.05.2025 12:07 Відповісти
І знову Трамп виконує роль адвоката путіна. Знову "Рафік нє вінават".
показати весь коментар
15.05.2025 12:08 Відповісти
Краснов сказав поїду значить не їду,
щоб Україна залилась кров'ю
показати весь коментар
15.05.2025 12:12 Відповісти
Стара,прокремлівська рижа сволоч.
показати весь коментар
15.05.2025 12:31 Відповісти
там біполярка ще та
показати весь коментар
15.05.2025 12:34 Відповісти
Нехай тепер не гавкає, що він хоче закінчення війни
показати весь коментар
15.05.2025 12:37 Відповісти
Куда ж ты Америка вляпалась. Во век не отмыться. Кремлёвский Чмырь прячется за спину китайского, а рыжий Дебил - за спину Чмыря. Это так он осуществляет своё "Make America great again".
показати весь коментар
15.05.2025 12:46 Відповісти
Трамп не хоче миру?
показати весь коментар
15.05.2025 12:48 Відповісти
Або,діду, їдьте ви, бо я не поїду. Або їдьте діду ви, я за вас посиджу. ( С.Руданський "Переслів'я") Руданський щось знав...
показати весь коментар
15.05.2025 12:50 Відповісти
Трампон збирався не їхати,а їхати не збирався,тому що ***** гукав не Зеленськог, а Доньку-пустобріха.Тому їхати Трампону немає сенсу, бо сенс і Доник -речі не сумісні.
показати весь коментар
15.05.2025 12:52 Відповісти
Некрасиво обійшовся із ЗЄльонским.Він який не який,а все таки прєзідєнт,а не дурілка картонная...
показати весь коментар
15.05.2025 12:55 Відповісти
Тільки ядерна зброя і тоді тебе слухають. А так залежність від дій якогось ідіота з Америки чи *********.
показати весь коментар
15.05.2025 12:59 Відповісти
Та можеш їхати, куда завгодно, хоч за російськім кораблем. Головне давай зброю, якою обіцяв Україну завалити.
показати весь коментар
15.05.2025 13:12 Відповісти
Якби Трамп вранці не встав , то і сонце не зійшло б.
показати весь коментар
15.05.2025 13:22 Відповісти
он ещё больше поКРАСНел . у него уже не будет другого цвета. Скорей бы он. ........ или импичмент. А то долго ждать пока его выкиинут с белого дома. ВСЕ будет УКРАИНА!
показати весь коментар
15.05.2025 13:44 Відповісти
Трупм хочет сделить больно зе и поиздеваться. При этом он не понимает того что все кроме него знают что д.......
показати весь коментар
15.05.2025 13:47 Відповісти
Ага, тоді логічне запитання, а чого ж ти не поїхав? Виходить, що ти той хто зірвав перемовини.
показати весь коментар
15.05.2025 13:49 Відповісти
Трамп до 15 травня - Якщо приїде путін, то приїду і я!
15 травня Пуйло не приїхав.
Трамп - Навіщо йому приїжджати, якщо я не приїхав.
показати весь коментар
15.05.2025 14:02 Відповісти
Пихате лайно...
показати весь коментар
15.05.2025 14:10 Відповісти
Виведення терміну «ідіот» на новий рівень 👍
показати весь коментар
15.05.2025 14:20 Відповісти
Руда козлина
показати весь коментар
15.05.2025 14:36 Відповісти
оце движуе старий маразматик прям бог ампаратор трампон спайсовий з лемарго на дюні
показати весь коментар
15.05.2025 15:00 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 