Навіщо Путіну їхати до Туреччини, якщо я не поїду? - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що і не очікував візиту диктатора Путіна до Стамбула.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AP.

"Насправді я сказав: "Навіщо йому їхати, якщо я не поїду?" Тому що я не збирався їхати. Я не збирався їхати. Я б поїхав, але не планував цього. І я сказав, що не думаю, що він поїде, якщо я не поїду", - сказав він.

Раніше Трамп припустив, що міг би відвідати переговори між Україною та РФ у Туреччині 16 травня.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що Трамп не поїде в Туреччину.

