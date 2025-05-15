Навіщо Путіну їхати до Туреччини, якщо я не поїду? - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що і не очікував візиту диктатора Путіна до Стамбула.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AP.
"Насправді я сказав: "Навіщо йому їхати, якщо я не поїду?" Тому що я не збирався їхати. Я не збирався їхати. Я б поїхав, але не планував цього. І я сказав, що не думаю, що він поїде, якщо я не поїду", - сказав він.
Раніше Трамп припустив, що міг би відвідати переговори між Україною та РФ у Туреччині 16 травня.
Напередодні ЗМІ повідомляли, що Трамп не поїде в Туреччину.
