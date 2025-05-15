Я міг би відвідати переговори України та РФ в Туречччині 16 травня, - Трамп

Президент США Дональд Трамп припустив, що міг би відвідати переговори між Україною та РФ у Туреччині 16 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

"Якщо це буде доречно, я б поїхав до Туреччини в п'ятницю на переговори між Україною та Росією", - цитує його видання.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп не поїде в Туреччину.

