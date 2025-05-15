УКР
Новини переговори з РФ
Я міг би відвідати переговори України та РФ в Туречччині 16 травня, - Трамп

Трамп може відвідати переговори України та Росії в Туреччині

Президент США Дональд Трамп припустив, що міг би відвідати переговори між Україною та РФ у Туреччині 16 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

"Якщо це буде доречно, я б поїхав до Туреччини в п'ятницю на переговори між Україною та Росією", - цитує його видання.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп не поїде в Туреччину.

Читайте: РФ має зробити наступний крок у мирному процесі, - Рютте

Туреччина (3665) Трамп Дональд (6963) переговори з Росією (1407)
+29
міг би закінчити війну у 24 години, міг би стати Папою ....
15.05.2025 10:21 Відповісти
+15
Трампа не підтримую, він не суперовий політик США на відміну від Байдена, але правда та, що він не наш президент і хай за його дії червоніють американці. У нас є свій Найпотужніший із потужніх і Найвєлічайших зі всіх Лідерів світу, то чому він не виконав свою обіцянку закінчити війну? Навіщо обіцяв, а оборону і армію руйнував? Навіщо і для кого? У нього була можливість разом із Байденом і ЄС створити більше потужню армію, створити нові зразки зброї, командування віддати військовим, а не мародерити, розвести корупцію до найвищого рівня, а командування навіть військовими віддав єрмакам, ставнічукам,татровим і арахаміям, які і дня не були військовими і ненавидять все українське. Чи хтось виливає бруд на США і чекав від них, що вони своїм військом і військами НАТО підуть війною на Засрашку і заставлять її капітулювати за нас? Єдиний наш гарант - ЗСУ, але дважди герой Боневтік-Боприїхав пріоритетом вважає шість менеджерів і марафон, а не ЗСУ.
15.05.2025 10:30 Відповісти
+11
******, поводив Трампу по губах, а той тільки й спромігся, про щось пролопотати на ЗМІ, витерши губи…
Соромно, за такий «авторитет» США, від прутіна!
15.05.2025 10:23 Відповісти
А яка ціль відвідування Дональде? Чи просто подобається на казеному літакові подорожувати світом ?
15.05.2025 10:20 Відповісти
"Насправді я сказав: "Навіщо йому їхати, якщо я не поїду?" Тому що я не збирався їхати. Я не збирався їхати. Я б поїхав, але не планував цього. І я сказав, що не думаю, що він поїде, якщо я не поїду", - сказав він.

Джерело: https://censor.net/ua/n3552341
15.05.2025 10:51 Відповісти
Знов 47й відмазав друзяку пу: типа пу не приїхав тому, що тр не приїхав, але.. тр же сорок раз казав, що приїде, якщо буде пу... ...і далі, як в притчі про дом, в якому живе джек і у попа була собака
пу прислав на "перемовини" делегацію третього гатунку з настановою ...лише обговорити дату капітуляції України і нічого іншого це було очікуванно ...
Навіть обміну полоненими, визволенні з полону цівільних, тим більш про зупинення вогню мова в загалі не йде.
Що ж: м'яч в воротах 47го.
Зе виконав його забаганку, приїхав і що далі?
Сподіваємось, що з Туреччиною відбудуться змістовні перемовини по багатьох двустороннім питанням і будут досягнуті важливі домовленності.
Ріспект і повага твердой позиції Ердогана, якому не байдужа доля кримських татар і України в цілому.
15.05.2025 14:14 Відповісти
... а став пустобріхом!
15.05.2025 10:28 Відповісти
редкостный долб-б
15.05.2025 11:14 Відповісти
Це все фігня. Президент США дуже хтів познайомитися із головою спілки пісьмєнніків рф, мєдинським.
15.05.2025 11:44 Відповісти
на Меланку міг би вилізти..але ото.. всьо.. нє магу, чи не МАГА, чи.. кароче імпотент
15.05.2025 12:00 Відповісти
"повз касу"...тільки політичними методами вирішити питання війни- миру не можливо, ситуація давно з 2014 року. Для Трампа це має бути зрозуміло із невдалої політики Байдена...факт.
15.05.2025 10:21 Відповісти
А саме ближче до війни знаходиться Європа, в якої найреальніша світобачення із ситуації.
показати весь коментар
байден ніколи й не збирався закінчувати війну.
15.05.2025 10:29 Відповісти
це вам Байден особисто сказав?
15.05.2025 12:16 Відповісти
Так
15.05.2025 13:29 Відповісти
****************** з мединським???
15.05.2025 10:21 Відповісти
Міг би , але там люксові літаки не дарують як в Катарі.
15.05.2025 10:21 Відповісти
Ага. Якраз з зайвохромосомним братом по розуму мединським поспілкуватися.
15.05.2025 10:21 Відповісти
Скотиняка затягує Зеленського у новий танець. Щось не склеївся попередній сценарій…
15.05.2025 10:23 Відповісти
Нє, то Потужний просто кластери в інших штанях забув...
15.05.2025 10:26 Відповісти
Ось що каже про це обізнана людина.

...Украина однозначно вышла дипломатическим победителем. Украина разыграла эту комбинацию прежде всего для Трампа - нужны были веские доказательства того, что Путин абсолютно не настроен на конструктивные переговоры и на окончание войны. Трамп получил такие доказательства.

Хорошо, что сенатор Грем находится в Турции. Его пакет американских санкций готов и Грем должен влиять на Трампа - время пришло.

Естественно, Европа заявит - Путин не хочет мира, чего и требовалось доказать, и эти 4-5 дней стоили того, чтобы это доказать Трампу.

Всё теперь снова уперлось в Трампа. Мы, конечно, знаем его любовь к Путину, но сегодня ему уже нужно что-то решать.
(с)О.Пономарь
15.05.2025 12:18 Відповісти
Ну, що ж - залишилося почекать до завтра... Якщо Трампа завтра не буде - пакуваться у літак і летіть додому... В Туреччині робить нічого...
15.05.2025 13:17 Відповісти
******, поводив Трампу по губах, а той тільки й спромігся, про щось пролопотати на ЗМІ, витерши губи…
Соромно, за такий «авторитет» США, від прутіна!
15.05.2025 10:23 Відповісти
Нет, не поводил. Оно бы поводило, если ба Трамп приехал, а х..ло нет, а так только позлил.
показати весь коментар
п-добол, зміг девальвувати слово США, яке завойовувалося десятиріччями.
показати весь коментар
Як би то слово..він авторитет своєї країни нижче плінтуса опустив..
показати весь коментар
Судячі з усього, що трумп наворотив, в його теж є додаткова хромосома, як в мединського…
показати весь коментар
Угу і синдром Аспергера як у Маска..
показати весь коментар
Ти поїхав би на переговори ? З КИМ ?? З тими клоунами , яких ***** відправив у Стамбул - для приколу ?
З чуваком - який заявив що гордиться тим що у кацапів - зайва хромосома в генах !!
А взагалі то - він одного інтелектуального рівня з тобою іржавий .. Ви б спільну мову знайшли .
15.05.2025 10:26 Відповісти
Я уже запутался от его этих, приеду не приеду возможно не возможно, я повернулся посмотреть не посмотрел ли он, что бы посмотреть не посмотрел ли я
15.05.2025 10:29 Відповісти
Дайте ***** ще 100 днів. Ну і чубатому Додіку кАнешнА. Може хтось з них ластами щелкне.
15.05.2025 10:29 Відповісти
Бажано, щоб оби два до папи новопреставленого відправились..кажуть, Бог трійцю любить, а ці упирі казан смоли на трьох розділили б.
15.05.2025 10:41 Відповісти
бо асфальт потрібно було класти.
15.05.2025 10:33 Відповісти
На жаль, не Україна - одна з головних економік світу з найпотужнішою армією, не Україна - взірець та стовп світової демократії, не Україна - "світовий поліцейський".
Тому наш блазень - це наш головний біль (ну максимум ще наших найближчих сусідів), а трамп - головний біль усього світу.
15.05.2025 11:27 Відповісти
...взірець та стовп світової демократії...
Це жарт?
Ну, про інше не сперечатимусь. А про це...
Країна, в якій не змогли за 4 роки засудити того, хто хотів влаштувати переворот та захопити Капітолій, натомість, вдруге обрали президентом, це "взірець та стовп демократії"?!
Трамп витер ноги об результати виборів президента, і його обрали президентом!
Тоді і Україну треба вважати "взірцем демократії", бо президентом країни обрали того, хто називав цю країну повією!
15.05.2025 12:13 Відповісти
Так тому ж і не змогли, що демократія!!!
Щодо суду, то диктатор сказав: "За грати!" - і за грати. А демократія, це коли один з 12 присяжних проти чи уліка одержана без ордеру - і все, справа розвалилася, а двічі за одне і теж судити - зась! Тому не 4 а й 14 років збирають докази, щоб в суді ані одна шавка не тявкнула! І оце і є демократія. Пам'ятаєте, за що посадили Аль Капоне? На ньому вбивства гронами висіли, але доказів не було. А ось ухилення від податків змогли доказати - і тільки тоді вмикнувся суд.
А вибори - це теж демократія! Якщо більшість така недолуга, що бажає собі у лідери винного у 37 справах шахрая, гвалтівника, неосвіченого нарциса, чи зеленого блазня з телевізору, то так тому і бути! Бо демократія - вона така демократія і є!
І оці сперечання рік-два-три - чи дати ракети-танки-літаки та які санкції накласти - це теж демократія. Бо у диктатур все просто: два "татка" домовились, та за тиждень поїхали до фронту ракети та вояки. А демократія потребує одностайності, чорти б її взяли!!!
Але (як казав, здається, Черчиль) досі нічого кращого за неї не вигадали...
15.05.2025 13:17 Відповісти
дядь. Ну якбе вони обіцяли за нас тянгнути. Коли ми зброю ядерну віддали. А для американця слово і потиснуті руки означають більше чим для тебе "мамою клюнуся". Але. Але шось пішло не так. Тому да - вони гандони, які не тримають слова
15.05.2025 11:58 Відповісти
Найгірший президент сша всіх часів.
15.05.2025 10:34 Відповісти
Так это Гоголь о Трампе писал
15.05.2025 10:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=X9vd08L0HuU скрєпна зустріч слона Трумпа з ****** у кафе "Elefant" відміняється
15.05.2025 10:35 Відповісти
Два злодія це сила.
15.05.2025 10:38 Відповісти
У нього як у ху....ла, міг би війну, яку веде ху...ло четвертий день, закінчити, але ще рано, мабуть знову маск щось заніс
15.05.2025 10:37 Відповісти
Трампу роль "Всесвітнього арбітра" не вдалася... Переходить на роль "ститиста, мимо проходящего"...
15.05.2025 10:40 Відповісти
Статиста в комедійному шоу - я пошуткував..
15.05.2025 10:42 Відповісти
Ти і війну міг би за добу закінчити. Триндюк
15.05.2025 10:41 Відповісти
Я міг би поїхати.. А міг би не поїхати.. Оплески.
15.05.2025 10:43 Відповісти
Сексуальний маньяк гвалтує дівчину. Дівчина пручається. Поліцмен дивиться на це все і наполягає на перемовинах. Треба, каже, кожному йти на компроміс. Жертва має офіційно визнати право гвалтівника на статевий акт, а гвалтівник має припинити насильницькі методи
15.05.2025 10:48 Відповісти
2019 рік який нас засунув ***** в пащу, а він жує повільно насолоджуючись людською кров'ю.
Все йде саме за його планом бо його виконують його слуги і ставленики.
Навіть передишки влаштовує сам собі і ніхто не заважає йому пропердітись і прокашлятись і проблювати на всіх.
15.05.2025 10:52 Відповісти
15.05.2025 11:00 Відповісти
Косить під дурня
15.05.2025 11:38 Відповісти
Нарцис,не твій рівень.Пуйло відправив кремлівських сантехніків на перемовини в Турцію.Пора пуйла "щучить".Пацан сказав,пацан зробив - так поступай
15.05.2025 11:04 Відповісти
Старий п*здун
15.05.2025 11:18 Відповісти
А він сподівається, що перемовини будуть ще й 16 травня?! Як на мене, то там і сьогодні розмовляти нема з ким і нема про що!
15.05.2025 11:30 Відповісти
давай давай
будеш розповідати мединському
що ЗЕ тебе "нє уважаєт"
15.05.2025 11:41 Відповісти
скільки раз вже обіцяв, скільки раз вже ******...
15.05.2025 11:44 Відповісти
Міг би і Меланцю грати, але всі знають, шо він старий імпотент
15.05.2025 11:56 Відповісти
діду , ти вже заїбав
15.05.2025 12:00 Відповісти
Невже Трампушка таки на гачку у спецслужб Раші? Не хотілось би вірити...
15.05.2025 12:52 Відповісти
Куда уже важней, где то , плотный график, когда весь мир в ожидании исторически остановить кровопролитие войны .
15.05.2025 14:58 Відповісти
Правда, из-за того что Трамп - идиот, эти оправдания звучат крайне убого: Журналист: "Путина не было (в Стамбуле). Вас это разочаровало?" Трамп: "Нет, я и не ожидал его. Я, на самом деле, сказал: зачем ему ехать, если я не поеду? Потому что я не собирался ехать. Я не планировал ехать. Я бы поехал. Но я не собирался ехать. И я сказал: 'Я не думаю, что он поедет, если я не поеду'. И это оказалось правдой. Но у нас там есть люди. Марко, как вы знаете, делает фантастическую работу. Марко там, госсекретарь. И у нас там есть люди. Но я не думал, что Путин сможет поехать, если меня там не будет."
15.05.2025 15:03 Відповісти
 
 