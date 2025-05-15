6 042 61
Я мог бы посетить переговоры Украины и РФ в Турции 16 мая, - Трамп
Президент США Дональд Трамп предположил, что мог бы посетить переговоры между Украиной и РФ в Турции 16 мая.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.
"Если это будет уместно, я бы поехал в Турцию в пятницу на переговоры между Украиной и Россией", - цитирует его издание.
Ранее СМИ сообщали, что Трамп не поедет в Турцию.
Джерело: https://censor.net/ua/n3552341
пу прислав на "перемовини" делегацію третього гатунку з настановою ...лише обговорити дату капітуляції України і нічого іншого це було очікуванно ...
Навіть обміну полоненими, визволенні з полону цівільних, тим більш про зупинення вогню мова в загалі не йде.
Що ж: м'яч в воротах 47го.
Зе виконав його забаганку, приїхав і що далі?
Сподіваємось, що з Туреччиною відбудуться змістовні перемовини по багатьох двустороннім питанням і будут досягнуті важливі домовленності.
Ріспект і повага твердой позиції Ердогана, якому не байдужа доля кримських татар і України в цілому.
...Украина однозначно вышла дипломатическим победителем. Украина разыграла эту комбинацию прежде всего для Трампа - нужны были веские доказательства того, что Путин абсолютно не настроен на конструктивные переговоры и на окончание войны. Трамп получил такие доказательства.
Хорошо, что сенатор Грем находится в Турции. Его пакет американских санкций готов и Грем должен влиять на Трампа - время пришло.
Естественно, Европа заявит - Путин не хочет мира, чего и требовалось доказать, и эти 4-5 дней стоили того, чтобы это доказать Трампу.
Всё теперь снова уперлось в Трампа. Мы, конечно, знаем его любовь к Путину, но сегодня ему уже нужно что-то решать.
(с)О.Пономарь
Соромно, за такий «авторитет» США, від прутіна!
З чуваком - який заявив що гордиться тим що у кацапів - зайва хромосома в генах !!
А взагалі то - він одного інтелектуального рівня з тобою іржавий .. Ви б спільну мову знайшли .
Тому наш блазень - це наш головний біль (ну максимум ще наших найближчих сусідів), а трамп - головний біль усього світу.
Це жарт?
Ну, про інше не сперечатимусь. А про це...
Країна, в якій не змогли за 4 роки засудити того, хто хотів влаштувати переворот та захопити Капітолій, натомість, вдруге обрали президентом, це "взірець та стовп демократії"?!
Трамп витер ноги об результати виборів президента, і його обрали президентом!
Тоді і Україну треба вважати "взірцем демократії", бо президентом країни обрали того, хто називав цю країну повією!
Щодо суду, то диктатор сказав: "За грати!" - і за грати. А демократія, це коли один з 12 присяжних проти чи уліка одержана без ордеру - і все, справа розвалилася, а двічі за одне і теж судити - зась! Тому не 4 а й 14 років збирають докази, щоб в суді ані одна шавка не тявкнула! І оце і є демократія. Пам'ятаєте, за що посадили Аль Капоне? На ньому вбивства гронами висіли, але доказів не було. А ось ухилення від податків змогли доказати - і тільки тоді вмикнувся суд.
А вибори - це теж демократія! Якщо більшість така недолуга, що бажає собі у лідери винного у 37 справах шахрая, гвалтівника, неосвіченого нарциса, чи зеленого блазня з телевізору, то так тому і бути! Бо демократія - вона така демократія і є!
І оці сперечання рік-два-три - чи дати ракети-танки-літаки та які санкції накласти - це теж демократія. Бо у диктатур все просто: два "татка" домовились, та за тиждень поїхали до фронту ракети та вояки. А демократія потребує одностайності, чорти б її взяли!!!
Але (як казав, здається, Черчиль) досі нічого кращого за неї не вигадали...
Все йде саме за його планом бо його виконують його слуги і ставленики.
Навіть передишки влаштовує сам собі і ніхто не заважає йому пропердітись і прокашлятись і проблювати на всіх.
будеш розповідати мединському
що ЗЕ тебе "нє уважаєт"