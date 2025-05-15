Я мог бы посетить переговоры Украины и РФ в Турции 16 мая, - Трамп

Президент США Дональд Трамп предположил, что мог бы посетить переговоры между Украиной и РФ в Турции 16 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

"Если это будет уместно, я бы поехал в Турцию в пятницу на переговоры между Украиной и Россией", - цитирует его издание.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп не поедет в Турцию.

