Глава МЗС Норвегії Ейде: Якщо Путін не готовий до компромісу, то буде більше санкцій і наслідків

Норвегія підтримує європейські та американські ініціативи щодо посилення санкцій проти Росії.

Про це перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Анталії заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, інфомує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Він (мир, - ред.) має бути постійним, реальним, гарантованим і забезпеченим, а Україна повинна залишитися вільною, суверенною та незалежною державою з усіма правами самостійно визначати своє сьогодення і майбутнє", - підкреслив він.

Ейде також зазначив, що в ЄС і США тривають обговорення щодо нових санкцій. Хоча вже запроваджені обмеження ще не досягли повного ефекту, вони суттєво впливають на російську економіку, зокрема на цивільні сектори.

"Якщо Путін не готовий до компромісу, то буде більше тиску, більше санкцій і більше наслідків", - додав міністр.

Серед інших ключових тем зустрічі - підготовка до червневого саміту НАТО, питання зростання оборонних витрат та визнання агресивної Росії головною загрозою для безпеки Європи.

