Глава МЗС Норвегії Ейде: Якщо Путін не готовий до компромісу, то буде більше санкцій і наслідків

барт,ейде

Норвегія підтримує європейські та американські ініціативи щодо посилення санкцій проти Росії.

Про це перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Анталії заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, інфомує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Він (мир, - ред.) має бути постійним, реальним, гарантованим і забезпеченим, а Україна повинна залишитися вільною, суверенною та незалежною державою з усіма правами самостійно визначати своє сьогодення і майбутнє", - підкреслив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Навіщо Путіну їхати до Туречини, якщо я не поїду? - Трамп

Ейде також зазначив, що в ЄС і США тривають обговорення щодо нових санкцій. Хоча вже запроваджені обмеження ще не досягли повного ефекту, вони суттєво впливають на російську економіку, зокрема на цивільні сектори.

"Якщо Путін не готовий до компромісу, то буде більше тиску, більше санкцій і більше наслідків", - додав міністр.

Серед інших ключових тем зустрічі - підготовка до червневого саміту НАТО, питання зростання оборонних витрат та визнання агресивної Росії головною загрозою для безпеки Європи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін впевнений, що перемагає в Україні, і тому Київ повинен поступитися, - The New York Times

+5
Коли вже в них язик заболить.
15.05.2025 11:09 Відповісти
+2
Зброєю допоможіть
15.05.2025 11:09 Відповісти
+2
Дело осталось за малым. Надо иметь яйца в штанах или просто прекратить звиздеть ....
15.05.2025 11:14 Відповісти
🤣🤣🤣
15.05.2025 11:08 Відповісти
Коли вже в них язик заболить.
15.05.2025 11:09 Відповісти
Зброєю допоможіть
15.05.2025 11:09 Відповісти
Так вони і допомагають чим можуть - всі **********, снаряди, ракети до ППО які виробляються в Європі йдуть до нас, дронів Європа майже не виробляє, далекобійні ракети поштучно випускають лише німці, французи і англійці. Чи ви думаєте, що в Європі є якісь величезні склади ракет, снарядів і броні, які вони жмуться дати. Макрон кілька днів тому сказав, що Франція дала все що могла дати
15.05.2025 11:28 Відповісти
Поляки пообіцяли нам біля 30 -ти МіГ - 29
15.05.2025 11:34 Відповісти
Нам дали ракети, літаки, хаймерси, Патріоти та іншге озброєння США, а ЄС дали нам танки "Леопард", САУ, ракети, дрони, літаки, снаряди. Інша країни світу також давали зброю і велику суму грошей... а що дав ЗСУ Боневтиік Потужний і його антимайданна команда? Чи у Вас і таких як Ви у всьому винні партнери? У них є свої країни і своюя доктрина оборонир, свої Конституції та інше, то вони це все мають віддати дяді, а самим йти до ******?
15.05.2025 11:52 Відповісти
Я ж їх за язик не тягну - самі кажуть шо Україна воює за Європу - поляки сказали - якби на них напали кацапи - вони б протрималмсь тиждень - два
15.05.2025 12:00 Відповісти
Та він готовий. От відмовиться (на словах) від ідеї захоплення всієї України - чим не компроміс, га?
15.05.2025 11:10 Відповісти
Дело осталось за малым. Надо иметь яйца в штанах или просто прекратить звиздеть ....
15.05.2025 11:14 Відповісти
Ви вже смішете всіх як і команда Трампа з ним весь світ. Клоуни вас будуть скоро різати буряти а ви будете санкції надпотужні вводити собі в ануса.
15.05.2025 11:15 Відповісти
Успокойтесь с теми убогими бурятами! В кацапстане самые страшные чукчи! Единственный народ, которого за 120 лет не смогли кацапы победить!
показати весь коментар
Да? А новость, что Эстония 13.05 пыталась остановить подсанкционный кацапский танкер, так прилетел "возможно су 35" в воздушное пространство страны НАТО? И что? пан голова норвежского МЗС?
показати весь коментар
