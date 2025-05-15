Зеленский обратился к Путину из аэропорта Анкары: "Я здесь". ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский во время визита в Турцию обратился к Путину.

Об этом глава государства заявил перед встречей с Эрдоганом, передает Цензор.НЕТ.

Его спросили, есть ли у него что сказать Путину.

"Я здесь. Думаю, это достаточно красноречиво", - ответил президент.

Ранее Зеленский заявил, что после встречи решит, лететь ли в Стамбул для переговоров с российской делегацией.

Переговоры в Турции

Известно, что Путина не будет на встрече в Турции.

Президент Зеленский прибыл в Анкару.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

Также известно, что российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

