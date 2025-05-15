РУС
Зеленский обратился к Путину из аэропорта Анкары: "Я здесь". ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский во время визита в Турцию обратился к Путину.

Об этом глава государства заявил перед встречей с Эрдоганом, передает Цензор.НЕТ.

Его спросили, есть ли у него что  сказать Путину.

"Я здесь. Думаю, это достаточно красноречиво", - ответил президент.

Ранее Зеленский заявил, что после встречи решит, лететь ли в Стамбул для переговоров с российской делегацией.

Переговоры в Турции

Известно, что Путина не будет на встрече в Турции.

Президент Зеленский прибыл в Анкару.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

Также известно, что российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Читайте: Зеленский начал встречу с Эрдоганом

Зеленский Владимир (21661) путин владимир (32028) Турция (3530)
+58
Клоун дирявий. Це тобі не стадіон так стадіон. Скільки життів втраченого через ***** з цим шутом гороховим.
15.05.2025 14:02 Ответить
+38
До ***** звератись краще балістичними ракетами, на них можна написати "я тут". ***** обов'язково це почує. Все їнше це популізм.
15.05.2025 14:05 Ответить
+32
Шість років тому він та його свита звинувачували виключно Порошенка у небажанні закінчити війну.
15.05.2025 14:11 Ответить
Нікчемний фігляр
15.05.2025 22:09 Ответить
ну хоч би затис між зубів турецький кинжал чи вдягнув черкеску, кидаючи виклик
16.05.2025 05:53 Ответить
ліліпута повідомив ліліпут: я тут
16.05.2025 07:01 Ответить
Що воно пукнуло?
16.05.2025 07:26 Ответить
... я - рибачка, ти - крiпак.
16.05.2025 11:03 Ответить
потужний удар по клавішам піаніно
16.05.2025 10:03 Ответить
Навіщо він це робить? Подає знак, що його в Україні нема?
16.05.2025 15:00 Ответить
