Зеленский обратился к Путину из аэропорта Анкары: "Я здесь". ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский во время визита в Турцию обратился к Путину.
Об этом глава государства заявил перед встречей с Эрдоганом, передает Цензор.НЕТ.
Его спросили, есть ли у него что сказать Путину.
"Я здесь. Думаю, это достаточно красноречиво", - ответил президент.
Ранее Зеленский заявил, что после встречи решит, лететь ли в Стамбул для переговоров с российской делегацией.
Переговоры в Турции
Известно, что Путина не будет на встрече в Турции.
Президент Зеленский прибыл в Анкару.
Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.
Также известно, что российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.
Топ комментарии
+58 Serhiy Talatynnik
показать весь комментарий15.05.2025 14:02 Ответить Ссылка
+38 Алексей Дэвидсон
показать весь комментарий15.05.2025 14:05 Ответить Ссылка
+32 Adam Zhorzhevych #594986
показать весь комментарий15.05.2025 14:11 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
1 2
zakvova
показать весь комментарий15.05.2025 22:09 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
The Fifth Third
показать весь комментарий16.05.2025 05:53 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
simpsonhomerj
показать весь комментарий16.05.2025 07:01 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
stanis nasvaiko
показать весь комментарий16.05.2025 07:26 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
✘
alexandr shamov
показать весь комментарий16.05.2025 11:03 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Victor Frey #551639
показать весь комментарий16.05.2025 10:03 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Татьяна Петровна
показать весь комментарий16.05.2025 15:00 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Страница 2 из 2
1 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль