РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11364 посетителя онлайн
Новости переговоры с РФ
29 455 82

Делегация РФ прибыла на переговоры в Стамбул, - росСМИ

Переговоры в Стамбуле. Делегация РФ прибыла

Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Об этом сообщили российские пропагандистские издания, передает Цензор.НЕТ.

Ранее сообщалось, что Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

По данным СМИ, Трамп не поедет в Турцию.

Читайте: Рубио уже прибыл в Турцию, - CNN

Автор: 

Стамбул (277) Турция (3530) переговоры с Россией (1290)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
Українську делегацію повинен представляти пес Патрон.
показать весь комментарий
15.05.2025 08:27 Ответить
+17
Парашинські дворніки і тєхнічки прибули на переговори. трамп лети негайно.
показать весь комментарий
15.05.2025 08:25 Ответить
+16
***** приїхало? Ні? Зеля, повертайся до дому.
показать весь комментарий
15.05.2025 08:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
***** приїхало? Ні? Зеля, повертайся до дому.
показать весь комментарий
15.05.2025 08:22 Ответить
У ***** ордер
показать весь комментарий
15.05.2025 08:24 Ответить
Парашинські дворніки і тєхнічки прибули на переговори. трамп лети негайно.
показать весь комментарий
15.05.2025 08:25 Ответить
Він поїхав не на переговори з ****** . У нього зустріч з Ердоганом .
показать весь комментарий
15.05.2025 08:41 Ответить
Побачимо, побачимо .....
показать весь комментарий
15.05.2025 08:58 Ответить
Ну Зє ніби в Анкару летить поки до Ердогана
показать весь комментарий
15.05.2025 09:57 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2025 08:24 Ответить
Приїхали! - тепер почнуть загинати пальці
показать весь комментарий
15.05.2025 08:25 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2025 08:25 Ответить
- шлі говоріт , на пєрєговори - Лаврова .! )) ( с )
.
показать весь комментарий
15.05.2025 08:45 Ответить
Не директора треба, а головного зоотехніка; той більше знається на конях.
показать весь комментарий
15.05.2025 09:24 Ответить
Хто з цими даунами розмовлятиме?
показать весь комментарий
15.05.2025 08:27 Ответить
ЗЕ ,він сказав,що ніхто крім нього
показать весь комментарий
15.05.2025 08:27 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2025 08:43 Ответить
Потужні
показать весь комментарий
15.05.2025 08:49 Ответить
В артрозрахунок їх; нехай хлопцям 155-ті підносять.
показать весь комментарий
15.05.2025 09:27 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2025 10:00 Ответить
Українську делегацію повинен представляти пес Патрон.
показать весь комментарий
15.05.2025 08:27 Ответить
Той хоча б тим кацапським мудакам холоші і ботінки пообсцикав.
показать весь комментарий
15.05.2025 08:50 Ответить
Він стрибучий, може і в яйця вчепитися))
показать весь комментарий
15.05.2025 09:58 Ответить
У оті старечі тухляки?
Та нікагда!
Патрон гидливий.
показать весь комментарий
15.05.2025 11:23 Ответить
досвід дипломатичного спілкуваяння - наявний
показать весь комментарий
15.05.2025 10:02 Ответить
головна людина, яка може у будь-який момент закінчити цю війну - це путін, і головна людина, яка може примусити його це зробити - Трамп, майже синхронно передумали їхати у Стамбул. Що відразу понизило рівень цих переговорів.
показать весь комментарий
15.05.2025 08:27 Ответить
Покликавши Україну на зустріч до Стамбула, путін заявив, що хоче відновити перемовини 2022 року "там, де, їх перервали".
Однак переговори, які велися у перші тижні після російського вторгнення, в Україні вважають нічим іншим, як обговоренням висунутих Росією умов капітуляції Києва.
показать весь комментарий
15.05.2025 08:29 Ответить
не понизило, а помножило на 0
показать весь комментарий
15.05.2025 08:47 Ответить
А включив в состав мединского, нарочито опустили его ниже туалетного циркового плинтуса, показывая свое отношение к украинской стороне и инициативе Трепла
показать весь комментарий
15.05.2025 09:03 Ответить
*****- людина...!? Ви не помилились ?
показать весь комментарий
15.05.2025 09:20 Ответить
Ну,Трампа Путін точно опустив.Ці два нанайськи хлопчики-Путін з Трампом,вже загралися. Трам виявівся хабарником,путін йому платить. Нікчемна велич Трампа.
показать весь комментарий
15.05.2025 08:27 Ответить
"Платять" повіям, а хабарникам "дають".
показать весь комментарий
15.05.2025 09:30 Ответить
"Блєск і ніщета куртізанок" Бальзак.
показать весь комментарий
15.05.2025 09:31 Ответить
Вторая серія марлєзонскага чи то стамбульського балєта...Для врівноваження делегацій ,ЗЄля повинен відправити в Туреччину рєбят з Каналу 95 та Бензо-шоу в полном составє.
показать весь комментарий
15.05.2025 08:28 Ответить
А він хто?
показать весь комментарий
15.05.2025 08:30 Ответить
Так саме вони туди й поїхали!!!
показать весь комментарий
15.05.2025 08:57 Ответить
"Владімір"- пуйло продовжує пудрити мізки самозакоханому нарцису.
показать весь комментарий
15.05.2025 08:30 Ответить
Гончаренко-

Схоже, путін робить вигляд, що 15 травня буде продовження того самого Стамбулу 2022 року. Тоді головою делегації теж був мединський.

лаврова не відправив, ушакова (свого помічника по закордонним справам, який був присутній на всіх перемовинах з Віткоффом та супруводжує путіна на всіх зустрічах з іноземцями) теж не відправив. Тобто, можна зробити висновок, що серйозної розмови в Стамбулі путін не хоче.

кремль опублікував все в останній момент. Тягнув. Все в стилі путіна.
показать весь комментарий
15.05.2025 08:33 Ответить
Залізний нардеп ~
Цікаве співпадіння по Стамбулу

Всі пишуть, хто очолював
делегацію русні тоді у Стамбулі
2022 року. Це той самий
Мединський, якого типу і зараз
туди відправлять.

А 3 боку України у 2022му
очолював делегацію Давид
Арахамія.

-Так ось, вчора Давида у Раді на
засіданні вже не було..)
показать весь комментарий
15.05.2025 08:36 Ответить
Мріяли заглянути пині в дупу ще раз. На цей раз - потужно. Бо вже накрали і робити вигляд патріотів вже просто надоїло. Скоріше б ....море, сонце, пісочок...і вілла....
показать весь комментарий
15.05.2025 08:53 Ответить
Ти забув мартіні. «Смешать, но не взбалтывать."
показать весь комментарий
15.05.2025 09:04 Ответить
А як же пафосно закидав до прямих перемовин... А на перемовини навіть коня не відправив, якіхось запроданців шавок.
показать весь комментарий
15.05.2025 08:37 Ответить
Переговори між Україною та рф в Стамбулі розпочнуться близько 10:00, - росЗМІ

Російська делегація вже прибула до Стамбула.

Також стало відомо, що Зеленський зустрінеться з Ердоганом сьогодні 0 13:00.
показать весь комментарий
15.05.2025 08:41 Ответить
У вас якась застаріла інформація - армянська коняка стоїть у своєму стойлі.
А у Туреччину полетіла "зайва хромосома".
показать весь комментарий
15.05.2025 10:55 Ответить
Московіт ******, поводив вчергове, Трампу по губах, лавровим конем!!
У Трампа, мабуть радість і гордість, за таку честь від ******??
Старому ****** вірити, себе не поважати!!
показать весь комментарий
15.05.2025 08:43 Ответить
А той і не помітив....
показать весь комментарий
15.05.2025 08:51 Ответить
Это если они оба это не разыграли, подыграв друг другу
показать весь комментарий
15.05.2025 09:08 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2025 08:43 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2025 08:44 Ответить
Ага! Точно! І ця зайва хромосома і є синдром Дауна!!! 🤣
показать весь комментарий
15.05.2025 10:57 Ответить
Т.я. не приїхало )(уйло (воно ж путін) то й Зеленському не варто спілкуватись із посіпаками окурка, це не той рівень. А чи відряджувати когось на спілкування із ними, чи ні вирішувати ЗЕзиденту, але це буде поступкою бо вимога - спочатку припинення вогню, а потім перемовини Кремлем НЕ ВИКОНАНА!!!
показать весь комментарий
15.05.2025 08:47 Ответить
буба дочекався руснявиx і кожний з них *****! - мона тарахтеть!
показать весь комментарий
15.05.2025 08:48 Ответить
Тобто ще раз підтверджено, що ху"ло - сцикло. Особисто приїхати сцить.
показать весь комментарий
15.05.2025 08:52 Ответить
Трата часу,спочатку вимоги з парашної сторони віддайте половину України,з нашої -спочатку припинення вогню потім перемовини.Параша бере паузу для консультації з ху...лом в стінах болотного Кремля... Так буде безкінечно,а дієво:САНКЦІЇ,щоб дихать було важко,ЗБРОЯ,щоб палало до Урала.
показать весь комментарий
15.05.2025 08:53 Ответить
Єдине правильне рішення для України, це розвернутися і поїхати додому, ніяких переговорів з шавками....Все інше - сором і ганьба....😡
показать весь комментарий
15.05.2025 08:55 Ответить
Цікаво що знову почали виповзати кацапські щури- політтехнологи
Подивіться на деякі призвища - імі СБУ повинно займатися .Ось карасев , що на рос тв періодично тусується
А піарить їх якийсь інститут аналізу менеджменту і політики , може інститут бере хабаря від кацапів ?
показать весь комментарий
15.05.2025 08:58 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2025 09:00 Ответить
Не вкурив, а де Люся?????
показать весь комментарий
15.05.2025 10:00 Ответить
показать весь комментарий
16.05.2025 22:43 Ответить
хто ці фейси ?
показать весь комментарий
15.05.2025 13:09 Ответить
Український інститут аналізу й менеджменту політики стверджує, що саме так виглядає рейтинг цитованості за квітень. Що всі ці люди без винятку - "українські політичні експерти". Ну і що мене цитували (чи я з'являвся в етерах - це нібито теж рахувалось) максимум двічі на день.

Склад тих, кого, на думку УІАМП, цитують найбільше (не "хто найбільш популярний" - а саме "чиї заяви найчастіше з'являються в ЗМІ"), ви можете бачити самі. І робити висновки.
Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ
показать весь комментарий
16.05.2025 22:42 Ответить
Ну і шо тепер , пановє американські і європейські політики-дипломати .!? Вас відкрито послали - нах . ***** відрядивши в Стамбул делегацію для - поржать , смачно плюнув на ваші мирні ініціативи і дав зрозуміти що війна продовжуватиметься .!!
То шо там з тими суперсмертельними санкціями для кацапії , які ви обіцяли ? Чи знову - не на часі . ?
Коли ви там оголосите чергові - озабоченості ??
показать весь комментарий
15.05.2025 08:59 Ответить
Якщо кацапську делегацію очолює мєдінський, то нам треба виставити Богдана Бенюка !
показать весь комментарий
15.05.2025 09:00 Ответить
Простий договорняк. Все в стилі кєгєбє. Пиня знову підіграв своєму засл(р)анцю, щоб підвищити рейтинг. Той потужно ніби викликав пуйло, а пуйло ніби не приїхало, бо боялося. Тепер 73 відсотки безголових будуть верещати, який їх сЦар гнусявий крутий і його боїться путін. Все як завжди. Вже аж скучно. Ніхто не включить мізки і не зрозуміє, що гнусяве постійно веде перемовини зі своїм куратором на болотах і координує дії....
показать весь комментарий
15.05.2025 09:01 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2025 09:03 Ответить
Оооо....те, про що я й сказала... Знову два пдераса відволікають нас від проблем на фронті. Тепер почнуться вкиди дебільних картинок і всі знову будуть битися в екстазі, який зельо маладєц. Де наші заводи з виробництва зброї??? Вже поставлені на рейки???? Чи треба добити українську націю до останнього українця??? Щоб " просто снять штани і прінять з любого боку?"
показать весь комментарий
15.05.2025 09:11 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2025 09:16 Ответить
Ну так нехай відсмокчуть один в одного і валять назад на свої болота
показать весь комментарий
15.05.2025 09:09 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2025 09:13 Ответить
Потужний приїде, з'їсть шаурму і повернеться ни з чим
показать весь комментарий
15.05.2025 09:13 Ответить
Полное прекращение боевых действий . Условия Украины : Востановить границы до 2014 года и возврат Крыма. Об остальных территориях через некоторое время. Выдача аоенных преступников. Контрибуцию . СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
15.05.2025 09:36 Ответить
Звісно!!!! Всі ті куколди вже так надоїли..... Стільки Героїв пішло до Бога, а вони му-му водять... Тільки повне знищення москалів дасть нам змогу існувати як нації!!!!! Інакше, вони наклепають зброї і повернуться знову. Слава Героям!!!! Слава ЗСУ!!!!
показать весь комментарий
15.05.2025 14:40 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2025 10:02 Ответить
У заголовку помилка. Правильно не делегація, а дегенерація!
показать весь комментарий
15.05.2025 10:57 Ответить
Есть один крутой переговорщик от нас из разряда розовых пони - "РФ сразу сядет за стол переговоров, она мечтает о них": Арахамия в эфире "Мосейчук+"

https://www.unian.net/war/rf-srazu-syadet-za-stol-peregovorov-ona-mechtaet-o-nih-arahamiya-v-efire-moseychuk-12465468.html
показать весь комментарий
15.05.2025 11:50 Ответить
Нехай їде баранам яйця мити. Хламідія кремлівська.
показать весь комментарий
15.05.2025 14:41 Ответить
Вместо себя, перетрусивший путин отправил в Стамбул коробочку с мелкими канцелярскими вшами. Причем, даже не персональными, а черт знает чьими.
Впрочем, нет ; одна, выкормленная на его личной, сиятельной плеши, вошка в составе делегации имеется. Это г-н мединский. Впрочем, официальный статус мединского ничтожен.
Все же прочие педикулы -и того микроскопичнее. На чьей крови и перхоти выращены - неизвестно. Какие-то «шишкин-мышкин-**********», чуть ли не уборщицы в «департаментах».
По какому принципу начесали и делегировали именно их -неведомо.
Вероятно, путину такой состав показался отличным плевком в лицо смертному врагу.
Или это хитрый рассчет на то, что украинцы, оскорбившись сверхмелким калибром переговорщиков с русской стороны -хлопнут стамбульской дверью и укатят, огорчив дядюшку Трампа.
Сдает путин. Умысел слишком заметен, как и зуд продолжать войну.
Сам же кремлевский пациент, у которого в ответ на красивый вызов хватило мужества лишь на плевок с расстояния в 2000 километров выглядит полным идиотом.
Невзоров. Мова оригіналу.
показать весь комментарий
15.05.2025 12:09 Ответить
Таки пуйло не тільки х**ло, але й сцикло
показать весь комментарий
15.05.2025 12:34 Ответить
Новий куплет до гимну
« хутин- сцикло»
показать весь комментарий
17.05.2025 04:03 Ответить
 
 