Делегация РФ прибыла на переговоры в Стамбул, - росСМИ
Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.
Об этом сообщили российские пропагандистские издания, передает Цензор.НЕТ.
Ранее сообщалось, что Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.
По данным СМИ, Трамп не поедет в Турцию.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Та нікагда!
Патрон гидливий.
Однак переговори, які велися у перші тижні після російського вторгнення, в Україні вважають нічим іншим, як обговоренням висунутих Росією умов капітуляції Києва.
Схоже, путін робить вигляд, що 15 травня буде продовження того самого Стамбулу 2022 року. Тоді головою делегації теж був мединський.
лаврова не відправив, ушакова (свого помічника по закордонним справам, який був присутній на всіх перемовинах з Віткоффом та супруводжує путіна на всіх зустрічах з іноземцями) теж не відправив. Тобто, можна зробити висновок, що серйозної розмови в Стамбулі путін не хоче.
кремль опублікував все в останній момент. Тягнув. Все в стилі путіна.
Цікаве співпадіння по Стамбулу
Всі пишуть, хто очолював
делегацію русні тоді у Стамбулі
2022 року. Це той самий
Мединський, якого типу і зараз
туди відправлять.
А 3 боку України у 2022му
очолював делегацію Давид
Арахамія.
-Так ось, вчора Давида у Раді на
засіданні вже не було..)
Російська делегація вже прибула до Стамбула.
Також стало відомо, що Зеленський зустрінеться з Ердоганом сьогодні 0 13:00.
А у Туреччину полетіла "зайва хромосома".
У Трампа, мабуть радість і гордість, за таку честь від ******??
Старому ****** вірити, себе не поважати!!
Подивіться на деякі призвища - імі СБУ повинно займатися .Ось карасев , що на рос тв періодично тусується
А піарить їх якийсь інститут аналізу менеджменту і політики , може інститут бере хабаря від кацапів ?
Склад тих, кого, на думку УІАМП, цитують найбільше (не "хто найбільш популярний" - а саме "чиї заяви найчастіше з'являються в ЗМІ"), ви можете бачити самі. І робити висновки.
Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ
То шо там з тими суперсмертельними санкціями для кацапії , які ви обіцяли ? Чи знову - не на часі . ?
Коли ви там оголосите чергові - озабоченості ??
https://www.unian.net/war/rf-srazu-syadet-za-stol-peregovorov-ona-mechtaet-o-nih-arahamiya-v-efire-moseychuk-12465468.html
Впрочем, нет ; одна, выкормленная на его личной, сиятельной плеши, вошка в составе делегации имеется. Это г-н мединский. Впрочем, официальный статус мединского ничтожен.
Все же прочие педикулы -и того микроскопичнее. На чьей крови и перхоти выращены - неизвестно. Какие-то «шишкин-мышкин-**********», чуть ли не уборщицы в «департаментах».
По какому принципу начесали и делегировали именно их -неведомо.
Вероятно, путину такой состав показался отличным плевком в лицо смертному врагу.
Или это хитрый рассчет на то, что украинцы, оскорбившись сверхмелким калибром переговорщиков с русской стороны -хлопнут стамбульской дверью и укатят, огорчив дядюшку Трампа.
Сдает путин. Умысел слишком заметен, как и зуд продолжать войну.
Сам же кремлевский пациент, у которого в ответ на красивый вызов хватило мужества лишь на плевок с расстояния в 2000 километров выглядит полным идиотом.
Невзоров. Мова оригіналу.
« хутин- сцикло»