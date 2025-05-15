Делегация РФ прибыла на переговоры в Стамбул, - росСМИ

Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Об этом сообщили российские пропагандистские издания, передает Цензор.НЕТ.

Ранее сообщалось, что Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

По данным СМИ, Трамп не поедет в Турцию.

