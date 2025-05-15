УКР
Новини переговори з РФ
29 455 82

Делегація РФ прибула на переговори до Стамбулу, - росЗМІ

Переговори у Стамбулі. Делегація РФ прибула

Російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Про це повідомили російські пропагандистські видання, передає Цензор.НЕТ.

Раніше повідомлялось, що Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

За даними ЗМІ, Трамп не поїде в Туреччину.

Читайте: Рубіо вже прибув до Туреччини, - CNN

Автор: 

Стамбул (243) Туреччина (3665) переговори з Росією (1407)
Топ коментарі
+26
Українську делегацію повинен представляти пес Патрон.
15.05.2025 08:27 Відповісти
15.05.2025 08:27 Відповісти
+17
Парашинські дворніки і тєхнічки прибули на переговори. трамп лети негайно.
15.05.2025 08:25 Відповісти
15.05.2025 08:25 Відповісти
+16
***** приїхало? Ні? Зеля, повертайся до дому.
15.05.2025 08:22 Відповісти
15.05.2025 08:22 Відповісти
***** приїхало? Ні? Зеля, повертайся до дому.
15.05.2025 08:22 Відповісти
15.05.2025 08:22 Відповісти
У ***** ордер
15.05.2025 08:24 Відповісти
15.05.2025 08:24 Відповісти
Парашинські дворніки і тєхнічки прибули на переговори. трамп лети негайно.
15.05.2025 08:25 Відповісти
15.05.2025 08:25 Відповісти
Він поїхав не на переговори з ****** . У нього зустріч з Ердоганом .
15.05.2025 08:41 Відповісти
15.05.2025 08:41 Відповісти
Побачимо, побачимо .....
15.05.2025 08:58 Відповісти
15.05.2025 08:58 Відповісти
Ну Зє ніби в Анкару летить поки до Ердогана
показати весь коментар
15.05.2025 09:57 Відповісти
15.05.2025 08:24 Відповісти
15.05.2025 08:24 Відповісти
Приїхали! - тепер почнуть загинати пальці
15.05.2025 08:25 Відповісти
15.05.2025 08:25 Відповісти
15.05.2025 08:25 Відповісти
15.05.2025 08:25 Відповісти
- шлі говоріт , на пєрєговори - Лаврова .! )) ( с )
.
15.05.2025 08:45 Відповісти
15.05.2025 08:45 Відповісти
Не директора треба, а головного зоотехніка; той більше знається на конях.
15.05.2025 09:24 Відповісти
15.05.2025 09:24 Відповісти
Хто з цими даунами розмовлятиме?
15.05.2025 08:27 Відповісти
15.05.2025 08:27 Відповісти
ЗЕ ,він сказав,що ніхто крім нього
15.05.2025 08:27 Відповісти
15.05.2025 08:27 Відповісти
15.05.2025 08:43 Відповісти
15.05.2025 08:43 Відповісти
Потужні
15.05.2025 08:49 Відповісти
15.05.2025 08:49 Відповісти
В артрозрахунок їх; нехай хлопцям 155-ті підносять.
15.05.2025 09:27 Відповісти
15.05.2025 09:27 Відповісти
15.05.2025 10:00 Відповісти
15.05.2025 10:00 Відповісти
Українську делегацію повинен представляти пес Патрон.
15.05.2025 08:27 Відповісти
15.05.2025 08:27 Відповісти
Той хоча б тим кацапським мудакам холоші і ботінки пообсцикав.
15.05.2025 08:50 Відповісти
15.05.2025 08:50 Відповісти
Він стрибучий, може і в яйця вчепитися))
15.05.2025 09:58 Відповісти
15.05.2025 09:58 Відповісти
У оті старечі тухляки?
Та нікагда!
Патрон гидливий.
15.05.2025 11:23 Відповісти
15.05.2025 11:23 Відповісти
досвід дипломатичного спілкуваяння - наявний
15.05.2025 10:02 Відповісти
15.05.2025 10:02 Відповісти
головна людина, яка може у будь-який момент закінчити цю війну - це путін, і головна людина, яка може примусити його це зробити - Трамп, майже синхронно передумали їхати у Стамбул. Що відразу понизило рівень цих переговорів.
15.05.2025 08:27 Відповісти
15.05.2025 08:27 Відповісти
Покликавши Україну на зустріч до Стамбула, путін заявив, що хоче відновити перемовини 2022 року "там, де, їх перервали".
Однак переговори, які велися у перші тижні після російського вторгнення, в Україні вважають нічим іншим, як обговоренням висунутих Росією умов капітуляції Києва.
15.05.2025 08:29 Відповісти
15.05.2025 08:29 Відповісти
не понизило, а помножило на 0
15.05.2025 08:47 Відповісти
15.05.2025 08:47 Відповісти
А включив в состав мединского, нарочито опустили его ниже туалетного циркового плинтуса, показывая свое отношение к украинской стороне и инициативе Трепла
15.05.2025 09:03 Відповісти
15.05.2025 09:03 Відповісти
*****- людина...!? Ви не помилились ?
15.05.2025 09:20 Відповісти
15.05.2025 09:20 Відповісти
Ну,Трампа Путін точно опустив.Ці два нанайськи хлопчики-Путін з Трампом,вже загралися. Трам виявівся хабарником,путін йому платить. Нікчемна велич Трампа.
15.05.2025 08:27 Відповісти
15.05.2025 08:27 Відповісти
"Платять" повіям, а хабарникам "дають".
15.05.2025 09:30 Відповісти
15.05.2025 09:30 Відповісти
"Блєск і ніщета куртізанок" Бальзак.
15.05.2025 09:31 Відповісти
15.05.2025 09:31 Відповісти
Вторая серія марлєзонскага чи то стамбульського балєта...Для врівноваження делегацій ,ЗЄля повинен відправити в Туреччину рєбят з Каналу 95 та Бензо-шоу в полном составє.
15.05.2025 08:28 Відповісти
15.05.2025 08:28 Відповісти
А він хто?
15.05.2025 08:30 Відповісти
15.05.2025 08:30 Відповісти
Так саме вони туди й поїхали!!!
15.05.2025 08:57 Відповісти
15.05.2025 08:57 Відповісти
"Владімір"- пуйло продовжує пудрити мізки самозакоханому нарцису.
15.05.2025 08:30 Відповісти
15.05.2025 08:30 Відповісти
Гончаренко-

Схоже, путін робить вигляд, що 15 травня буде продовження того самого Стамбулу 2022 року. Тоді головою делегації теж був мединський.

лаврова не відправив, ушакова (свого помічника по закордонним справам, який був присутній на всіх перемовинах з Віткоффом та супруводжує путіна на всіх зустрічах з іноземцями) теж не відправив. Тобто, можна зробити висновок, що серйозної розмови в Стамбулі путін не хоче.

кремль опублікував все в останній момент. Тягнув. Все в стилі путіна.
15.05.2025 08:33 Відповісти
15.05.2025 08:33 Відповісти
Залізний нардеп ~
Цікаве співпадіння по Стамбулу

Всі пишуть, хто очолював
делегацію русні тоді у Стамбулі
2022 року. Це той самий
Мединський, якого типу і зараз
туди відправлять.

А 3 боку України у 2022му
очолював делегацію Давид
Арахамія.

-Так ось, вчора Давида у Раді на
засіданні вже не було..)
15.05.2025 08:36 Відповісти
15.05.2025 08:36 Відповісти
Мріяли заглянути пині в дупу ще раз. На цей раз - потужно. Бо вже накрали і робити вигляд патріотів вже просто надоїло. Скоріше б ....море, сонце, пісочок...і вілла....
15.05.2025 08:53 Відповісти
15.05.2025 08:53 Відповісти
Ти забув мартіні. «Смешать, но не взбалтывать."
15.05.2025 09:04 Відповісти
15.05.2025 09:04 Відповісти
А як же пафосно закидав до прямих перемовин... А на перемовини навіть коня не відправив, якіхось запроданців шавок.
15.05.2025 08:37 Відповісти
15.05.2025 08:37 Відповісти
Переговори між Україною та рф в Стамбулі розпочнуться близько 10:00, - росЗМІ

Російська делегація вже прибула до Стамбула.

Також стало відомо, що Зеленський зустрінеться з Ердоганом сьогодні 0 13:00.
15.05.2025 08:41 Відповісти
15.05.2025 08:41 Відповісти
У вас якась застаріла інформація - армянська коняка стоїть у своєму стойлі.
А у Туреччину полетіла "зайва хромосома".
15.05.2025 10:55 Відповісти
15.05.2025 10:55 Відповісти
Московіт ******, поводив вчергове, Трампу по губах, лавровим конем!!
У Трампа, мабуть радість і гордість, за таку честь від ******??
Старому ****** вірити, себе не поважати!!
15.05.2025 08:43 Відповісти
15.05.2025 08:43 Відповісти
А той і не помітив....
15.05.2025 08:51 Відповісти
15.05.2025 08:51 Відповісти
Это если они оба это не разыграли, подыграв друг другу
15.05.2025 09:08 Відповісти
15.05.2025 09:08 Відповісти
15.05.2025 08:43 Відповісти
15.05.2025 08:43 Відповісти
15.05.2025 08:44 Відповісти
15.05.2025 08:44 Відповісти
Ага! Точно! І ця зайва хромосома і є синдром Дауна!!! 🤣
15.05.2025 10:57 Відповісти
15.05.2025 10:57 Відповісти
Т.я. не приїхало )(уйло (воно ж путін) то й Зеленському не варто спілкуватись із посіпаками окурка, це не той рівень. А чи відряджувати когось на спілкування із ними, чи ні вирішувати ЗЕзиденту, але це буде поступкою бо вимога - спочатку припинення вогню, а потім перемовини Кремлем НЕ ВИКОНАНА!!!
15.05.2025 08:47 Відповісти
15.05.2025 08:47 Відповісти
буба дочекався руснявиx і кожний з них *****! - мона тарахтеть!
15.05.2025 08:48 Відповісти
15.05.2025 08:48 Відповісти
Тобто ще раз підтверджено, що ху"ло - сцикло. Особисто приїхати сцить.
15.05.2025 08:52 Відповісти
15.05.2025 08:52 Відповісти
Трата часу,спочатку вимоги з парашної сторони віддайте половину України,з нашої -спочатку припинення вогню потім перемовини.Параша бере паузу для консультації з ху...лом в стінах болотного Кремля... Так буде безкінечно,а дієво:САНКЦІЇ,щоб дихать було важко,ЗБРОЯ,щоб палало до Урала.
15.05.2025 08:53 Відповісти
15.05.2025 08:53 Відповісти
Єдине правильне рішення для України, це розвернутися і поїхати додому, ніяких переговорів з шавками....Все інше - сором і ганьба....😡
15.05.2025 08:55 Відповісти
15.05.2025 08:55 Відповісти
Цікаво що знову почали виповзати кацапські щури- політтехнологи
Подивіться на деякі призвища - імі СБУ повинно займатися .Ось карасев , що на рос тв періодично тусується
А піарить їх якийсь інститут аналізу менеджменту і політики , може інститут бере хабаря від кацапів ?
15.05.2025 08:58 Відповісти
15.05.2025 08:58 Відповісти
15.05.2025 09:00 Відповісти
15.05.2025 09:00 Відповісти
Не вкурив, а де Люся?????
15.05.2025 10:00 Відповісти
15.05.2025 10:00 Відповісти
16.05.2025 22:43 Відповісти
16.05.2025 22:43 Відповісти
хто ці фейси ?
15.05.2025 13:09 Відповісти
15.05.2025 13:09 Відповісти
Український інститут аналізу й менеджменту політики стверджує, що саме так виглядає рейтинг цитованості за квітень. Що всі ці люди без винятку - "українські політичні експерти". Ну і що мене цитували (чи я з'являвся в етерах - це нібито теж рахувалось) максимум двічі на день.

Склад тих, кого, на думку УІАМП, цитують найбільше (не "хто найбільш популярний" - а саме "чиї заяви найчастіше з'являються в ЗМІ"), ви можете бачити самі. І робити висновки.
Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ
16.05.2025 22:42 Відповісти
16.05.2025 22:42 Відповісти
Ну і шо тепер , пановє американські і європейські політики-дипломати .!? Вас відкрито послали - нах . ***** відрядивши в Стамбул делегацію для - поржать , смачно плюнув на ваші мирні ініціативи і дав зрозуміти що війна продовжуватиметься .!!
То шо там з тими суперсмертельними санкціями для кацапії , які ви обіцяли ? Чи знову - не на часі . ?
Коли ви там оголосите чергові - озабоченості ??
15.05.2025 08:59 Відповісти
15.05.2025 08:59 Відповісти
Якщо кацапську делегацію очолює мєдінський, то нам треба виставити Богдана Бенюка !
15.05.2025 09:00 Відповісти
15.05.2025 09:00 Відповісти
Простий договорняк. Все в стилі кєгєбє. Пиня знову підіграв своєму засл(р)анцю, щоб підвищити рейтинг. Той потужно ніби викликав пуйло, а пуйло ніби не приїхало, бо боялося. Тепер 73 відсотки безголових будуть верещати, який їх сЦар гнусявий крутий і його боїться путін. Все як завжди. Вже аж скучно. Ніхто не включить мізки і не зрозуміє, що гнусяве постійно веде перемовини зі своїм куратором на болотах і координує дії....
15.05.2025 09:01 Відповісти
15.05.2025 09:01 Відповісти
15.05.2025 09:03 Відповісти
15.05.2025 09:03 Відповісти
Оооо....те, про що я й сказала... Знову два пдераса відволікають нас від проблем на фронті. Тепер почнуться вкиди дебільних картинок і всі знову будуть битися в екстазі, який зельо маладєц. Де наші заводи з виробництва зброї??? Вже поставлені на рейки???? Чи треба добити українську націю до останнього українця??? Щоб " просто снять штани і прінять з любого боку?"
15.05.2025 09:11 Відповісти
15.05.2025 09:11 Відповісти
15.05.2025 09:16 Відповісти
15.05.2025 09:16 Відповісти
Ну так нехай відсмокчуть один в одного і валять назад на свої болота
15.05.2025 09:09 Відповісти
15.05.2025 09:09 Відповісти
15.05.2025 09:13 Відповісти
15.05.2025 09:13 Відповісти
Потужний приїде, з'їсть шаурму і повернеться ни з чим
15.05.2025 09:13 Відповісти
15.05.2025 09:13 Відповісти
Полное прекращение боевых действий . Условия Украины : Востановить границы до 2014 года и возврат Крыма. Об остальных территориях через некоторое время. Выдача аоенных преступников. Контрибуцию . СЛАВА УКРАИНЕ!
15.05.2025 09:36 Відповісти
15.05.2025 09:36 Відповісти
Звісно!!!! Всі ті куколди вже так надоїли..... Стільки Героїв пішло до Бога, а вони му-му водять... Тільки повне знищення москалів дасть нам змогу існувати як нації!!!!! Інакше, вони наклепають зброї і повернуться знову. Слава Героям!!!! Слава ЗСУ!!!!
15.05.2025 14:40 Відповісти
15.05.2025 14:40 Відповісти
15.05.2025 10:02 Відповісти
15.05.2025 10:02 Відповісти
У заголовку помилка. Правильно не делегація, а дегенерація!
15.05.2025 10:57 Відповісти
15.05.2025 10:57 Відповісти
Есть один крутой переговорщик от нас из разряда розовых пони - "РФ сразу сядет за стол переговоров, она мечтает о них": Арахамия в эфире "Мосейчук+"

https://www.unian.net/war/rf-srazu-syadet-za-stol-peregovorov-ona-mechtaet-o-nih-arahamiya-v-efire-moseychuk-12465468.html
15.05.2025 11:50 Відповісти
15.05.2025 11:50 Відповісти
Нехай їде баранам яйця мити. Хламідія кремлівська.
15.05.2025 14:41 Відповісти
15.05.2025 14:41 Відповісти
Вместо себя, перетрусивший путин отправил в Стамбул коробочку с мелкими канцелярскими вшами. Причем, даже не персональными, а черт знает чьими.
Впрочем, нет ; одна, выкормленная на его личной, сиятельной плеши, вошка в составе делегации имеется. Это г-н мединский. Впрочем, официальный статус мединского ничтожен.
Все же прочие педикулы -и того микроскопичнее. На чьей крови и перхоти выращены - неизвестно. Какие-то «шишкин-мышкин-**********», чуть ли не уборщицы в «департаментах».
По какому принципу начесали и делегировали именно их -неведомо.
Вероятно, путину такой состав показался отличным плевком в лицо смертному врагу.
Или это хитрый рассчет на то, что украинцы, оскорбившись сверхмелким калибром переговорщиков с русской стороны -хлопнут стамбульской дверью и укатят, огорчив дядюшку Трампа.
Сдает путин. Умысел слишком заметен, как и зуд продолжать войну.
Сам же кремлевский пациент, у которого в ответ на красивый вызов хватило мужества лишь на плевок с расстояния в 2000 километров выглядит полным идиотом.
Невзоров. Мова оригіналу.
15.05.2025 12:09 Відповісти
15.05.2025 12:09 Відповісти
Таки пуйло не тільки х**ло, але й сцикло
15.05.2025 12:34 Відповісти
15.05.2025 12:34 Відповісти
Новий куплет до гимну
« хутин- сцикло»
17.05.2025 04:03 Відповісти
17.05.2025 04:03 Відповісти
 
 