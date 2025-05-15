Делегація РФ прибула на переговори до Стамбулу, - росЗМІ

Російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Про це повідомили російські пропагандистські видання, передає Цензор.НЕТ.

Раніше повідомлялось, що Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

За даними ЗМІ, Трамп не поїде в Туреччину.

