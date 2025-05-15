1 725 18
Зеленский прибыл в аэропорт Анкары
Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Анкару.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Самолет главы государства уже прибыл в аэропорт.
Известно, что Путина не будет на переговорах.
Топ комментарии
+7 Вал Кочин #550865
показать весь комментарий15.05.2025 12:17 Ответить Ссылка
+6 ПП Уксусов
показать весь комментарий15.05.2025 12:20 Ответить Ссылка
+6 Амандрапапупа
показать весь комментарий15.05.2025 12:27 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
на жаль салюти заборонені.
можна б було влаштувати святкову ходу, від всіх районів києва. а, у вечері святковий феєрверк та військовий салют. на всіх майданчиках, у всіх парках музично розважальні шоу.
так подія, така подія.
зе!потужний прилетів в анкару в панталонах хакі!!!
Зумів він їх розсмішити?
Р.С. взагалі то глузувати з цього я б не радила. Так сталося, що ми з ним в одному човні, причоми ми в тому де немає рятувальних жилетів(