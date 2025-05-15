Лемми: Зеленский в Турции демонстрирует готовность к миру. РФ направила делегацию низкого уровня
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что присутствие президента Украины Владимира Зеленского в Турции демонстрирует настоящую готовность к миру.
Об этом Лемми сказал перед началом неформального саммита министров иностранных дел НАТО в Анталии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Зато Россия, по его словам, направила на возможные переговоры делегацию низкого уровня.
"Мы собрались здесь с одним единственным посланием - поддержать Украину и обеспечить справедливый, длительный и прочный мир", - подчеркнул британский министр.
Он добавил, что страны НАТО внимательно следят за развитием мирных инициатив и считают важным, что именно Зеленский принимает в них участие, тогда как Россия ограничилась отправкой представителей низшего уровня.
Кроме того, Лемми отметил необходимость увеличения оборонных расходов в странах Альянса. Великобритания сейчас выполняет обязательства на уровне 2% ВВП, планирует повысить их до 2,5% к 2027 году, а в будущем - до 3%.
Он также отметил, что сейчас критически важно оставаться сплоченными в условиях сложной геополитической ситуации, в частности в Индо-Тихоокеанском регионе.
Что предшествовало?
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.
В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.
Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.
11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.
Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.
Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.
