Лемми: Зеленский в Турции демонстрирует готовность к миру. РФ направила делегацию низкого уровня

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что присутствие президента Украины Владимира Зеленского в Турции демонстрирует настоящую готовность к миру.

Об этом Лемми сказал перед началом неформального саммита министров иностранных дел НАТО в Анталии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Зато Россия, по его словам, направила на возможные переговоры делегацию низкого уровня.

"Мы собрались здесь с одним единственным посланием - поддержать Украину и обеспечить справедливый, длительный и прочный мир", - подчеркнул британский министр.

Он добавил, что страны НАТО внимательно следят за развитием мирных инициатив и считают важным, что именно Зеленский принимает в них участие, тогда как Россия ограничилась отправкой представителей низшего уровня.

Кроме того, Лемми отметил необходимость увеличения оборонных расходов в странах Альянса. Великобритания сейчас выполняет обязательства на уровне 2% ВВП, планирует повысить их до 2,5% к 2027 году, а в будущем - до 3%.

Он также отметил, что сейчас критически важно оставаться сплоченными в условиях сложной геополитической ситуации, в частности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

