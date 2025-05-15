РУС
1 885 14

Лемми: Зеленский в Турции демонстрирует готовность к миру. РФ направила делегацию низкого уровня

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что присутствие президента Украины Владимира Зеленского в Турции демонстрирует настоящую готовность к миру.

Об этом Лемми сказал перед началом неформального саммита министров иностранных дел НАТО в Анталии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Зато Россия, по его словам, направила на возможные переговоры делегацию низкого уровня.

"Мы собрались здесь с одним единственным посланием - поддержать Украину и обеспечить справедливый, длительный и прочный мир", - подчеркнул британский министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Решение по переговорам с РФ примут после встречи Зеленского с Эрдоганом, - СМИ

Он добавил, что страны НАТО внимательно следят за развитием мирных инициатив и считают важным, что именно Зеленский принимает в них участие, тогда как Россия ограничилась отправкой представителей низшего уровня.

Кроме того, Лемми отметил необходимость увеличения оборонных расходов в странах Альянса. Великобритания сейчас выполняет обязательства на уровне 2% ВВП, планирует повысить их до 2,5% к 2027 году, а в будущем - до 3%.

Он также отметил, что сейчас критически важно оставаться сплоченными в условиях сложной геополитической ситуации, в частности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин уверен, что побеждает в Украине, и поэтому Киев должен уступить, - The New York Times

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зачем Путину ехать в Турцию, если я не поеду? - Трамп

Турция (3530) переговоры с Россией (1290) Лемми Дэвид (70)
Топ комментарии
+6
пукін своєю делегацією низького рівня показав своє ставлення до вас усіх,а саме плював він на вас з гори,показав що ви перелякані нікчеми.2025 рік ,увесь світ не може нагнути зарвавшогося маніяка,це якийсь жахливий сон.
показать весь комментарий
15.05.2025 12:09 Ответить
+4
Нехєр там Зеленському робить.
показать весь комментарий
15.05.2025 11:57 Ответить
+2
Ну і ........
показать весь комментарий
15.05.2025 12:04 Ответить
Нехєр там Зеленському робить.
показать весь комментарий
15.05.2025 11:57 Ответить
Так его и не будет там, без ***** на встрече, пошлет кого то соответствующих рангом
показать весь комментарий
15.05.2025 12:05 Ответить
дуже цікаво!
як саме, зе!лідар демонструє готовність?
скаче голий по балкону?
чи, як?
нахєра, він взагалі туди поперся?
вмовляє ердогана надати притулок?
показать весь комментарий
15.05.2025 12:01 Ответить
в светрі приїхав, такого ж рівня йому і переговорників прислали. та було з самого початку зрозумліо, що х...ло не приїде і пришле якихось шісток на побігеньках, воно не сприймає зелю, не тільки тому, що Україну не визнає, а й тому, що зеля себе поводить як чмо.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:36 Ответить
Ну і ........
показать весь комментарий
15.05.2025 12:04 Ответить
рф послала третьих помощников младших гробокопателей и решили, что это уровень для зеленского достаточен
показать весь комментарий
15.05.2025 12:07 Ответить
а якого рівня мають переговорники, якщо президент України на зустрічі в светрі і кросовках приїздить?
показать весь комментарий
15.05.2025 13:37 Ответить
пукін своєю делегацією низького рівня показав своє ставлення до вас усіх,а саме плював він на вас з гори,показав що ви перелякані нікчеми.2025 рік ,увесь світ не може нагнути зарвавшогося маніяка,це якийсь жахливий сон.
показать весь комментарий
15.05.2025 12:09 Ответить
що єс,що інші ,,миротворці,, самі дали повід для подібного до себе відношення з боку кацапедлів,бо не можно всидіти на двох стільцях одразу,не отримавши наслідків
показать весь комментарий
15.05.2025 12:38 Ответить
лилипутін одразу заявив що розмовлятиме лише з тими кого вважає рівнем собі,але ж ,,рівні,, вмили руки задля публічноїї візуалізації особистої значущості,зрозумійте вже що все що стосується війни і миру це особиста проблема народу України,верніше тієї частини,що потерпає від неї.навіть ті що звуть себе владою ,,готові,, воювати і далі
показать весь комментарий
15.05.2025 12:35 Ответить
воно вважає рівними собі президента Америки наприклад, Франції, Німеччини, але його ніхто не вважає рівним, воно ж х...ло, і всі це знають.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:40 Ответить
Путлер надіслав "шапіто" а не делегацію!
показать весь комментарий
15.05.2025 12:35 Ответить
шапіто поїхало до шапіто....з цього вийшов цирк
показать весь комментарий
15.05.2025 12:42 Ответить
***** черговий раз поводив всім прутнем по губах і відтермінував введення санкцій
показать весь комментарий
15.05.2025 13:32 Ответить
 
 