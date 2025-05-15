Решение о переговорах с РФ примут после встречи Зеленского с Эрдоганом, - СМИ

Вопрос о следующих этапах переговорного процесса между Украиной и Россией будет решен после личной встречи Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщил источник, знакомый с ходом визита украинского лидера в Турцию, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Дальнейшие шаги по переговорам с российской делегацией будут приняты после встречи Зеленского с Эрдоганом", - отметил собеседник.

Пока состав украинской делегации на переговоры с РФ официально не объявлен. Сама встреча Зеленского с Эрдоганом запланирована на четверг в Анкаре.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зачем Путину ехать в Турцию, если я не поеду? - Трамп

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Да Сильва говорил с Путиным, но не убедил его приехать в Турцию, - СМИ