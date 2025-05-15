РУС
Решение о переговорах с РФ примут после встречи Зеленского с Эрдоганом, - СМИ

Вопрос о следующих этапах переговорного процесса между Украиной и Россией будет решен после личной встречи Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщил источник, знакомый с ходом визита украинского лидера в Турцию, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Дальнейшие шаги по переговорам с российской делегацией будут приняты после встречи Зеленского с Эрдоганом", - отметил собеседник.

Пока состав украинской делегации на переговоры с РФ официально не объявлен. Сама встреча Зеленского с Эрдоганом запланирована на четверг в Анкаре.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зачем Путину ехать в Турцию, если я не поеду? - Трамп

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Да Сильва говорил с Путиным, но не убедил его приехать в Турцию, - СМИ

+11
На перемовини треба брати прикордонника з о. Зміїний.
15.05.2025 11:24 Ответить
+6
Допомога, зброя, санкції! Решта все -балабольство і трата часу.
15.05.2025 11:23 Ответить
+5
Путлєр поводив Трампу мединським по губах. Та й не тільки Трампа. Навіть його друзів з БРІКС. Ми не знаємо, що там собі думає Китай. Але президент Бразиліі після зустрічі в Пекіні з сонцесяйним Сі вирішив повернутись додому через Москву, щоб вмовити Путіна поїхати в Стамбул. І тільки люди, що вірять у пласку Землю, можуть подумати, що Москва лежить по дорозі між Пекіном і Бразилією. І от цей президент Бразилії робе крюк і потім сидить 4 години в літаку, бо Путін зайнятий. Так що єдине що мало б порадувати Трампа, що мединським по губам поводили не тільки його.
15.05.2025 11:36 Ответить
до чого тут Ердоган? Зеля, лишай на переговори пса Патрона та свого завгоспа і пердуляй додому.
15.05.2025 11:22 Ответить
На перемовини треба брати прикордонника з о. Зміїний.
15.05.2025 11:24 Ответить
Або Подерв'янського !
15.05.2025 11:40 Ответить
Допомога, зброя, санкції! Решта все -балабольство і трата часу.
15.05.2025 11:23 Ответить
Яке має відношення Ердоган до санкцій та допомоги?
15.05.2025 11:47 Ответить
Ні за що не домовляться - путлєру пох - в нього літня кампанія
15.05.2025 11:29 Ответить
Потужний так потужно всих на шампурі крутонув, що аж "сталевіяйця" погубив і сам закрутився
15.05.2025 11:33 Ответить
А Ердоган тут до чого? Імператор Галактики в нас Трамп. "Радитися" треба тільки з ним, або його заступниками.
15.05.2025 11:34 Ответить
Может, Эрдоган "переговорных кластеров" одолжит ?
15.05.2025 11:34 Ответить
Путлєр поводив Трампу мединським по губах. Та й не тільки Трампа. Навіть його друзів з БРІКС. Ми не знаємо, що там собі думає Китай. Але президент Бразиліі після зустрічі в Пекіні з сонцесяйним Сі вирішив повернутись додому через Москву, щоб вмовити Путіна поїхати в Стамбул. І тільки люди, що вірять у пласку Землю, можуть подумати, що Москва лежить по дорозі між Пекіном і Бразилією. І от цей президент Бразилії робе крюк і потім сидить 4 години в літаку, бо Путін зайнятий. Так що єдине що мало б порадувати Трампа, що мединським по губам поводили не тільки його.
15.05.2025 11:36 Ответить
рудий фрік втомився. від зе!шобли отримав, що хотів. копалини.
тепер, зе!поца передали ердогану, як прикольну придворну собачку.
зе!сковороху не звикати, перед ким плазувати.
ердоган. так ердоган.
чєго ізволітє, новий хазяін.
15.05.2025 11:42 Ответить
Султан Эрдоган, самый авторитетный лидер в современной истории!
Он как Титан, возвышается над пигмеями и политическими ничтожествами современности!
15.05.2025 11:46 Ответить
Нагадує мінськ тільки тепер замість ************* Бульбофюрера ************ Ердоган чай подає і надіїться що і йому щось перепаде поки собаки гризуться. А ті хто забивав стрілку не приїхали і опустили Зелю і Ердогана нижче плінтуса.
15.05.2025 11:57 Ответить
Ну, переговори в Стамбулі - це пропозиція зе-макаки.
15.05.2025 12:02 Ответить
Ze і ЄС добре морочать яйця і ви разом завжди на це ведетись.СМІШНО,ДУЖЕ СМІШНО.
15.05.2025 12:38 Ответить
 
 