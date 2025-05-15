Решение о переговорах с РФ примут после встречи Зеленского с Эрдоганом, - СМИ
Вопрос о следующих этапах переговорного процесса между Украиной и Россией будет решен после личной встречи Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом сообщил источник, знакомый с ходом визита украинского лидера в Турцию, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Дальнейшие шаги по переговорам с российской делегацией будут приняты после встречи Зеленского с Эрдоганом", - отметил собеседник.
Пока состав украинской делегации на переговоры с РФ официально не объявлен. Сама встреча Зеленского с Эрдоганом запланирована на четверг в Анкаре.
Что предшествовало?
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.
В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.
Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.
11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.
Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.
Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тепер, зе!поца передали ердогану, як прикольну придворну собачку.
зе!сковороху не звикати, перед ким плазувати.
ердоган. так ердоган.
чєго ізволітє, новий хазяін.
Он как Титан, возвышается над пигмеями и политическими ничтожествами современности!