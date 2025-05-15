РУС
Да Силва разговаривал с Путиным, но не убедил его приехать в Турцию, - СМИ

Да Силва не убедил Путина приехать в Турцию

Президент Бразилии Лула да Силва не смог убедить кремлевского диктатора Владимира Путина приехать на переговоры в Турцию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Офис президента Бразилии сообщил, что "да Силва в среду поговорил по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным и попросил его принять участие в переговорах с Украиной, которые состоятся на этой неделе в Стамбуле".

Кроме того, он "подчеркнул приверженность Бразилии к миру и еще раз выразил готовность сотрудничать любым способом в поисках взаимопонимания между Россией и Украиной".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп не прилетит в Стамбул 15 мая, он может встретиться там с Путиным "в ближайшие дни", - Bloomberg

Как сообщает издание NV, 14 мая президент Бразилии прилетел в Москву на спецборте ВВС Бразилии. Однако встретиться с диктатором Путиным ему не удалось. Самолет простоял в аэропорту "Внуково" почти четыре часа, после чего поднялся в воздух и покинул столицу РФ.

Позже Путин обнародовал состав российской делегации на переговорах в Турции, его в списке нет.

Читайте: Попробую поговорить с Путиным, чтобы он поехал в Стамбул, - президент Бразилии Лула да Силва

путин владимир (32016) переговоры с Россией (1290) Лула да Силва (28)
Може ***** дохле вже?
15.05.2025 02:36 Ответить
" 14 травня президент Бразилії прилетів до Москви на спецборті ВПС Бразилії. Однак зустрітися з диктатором Путіним йому не вдалося. Літак простояв в аеропорту "Внуково" майже чотири години, після чого піднявся в повітря"

Цікаво, Лула проковтне подібне приниження?
15.05.2025 02:23 Ответить
лула, стараяся краще, бо так ти третього ордена не заслужиш.
15.05.2025 02:10 Ответить
лула, стараяся краще, бо так ти третього ордена не заслужиш.
15.05.2025 02:10 Ответить
В попу та сливу говорив з х*йлом в аеропрті внуково? чи вже коли литів назад в ріо?
15.05.2025 02:12 Ответить
Телепатія.
15.05.2025 07:42 Ответить
Поговорив? Та він ***** в очі не бачив. Брехлива нікчема. Навкруги самі слизняки та покидьки.
15.05.2025 02:23 Ответить
" 14 травня президент Бразилії прилетів до Москви на спецборті ВПС Бразилії. Однак зустрітися з диктатором Путіним йому не вдалося. Літак простояв в аеропорту "Внуково" майже чотири години, після чого піднявся в повітря"

Цікаво, Лула проковтне подібне приниження?
15.05.2025 02:23 Ответить
А куди він подінеться? Прооковтне і буде просити ще одну вафдю! *****...
15.05.2025 03:43 Ответить
це була невдала спроба додати до колекції Орден Дружби. Думаю, що будуть ще спроби.
15.05.2025 04:59 Ответить
Справа в тому що його до путлера Сі відправив. Тому не зрозуміло кому ковтати, може путлеру доведеться
15.05.2025 08:44 Ответить
***** це відомий сцикун.
15.05.2025 02:35 Ответить
Може ***** дохле вже?
15.05.2025 02:36 Ответить
ага..в холодильнику
15.05.2025 04:55 Ответить
%D0%A4%D0%95%D0%99%D0%93%D0%98%D0%9D%20%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%20%D0%A1%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%99%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20"%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A5%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%95"%20%F0%9F%98%81%20[%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F] ФЕЙГИН и Профессор СОЛОВЕЙ про "путина в ХОЛОДИЛЬНИКЕ" 😁
Пародія одного актора Юрія Великого.

15.05.2025 09:46 Ответить
Більше всього так і є . Бо двійник чи трійник чи ще якесь путо , що воно буде обіцяти і підписувати , якщо воно нічого не вирішує?
15.05.2025 07:06 Ответить
Там тих ****** багато. Ви якого маєте на увазі?
15.05.2025 07:36 Ответить
ну Лула хоч так відмітився. а от комуняка Сі? цікаво, а він говорив із ху йлом, щоб той летів у Стамбул? мабуть ні. ба більше, якщо і говорив, то сказав ху йлу не їхати туди.
15.05.2025 02:57 Ответить
«

У Пекина есть два мотива. Первый, выяснить реальную готовность НАТО к войне и отсеять дезинформацию с пропагандой. В Пекине одинаково не верят ни в несокрушимую мощь НАТО, ни в то, что его армии близки к развалу, склады пусты и танки в Германии заржавели. Подобные мысли обуревают и Москву. Второй мотив - посмотреть, как далеко может зайти Трамп в своей решимости.

Исходная причина этих сомнений Пекина и Москвы - соплежуйство Обамы, который ответил "Перезагрузкой" на захват РФ 20% территории Грузии, одеялами на аннексию Крыма, и попутно сдал Сирию, а также вялость Байдена с 2022 по 2024 г. В Москве и в Пекине одинаково хотят понять: Демпартия США - это "полезные идиоты", которыми пользовались только они, или ещё кто-то в своих коварных планах, и теперь реализует их через Трампа, которого в 2020 г. "закулиса" США не впустила в Белый дом.

Получить ответ на эти вопросы для путинского режима гораздо более важно, чем для китайского Политбюро. Особенно о Трампе. Если для китайских коммунистов ответы на них могу остаться в основном информацией для размышлений, то для путинистов это вопрос жизни и смерти. Причём не только для путинского режима, но и для всей РФ как государственного образования.»
15.05.2025 03:52 Ответить
хто це писав? особливо про здав Сирію? як Обама міг здати Сирію? той автор якийсь реально неадеватний. )
15.05.2025 06:26 Ответить
Може ви ліпше обізнані в політичних інтригах , але Сірію хутину віддали і він нищів міста , мародерствував і гвалтував . І ДОСІ ЗА ЦЕ НЕ ПОКАРАН А те що ви цепляетесь до окремих імен , замість того щоб бачити картину преступления раши , мене дивує.

https://10minut.info/2025/05/putin-otrimav-dozvil-kitayu-na-malenku-vijnu-z-yevropoyu/
15.05.2025 08:48 Ответить
хто віддав ху тіну Сирію?
15.05.2025 14:07 Ответить
Всупереч офіційній позиції власних урядів ряд високопосадовців та політиків виступили на підтримку російської інтервенції в Сирію:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Інтервенція_Росії_в_Сирію
16.05.2025 23:07 Ответить
це нічого не пояснює. кацапи на весь світ волають, що вони не вторгалися у Сирію, а були туди покликані чинним сирійським урядом для допомоги йому у війні проти місцевих сепаратистів. а потім ще додалася опція проти Ісламської держави. тож формулювання в стилі Захід віддав цапам Сирію звучить якось дуже кострубато. що Захід мав тоді зробити, щоб не віддати цапам Сирію? ввести свої війська у Сирію і воювати там з цапами? а воно йому треба? класти там своїх людей? за що? Захід зараз сам себе не дуже то і хоче захищати, думає, що воно якось розсосеться само з часом.
16.05.2025 23:20 Ответить
Це зробили Меркель і обама ( 44-й президент США с 20 января 2009 по 20 января 2017. Лауреат Нобелевской премии мира 2009 года.)
Меркель получила частину свого покарання у вигляді мильона сирійців .
А обама має бути покаран за Грузію .
16.05.2025 23:58 Ответить
ну от як Обама має бути покараний за Грузію? ) не відривайтеся від реальності. ви краще Фіцо покарайте там у себе. а тоді вже на Обаму переключайтесь. )
17.05.2025 00:06 Ответить
***** воно і є *****. Усі просять , ніхто не притисне справжніми санкціями на 500 процентів за нафту.
15.05.2025 02:58 Ответить
Цікавий текст попався
«Сговор Москвы с Пекином о маленькой большой войне спалил Лула да Силва, когда заявил 9 мая, что тему российско-украинской войны рассмотрят только в июле на саммите БРИКС в Бразилии. Не горит. Это означает, что Пекин и Москва вычеркнули Бразилию на ближайшее время из списка возможных посредников в переговорах между Украиной и РФ. Лулу отправили в чулан. Подозрение, что к этому идёт возникло ещё утром 9 мая, когда он появился на параде с неонацистской "колорадкой" на лацкане пиджака. Для претендента в посредники это не допустимо. Не претендующие на такую роль Пашинян, Вучич, Фицо, Токаев, Мадуро и даже претендующий лукашенко были без неё.»

https://10minut.info/2025/05/putin-otrimav-dozvil-kitayu-na-malenku-vijnu-z-yevropoyu/
15.05.2025 03:41 Ответить
Це підкреслює тільки одне - на відміну від прагматичних падлюк, типу Орбана й Фіцо, Да Сілва просто "корисний ідіот"...
15.05.2025 03:58 Ответить
"14 травня президент Бразилії прилетів до Москви на спецборті ВПС Бразилії. Однак зустрітися з диктатором Путіним йому не вдалося. Літак простояв в аеропорту "Внуково" майже чотири години, після чого піднявся в повітря і покинув столицю кацапії"
і пообіцяв, і поговорив, і не переконав, і запевнив, і підкреслив, і простояв, і покинув - тобто і обіцянку виконав, і обтерся, і покинув з купою лайна на голові....
15.05.2025 04:17 Ответить
Телєфонна розмова
Лула -- здрасвуйтє владімір владіміровічь.
)(уйло -- іді нах...
Лула -- ну,нет ,так нет.
15.05.2025 04:52 Ответить
ще один трампойоб
15.05.2025 05:07 Ответить
Хтось тут нагнітав про "авторитетний голос" Мішкі да Грішкі.
Как жи ж так жи ж?
15.05.2025 05:19 Ответить
Добре, шо не збили лiтак ракетою зеля-воздух 🤣
15.05.2025 05:48 Ответить
пан має рацію, кацапня могла б і не відпустити - були прецеденти.
15.05.2025 06:02 Ответить
i рацiю i кулiмет. усе е!
15.05.2025 06:04 Ответить
Чорновіл стверджує, що після численних пластичних операцій пуйло втратило імунітет і йому зовсім не можна контактувати з людьми. Упирь "живе" в стерильній кімнаті під наглядом "лікарів". Можливо воно вже і виглядає як класичний упирь з фільма жахів, і почало гнити заживо. Сподіваюсь що це правда.
15.05.2025 06:15 Ответить
Він що телепат, яквін з нтм говорив, якщоте чмо не приїхало?
15.05.2025 08:27 Ответить
