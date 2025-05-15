Да Силва разговаривал с Путиным, но не убедил его приехать в Турцию, - СМИ
Президент Бразилии Лула да Силва не смог убедить кремлевского диктатора Владимира Путина приехать на переговоры в Турцию.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Офис президента Бразилии сообщил, что "да Силва в среду поговорил по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным и попросил его принять участие в переговорах с Украиной, которые состоятся на этой неделе в Стамбуле".
Кроме того, он "подчеркнул приверженность Бразилии к миру и еще раз выразил готовность сотрудничать любым способом в поисках взаимопонимания между Россией и Украиной".
Как сообщает издание NV, 14 мая президент Бразилии прилетел в Москву на спецборте ВВС Бразилии. Однако встретиться с диктатором Путиным ему не удалось. Самолет простоял в аэропорту "Внуково" почти четыре часа, после чего поднялся в воздух и покинул столицу РФ.
Позже Путин обнародовал состав российской делегации на переговорах в Турции, его в списке нет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Цікаво, Лула проковтне подібне приниження?
Пародія одного актора Юрія Великого.
У Пекина есть два мотива. Первый, выяснить реальную готовность НАТО к войне и отсеять дезинформацию с пропагандой. В Пекине одинаково не верят ни в несокрушимую мощь НАТО, ни в то, что его армии близки к развалу, склады пусты и танки в Германии заржавели. Подобные мысли обуревают и Москву. Второй мотив - посмотреть, как далеко может зайти Трамп в своей решимости.
Исходная причина этих сомнений Пекина и Москвы - соплежуйство Обамы, который ответил "Перезагрузкой" на захват РФ 20% территории Грузии, одеялами на аннексию Крыма, и попутно сдал Сирию, а также вялость Байдена с 2022 по 2024 г. В Москве и в Пекине одинаково хотят понять: Демпартия США - это "полезные идиоты", которыми пользовались только они, или ещё кто-то в своих коварных планах, и теперь реализует их через Трампа, которого в 2020 г. "закулиса" США не впустила в Белый дом.
Получить ответ на эти вопросы для путинского режима гораздо более важно, чем для китайского Политбюро. Особенно о Трампе. Если для китайских коммунистов ответы на них могу остаться в основном информацией для размышлений, то для путинистов это вопрос жизни и смерти. Причём не только для путинского режима, но и для всей РФ как государственного образования.»
https://10minut.info/2025/05/putin-otrimav-dozvil-kitayu-na-malenku-vijnu-z-yevropoyu/
https://uk.wikipedia.org/wiki/Інтервенція_Росії_в_Сирію
Меркель получила частину свого покарання у вигляді мильона сирійців .
А обама має бути покаран за Грузію .
«Сговор Москвы с Пекином о маленькой большой войне спалил Лула да Силва, когда заявил 9 мая, что тему российско-украинской войны рассмотрят только в июле на саммите БРИКС в Бразилии. Не горит. Это означает, что Пекин и Москва вычеркнули Бразилию на ближайшее время из списка возможных посредников в переговорах между Украиной и РФ. Лулу отправили в чулан. Подозрение, что к этому идёт возникло ещё утром 9 мая, когда он появился на параде с неонацистской "колорадкой" на лацкане пиджака. Для претендента в посредники это не допустимо. Не претендующие на такую роль Пашинян, Вучич, Фицо, Токаев, Мадуро и даже претендующий лукашенко были без неё.»
https://10minut.info/2025/05/putin-otrimav-dozvil-kitayu-na-malenku-vijnu-z-yevropoyu/
і пообіцяв, і поговорив, і не переконав, і запевнив, і підкреслив, і простояв, і покинув - тобто і обіцянку виконав, і обтерся, і покинув з купою лайна на голові....
Лула -- здрасвуйтє владімір владіміровічь.
)(уйло -- іді нах...
Лула -- ну,нет ,так нет.
Как жи ж так жи ж?