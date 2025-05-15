Да Силва разговаривал с Путиным, но не убедил его приехать в Турцию, - СМИ

Президент Бразилии Лула да Силва не смог убедить кремлевского диктатора Владимира Путина приехать на переговоры в Турцию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Офис президента Бразилии сообщил, что "да Силва в среду поговорил по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным и попросил его принять участие в переговорах с Украиной, которые состоятся на этой неделе в Стамбуле".

Кроме того, он "подчеркнул приверженность Бразилии к миру и еще раз выразил готовность сотрудничать любым способом в поисках взаимопонимания между Россией и Украиной".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп не прилетит в Стамбул 15 мая, он может встретиться там с Путиным "в ближайшие дни", - Bloomberg

Как сообщает издание NV, 14 мая президент Бразилии прилетел в Москву на спецборте ВВС Бразилии. Однако встретиться с диктатором Путиным ему не удалось. Самолет простоял в аэропорту "Внуково" почти четыре часа, после чего поднялся в воздух и покинул столицу РФ.

Позже Путин обнародовал состав российской делегации на переговорах в Турции, его в списке нет.

Читайте: Попробую поговорить с Путиным, чтобы он поехал в Стамбул, - президент Бразилии Лула да Силва