Да Сільва говорив з Путіним, але не переконав його приїхати в Туреччину, - ЗМІ

Да Сілва не переконав Путіна приїхати в Туреччину

Президент Бразилії Лула да Сілва не зміг переконати кремлівського диктатора Володимира Путіна приїхати на переговори в Туреччину.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Офіс президента Бразилії повідомив, що "да Сілва в середу поговорив по телефону зі своїм російським колегою Володимиром Путіним і попросив його взяти участь у переговорах з Україною, які відбудуться цього тижня в Стамбул".

Крім того, він "підкреслив прихильність Бразилії до миру і ще раз висловив готовність співпрацювати у будь-який спосіб у пошуках порозуміння між Росією і Україною".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп не прилетить у Стамбул 15 травня, він може зустрітися там з Путіним "найближчими днями", - Bloomberg

Як повідомляє видання NV, 14 травня президент Бразилії прилетів до Москви на спецборті ВПС Бразилії. Однак зустрітися з диктатором Путіним йому не вдалося. Літак простояв в аеропорту "Внуково" майже чотири години, після чого піднявся в повітря і покинув столицю РФ.

Пізніше Путін оприлюднив склад російської делегації на переговорах в Туреччині, його в списку немає.

Читайте: Спробую поговорити з Путіним, щоб він поїхав до Стамбулу, - президент Бразилії Лула да Сілва

Може ***** дохле вже?
15.05.2025 02:36 Відповісти
15.05.2025 02:23 Відповісти
лула, стараяся краще, бо так ти третього ордена не заслужиш.
15.05.2025 02:10 Відповісти
15.05.2025 02:10 Відповісти
В попу та сливу говорив з х*йлом в аеропрті внуково? чи вже коли литів назад в ріо?
15.05.2025 02:12 Відповісти
Телепатія.
15.05.2025 07:42 Відповісти
Поговорив? Та він ***** в очі не бачив. Брехлива нікчема. Навкруги самі слизняки та покидьки.
15.05.2025 02:23 Відповісти
15.05.2025 02:23 Відповісти
А куди він подінеться? Прооковтне і буде просити ще одну вафдю! *****...
15.05.2025 03:43 Відповісти
це була невдала спроба додати до колекції Орден Дружби. Думаю, що будуть ще спроби.
15.05.2025 04:59 Відповісти
Справа в тому що його до путлера Сі відправив. Тому не зрозуміло кому ковтати, може путлеру доведеться
15.05.2025 08:44 Відповісти
***** це відомий сцикун.
15.05.2025 02:35 Відповісти
15.05.2025 02:36 Відповісти
ага..в холодильнику
15.05.2025 04:55 Відповісти
%D0%A4%D0%95%D0%99%D0%93%D0%98%D0%9D%20%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%20%D0%A1%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%99%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20"%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A5%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%95"%20%F0%9F%98%81%20[%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F] ФЕЙГИН и Профессор СОЛОВЕЙ про "путина в ХОЛОДИЛЬНИКЕ" 😁
Пародія одного актора Юрія Великого.

15.05.2025 09:46 Відповісти
Більше всього так і є . Бо двійник чи трійник чи ще якесь путо , що воно буде обіцяти і підписувати , якщо воно нічого не вирішує?
15.05.2025 07:06 Відповісти
Там тих ****** багато. Ви якого маєте на увазі?
15.05.2025 07:36 Відповісти
ну Лула хоч так відмітився. а от комуняка Сі? цікаво, а він говорив із ху йлом, щоб той летів у Стамбул? мабуть ні. ба більше, якщо і говорив, то сказав ху йлу не їхати туди.
15.05.2025 02:57 Відповісти
«

У Пекина есть два мотива. Первый, выяснить реальную готовность НАТО к войне и отсеять дезинформацию с пропагандой. В Пекине одинаково не верят ни в несокрушимую мощь НАТО, ни в то, что его армии близки к развалу, склады пусты и танки в Германии заржавели. Подобные мысли обуревают и Москву. Второй мотив - посмотреть, как далеко может зайти Трамп в своей решимости.

Исходная причина этих сомнений Пекина и Москвы - соплежуйство Обамы, который ответил "Перезагрузкой" на захват РФ 20% территории Грузии, одеялами на аннексию Крыма, и попутно сдал Сирию, а также вялость Байдена с 2022 по 2024 г. В Москве и в Пекине одинаково хотят понять: Демпартия США - это "полезные идиоты", которыми пользовались только они, или ещё кто-то в своих коварных планах, и теперь реализует их через Трампа, которого в 2020 г. "закулиса" США не впустила в Белый дом.

Получить ответ на эти вопросы для путинского режима гораздо более важно, чем для китайского Политбюро. Особенно о Трампе. Если для китайских коммунистов ответы на них могу остаться в основном информацией для размышлений, то для путинистов это вопрос жизни и смерти. Причём не только для путинского режима, но и для всей РФ как государственного образования.»
15.05.2025 03:52 Відповісти
хто це писав? особливо про здав Сирію? як Обама міг здати Сирію? той автор якийсь реально неадеватний. )
15.05.2025 06:26 Відповісти
Може ви ліпше обізнані в політичних інтригах , але Сірію хутину віддали і він нищів міста , мародерствував і гвалтував . І ДОСІ ЗА ЦЕ НЕ ПОКАРАН А те що ви цепляетесь до окремих імен , замість того щоб бачити картину преступления раши , мене дивує.

https://10minut.info/2025/05/putin-otrimav-dozvil-kitayu-na-malenku-vijnu-z-yevropoyu/
15.05.2025 08:48 Відповісти
хто віддав ху тіну Сирію?
15.05.2025 14:07 Відповісти
Всупереч офіційній позиції власних урядів ряд високопосадовців та політиків виступили на підтримку російської інтервенції в Сирію:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Інтервенція_Росії_в_Сирію
16.05.2025 23:07 Відповісти
це нічого не пояснює. кацапи на весь світ волають, що вони не вторгалися у Сирію, а були туди покликані чинним сирійським урядом для допомоги йому у війні проти місцевих сепаратистів. а потім ще додалася опція проти Ісламської держави. тож формулювання в стилі Захід віддав цапам Сирію звучить якось дуже кострубато. що Захід мав тоді зробити, щоб не віддати цапам Сирію? ввести свої війська у Сирію і воювати там з цапами? а воно йому треба? класти там своїх людей? за що? Захід зараз сам себе не дуже то і хоче захищати, думає, що воно якось розсосеться само з часом.
16.05.2025 23:20 Відповісти
Це зробили Меркель і обама ( 44-й президент США с 20 января 2009 по 20 января 2017. Лауреат Нобелевской премии мира 2009 года.)
Меркель получила частину свого покарання у вигляді мильона сирійців .
А обама має бути покаран за Грузію .
16.05.2025 23:58 Відповісти
ну от як Обама має бути покараний за Грузію? ) не відривайтеся від реальності. ви краще Фіцо покарайте там у себе. а тоді вже на Обаму переключайтесь. )
17.05.2025 00:06 Відповісти
***** воно і є *****. Усі просять , ніхто не притисне справжніми санкціями на 500 процентів за нафту.
15.05.2025 02:58 Відповісти
Цікавий текст попався
«Сговор Москвы с Пекином о маленькой большой войне спалил Лула да Силва, когда заявил 9 мая, что тему российско-украинской войны рассмотрят только в июле на саммите БРИКС в Бразилии. Не горит. Это означает, что Пекин и Москва вычеркнули Бразилию на ближайшее время из списка возможных посредников в переговорах между Украиной и РФ. Лулу отправили в чулан. Подозрение, что к этому идёт возникло ещё утром 9 мая, когда он появился на параде с неонацистской "колорадкой" на лацкане пиджака. Для претендента в посредники это не допустимо. Не претендующие на такую роль Пашинян, Вучич, Фицо, Токаев, Мадуро и даже претендующий лукашенко были без неё.»

https://10minut.info/2025/05/putin-otrimav-dozvil-kitayu-na-malenku-vijnu-z-yevropoyu/
15.05.2025 03:41 Відповісти
Це підкреслює тільки одне - на відміну від прагматичних падлюк, типу Орбана й Фіцо, Да Сілва просто "корисний ідіот"...
15.05.2025 03:58 Відповісти
"14 травня президент Бразилії прилетів до Москви на спецборті ВПС Бразилії. Однак зустрітися з диктатором Путіним йому не вдалося. Літак простояв в аеропорту "Внуково" майже чотири години, після чого піднявся в повітря і покинув столицю кацапії"
і пообіцяв, і поговорив, і не переконав, і запевнив, і підкреслив, і простояв, і покинув - тобто і обіцянку виконав, і обтерся, і покинув з купою лайна на голові....
15.05.2025 04:17 Відповісти
Телєфонна розмова
Лула -- здрасвуйтє владімір владіміровічь.
)(уйло -- іді нах...
Лула -- ну,нет ,так нет.
15.05.2025 04:52 Відповісти
ще один трампойоб
15.05.2025 05:07 Відповісти
Хтось тут нагнітав про "авторитетний голос" Мішкі да Грішкі.
Как жи ж так жи ж?
15.05.2025 05:19 Відповісти
Добре, шо не збили лiтак ракетою зеля-воздух 🤣
15.05.2025 05:48 Відповісти
пан має рацію, кацапня могла б і не відпустити - були прецеденти.
15.05.2025 06:02 Відповісти
i рацiю i кулiмет. усе е!
15.05.2025 06:04 Відповісти
Чорновіл стверджує, що після численних пластичних операцій пуйло втратило імунітет і йому зовсім не можна контактувати з людьми. Упирь "живе" в стерильній кімнаті під наглядом "лікарів". Можливо воно вже і виглядає як класичний упирь з фільма жахів, і почало гнити заживо. Сподіваюсь що це правда.
15.05.2025 06:15 Відповісти
Він що телепат, яквін з нтм говорив, якщоте чмо не приїхало?
15.05.2025 08:27 Відповісти
15.05.2025 09:21 Відповісти
 
 