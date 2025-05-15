Да Сільва говорив з Путіним, але не переконав його приїхати в Туреччину, - ЗМІ

Президент Бразилії Лула да Сілва не зміг переконати кремлівського диктатора Володимира Путіна приїхати на переговори в Туреччину.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Офіс президента Бразилії повідомив, що "да Сілва в середу поговорив по телефону зі своїм російським колегою Володимиром Путіним і попросив його взяти участь у переговорах з Україною, які відбудуться цього тижня в Стамбул".

Крім того, він "підкреслив прихильність Бразилії до миру і ще раз висловив готовність співпрацювати у будь-який спосіб у пошуках порозуміння між Росією і Україною".

Як повідомляє видання NV, 14 травня президент Бразилії прилетів до Москви на спецборті ВПС Бразилії. Однак зустрітися з диктатором Путіним йому не вдалося. Літак простояв в аеропорту "Внуково" майже чотири години, після чого піднявся в повітря і покинув столицю РФ.

Пізніше Путін оприлюднив склад російської делегації на переговорах в Туреччині, його в списку немає.

