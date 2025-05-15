УКР
3 311 18

Рішення щодо переговорів з РФ ухвалять після зустрічі Зеленського з Ердоганом, - ЗМІ

зеленський,ердоган

Питання щодо наступних етапів переговорного процесу між Україною та Росією буде вирішено після особистої зустрічі Володимира Зеленського з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомило джерело, обізнане з перебігом візиту українського лідера до Туреччини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Подальші кроки щодо перемовин з російською делегацією будуть ухвалені після зустрічі Зеленського з Ердоганом", - зазначив співрозмовник.

Наразі склад української делегації на перемовини з РФ офіційно не оголошено. Саму зустріч Зеленського з Ердоганом заплановано на четвер в Анкарі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Навіщо Путіну їхати до Туреччини, якщо я не поїду? - Трамп

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Да Сільва говорив з Путіним, але не переконав його приїхати в Туреччину, - ЗМІ

Автор: 

Зеленський Володимир (25197) Ердоган Реджеп Таїп (975) переговори з Росією (1408)
Топ коментарі
+11
На перемовини треба брати прикордонника з о. Зміїний.
15.05.2025 11:24 Відповісти
15.05.2025 11:24 Відповісти
+6
Допомога, зброя, санкції! Решта все -балабольство і трата часу.
15.05.2025 11:23 Відповісти
15.05.2025 11:23 Відповісти
+5
Путлєр поводив Трампу мединським по губах. Та й не тільки Трампа. Навіть його друзів з БРІКС. Ми не знаємо, що там собі думає Китай. Але президент Бразиліі після зустрічі в Пекіні з сонцесяйним Сі вирішив повернутись додому через Москву, щоб вмовити Путіна поїхати в Стамбул. І тільки люди, що вірять у пласку Землю, можуть подумати, що Москва лежить по дорозі між Пекіном і Бразилією. І от цей президент Бразилії робе крюк і потім сидить 4 години в літаку, бо Путін зайнятий. Так що єдине що мало б порадувати Трампа, що мединським по губам поводили не тільки його.
15.05.2025 11:36 Відповісти
15.05.2025 11:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
до чого тут Ердоган? Зеля, лишай на переговори пса Патрона та свого завгоспа і пердуляй додому.
15.05.2025 11:22 Відповісти
15.05.2025 11:22 Відповісти
На перемовини треба брати прикордонника з о. Зміїний.
показати весь коментар
15.05.2025 11:24 Відповісти
Або Подерв'янського !
15.05.2025 11:40 Відповісти
15.05.2025 11:40 Відповісти
Допомога, зброя, санкції! Решта все -балабольство і трата часу.
показати весь коментар
15.05.2025 11:23 Відповісти
Яке має відношення Ердоган до санкцій та допомоги?
показати весь коментар
15.05.2025 11:47 Відповісти
Ні за що не домовляться - путлєру пох - в нього літня кампанія
показати весь коментар
15.05.2025 11:29 Відповісти
Потужний так потужно всих на шампурі крутонув, що аж "сталевіяйця" погубив і сам закрутився
показати весь коментар
15.05.2025 11:33 Відповісти
А Ердоган тут до чого? Імператор Галактики в нас Трамп. "Радитися" треба тільки з ним, або його заступниками.
показати весь коментар
15.05.2025 11:34 Відповісти
Может, Эрдоган "переговорных кластеров" одолжит ?
показати весь коментар
15.05.2025 11:34 Відповісти
Путлєр поводив Трампу мединським по губах. Та й не тільки Трампа. Навіть його друзів з БРІКС. Ми не знаємо, що там собі думає Китай. Але президент Бразиліі після зустрічі в Пекіні з сонцесяйним Сі вирішив повернутись додому через Москву, щоб вмовити Путіна поїхати в Стамбул. І тільки люди, що вірять у пласку Землю, можуть подумати, що Москва лежить по дорозі між Пекіном і Бразилією. І от цей президент Бразилії робе крюк і потім сидить 4 години в літаку, бо Путін зайнятий. Так що єдине що мало б порадувати Трампа, що мединським по губам поводили не тільки його.
показати весь коментар
15.05.2025 11:36 Відповісти
рудий фрік втомився. від зе!шобли отримав, що хотів. копалини.
тепер, зе!поца передали ердогану, як прикольну придворну собачку.
зе!сковороху не звикати, перед ким плазувати.
ердоган. так ердоган.
чєго ізволітє, новий хазяін.
15.05.2025 11:42 Відповісти
15.05.2025 11:42 Відповісти
Султан Эрдоган, самый авторитетный лидер в современной истории!
Он как Титан, возвышается над пигмеями и политическими ничтожествами современности!
показати весь коментар
15.05.2025 11:46 Відповісти
Нагадує мінськ тільки тепер замість ************* Бульбофюрера ************ Ердоган чай подає і надіїться що і йому щось перепаде поки собаки гризуться. А ті хто забивав стрілку не приїхали і опустили Зелю і Ердогана нижче плінтуса.
показати весь коментар
15.05.2025 11:57 Відповісти
Ну, переговори в Стамбулі - це пропозиція зе-макаки.
показати весь коментар
15.05.2025 12:02 Відповісти
Ze і ЄС добре морочать яйця і ви разом завжди на це ведетись.СМІШНО,ДУЖЕ СМІШНО.
показати весь коментар
15.05.2025 12:38 Відповісти
 
 