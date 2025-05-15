Рішення щодо переговорів з РФ ухвалять після зустрічі Зеленського з Ердоганом, - ЗМІ
Питання щодо наступних етапів переговорного процесу між Україною та Росією буде вирішено після особистої зустрічі Володимира Зеленського з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Про це повідомило джерело, обізнане з перебігом візиту українського лідера до Туреччини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Подальші кроки щодо перемовин з російською делегацією будуть ухвалені після зустрічі Зеленського з Ердоганом", - зазначив співрозмовник.
Наразі склад української делегації на перемовини з РФ офіційно не оголошено. Саму зустріч Зеленського з Ердоганом заплановано на четвер в Анкарі.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.
Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.
Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.
11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.
Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.
Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.
тепер, зе!поца передали ердогану, як прикольну придворну собачку.
зе!сковороху не звикати, перед ким плазувати.
ердоган. так ердоган.
чєго ізволітє, новий хазяін.
Он как Титан, возвышается над пигмеями и политическими ничтожествами современности!