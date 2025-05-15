Рішення щодо переговорів з РФ ухвалять після зустрічі Зеленського з Ердоганом, - ЗМІ

Питання щодо наступних етапів переговорного процесу між Україною та Росією буде вирішено після особистої зустрічі Володимира Зеленського з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомило джерело, обізнане з перебігом візиту українського лідера до Туреччини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Подальші кроки щодо перемовин з російською делегацією будуть ухвалені після зустрічі Зеленського з Ердоганом", - зазначив співрозмовник.

Наразі склад української делегації на перемовини з РФ офіційно не оголошено. Саму зустріч Зеленського з Ердоганом заплановано на четвер в Анкарі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Навіщо Путіну їхати до Туреччини, якщо я не поїду? - Трамп

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Да Сільва говорив з Путіним, але не переконав його приїхати в Туреччину, - ЗМІ