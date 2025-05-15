УКР
1 885 14

Леммі: Зеленський у Туреччині демонструє готовність до миру. РФ надіслала делегацію низького рівня

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що присутність президента України Володимира Зеленського в Туреччині демонструє справжню готовність до миру.

Про це Леммі сказав перед початком неформального саміту міністрів закордонних справ НАТО в Анталії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Натомість Росія, за його словами, надіслала на можливі переговори делегацію низького рівня. 

"Ми зібралися тут із одним єдиним посланням - підтримати Україну та забезпечити справедливий, тривалий та міцний мир", - підкреслив британський міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рішення щодо переговорів з РФ ухвалять після зустрічі Зеленського з Ердоганом, - ЗМІ

Він додав, що країни НАТО уважно стежать за розвитком мирних ініціатив і вважають важливим, що саме Зеленський бере в них участь, тоді як Росія обмежилася відправкою представників нижчого рівня.

Крім того, Леммі наголосив на необхідності збільшення оборонних витрат у країнах Альянсу. Велика Британія наразі виконує зобов'язання на рівні 2% ВВП, планує підвищити їх до 2,5% до 2027 року, а в майбутньому - до 3%.

Він також зазначив, що нині критично важливо залишатися згуртованими в умовах складної геополітичної ситуації, зокрема в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін впевнений, що перемагає в Україні, і тому Київ повинен поступитися, - The New York Times

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Навіщо Путіну їхати до Туреччини, якщо я не поїду? - Трамп

Туреччина (3665) переговори з Росією (1408) Леммі Девід (70)
Топ коментарі
+6
пукін своєю делегацією низького рівня показав своє ставлення до вас усіх,а саме плював він на вас з гори,показав що ви перелякані нікчеми.2025 рік ,увесь світ не може нагнути зарвавшогося маніяка,це якийсь жахливий сон.
показати весь коментар
15.05.2025 12:09 Відповісти
+4
Нехєр там Зеленському робить.
показати весь коментар
15.05.2025 11:57 Відповісти
+2
Ну і ........
показати весь коментар
15.05.2025 12:04 Відповісти
Нехєр там Зеленському робить.
показати весь коментар
15.05.2025 11:57 Відповісти
Так его и не будет там, без ***** на встрече, пошлет кого то соответствующих рангом
показати весь коментар
15.05.2025 12:05 Відповісти
дуже цікаво!
як саме, зе!лідар демонструє готовність?
скаче голий по балкону?
чи, як?
нахєра, він взагалі туди поперся?
вмовляє ердогана надати притулок?
показати весь коментар
15.05.2025 12:01 Відповісти
в светрі приїхав, такого ж рівня йому і переговорників прислали. та було з самого початку зрозумліо, що х...ло не приїде і пришле якихось шісток на побігеньках, воно не сприймає зелю, не тільки тому, що Україну не визнає, а й тому, що зеля себе поводить як чмо.
показати весь коментар
15.05.2025 13:36 Відповісти
Ну і ........
показати весь коментар
15.05.2025 12:04 Відповісти
рф послала третьих помощников младших гробокопателей и решили, что это уровень для зеленского достаточен
показати весь коментар
15.05.2025 12:07 Відповісти
а якого рівня мають переговорники, якщо президент України на зустрічі в светрі і кросовках приїздить?
показати весь коментар
15.05.2025 13:37 Відповісти
пукін своєю делегацією низького рівня показав своє ставлення до вас усіх,а саме плював він на вас з гори,показав що ви перелякані нікчеми.2025 рік ,увесь світ не може нагнути зарвавшогося маніяка,це якийсь жахливий сон.
показати весь коментар
15.05.2025 12:09 Відповісти
що єс,що інші ,,миротворці,, самі дали повід для подібного до себе відношення з боку кацапедлів,бо не можно всидіти на двох стільцях одразу,не отримавши наслідків
показати весь коментар
15.05.2025 12:38 Відповісти
лилипутін одразу заявив що розмовлятиме лише з тими кого вважає рівнем собі,але ж ,,рівні,, вмили руки задля публічноїї візуалізації особистої значущості,зрозумійте вже що все що стосується війни і миру це особиста проблема народу України,верніше тієї частини,що потерпає від неї.навіть ті що звуть себе владою ,,готові,, воювати і далі
показати весь коментар
15.05.2025 12:35 Відповісти
воно вважає рівними собі президента Америки наприклад, Франції, Німеччини, але його ніхто не вважає рівним, воно ж х...ло, і всі це знають.
показати весь коментар
15.05.2025 13:40 Відповісти
Путлер надіслав "шапіто" а не делегацію!
показати весь коментар
15.05.2025 12:35 Відповісти
шапіто поїхало до шапіто....з цього вийшов цирк
показати весь коментар
15.05.2025 12:42 Відповісти
***** черговий раз поводив всім прутнем по губах і відтермінував введення санкцій
показати весь коментар
15.05.2025 13:32 Відповісти
 
 