Леммі: Зеленський у Туреччині демонструє готовність до миру. РФ надіслала делегацію низького рівня

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що присутність президента України Володимира Зеленського в Туреччині демонструє справжню готовність до миру.

Про це Леммі сказав перед початком неформального саміту міністрів закордонних справ НАТО в Анталії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Натомість Росія, за його словами, надіслала на можливі переговори делегацію низького рівня.

"Ми зібралися тут із одним єдиним посланням - підтримати Україну та забезпечити справедливий, тривалий та міцний мир", - підкреслив британський міністр.

Він додав, що країни НАТО уважно стежать за розвитком мирних ініціатив і вважають важливим, що саме Зеленський бере в них участь, тоді як Росія обмежилася відправкою представників нижчого рівня.

Крім того, Леммі наголосив на необхідності збільшення оборонних витрат у країнах Альянсу. Велика Британія наразі виконує зобов'язання на рівні 2% ВВП, планує підвищити їх до 2,5% до 2027 року, а в майбутньому - до 3%.

Він також зазначив, що нині критично важливо залишатися згуртованими в умовах складної геополітичної ситуації, зокрема в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

