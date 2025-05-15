1 725 18
Зеленський прибув в аеропорт Анкари
Президент Володимир Зеленський прибув із візитом до Анкари.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Літак глави держави вже прибув до аеропорту.
Відомо, що Путіна не буде на переговорах.
на жаль салюти заборонені.
можна б було влаштувати святкову ходу, від всіх районів києва. а, у вечері святковий феєрверк та військовий салют. на всіх майданчиках, у всіх парках музично розважальні шоу.
так подія, така подія.
зе!потужний прилетів в анкару в панталонах хакі!!!
Зумів він їх розсмішити?
Р.С. взагалі то глузувати з цього я б не радила. Так сталося, що ми з ним в одному човні, причоми ми в тому де немає рятувальних жилетів(