Новини переговори з РФ
Зеленський прибув в аеропорт Анкари

Зеленський прилетів до Туреччини. Що відомо про візит

Президент Володимир Зеленський прибув із візитом до Анкари.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Літак глави держави вже прибув до аеропорту.

Відомо, що Путіна не буде на переговорах.

Топ коментарі
+7
Лошара....🤣🤣🤣
15.05.2025 12:17 Відповісти
+6
Звізда, шо той Елвіс...
15.05.2025 12:20 Відповісти
+6
Фігня! Лішь би нє Парашенка
15.05.2025 12:27 Відповісти
Лошара....🤣🤣🤣
15.05.2025 12:17 Відповісти
Він не лошара, він гнида, якій пох.на Україну!
15.05.2025 12:23 Відповісти
Кожна,бринькає,на своїй балалайці
15.05.2025 12:18 Відповісти
Радость-то какая.
15.05.2025 12:18 Відповісти
Звізда, шо той Елвіс...
15.05.2025 12:20 Відповісти
ЛОХ - это судьба
15.05.2025 12:20 Відповісти
ееххх....
на жаль салюти заборонені.
можна б було влаштувати святкову ходу, від всіх районів києва. а, у вечері святковий феєрверк та військовий салют. на всіх майданчиках, у всіх парках музично розважальні шоу.
так подія, така подія.
зе!потужний прилетів в анкару в панталонах хакі!!!
15.05.2025 12:21 Відповісти
До мурах!
15.05.2025 12:22 Відповісти
Де )(уйло? Де трапло? Ауууу
15.05.2025 12:21 Відповісти
прилетів

15.05.2025 12:22 Відповісти
Воно себе так бачить над аеропортом Анкари!
15.05.2025 12:26 Відповісти
боневтік!
15.05.2025 12:22 Відповісти
Прибув той прибув - прибув - вибув
15.05.2025 12:23 Відповісти
Як себе почувають його радники, потужні п'ять - шість менеджерів?
Зумів він їх розсмішити?

Р.С. взагалі то глузувати з цього я б не радила. Так сталося, що ми з ним в одному човні, причоми ми в тому де немає рятувальних жилетів(
15.05.2025 12:25 Відповісти
Фігня! Лішь би нє Парашенка
15.05.2025 12:27 Відповісти
Наше рнбо на ці перемовини всіх часів і народів. Для конкурсу бутафорій.
15.05.2025 12:30 Відповісти
Добре, що єрмак, мабуть і лижі прихватив, може покатається, як в Омані!!??…
15.05.2025 13:09 Відповісти
 
 