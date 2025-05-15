УКР
Новини Переговори у Туреччині
Зеленський розпочав зустріч із Ердоганом

Зустріч Зеленського та Ердогана в Туреччині

Президент Володимир Зеленський розпочав зустріч із турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомив речник Зеленського Сергій Никифоров.

Раніше Зеленський заявив, що після зустрічі вирішить, чи летіти до Стамбулуа для переговорів з російською делегацією.

Переговори в Туреччині

Наразі відомо, що Путіна не буде на зустрічі в Туреччині.

Президент Зеленський прибув до Анкари.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

Також відомо, що російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Читайте: Ердоган закликатиме до припинення вогню та негайного початку мирних переговорів на зустрічі із Зеленським

Зеленський Володимир (25197) Туреччина (3665) Ердоган Реджеп Таїп (975)
- Удовлетворимся квасом, - сказал Балаганов.

(И. Ильф, Е. Петров, "Золотой теленок")
показати весь коментар
15.05.2025 13:52 Відповісти
Тепер і Ердоган точно знає сенс виразу - товкти воду у ступі...
показати весь коментар
15.05.2025 13:53 Відповісти
Сволоч пУ, навіть Галустяна не прислав
показати весь коментар
15.05.2025 14:03 Відповісти
Помню, помню, Вечерний Квартал, Эрдоган, усатый таракан..
показати весь коментар
15.05.2025 14:08 Відповісти
Гарна новина - підтримка Туреччини важлива для України !
показати весь коментар
15.05.2025 14:45 Відповісти
В чому підтримка? Зустрівся з чотирижди ухилянтом і дважди героєм зебілів 73%, перший раз, що Невтік, а вдруге Щоприлетів. А толку? Що далі? Дасть свою армію звільніти окуповані землі чи змусить пуйла залишили Україну?
показати весь коментар
15.05.2025 15:46 Відповісти
добре, правильно.
показати весь коментар
16.05.2025 05:41 Відповісти
 
 