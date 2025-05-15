Зеленський розпочав зустріч із Ердоганом

Президент Володимир Зеленський розпочав зустріч із турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомив речник Зеленського Сергій Никифоров.

Раніше Зеленський заявив, що після зустрічі вирішить, чи летіти до Стамбулуа для переговорів з російською делегацією.

Переговори в Туреччині

Наразі відомо, що Путіна не буде на зустрічі в Туреччині.

Президент Зеленський прибув до Анкари.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

Також відомо, що російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Читайте: Ердоган закликатиме до припинення вогню та негайного початку мирних переговорів на зустрічі із Зеленським