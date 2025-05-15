УКР
Переговори у Туреччині
Ердоган закликатиме до припинення вогню та негайного початку мирних переговорів на зустрічі із Зеленським

Ердоган закликатиме до припинення вогню

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час сьогоднішньої зустрічі з Володимиром Зеленським наголосить на підході Туреччини до припинення вогню та негайного початку мирних переговорів між Росією та Україною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів директор департаменту комунікацій адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун.

Як зазначається, Ердоган і Зеленський, який сьогодні здійснює робочий візит до Туреччини, обговорять усі аспекти останніх подій у контексті російсько-української війни

"Під час двосторонніх та міжделегаційних зустрічей, що відбудуться під час візиту, наш президент наголосить на підході нашої країни до припинення вогню та негайного початку мирних переговорів. Під час зустрічей також відбудеться обмін думками з питань, що є важливими в двосторонньому порядку денному", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Рішення щодо переговорів з РФ ухвалять після зустрічі Зеленського з Ердоганом, - ЗМІ

Зустріч Зеленського і Ердогана

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Переговори в Туреччині

Наразі відомо, що Путіна не буде на зустрічі в Туреччині.

Президент Зеленський прибув до Анкари.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

Також відомо, що російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Зеленський Володимир (25197) Туреччина (3665) Ердоган Реджеп Таїп (975) переговори з Росією (1408) припинення вогню (330)
Топ коментарі
+6
Кого закликати? Путіна? Так це маньяк - він якщо не убив хоч 100 людей в день то спати не може
15.05.2025 13:17 Відповісти
+2
кого закликатиме Ердоган? Хитрі турки не вказали?
15.05.2025 13:32 Відповісти
+1
Скільки можна "збуджувати" та "стимулювати" один одного ,візьміть, в кінці кінців ,та й "простимулюйте" хутіна.
15.05.2025 13:53 Відповісти
Да не буде цього клоуни !
московію можна тільки перемогти або вона буде розширюватися ! (Чого ви всі не хочете )
мобілізуйте армії свої !
потрібно буде вторгатися в московію і руцнувати її
15.05.2025 13:16 Відповісти
Кого закликати? Путіна? Так це маньяк - він якщо не убив хоч 100 людей в день то спати не може
15.05.2025 13:17 Відповісти
хтось казав що якщо московити будуть вмирати великими партіями, тобто будуть йти труни вони повстануть але ..... х....Y....й вони вгадали, вже 1 млн. здохло, ніхто не подав голос... мовчать і будуть мовчати і далі.
15.05.2025 13:23 Відповісти
бо для них 1 млн все рівно що для франції - 3 людини що померли в ДТП. Відчутно для них більше 5-10 млн, при 20 млн можна про щось говорити
15.05.2025 13:29 Відповісти
це не дивина - такі традиції русскіх правителів. Вони ж не так давно відійшли від вбивств власних громадян.
15.05.2025 13:30 Відповісти
я ж кажу.
рудий фрік отримав від зе!лідора. все що зміг і передав естафету ердогану.
тепер, чекаємо від ердогана 24 години.
чи, угоду про передачу криму, до рідної османської імперії.
15.05.2025 13:31 Відповісти
кого закликатиме Ердоган? Хитрі турки не вказали?
15.05.2025 13:32 Відповісти
Да-да, продолжайте призывать, на потеху Мордору и Саурону, а тем временем орки готовятся наступать, пока Эльфы, Гномы и Люди не могут договорится и решится на более серьезные меры... где тут место для кольца всевластия и хоббитов не спрашивайте
15.05.2025 13:33 Відповісти
ЧумгурБашкаНимиз!! КОГО ти зібрався закликати??
15.05.2025 13:50 Відповісти
Скільки можна "збуджувати" та "стимулювати" один одного ,візьміть, в кінці кінців ,та й "простимулюйте" хутіна.
15.05.2025 13:53 Відповісти
эрдоган будет призывать Украину , чтоб перестала сопротивляться и защищаться ?????
Что за маразм ???
Пусть ***** призывает , чтоб перестал нападать .😡
15.05.2025 14:04 Відповісти
 
 