Ердоган закликатиме до припинення вогню та негайного початку мирних переговорів на зустрічі із Зеленським

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час сьогоднішньої зустрічі з Володимиром Зеленським наголосить на підході Туреччини до припинення вогню та негайного початку мирних переговорів між Росією та Україною.

про це розповів директор департаменту комунікацій адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун.

Як зазначається, Ердоган і Зеленський, який сьогодні здійснює робочий візит до Туреччини, обговорять усі аспекти останніх подій у контексті російсько-української війни

"Під час двосторонніх та міжделегаційних зустрічей, що відбудуться під час візиту, наш президент наголосить на підході нашої країни до припинення вогню та негайного початку мирних переговорів. Під час зустрічей також відбудеться обмін думками з питань, що є важливими в двосторонньому порядку денному", - йдеться в повідомленні.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Переговори в Туреччині

Наразі відомо, що Путіна не буде на зустрічі в Туреччині.

Президент Зеленський прибув до Анкари.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

Також відомо, що російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.