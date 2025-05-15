Эрдоган будет призывать к прекращению огня и немедленному началу мирных переговоров на встрече с Зеленским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время сегодняшней встречи с Владимиром Зеленским отметит подход Турции к прекращению огня и немедленному началу мирных переговоров между Россией и Украиной.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал директор департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
Как отмечается, Эрдоган и Зеленский, который сегодня осуществляет рабочий визит в Турцию, обсудят все аспекты последних событий в контексте российско-украинской войны
"Во время двусторонних и межделегационных встреч, которые состоятся во время визита, наш президент подчеркнет подход нашей страны к прекращению огня и немедленному началу мирных переговоров. Во время встреч также состоится обмен мнениями по вопросам, которые являются важными в двусторонней повестке дня", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.
В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.
Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.
11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.
Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.
Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.
Переговоры в Турции
Известно, что Путина не будет на встрече в Турции.
Президент Зеленский прибыл в Анкару.
Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.
Также известно, что российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.
московію можна тільки перемогти або вона буде розширюватися ! (Чого ви всі не хочете )
мобілізуйте армії свої !
потрібно буде вторгатися в московію і руцнувати її
рудий фрік отримав від зе!лідора. все що зміг і передав естафету ердогану.
тепер, чекаємо від ердогана 24 години.
чи, угоду про передачу криму, до рідної османської імперії.
Что за маразм ???
Пусть ***** призывает , чтоб перестал нападать .😡