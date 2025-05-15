1 502 8
Зеленский начал встречу с Эрдоганом
Президент Владимир Зеленский начал встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщил спикер Зеленского Сергей Никифоров.
Ранее Зеленский заявил, что после встречи решит, лететь ли в Стамбул для переговоров с российской делегацией.
Переговоры в Турции
Известно, что Путина не будет на встрече в Турции.
Президент Зеленский прибыл в Анкару.
Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.
Также известно, что российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.
