Зеленский начал встречу с Эрдоганом

Встреча Зеленского и Эрдогана в Турции

Президент Владимир Зеленский начал встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщил спикер Зеленского Сергей Никифоров.

Ранее Зеленский заявил, что после встречи решит, лететь ли в Стамбул для переговоров с российской делегацией.

Переговоры в Турции

Известно, что Путина не будет на встрече в Турции.

Президент Зеленский прибыл в Анкару.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

Также известно, что российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

- Удовлетворимся квасом, - сказал Балаганов.

(И. Ильф, Е. Петров, "Золотой теленок")
15.05.2025 13:52 Ответить
Тепер і Ердоган точно знає сенс виразу - товкти воду у ступі...
15.05.2025 13:53 Ответить
Сволоч пУ, навіть Галустяна не прислав
15.05.2025 14:03 Ответить
Помню, помню, Вечерний Квартал, Эрдоган, усатый таракан..
15.05.2025 14:08 Ответить
Гарна новина - підтримка Туреччини важлива для України !
15.05.2025 14:45 Ответить
В чому підтримка? Зустрівся з чотирижди ухилянтом і дважди героєм зебілів 73%, перший раз, що Невтік, а вдруге Щоприлетів. А толку? Що далі? Дасть свою армію звільніти окуповані землі чи змусить пуйла залишили Україну?
15.05.2025 15:46 Ответить
добре, правильно.
16.05.2025 05:41 Ответить
 
 