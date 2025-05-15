Зеленский начал встречу с Эрдоганом

Президент Владимир Зеленский начал встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщил спикер Зеленского Сергей Никифоров.

Ранее Зеленский заявил, что после встречи решит, лететь ли в Стамбул для переговоров с российской делегацией.

Переговоры в Турции

Известно, что Путина не будет на встрече в Турции.

Президент Зеленский прибыл в Анкару.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

Также известно, что российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Состав делегации РФ в Турции - это пощечина для Украины и всего мира, - Цахкна