7 786 92

Путін чітко сказав: спочатку переговори, а там і про перемир'я можна буде поговорити, - Захарова

марія захарова

Росія наполягає на тому, що спочатку мають відбутися перемовини між Україною та РФ, а вже потім можлива домовленість про припинення вогню.

Про це повідомила речниця МЗС РФ Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

За словами Захарової, судячи з реакції офісу Зеленського, "там погано прочитали стенограму заяви президента Росії".

"Путін чітко сказав, що спочатку переговори про першопричини, а там і про перемир'я можна буде поговорити", - наголосила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не може бути переговорів, поки говорить зброя, - Макрон

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню. Своєю чергою, Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир'я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі. Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

путін володимир (24566) Захарова Марія (362) переговори з Росією (1395)
+35
Україна буде зажди, а ***** здохне
11.05.2025 12:42
+23
Этому словоблудию конца не будет. Вопрос решится только поставкой современного оружия в избыточном количестве.
11.05.2025 12:43
+20
Бункерна, не бункерна, але весь світ поставив раком. Його бояться як чорта. А вже могли б бандою зібратися і дати по зубам.
11.05.2025 12:53
Україна буде зажди, а ***** здохне
11.05.2025 12:42 Відповісти
Марні сподіванки. Воно ще навіть рости продовжує.
11.05.2025 13:10 Відповісти
***** идет нах со своими переговорами !!!! 4; год Я живой и сквжу одно нет веры ******* кацапским пусть идут нвх
11.05.2025 14:43 Відповісти
Іншими словами(поки москалі будуть вбивати та захоплювати нові і нові кавалки української землі,вони будуть вдавати що перемовляються і хочуть якогось миру,що для нас і заходу є повною капітуляцією(дивує,що наші партнери чи не розуміють,чи так бояться і вдають що не розуміють,що ***** влаштує лиш повна капітуляція і нас,і їх(але якими ж треба бути стратегами ,щоб не розуміти,що ось тільки розвал рашки і є виходом з безвиходу(((
11.05.2025 12:42 Відповісти
Не дивує.
Ху-йло як завжди підкидає партньорам набір установок при яких їм можна не робити радикальних дій.
11.05.2025 12:48 Відповісти
Путін со таварішші виконує все згідно Будапештського меморандуму 1994 року
11.05.2025 13:14 Відповісти
Не буде ніякого розвалу. Дорослішай вже.
11.05.2025 13:52 Відповісти
Буде і ще який, особливо коли ху... ло здохнет
11.05.2025 14:01 Відповісти
Уже раз не було ніякого розвалу СССР.
11.05.2025 14:16 Відповісти
До чогно тут срср? І з якого пуйла рашка має розвалитись?
11.05.2025 14:26 Відповісти
До того, що (дивним збігом обставин) розвалу СССР теж ніхто не передбачав.

Навіть у його гімні співано:

Саюз нірушимий ріспублик свабодних
Сплатіла навєкі Вілікая Русь…

Аж раптом ті "навєкі" закінчилися.

І так само на Заході всі тремтіли: боронь Боже, розсиплеться той "Саюс" - що ж його тоді робити?! Підуть же неконтрольовані процеси.

От і теперечки в них той самий страх. І ті самі ілюзії, ніби з пуйлом ідуть процеси контрольовані…
11.05.2025 15:12 Відповісти
Схоже, ти не служив в радянській армії.
11.05.2025 16:00 Відповісти
А ти, схоже, ще досі служиш.
11.05.2025 16:05 Відповісти
Його не буде ,якщо не докласти зусиль.А початися все може з внутрішньої заворушки,яку мають також організувати ,і бажано ззовні також.
11.05.2025 16:07 Відповісти
питуну грустно в бункере. Поговорить охота.
Тупое быдло просто хочет внимания, чувствовать себя важным. А по факту бункерная крыса, которая сама себя в угол загнала.
11.05.2025 12:43 Відповісти
Бункерна, не бункерна, але весь світ поставив раком. Його бояться як чорта. А вже могли б бандою зібратися і дати по зубам.
11.05.2025 12:53 Відповісти
Якби Європа мала яйця то вже давно б про крису забули, а так війна ще кілька років буде йти поки вони роздупляться
11.05.2025 13:03 Відповісти
Та якби захотіли, то вже б давно розмазали, просто не хочуть. От не мають такого бажання. Ліньки їм, а якби захотіли то там раз два і готово. Бо Захід це сила.
11.05.2025 13:11 Відповісти
Яким чином розмазали? Почали б ядерну війну?
11.05.2025 13:53 Відповісти
Тоді треба дати відповідь на питання - якщо ще через років 5-10 війни РФ дійде (а не факт, що дійде, в союзі з Китаєм взагалі то) до економічного виснаження, а бажання добитися свого в неї не зникне - вона перехоче ядерку використати як останній аргумент?

Та й взагалі варто визначитися - то РФ не використовує ядерку, бо слухає наказів КНР, то Захід боїться РФ, бо та може використати ядерку. Щось не сходиться.
11.05.2025 14:20 Відповісти
Розвал економіки параші вислать всіх кацапів на болота де вони одне одного зжеруть від заздрощів не було імперій якіб не розвалилися де застосовують працю іноземців і де іноземців більше від місцевих слід чекати великого шухера
11.05.2025 15:17 Відповісти
бояться не xyjla а наявність у нього ядерної зброї
11.05.2025 13:34 Відповісти
Судячи з твоїх слюнявих захоплень ****** тебе поставив раком також.
11.05.2025 13:47 Відповісти
Боялися гитлера, а його зневажають.
11.05.2025 14:03 Відповісти
Этому словоблудию конца не будет. Вопрос решится только поставкой современного оружия в избыточном количестве.
11.05.2025 12:43 Відповісти
Ні. Питання вирішиться лише повноцінним вступом НАТО у війну. Ніяка ******* зброя вже не допоможе. І що це саме таке: "******* зброя"? Лазерні бластери? Чи "зірка смерті"? Можна кілька прикладів?
11.05.2025 13:55 Відповісти
Тебе воно навіщо це торкається тільки громадян України, а не втікачів
11.05.2025 14:05 Відповісти
Звісно, тебе не торкається. А я в Україні.
11.05.2025 14:12 Відповісти
НАТО нема. Є сама лише декорація.
11.05.2025 14:18 Відповісти
т. е. ху.ло отбрасывает перемирие и мирные переговоры Каолиции Большинства ?

Тампон опять писюн путинский во рту будет пробовать ?
11.05.2025 12:44 Відповісти
Він його і не випльовує.
11.05.2025 12:50 Відповісти
так про трампон це орбан і фіцо тільки американський
11.05.2025 14:00 Відповісти
Типова москальська хвойда, та ще й алкоголічка!
11.05.2025 12:47 Відповісти
Та путін чхать хотів на всю безхребетну і сцикливу євро-шоблу! У тупіна є військовий комплекс на військових рейках, є Китай Корея, Іран. А у ЄС немає ніх** крім базікання і нескінченних "стурбованностей."
11.05.2025 12:48 Відповісти
саме тому ***** не змогло окупувати Україну ні за 3 дні, ні за 3 місяці, навіть за 3 роки?
11.05.2025 12:51 Відповісти
Мости через Дніпро цілі. Чому?
11.05.2025 13:57 Відповісти
Тому що в русні нема точних ракет достатньої потужності.
11.05.2025 14:25 Відповісти
Ага. І неточних вже залишилось максимум на 2 - 3 обстріли. Десь ми вже це чули...
11.05.2025 14:28 Відповісти
Не окупували завдяки ЗСУ та народу України!
11.05.2025 15:17 Відповісти
Путін може і плюе.Але щось його змусило у дві години ночи давать пресконферецию.Можливо,він відреагував на союз европейців.Може,навіть ,і не він,а його соратники,бо гроши у них у банках Европи.А Европа може заморозити кошти,або віддати Украіні. Ось він вдогонку і заявів про переговори,щоб поки не чипали гроши.Це не факт,це версія,у яку я вірю.
11.05.2025 12:53 Відповісти
Що ти там робиш
11.05.2025 14:07 Відповісти
машка косорила ...
11.05.2025 12:48 Відповісти
Пішла на хрен, п'янь.
11.05.2025 12:48 Відповісти
Та вона там сяде з задоволенням.
11.05.2025 14:15 Відповісти
Треба нашим просто не реагувати на висери *****,Вчора чітко було сказано представниками ЄС і Трампом,якщо 12 числа вогонь свинособаки не припинять тоді вводити нові санкції а ЗСУ нову зброю та Томогавки.
11.05.2025 12:49 Відповісти
Ну от і відповідь для тих хто досі не зрозумів-або вони або ми
11.05.2025 12:49 Відповісти

11.05.2025 12:51 Відповісти
***** не зрозуміло, хто той ***** і кого ви чекали,
але в цілому сперечянь нема і напрямок правильний!
11.05.2025 13:00 Відповісти
Який піп,така і парафія.
11.05.2025 12:51 Відповісти
Ще одна пройда з перекошеною мордою щось буровить.Що ви п'єте,від "бояришника" вас з мєдвєдкой глючить,чи "Тройной"квасите,а можливо"Діхлофос".Сказали ж Європа,США,Україна-припинення вогню потім переговори.Крапка.
11.05.2025 12:52 Відповісти
Про першопричини це метафізичні балачки, які відсилають в сиву давнину - тобто колись виникла рабсея і вона відразу відчула загрозу, і почала нищити все навколо, і тепер нищить Україну, щоб не відчувати загрозу. Це ніяк не лікується, лише лоботомією)
11.05.2025 12:54 Відповісти
какие нахер переговоры с вами нацистами?!вам нужно перемирие чтобы отдохнуть передислоцировать свои войска и с новой силой ударить по Украине!забирайте свои орды из Крыма и всех оккуппированных территорий и вон с Украины!
11.05.2025 12:55 Відповісти
А хто заважає в цей час Україні відпочити, передислокувати свої війська і з новою силою вдарити по рашці?
11.05.2025 13:58 Відповісти
У рашки нет проблем с поставкой вооружений, например от кндр. А трамп Украине ничего не обещал, даже в обмен на соглашение о редкоземах.
11.05.2025 16:54 Відповісти
пів стакана, неопрятна?
ну за дідів?
11.05.2025 12:55 Відповісти
Мідовська шмара- просто здохни,зроби цей світ чистішим
11.05.2025 12:57 Відповісти
манЬЯ, губи приведи до робочого стану.
11.05.2025 13:02 Відповісти
Машка похорошєла
11.05.2025 13:04 Відповісти
Ага, "похорошэла" ... В ширину салом.
11.05.2025 13:19 Відповісти
Наслідок безконтрольного вживання алкоголю.
11.05.2025 14:18 Відповісти
Вах-вах-вах !!! какой женсчина, мне бы такой!
Камаз картошки разгрузить!!!
11.05.2025 13:35 Відповісти
Тільки перед такою роботою не став палітри горілки бо сама загрузиться.
11.05.2025 14:20 Відповісти
Йому ж ясно сказали - з 12 травня має бути перемир'я і все тут, інакше санкції (again). Він що хворий - економіка розсипається, люди й техніка закінчуються, сильних економічно і мілітарно союзників немає, а він вже четвертий рік одне й те саме торочить. Ненормальний одне слово.
11.05.2025 13:07 Відповісти
Підсумовуючи, Зеля хоче перемир'я без переговорів, ***** - переговорів без перемир'я.
11.05.2025 13:11 Відповісти
Пока ху'ло живе, на мир не надійтесь! Треба знайти спосіб, щоб воно здохло.
11.05.2025 13:12 Відповісти
вовка папку вертухая не забув поздоровити?
це ж його свято і морок зі сльозами для українців...
11.05.2025 13:14 Відповісти
У пуйла таке чітко як у пресс-алкаше не чітко.
11.05.2025 13:20 Відповісти
Погана історія влазити з кацапами у перемовини.
11.05.2025 13:26 Відповісти
Все що хоче ***** це постійними обстрілами і террором залякувати Україну і під тиском проводити так звані переговори. Тому що московському режиму потрібна повна капітуляція України а простими переговорами без обстрілів і терактів вони знають що цього не досягнуть.
11.05.2025 13:27 Відповісти
Звісно, будь-які переговори підкріплюються силою. Але що заважає Україні так само залякувати куйла, постійно обстрілюючи і тероризуючи рашку?
11.05.2025 14:16 Відповісти
Не просто Україні - всьому цивілізованому світу (с)
11.05.2025 14:26 Відповісти
Агент Буратіно не хоче попити чаю з " новачком" оце і заважає.
11.05.2025 14:54 Відповісти
Скиньте буратіну і поставте іншого. В чому проблема?
11.05.2025 16:02 Відповісти
Манька-хвєдєрація навіть не уявляє, який страшний на неї вже очікує кінець *****.
11.05.2025 13:42 Відповісти
Кінець куйла вже ні на яку машку не очікує...
11.05.2025 14:17 Відповісти
Прикольна гра слів вийшла.
11.05.2025 14:51 Відповісти
«Быть врагом Москвы опасно, но быть другом Москвы - смертельно опасно»
(армянская пословица)
11.05.2025 13:42 Відповісти
Алкашку нашо сюди притягли?
11.05.2025 13:54 Відповісти
Тоді спочатку санкції.
Га, Трап?
11.05.2025 13:54 Відповісти
Трагедія, що трамп на таке купиться, і ніяких санкцій завтра не буде, хоч це і обіцяно .

путін знає, яку мінімальну соломинку дати трампу, щоб той повірив у прогрес. Таке враження, що зо таких соломинок вистачить на всі 4 роки трампа...не президент штатів, а лох лохом
11.05.2025 14:04 Відповісти
Як говорили раніше, що з також пикою тільки в туалеті зайнято кричати
11.05.2025 14:18 Відповісти
Яке воно страшне. Скільки ж то треба горілки випити? )
11.05.2025 14:24 Відповісти
Боковий прйшов
11.05.2025 14:26 Відповісти
иди ***** *************** ****........................
11.05.2025 15:24 Відповісти
Маша это тот случай, когда лучше сосать, чем говорить ротом...
11.05.2025 15:40 Відповісти
Маушуню!
В тебе від горілки вже рот набік з'їхав!
11.05.2025 16:13 Відповісти
*****-шулер, просто затягує час,хоче втягнути у пастку перемовин без кінця і при тому продовжувати направляти шахеди та ракети..
11.05.2025 17:18 Відповісти
Розмови розмовами, а реально дві-три сотні "Томагавків" принесли б Україні,і припинення вогню і мирні переговори та настільки довгоочікуваний мир без рашистських умов
11.05.2025 17:27 Відповісти
Наверное в России была в этом году очень суровая зима.Видать сильные морозы посбивали космические корабли,которые бороздили просторы Млечного Пути.Ну ,такое бывает.Жара ,июнь -неблагоприятное явление,постоянно нужно мерить температуру ,постояннно...! ..Жарко..Мороз плохо и жара плохо...Глобальное потепление или глобальное похолодание?
11.05.2025 22:14 Відповісти
 
 