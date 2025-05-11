Путін чітко сказав: спочатку переговори, а там і про перемир’я можна буде поговорити, - Захарова
Росія наполягає на тому, що спочатку мають відбутися перемовини між Україною та РФ, а вже потім можлива домовленість про припинення вогню.
Про це повідомила речниця МЗС РФ Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
За словами Захарової, судячи з реакції офісу Зеленського, "там погано прочитали стенограму заяви президента Росії".
"Путін чітко сказав, що спочатку переговори про першопричини, а там і про перемир'я можна буде поговорити", - наголосила вона.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню. Своєю чергою, Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі. Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.
