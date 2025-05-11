Путин четко сказал: сначала переговоры, а там и о перемирии можно будет поговорить, - Захарова

Россия настаивает на том, что сначала должны состояться переговоры между Украиной и РФ, а уже потом возможна договоренность о прекращении огня.

Об этом сообщила спикер МИД РФ Мария Захарова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По словам Захаровой, судя по реакции офиса Зеленского, "там плохо прочитали стенограмму заявления президента России".

"Путин четко сказал, что сначала переговоры о первопричинах, а там и о перемирии можно будет поговорить", - подчеркнула она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не может быть переговоров, пока говорит оружие, - Макрон

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня. В свою очередь, Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле. Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.