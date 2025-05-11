РУС
Путин четко сказал: сначала переговоры, а там и о перемирии можно будет поговорить, - Захарова

Мария Захарова

Россия настаивает на том, что сначала должны состояться переговоры между Украиной и РФ, а уже потом возможна договоренность о прекращении огня.

Об этом сообщила спикер МИД РФ Мария Захарова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По словам Захаровой, судя по реакции офиса Зеленского, "там плохо прочитали стенограмму заявления президента России".

"Путин четко сказал, что сначала переговоры о первопричинах, а там и о перемирии можно будет поговорить", - подчеркнула она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не может быть переговоров, пока говорит оружие, - Макрон

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня. В свою очередь, Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле. Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

путин владимир Захарова Мария переговоры с Россией
+35
Україна буде зажди, а ***** здохне
11.05.2025 12:42 Ответить
+23
Этому словоблудию конца не будет. Вопрос решится только поставкой современного оружия в избыточном количестве.
11.05.2025 12:43 Ответить
+20
Бункерна, не бункерна, але весь світ поставив раком. Його бояться як чорта. А вже могли б бандою зібратися і дати по зубам.
11.05.2025 12:53 Ответить
Україна буде зажди, а ***** здохне
11.05.2025 12:42 Ответить
Марні сподіванки. Воно ще навіть рости продовжує.
11.05.2025 13:10 Ответить
***** идет нах со своими переговорами !!!! 4; год Я живой и сквжу одно нет веры ******* кацапским пусть идут нвх
11.05.2025 14:43 Ответить
Іншими словами(поки москалі будуть вбивати та захоплювати нові і нові кавалки української землі,вони будуть вдавати що перемовляються і хочуть якогось миру,що для нас і заходу є повною капітуляцією(дивує,що наші партнери чи не розуміють,чи так бояться і вдають що не розуміють,що ***** влаштує лиш повна капітуляція і нас,і їх(але якими ж треба бути стратегами ,щоб не розуміти,що ось тільки розвал рашки і є виходом з безвиходу(((
11.05.2025 12:42 Ответить
Не дивує.
Ху-йло як завжди підкидає партньорам набір установок при яких їм можна не робити радикальних дій.
11.05.2025 12:48 Ответить
Путін со таварішші виконує все згідно Будапештського меморандуму 1994 року
11.05.2025 13:14 Ответить
Не буде ніякого розвалу. Дорослішай вже.
11.05.2025 13:52 Ответить
Буде і ще який, особливо коли ху... ло здохнет
11.05.2025 14:01 Ответить
Уже раз не було ніякого розвалу СССР.
11.05.2025 14:16 Ответить
До чогно тут срср? І з якого пуйла рашка має розвалитись?
11.05.2025 14:26 Ответить
До того, що (дивним збігом обставин) розвалу СССР теж ніхто не передбачав.

Навіть у його гімні співано:

Саюз нірушимий ріспублик свабодних
Сплатіла навєкі Вілікая Русь…

Аж раптом ті "навєкі" закінчилися.

І так само на Заході всі тремтіли: боронь Боже, розсиплеться той "Саюс" - що ж його тоді робити?! Підуть же неконтрольовані процеси.

От і теперечки в них той самий страх. І ті самі ілюзії, ніби з пуйлом ідуть процеси контрольовані…
11.05.2025 15:12 Ответить
Схоже, ти не служив в радянській армії.
11.05.2025 16:00 Ответить
А ти, схоже, ще досі служиш.
11.05.2025 16:05 Ответить
Його не буде ,якщо не докласти зусиль.А початися все може з внутрішньої заворушки,яку мають також організувати ,і бажано ззовні також.
11.05.2025 16:07 Ответить
питуну грустно в бункере. Поговорить охота.
Тупое быдло просто хочет внимания, чувствовать себя важным. А по факту бункерная крыса, которая сама себя в угол загнала.
11.05.2025 12:43 Ответить
Бункерна, не бункерна, але весь світ поставив раком. Його бояться як чорта. А вже могли б бандою зібратися і дати по зубам.
11.05.2025 12:53 Ответить
Якби Європа мала яйця то вже давно б про крису забули, а так війна ще кілька років буде йти поки вони роздупляться
11.05.2025 13:03 Ответить
Та якби захотіли, то вже б давно розмазали, просто не хочуть. От не мають такого бажання. Ліньки їм, а якби захотіли то там раз два і готово. Бо Захід це сила.
11.05.2025 13:11 Ответить
Яким чином розмазали? Почали б ядерну війну?
11.05.2025 13:53 Ответить
Тоді треба дати відповідь на питання - якщо ще через років 5-10 війни РФ дійде (а не факт, що дійде, в союзі з Китаєм взагалі то) до економічного виснаження, а бажання добитися свого в неї не зникне - вона перехоче ядерку використати як останній аргумент?

Та й взагалі варто визначитися - то РФ не використовує ядерку, бо слухає наказів КНР, то Захід боїться РФ, бо та може використати ядерку. Щось не сходиться.
11.05.2025 14:20 Ответить
Розвал економіки параші вислать всіх кацапів на болота де вони одне одного зжеруть від заздрощів не було імперій якіб не розвалилися де застосовують працю іноземців і де іноземців більше від місцевих слід чекати великого шухера
11.05.2025 15:17 Ответить
бояться не xyjla а наявність у нього ядерної зброї
11.05.2025 13:34 Ответить
Судячи з твоїх слюнявих захоплень ****** тебе поставив раком також.
11.05.2025 13:47 Ответить
Боялися гитлера, а його зневажають.
11.05.2025 14:03 Ответить
Этому словоблудию конца не будет. Вопрос решится только поставкой современного оружия в избыточном количестве.
11.05.2025 12:43 Ответить
Ні. Питання вирішиться лише повноцінним вступом НАТО у війну. Ніяка ******* зброя вже не допоможе. І що це саме таке: "******* зброя"? Лазерні бластери? Чи "зірка смерті"? Можна кілька прикладів?
11.05.2025 13:55 Ответить
Тебе воно навіщо це торкається тільки громадян України, а не втікачів
11.05.2025 14:05 Ответить
Звісно, тебе не торкається. А я в Україні.
11.05.2025 14:12 Ответить
НАТО нема. Є сама лише декорація.
11.05.2025 14:18 Ответить
т. е. ху.ло отбрасывает перемирие и мирные переговоры Каолиции Большинства ?

Тампон опять писюн путинский во рту будет пробовать ?
11.05.2025 12:44 Ответить
Він його і не випльовує.
11.05.2025 12:50 Ответить
так про трампон це орбан і фіцо тільки американський
11.05.2025 14:00 Ответить
Типова москальська хвойда, та ще й алкоголічка!
11.05.2025 12:47 Ответить
Та путін чхать хотів на всю безхребетну і сцикливу євро-шоблу! У тупіна є військовий комплекс на військових рейках, є Китай Корея, Іран. А у ЄС немає ніх** крім базікання і нескінченних "стурбованностей."
11.05.2025 12:48 Ответить
саме тому ***** не змогло окупувати Україну ні за 3 дні, ні за 3 місяці, навіть за 3 роки?
11.05.2025 12:51 Ответить
Мости через Дніпро цілі. Чому?
11.05.2025 13:57 Ответить
Тому що в русні нема точних ракет достатньої потужності.
11.05.2025 14:25 Ответить
Ага. І неточних вже залишилось максимум на 2 - 3 обстріли. Десь ми вже це чули...
11.05.2025 14:28 Ответить
Не окупували завдяки ЗСУ та народу України!
11.05.2025 15:17 Ответить
Путін може і плюе.Але щось його змусило у дві години ночи давать пресконферецию.Можливо,він відреагував на союз европейців.Може,навіть ,і не він,а його соратники,бо гроши у них у банках Европи.А Европа може заморозити кошти,або віддати Украіні. Ось він вдогонку і заявів про переговори,щоб поки не чипали гроши.Це не факт,це версія,у яку я вірю.
11.05.2025 12:53 Ответить
Що ти там робиш
11.05.2025 14:07 Ответить
машка косорила ...
11.05.2025 12:48 Ответить
Пішла на хрен, п'янь.
11.05.2025 12:48 Ответить
Та вона там сяде з задоволенням.
11.05.2025 14:15 Ответить
Треба нашим просто не реагувати на висери *****,Вчора чітко було сказано представниками ЄС і Трампом,якщо 12 числа вогонь свинособаки не припинять тоді вводити нові санкції а ЗСУ нову зброю та Томогавки.
11.05.2025 12:49 Ответить
Ну от і відповідь для тих хто досі не зрозумів-або вони або ми
показать весь комментарий
11.05.2025 12:49 Ответить

11.05.2025 12:51 Ответить
***** не зрозуміло, хто той ***** і кого ви чекали,
але в цілому сперечянь нема і напрямок правильний!
11.05.2025 13:00 Ответить
Який піп,така і парафія.
11.05.2025 12:51 Ответить
Ще одна пройда з перекошеною мордою щось буровить.Що ви п'єте,від "бояришника" вас з мєдвєдкой глючить,чи "Тройной"квасите,а можливо"Діхлофос".Сказали ж Європа,США,Україна-припинення вогню потім переговори.Крапка.
11.05.2025 12:52 Ответить
Про першопричини це метафізичні балачки, які відсилають в сиву давнину - тобто колись виникла рабсея і вона відразу відчула загрозу, і почала нищити все навколо, і тепер нищить Україну, щоб не відчувати загрозу. Це ніяк не лікується, лише лоботомією)
11.05.2025 12:54 Ответить
какие нахер переговоры с вами нацистами?!вам нужно перемирие чтобы отдохнуть передислоцировать свои войска и с новой силой ударить по Украине!забирайте свои орды из Крыма и всех оккуппированных территорий и вон с Украины!
11.05.2025 12:55 Ответить
А хто заважає в цей час Україні відпочити, передислокувати свої війська і з новою силою вдарити по рашці?
11.05.2025 13:58 Ответить
У рашки нет проблем с поставкой вооружений, например от кндр. А трамп Украине ничего не обещал, даже в обмен на соглашение о редкоземах.
11.05.2025 16:54 Ответить
пів стакана, неопрятна?
ну за дідів?
11.05.2025 12:55 Ответить
Мідовська шмара- просто здохни,зроби цей світ чистішим
11.05.2025 12:57 Ответить
манЬЯ, губи приведи до робочого стану.
11.05.2025 13:02 Ответить
Машка похорошєла
11.05.2025 13:04 Ответить
Ага, "похорошэла" ... В ширину салом.
11.05.2025 13:19 Ответить
Наслідок безконтрольного вживання алкоголю.
11.05.2025 14:18 Ответить
Вах-вах-вах !!! какой женсчина, мне бы такой!
Камаз картошки разгрузить!!!
11.05.2025 13:35 Ответить
Тільки перед такою роботою не став палітри горілки бо сама загрузиться.
11.05.2025 14:20 Ответить
Йому ж ясно сказали - з 12 травня має бути перемир'я і все тут, інакше санкції (again). Він що хворий - економіка розсипається, люди й техніка закінчуються, сильних економічно і мілітарно союзників немає, а він вже четвертий рік одне й те саме торочить. Ненормальний одне слово.
11.05.2025 13:07 Ответить
Підсумовуючи, Зеля хоче перемир'я без переговорів, ***** - переговорів без перемир'я.
11.05.2025 13:11 Ответить
Пока ху'ло живе, на мир не надійтесь! Треба знайти спосіб, щоб воно здохло.
11.05.2025 13:12 Ответить
вовка папку вертухая не забув поздоровити?
це ж його свято і морок зі сльозами для українців...
11.05.2025 13:14 Ответить
У пуйла таке чітко як у пресс-алкаше не чітко.
11.05.2025 13:20 Ответить
Погана історія влазити з кацапами у перемовини.
11.05.2025 13:26 Ответить
Все що хоче ***** це постійними обстрілами і террором залякувати Україну і під тиском проводити так звані переговори. Тому що московському режиму потрібна повна капітуляція України а простими переговорами без обстрілів і терактів вони знають що цього не досягнуть.
11.05.2025 13:27 Ответить
Звісно, будь-які переговори підкріплюються силою. Але що заважає Україні так само залякувати куйла, постійно обстрілюючи і тероризуючи рашку?
11.05.2025 14:16 Ответить
Не просто Україні - всьому цивілізованому світу (с)
11.05.2025 14:26 Ответить
Агент Буратіно не хоче попити чаю з " новачком" оце і заважає.
11.05.2025 14:54 Ответить
Скиньте буратіну і поставте іншого. В чому проблема?
11.05.2025 16:02 Ответить
Манька-хвєдєрація навіть не уявляє, який страшний на неї вже очікує кінець *****.
11.05.2025 13:42 Ответить
Кінець куйла вже ні на яку машку не очікує...
11.05.2025 14:17 Ответить
Прикольна гра слів вийшла.
11.05.2025 14:51 Ответить
«Быть врагом Москвы опасно, но быть другом Москвы - смертельно опасно»
(армянская пословица)
11.05.2025 13:42 Ответить
Алкашку нашо сюди притягли?
11.05.2025 13:54 Ответить
Тоді спочатку санкції.
Га, Трап?
11.05.2025 13:54 Ответить
Трагедія, що трамп на таке купиться, і ніяких санкцій завтра не буде, хоч це і обіцяно .

путін знає, яку мінімальну соломинку дати трампу, щоб той повірив у прогрес. Таке враження, що зо таких соломинок вистачить на всі 4 роки трампа...не президент штатів, а лох лохом
11.05.2025 14:04 Ответить
Як говорили раніше, що з також пикою тільки в туалеті зайнято кричати
11.05.2025 14:18 Ответить
Яке воно страшне. Скільки ж то треба горілки випити? )
11.05.2025 14:24 Ответить
Боковий прйшов
11.05.2025 14:26 Ответить
иди ***** *************** ****........................
11.05.2025 15:24 Ответить
Маша это тот случай, когда лучше сосать, чем говорить ротом...
11.05.2025 15:40 Ответить
Маушуню!
В тебе від горілки вже рот набік з'їхав!
11.05.2025 16:13 Ответить
*****-шулер, просто затягує час,хоче втягнути у пастку перемовин без кінця і при тому продовжувати направляти шахеди та ракети..
11.05.2025 17:18 Ответить
Розмови розмовами, а реально дві-три сотні "Томагавків" принесли б Україні,і припинення вогню і мирні переговори та настільки довгоочікуваний мир без рашистських умов
11.05.2025 17:27 Ответить
Наверное в России была в этом году очень суровая зима.Видать сильные морозы посбивали космические корабли,которые бороздили просторы Млечного Пути.Ну ,такое бывает.Жара ,июнь -неблагоприятное явление,постоянно нужно мерить температуру ,постояннно...! ..Жарко..Мороз плохо и жара плохо...Глобальное потепление или глобальное похолодание?
11.05.2025 22:14 Ответить
 
 