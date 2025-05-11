Не может быть переговоров, пока говорит оружие, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон отмечает, что не может быть никаких переговоров между Украиной и Россией без полного прекращения огня.

об этом он написал в социальной сети Х.

"В Киеве вместе с президентом Трампом мы сделали четкое предложение: безусловное 30-дневное прекращение огня, которое начинается с понедельника. Президент Зеленский взял на себя обязательства без всяких условий", - написал он.

Макрон подчеркнул, что теперь Россия должна дать такой же четкий ответ.

"Не может быть переговоров, пока говорит оружие. Не может быть диалога, если в то же время бомбардируют гражданское население. Сейчас нужно прекращение огня, чтобы можно было начать переговоры. Ради мира", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что предложение российского диктатора Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле, является "первым шагом, но недостаточным".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

В ответ на заявление Путина, президент Зеленский заявил, что Украина ожидает, что РФ подтвердит прекращение огня с 12 мая, и подчеркнул, что Украина готова встречаться.