РУС
Новости Мирные переговоры
2 019 15

Не может быть переговоров, пока говорит оружие, - Макрон

Макрон о мирных переговорах

Президент Франции Эмманюэль Макрон отмечает, что не может быть никаких переговоров между Украиной и Россией без полного прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в социальной сети Х.

"В Киеве вместе с президентом Трампом мы сделали четкое предложение: безусловное 30-дневное прекращение огня, которое начинается с понедельника. Президент Зеленский взял на себя обязательства без всяких условий", - написал он.

Макрон подчеркнул, что теперь Россия должна дать такой же четкий ответ.

"Не может быть переговоров, пока говорит оружие. Не может быть диалога, если в то же время бомбардируют гражданское население. Сейчас нужно прекращение огня, чтобы можно было начать переговоры. Ради мира", - подчеркнул он.

Макрон про мирні перемовини

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что предложение российского диктатора Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле, является "первым шагом, но недостаточным".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

В ответ на заявление Путина, президент Зеленский заявил, что Украина ожидает, что РФ подтвердит прекращение огня с 12 мая, и подчеркнул, что Украина готова встречаться.

Автор: 

Макрон Эмманюэль (1413) переговоры с Россией (1280)
Топ комментарии
+3
У европійців е ще один потужний важель:заморозити кошти і віддати іх Украіні. Путін і друзі швиденько запригають від такоі операціі.
показать весь комментарий
11.05.2025 12:56 Ответить
+2
" Слова не мальчика, но мужа" - (с).
показать весь комментарий
11.05.2025 12:36 Ответить
+2
Емманюелю Макрону щира подяка
і респект за , абсолютно , вірну позицію
щодо переговорів із терористами і воєнними злочинцями кремля !!
показать весь комментарий
11.05.2025 12:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Завтра подивимось. Не довго чекати..
показать весь комментарий
11.05.2025 12:35 Ответить
" Слова не мальчика, но мужа" - (с).
показать весь комментарий
11.05.2025 12:36 Ответить
може, сухумські бібізьяни ж проводили їх якось в розпал війни в березні 2022-го.
показать весь комментарий
11.05.2025 12:36 Ответить
так дайте ж зброї! щоб нам було що сказать
показать весь комментарий
11.05.2025 12:41 Ответить
Якби не давали нам зброю , то наша краіна була б давно в
Іншому стані ,
в якому не важко здогадатись
показать весь комментарий
11.05.2025 12:49 Ответить
в концтабох теж в'язнів кормли, а якби не кормили вони теж були б в зовсім іншому стані
показать весь комментарий
11.05.2025 12:57 Ответить
У европійців е ще один потужний важель:заморозити кошти і віддати іх Украіні. Путін і друзі швиденько запригають від такоі операціі.
показать весь комментарий
11.05.2025 12:56 Ответить
Не пам'ятаю щоб хтось уповноважував Макрона говорити від імені України.
показать весь комментарий
11.05.2025 12:43 Ответить
В "цікавій"ситуації Макрон із "12 травня"...в МЗС Франції показують Макрону китайські газети, бразильські чи навіть українська?)

Питання врегулювання ситуації в Україні буде обговорюватися на саміті БРІКС, - Лула да Сілва

https://images.cnscdn.com/8/9/7/3/89736dd65f6b472670f2d3d8829faeec/original.jpg

Майбутній саміт БРІКС, який відбудеться 6-7 липня 2025 року в Ріо-де-Жанейро, стане майданчиком для обговорення питання врегулювання конфлікту в Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3551495

"Здається" в Китаю та Бразилії своє бачення мирного плану, при чому вони не квапляться із ним - 6-7 липня 2025 року в Ріо-де-Жанейро.
показать весь комментарий
11.05.2025 12:44 Ответить
Це саме стосується Стармера, заяву якого про можливе перемир'я в травні самообман, ще в квітні.

А ось Мерц та Мелоні мають інше бачення ситуації, правда?
показать весь комментарий
11.05.2025 12:50 Ответить
Емманюелю Макрону щира подяка
і респект за , абсолютно , вірну позицію
щодо переговорів із терористами і воєнними злочинцями кремля !!
показать весь комментарий
11.05.2025 12:44 Ответить
Так перемирие не соблюдается все равно,штурмуют,кидают кабы,люди в прифронтовых местах его и не ощущают,смысл? Тянуть время,спорить сейчас и отказываться от переговоров - разве что выгодно зеле с ермаком,чтобы не терять власть.
показать весь комментарий
11.05.2025 13:03 Ответить
Невже не ясно шо ***** припинення вогню неприйнятне. **** живе поки йде війна. Тому він буде робити все та водити за носа всіх наскільки це йому буе дозволяти толерастний світ.
показать весь комментарий
11.05.2025 13:05 Ответить
Шоб перестала говорити зброя, треба або її дати дуже багато Україні (тоді затихне російська), або не давати взагалі (тоді затихне українська). Або третій варіант, як зараз, але тоді нічого й не затихне.
показать весь комментарий
11.05.2025 13:18 Ответить
А далі - чергова хвиля "глибокої стурбованості" на фоні Трампового безсоння. З нашого боку - черговій ПУК... І півтора кілометра до Дніпропетровської області...
показать весь комментарий
11.05.2025 14:02 Ответить
 
 