Новини
2 019 15

Не може бути переговорів, поки говорить зброя, - Макрон

Макрон про мирні перемовини

Президент Франції Емманюель Макрон наголошує, що не може бути жодних переговорів між Україною та Росією без повного припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у соціальній мережі Х.

"У Києві разом із президентом Трампом ми зробили чітку пропозицію: безумовне 30-денне припинення вогню, яке починається з понеділка. Президент Зеленський взяв на себе зобов'язання без жодних умов", - написав він.

Макрон наголосив, що тепер Росія має дати таку ж чітку відповідь.

"Не може бути переговорів, поки говорить зброя. Не може бути діалогу, якщо в той самий час бомбардують цивільне населення. Зараз потрібне припинення вогню, щоб можна було розпочати переговори. Заради миру", - наголосив він.

Також читайте: Переговори у Стамбулі мають відбуватися з урахуванням підсумків перемовин 2022 р. та ситуації "на землі", - помічник Путіна Ушаков

Макрон про мирні перемовини

Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон заявив, що пропозиція російського диктатора Володимира Путіна про поновлення прямих переговорів між РФ та Україною у Стамбулі, є "першим кроком, але недостатнім".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

У відповідь на заяву Путіна, президент Зеленський заявив, що Україна очікує, що РФ підтвердить припинення вогню з 12 травня, і наголосив, що Україна готова зустрічатися.

+3
У европійців е ще один потужний важель:заморозити кошти і віддати іх Украіні. Путін і друзі швиденько запригають від такоі операціі.
11.05.2025 12:56
+2
" Слова не мальчика, но мужа" - (с).
11.05.2025 12:36
+2
Емманюелю Макрону щира подяка
і респект за , абсолютно , вірну позицію
щодо переговорів із терористами і воєнними злочинцями кремля !!
11.05.2025 12:44
Завтра подивимось. Не довго чекати..
11.05.2025 12:35
" Слова не мальчика, но мужа" - (с).
11.05.2025 12:36
може, сухумські бібізьяни ж проводили їх якось в розпал війни в березні 2022-го.
11.05.2025 12:36
так дайте ж зброї! щоб нам було що сказать
11.05.2025 12:41
Якби не давали нам зброю , то наша краіна була б давно в
Іншому стані ,
в якому не важко здогадатись
11.05.2025 12:49
в концтабох теж в'язнів кормли, а якби не кормили вони теж були б в зовсім іншому стані
11.05.2025 12:57
У европійців е ще один потужний важель:заморозити кошти і віддати іх Украіні. Путін і друзі швиденько запригають від такоі операціі.
11.05.2025 12:56
Не пам'ятаю щоб хтось уповноважував Макрона говорити від імені України.
11.05.2025 12:43
В "цікавій"ситуації Макрон із "12 травня"...в МЗС Франції показують Макрону китайські газети, бразильські чи навіть українська?)

Питання врегулювання ситуації в Україні буде обговорюватися на саміті БРІКС, - Лула да Сілва

https://images.cnscdn.com/8/9/7/3/89736dd65f6b472670f2d3d8829faeec/original.jpg

Майбутній саміт БРІКС, який відбудеться 6-7 липня 2025 року в Ріо-де-Жанейро, стане майданчиком для обговорення питання врегулювання конфлікту в Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3551495

"Здається" в Китаю та Бразилії своє бачення мирного плану, при чому вони не квапляться із ним - 6-7 липня 2025 року в Ріо-де-Жанейро.
11.05.2025 12:44
Це саме стосується Стармера, заяву якого про можливе перемир'я в травні самообман, ще в квітні.

А ось Мерц та Мелоні мають інше бачення ситуації, правда?
11.05.2025 12:50
Емманюелю Макрону щира подяка
і респект за , абсолютно , вірну позицію
щодо переговорів із терористами і воєнними злочинцями кремля !!
11.05.2025 12:44
Так перемирие не соблюдается все равно,штурмуют,кидают кабы,люди в прифронтовых местах его и не ощущают,смысл? Тянуть время,спорить сейчас и отказываться от переговоров - разве что выгодно зеле с ермаком,чтобы не терять власть.
11.05.2025 13:03
Невже не ясно шо ***** припинення вогню неприйнятне. **** живе поки йде війна. Тому він буде робити все та водити за носа всіх наскільки це йому буе дозволяти толерастний світ.
11.05.2025 13:05
Шоб перестала говорити зброя, треба або її дати дуже багато Україні (тоді затихне російська), або не давати взагалі (тоді затихне українська). Або третій варіант, як зараз, але тоді нічого й не затихне.
11.05.2025 13:18
А далі - чергова хвиля "глибокої стурбованості" на фоні Трампового безсоння. З нашого боку - черговій ПУК... І півтора кілометра до Дніпропетровської області...
11.05.2025 14:02
 
 