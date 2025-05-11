Не може бути переговорів, поки говорить зброя, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон наголошує, що не може бути жодних переговорів між Україною та Росією без повного припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у соціальній мережі Х.
"У Києві разом із президентом Трампом ми зробили чітку пропозицію: безумовне 30-денне припинення вогню, яке починається з понеділка. Президент Зеленський взяв на себе зобов'язання без жодних умов", - написав він.
Макрон наголосив, що тепер Росія має дати таку ж чітку відповідь.
"Не може бути переговорів, поки говорить зброя. Не може бути діалогу, якщо в той самий час бомбардують цивільне населення. Зараз потрібне припинення вогню, щоб можна було розпочати переговори. Заради миру", - наголосив він.
Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон заявив, що пропозиція російського диктатора Володимира Путіна про поновлення прямих переговорів між РФ та Україною у Стамбулі, є "першим кроком, але недостатнім".
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.
Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.
Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.
У відповідь на заяву Путіна, президент Зеленський заявив, що Україна очікує, що РФ підтвердить припинення вогню з 12 травня, і наголосив, що Україна готова зустрічатися.
Питання врегулювання ситуації в Україні буде обговорюватися на саміті БРІКС, - Лула да Сілва
https://images.cnscdn.com/8/9/7/3/89736dd65f6b472670f2d3d8829faeec/original.jpg
Майбутній саміт БРІКС, який відбудеться 6-7 липня 2025 року в Ріо-де-Жанейро, стане майданчиком для обговорення питання врегулювання конфлікту в Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3551495
"Здається" в Китаю та Бразилії своє бачення мирного плану, при чому вони не квапляться із ним - 6-7 липня 2025 року в Ріо-де-Жанейро.
А ось Мерц та Мелоні мають інше бачення ситуації, правда?
і респект за , абсолютно , вірну позицію
щодо переговорів із терористами і воєнними злочинцями кремля !!