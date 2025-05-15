МИД Украины о заявлениях РФ в отношении Зеленского: Не впервые российский МИД становится "посмешищем"

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий резко ответил на заявления спикера МИД России Марии Захаровой, которые были направлены против президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он написал в соцсети Х Тихий, информирует Цензор.НЕТ.

Россия вместо конструктивного диалога продолжает личные нападки.

"Вместо того, чтобы Путин встретился с президентом Владимиром Зеленским в Турции и серьезно поговорил о прекращении войны и восстановлении мира, то, что мы слышим от России, является личными оскорблениями в адрес украинского президента", - заявил он.

Тихий также подчеркнул, что подобное поведение российского МИДа уже стало "посмешищем", а участие Москвы в переговорах в Турции выглядит формальным, поскольку делегацию возглавляет не МИД, а сам внешнеполитический орган остался "лаять из Москвы".

Напомним, Захарова сообщила, что Россия настаивает на том, что сначала должны состояться переговоры между Украиной и РФ, а уже потом возможна договоренность о прекращении огня. По словам Захаровой, судя по реакции офиса Зеленского, "там плохо прочитали стенограмму заявления президента России".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский обратился к Путину из аэропорта Анкары: "Я здесь". ВИДЕО