РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9630 посетителей онлайн
Новости Заявления мид рф о Зеленском
5 950 19

МИД Украины о заявлениях РФ в отношении Зеленского: Не впервые российский МИД становится "посмешищем"

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий резко ответил на заявления спикера МИД России Марии Захаровой, которые были направлены против президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он написал в соцсети Х Тихий, информирует Цензор.НЕТ.

Россия вместо конструктивного диалога продолжает личные нападки.

"Вместо того, чтобы Путин встретился с президентом Владимиром Зеленским в Турции и серьезно поговорил о прекращении войны и восстановлении мира, то, что мы слышим от России, является личными оскорблениями в адрес украинского президента", - заявил он.

Тихий также подчеркнул, что подобное поведение российского МИДа уже стало "посмешищем", а участие Москвы в переговорах в Турции выглядит формальным, поскольку делегацию возглавляет не МИД, а сам внешнеполитический орган остался "лаять из Москвы".

Напомним, Захарова сообщила, что Россия настаивает на том, что сначала должны состояться переговоры между Украиной и РФ, а уже потом возможна договоренность о прекращении огня. По словам Захаровой, судя по реакции офиса Зеленского, "там плохо прочитали стенограмму заявления президента России".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский обратился к Путину из аэропорта Анкары: "Я здесь". ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (21661) МИД (7072) россия (96924)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
ПТН ХЙО, ПТН ПНХ,
показать весь комментарий
15.05.2025 14:43 Ответить
+10
Посеред всього цього скрепу таки є ще десяток вовків-**********...
показать весь комментарий
15.05.2025 14:54 Ответить
+7
На ********* одні п*дари і шмари
показать весь комментарий
15.05.2025 14:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ПТН ХЙО, ПТН ПНХ,
показать весь комментарий
15.05.2025 14:43 Ответить
На ********* одні п*дари і шмари
показать весь комментарий
15.05.2025 14:48 Ответить
Посеред всього цього скрепу таки є ще десяток вовків-**********...
показать весь комментарий
15.05.2025 14:54 Ответить
нажаль через ваші політичні ігрища потерпають звичайні люди.....
показать весь комментарий
15.05.2025 14:55 Ответить
Які ще "ігріща" ? Виравдовуєш напад кацапів на Україну ?
показать весь комментарий
15.05.2025 15:08 Ответить
виправдовуєш??ляпнув лиш би ляпнути??в тебе походу це саме ліпше виходить
показать весь комментарий
15.05.2025 15:19 Ответить
питання в тому на якому ,,рівні,, проводилася підготовка до переговорів,якщо заявлені персони переговірників сторін стали викриттям року і викликають шок , і не в період підготовки а за кілька часів до початку самих переговорів???хтось займався цим ???задля того,щоб не відбулося того шапіто, яке може остаточно поставити крапку для переговорів.це така дипломатія??
показать весь комментарий
15.05.2025 15:27 Ответить
Тяжко не погодитись. Як би больно б не було. Посьміховище, то ще дуже толерантно..... Нажаль для нас
показать весь комментарий
15.05.2025 14:58 Ответить
Нестримна діарея - озвучена справжня причина відмови путіна від поїздки в Стамбул
показать весь комментарий
15.05.2025 14:59 Ответить
у пуйла нове погоняло - Панос
показать весь комментарий
15.05.2025 15:04 Ответить
насправді, посміховиська тут всі!
всі до одного!
рудий фрік генерує маячню, всі інші навипередки плазують, хто гарніший!
той, царіца морская, забажав термінові переговори, плєшивий ляпнув, що давайте, і до стамбулу привезе старі бумажкі з підписом хламідії, європейські пластилінові імпотенти радісно заляпали у долоні, а кончена зе!гніда кевеенщік, вирішив постібатися з вбивці насильника мародера.
і оці ваші ****** вихваляння один перед одним, виллються на українців ріками крові і страждань.
падлючі істоти!!!!!
показать весь комментарий
15.05.2025 15:10 Ответить
а помоему, посмещищем сделали. зеленского- навстречу прислали третьесортных чиновников
показать весь комментарий
15.05.2025 15:11 Ответить
⚡️Зустріч Зеленського з Ердоганом вже розпочалася в Анкарі, - Anadolu
показать весь комментарий
15.05.2025 15:20 Ответить
Який їхав таких і здибав.
Все це вже не просто нагадує і стає грою в підкидного дурачка.
Двавови партнери. А все оце маячня, легенда для прикриття гри на одному боці.
Цинізм двухвов вже давно подалав всі рекорди садистів і всіх чікатілоноприієнок олночасно.
показать весь комментарий
15.05.2025 15:17 Ответить
Неужели нет в Украине талантливых людей, чтобы запустить серию мультиков о вечнопьяных Маше и Медведеве, показать их "во всей красе" как они есть: непросыхающий алкаш и хабалка... наверняка будет большой успех у такого проекта...
показать весь комментарий
15.05.2025 16:42 Ответить
💯%👍✊😆✌️👌⚔️🇺🇦‼️
Це у московитів з *******, уже історично, ще з часу їх війни проти Ічкерії!! Одна брехня!!
показать весь комментарий
15.05.2025 17:36 Ответить
 
 